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Кем подрабатывают православные священники Башкирии: производитель табака, торговец газом и строители

07:00, 06.08.2019 10

Каков поп — таков и приход: епископы митрополии Никона (Васюкова) нашли себя почти во всех сферах бизнеса

Кем подрабатывают православные священники Башкирии: производитель табака, торговец газом и строители Фото: eparhia-ufa.ru (Митрополит Никон Васюков)

Аналитическая служба «Реального времени» после рассмотрения «шабашек» мусульманского духовенства Башкирии приступила к изучению дополнительных заработков настоятелей православной церкви соседнего региона. Среди батюшек также нашлись миллионеры с любопытной биографией. Среди них оказались бизнесмены-строители, газовик и даже производитель табачных изделий. Впрочем, как пояснил «Реальному времени» протоиерей Всеволод Чаплин, в самом занятии священников предпринимательством нет ничего плохого, другое дело, если их заработки противоречат церковным канонам. Подробнее — в нашем новом обзоре.

«В идеале священник должен кормиться от алтаря»

«Реальное время» продолжает изучать заработки религиозных деятелей. Ранее в нашей интернет-газете выходило исследование об имамах Башкортостана, которые ведут (либо имели в прошлом) бизнес или владеют долей в компаниях. Сегодня мы предлагаем исследование нашей аналитической службы доходов настоятелей башкирских приходов Русской православной церкви Московского патриархата.

В регионе 70% религиозных общин республики являются мусульманскими, 19% — православными. Башкортостанскую митрополию возглавляет митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон (Васюков). В его структуру входят порядка 400 приходов, из них, согласно данным Совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе РБ, 29 функционируют без регистрации.

Если руководителям мусульманских приходов (мечетей) можно заниматься предпринимательством, когда эта деятельность не связана с запрещенными шариатом вещами, то в РПЦ не все так просто. Как объяснил корреспонденту «Реального времени» протоиерей Всеволод Чаплин, в Московской патриархии разработан список профессий, совместимых и несовместимых со священством. Проект этого документа уже вызвал бурные дискуссии среди клириков.

— Во-первых, такое занятие не должно препятствовать исполнению священником своих пастырских обязанностей. Во-вторых, есть деятельность, недопустимая с точки зрения церковных канонов: например, ростовщичество, которое еще недавно было распространено. Но запрета на занятие бизнесом в принципе нет — ни в канонах, ни в проекте документа, — комментирует отец Всеволод.

Однако, по его словам, нужно разделять предпринимательство в интересах личных и на благо прихода. Если община вкладывает деньги в дело, не являющееся безнравственным (ночные клубы, организация проституции, ростовщичество и т. п.), то такая деятельность допустима. Наш собеседник напомнил, что монастыри в России всегда занимались сельским хозяйством, рыболовством, выпуском различных изделий. Апостол Павел сам изготавливал палатки, чтобы не зависеть от тех, к кому он обращался.

— В идеале священник должен кормиться от алтаря, то есть его должен обеспечивать приход, — отмечает протоиерей. — Но сегодня, увы, многие приходы не в состоянии это делать. И священники сейчас подрабатывают разными способами — от такси до экономических проектов. Лично мне это кажется неправильным. Но материальное состояние большинства священников таково, что без дополнительного дохода ему и его семье выжить практически невозможно, даже в большом городе. Если лет 10 назад такое было немыслимо, то сейчас вошло в норму: люди беднеют, становятся прижимистей, крещений и отпеваний больше не становится, а число крещений даже сокращается. Так что многие люди в церкви будут искать способы для занятий экономической деятельностью.

В рясе и строительной каске

Нередко люди оформляют компании на других лиц (чаще всего родственников), фактически оставаясь руководителями фирм. Однако такие бизнесмены в рясах не учтены нашей аналитической службой. Среди православного духовенства Башкирии тоже хватает миллионеров, правда, их значительно меньше, чем среди имамов ЦДУМ России. И здесь в перечне самых богатых священнослужителей оказываются предприниматели, работающие в сфере строительства.

