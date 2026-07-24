Минздрав предложил покупать препараты по электронным рецептам по всей стране

Сейчас препараты можно купить только в том регионе, где выписан рецепт

Фото: Михаил Захаров

Минздрав предложил расширить пилотный проект по продаже лекарств по электронным рецептам. Сейчас препараты можно купить только в том регионе, где выписан рецепт.

— Теперь можно будет предъявлять такие рецепты и в регионах, участвующих в пилотном проекте — их список Минздрав определит позже, — передает «Коммерсантъ» сообщение Минздрава.

Чтобы воспользоваться нововведением, нужно показать рецепт в приложении «Госуслуги». Участие для регионов и аптек будет добровольным — для этого надо подать заявление в ведомство.

Список пилотных регионов определят позже.

Ранее в СМИ сообщалось, что Wildberries ведет переговоры о покупке сервиса «Еаптека».

Вадим Вахрушев