Минздрав предложил покупать препараты по электронным рецептам по всей стране
Сейчас препараты можно купить только в том регионе, где выписан рецепт
Минздрав предложил расширить пилотный проект по продаже лекарств по электронным рецептам. Сейчас препараты можно купить только в том регионе, где выписан рецепт.
— Теперь можно будет предъявлять такие рецепты и в регионах, участвующих в пилотном проекте — их список Минздрав определит позже, — передает «Коммерсантъ» сообщение Минздрава.
Чтобы воспользоваться нововведением, нужно показать рецепт в приложении «Госуслуги». Участие для регионов и аптек будет добровольным — для этого надо подать заявление в ведомство.
Список пилотных регионов определят позже.
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