Одним из самых зажиточных попов можно назвать настоятеля прихода Казанско-Никольского и Анны Пророчицы храма в Рязановке Стерлитамакского района Ивана Бережнева. Фото eparhia-ufa.ru

Так, одним из самых зажиточных попов можно назвать настоятеля прихода Казанско-Никольского и Анны Пророчицы храма в Рязановке Стерлитамакского района Ивана Бережнева. ООО «Квалия», специализирующееся на торговле стройматериалами, показало годовую выручку в 195,2 млн рублей. Отцу Ивану принадлежит 25% компании. Компания «ИРСЗ-СЗ» (заказчик-застройщик), в которой он является гендиректором и совладельцем доли в 33%, выручила за прошлый год 107,7 млн рублей. Другая его одноименная фирма с теми же 33% доли показала выручку в 42,3 млн рублей.

Фирма «Грандтехстрой» (владеет 33,33%) показала выручку 11,1 млн рублей. ООО «Визит» (розничная торговля) принадлежит ему полностью. Здесь он выручил 8,7 млн рублей.

Ранее Бережневу принадлежала половина ООО «Гипрострой» (выручка — 16,1 млн рублей). Также ему принадлежали Центр недвижимости «Ипотека», ООО «Выбор», АН «Диалит», 42,5% ООО «Куганак керама», по четверти ООО «Куганак-Проминвест», ООО «Стерлитамакрайстройзаказчик».

Еще один строитель Александр Григорьев председательствует в Храме Святой Блаженной Матроны Московской в Манеево Аургазинского района. Однако его ООО «Григорьевстрой» «прописано» в Стерлитамаке. Фирма показала выручку 3,6 млн рублей. Другая его стерлитамакская компания «Купецъ строй» выручила еще меньше — 408 тысяч рублей.

Протоиерей Сергей Ушаков трудится настоятелем в храме Иконы Божией матери «Достойно есть» («Милующая») в Миловке Уфимского района. Фото milovskyhram02.cerkov.ru

Производитель табака из Оренбуржья с бизнесом в Москве и Самаре

Еще один служитель заработал миллион на производстве табачных изделий. Протоиерей Сергей Ушаков трудится настоятелем в храме Иконы Божией матери «Достойно есть» («Милующая») в Миловке Уфимского района. Компания «Жасмин», в которой отец Сергей значится гендиректором, зарегистрирована в Москве и показала выручку 1,3 млн рублей.

Впрочем, Ушаков значится директором и совладельцем ООО «Нео капитал» в Самаре (33,3%). Компания занимается строительными специализированными работами. Данных по выручке нет.

45-летний настоятель родом из Бугуруслана (Оренбургская область). Школу окончил в Бугульме (Татарстан), после чего отправился служить на Северный флот. В 1997 году был рукоположен в сан диакона в Бирске (Башкортостан), в 2001 году — в сан священника в Рощинском Стерлитамакского района. В 2011 году окончил семинарию в Екатеринбурге, а через год его назначили настоятелем Покровского храма в Дмитриевку Уфимского района.

Сейчас протоиерей служит во временном храме в Миловке, который располагается в переоборудованном строительном вагончике. В дни больших христианских праздников, когда происходят коллективные богослужения, маленькое помещение не может вместить всех желающих. Поэтому рядом строится большое культовое здание для полноценной работы прихода. При храме функционируют воскресная школа «Исток» и военно-патриотический клуб «Князь Владимир».

В активе настоятеля Николо-Бондаревского храма в Васильевке Стерлибашевского района Вячеслава Григорьева — 60% ООО «Газ» (выручка — 90 тысяч рублей) в Ишимбае и 50% ООО «Союзтехгаз» в Стерлитамаке. Фото sp-sterlibash.ru

С газом по жизни

Привлекает к себе внимание настоятель Николо-Бондаревского храма в Васильевке Стерлибашевского района Вячеслав Григорьев. Также он служит в храме в честь Симона Уфимского в Тятербаше и Богородице-Табынском храме в Стерлибашево.

В его активе — 60% ООО «Газ» (выручка — 90 тысяч рублей) в Ишимбае и 50% ООО «Союзтехгаз» в Стерлитамаке. Обе компании занимаются оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом.

Ранее батюшка владел компанией «Уралпромгаз» в Ишимбайском районе. Выручка предприятия год назад составила 37,6 млн рублей. Также у него были стерлитамакские ООО — «Баштехгаз» и «ТД «Баштехгаз». Эти три фирмы производили промышленный газ.

Кроме того, во втором городе Башкортостана он руководил агентством по аренде и управлению недвижимостью ООО «Вип коллекция».

Из теплосетей — в церковь

Описывая в прошлый раз мусульманских деятелей, имеющих доли в компаниях, «Реальное время» упомянуло заодно и Евгения Мухина, который служит настоятелем в храме в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов» в Хлебодаровке Кугарчинского района. Второе место службы иерея — храм Воскресения Словущего в Воскресенском Мелеузовского района. Оба прихода отца Евгения относятся к Салаватской епархии Башкортостанской митрополии РПЦ (МП).

Православный деятель трудился на предприятии начальником участка. Фото eparhia-salavat.ru

За отцом Евгением числится 0,13% «Мелеузовских тепловых сетей». Выяснилось, что часть акций распределена между работниками компании. Православный деятель трудился на предприятии начальником участка. Помимо него такими же миноритариями являются еще три священнослужителя из махаллей, подчиненных верховному муфтию Талгату Таджуддину: Эдуард Байчурин, Марат Ишбаев и Гайнулла Яппаров.

В прошлом году выручка теплосетей составила 424 млн рублей. Впрочем, отдельные сотрудники-микроакционеры жаловались нашему корреспонденту, что не видят дивидендов от своей доли, поскольку компания в долгах.

Как митрополит получил резиденцию Урала Рахимова

Отдельного упоминания достоин митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон, в миру — Николай Николаевич Васюков. Епископ в прошлом имел долю в фирме «Мерсленд». Эта компания занималась производством машин и сельскохозяйственного оборудования для обработки почвы. Сейчас организация уже не действует.

К слову, Никон возглавляет башкирское представительство РПЦ 29 лет — с 1990 года. В республике бо́льшим долгожительством на своем посту может похвастать разве что верховный муфтий Талгат Таджуддин, председательствующий в ЦДУМ с 1980 года. Православный сановник входит в топ-100 влиятельных лиц Башкортостана, составленный экспертами «Реального времени», где занимает 61-ю строчку.

На четырех этажах и 2 800 кв. м размещены бассейн, сауна, бильярдная, кинотеатр (для одного зрителя), шикарные апартаменты, переговорные комнаты, рабочие кабинеты.Фото ufa.rbc.ru

О митрополите в 2006 году писала федеральная пресса. Будучи врачом-терапевтом по образованию, он раскритиковал менеджмент Первого канала за передачи «Доброе утро» и «Малахов+». В письме Константину Эрнсту он отметил, что на телеканале наблюдается «вакханалия лженауки, мракобесия и оккультизма». Он потребовал прекратить выпуск программ, в которых пропагандируются оккультные антинаучные знания и методы оздоровления.

При его руководстве число приходов РПЦ в регионе увеличилось с 30 (в 1990 году) до почти 400. Некоторые храмы построили на новом месте, часть восстановили, отдельные здания православным вернули по праву церковной реституции. В свое время Никон и его окружение высказывали притязания на несколько зданий в центре башкирской столицы, в частности, на госпиталь ветеранов войны, где до революции располагалось женское епархиальное училище. Вместо этого в 2016 году митрополии досталось другое строение — бывшая резиденция экс-главы «Башнефти» Урала Рахимова, сына первого президента РБ Муртазы Рахимова.

Здание в четыре этажа находится в центре Уфы. На площади 2 800 кв. м размещены бассейн, сауна, бильярдная, кинотеатр (для одного зрителя), шикарные апартаменты, переговорные комнаты, рабочие кабинеты. К нему примыкает территория площадью 4 000 кв. м с паркингом, огороженная высоким забором. И все это досталось Никону. Именно здесь в 2016 году проходила встреча патриарха Кирилла (Гундяева), когда глава РПЦ впервые нанес визит в Башкортостан.

Следует отметить, что против передачи рахимовской резиденции православной верхушке выступали уфимские общественники. А Ростислав Мурзагулов, соратник Радия Хабирова, ныне председатель совета директоров ИА «Башинформ», даже написал петицию, предложив отдать особняк не РПЦ, а под «открытую организацию», например, музыкальную школу.

Бизнес православных священников Республики Башкортостан
ФИО ИНН

Участие Наименование компании Адрес (место нахождения) ИНН организации Дата регистрации Выручка Отрасль ОГРН/ОГРНИП Сводный риск
АБДУЛЛИН ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ 023701145997 Настоятель прихода, Совладелец БИРСКИЙ ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКИЙ ПРИХОД, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Настоятель прихода, Совладелец БИРСКИЙ ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКИЙ ПРИХОД, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Башкортостан респ, Бирский район, г. Бирск, ул. Матросова, д. 4 0257006029 10.04.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200019112 Риск не определен
АБДУЛЛИН ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ 023701145997 Настоятель прихода, Совладелец БИРСКИЙ ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКИЙ ПРИХОД, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИП (бывший) (ИП)
Башкортостан (Республика)



311025703900027 Недействующее
АБРАМОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 027317275899 Настоятель УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СМОЛЕНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ С. ТИМАШЕВО ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО Р-НА Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СМОЛЕНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ С. ТИМАШЕВО ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО Р-НА Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Тимашевская, д. 30 0277048644 26.02.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200009102 Риск не определен
АБРАМОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 027317275899 Настоятель УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СМОЛЕНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ С. ТИМАШЕВО ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО Р-НА Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель (бывший), Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ХРАМА В ЧЕСТЬ БЛАЖЕННОЙ МАТРОНЫ МОСКОВСКОЙ Г.УФЫ Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Свободы, д. 86/10 0277985206 20.09.2010
Деятельность религиозных организаций 1100200003507 Риск не определен
АБРАМОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 027317275899 Настоятель УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СМОЛЕНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ С. ТИМАШЕВО ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО Р-НА Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель прихода (бывший), Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ПОСЁЛКА ЮМАТОВО УФИМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Уфимский район, д. Юматово, ул. Березовая, д. 35 0245950070 16.10.2009
Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки 1090200002969 Риск не определен
АБРАМОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 027317275899 Настоятель УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СМОЛЕНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ С. ТИМАШЕВО ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО Р-НА Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель (бывший), Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) ., МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ МАКСИМОВСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ПОС. МАКСИМОВКА КАЛИНИНСКОГО Р-НА Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Сосновская, д. 106 0273990212 23.05.2011
Деятельность религиозных организаций 1110200002648 Риск не определен
АБРАМОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 027317275899 Настоятель УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СМОЛЕНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ С. ТИМАШЕВО ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО Р-НА Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель, Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) ., МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТОГО ПРОРОКА ИЛИИ ПОС. ПОДЫМАЛОВО УФИМСКОГО Р-НА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Георгия Мушникова, д. 5 офис 121 0273990269 25.08.2011
Деятельность религиозных организаций 1110200004243 Риск не определен
АВОЯН АРАМ АМРАСТАНОВИЧ 026617029589 Пастор ИСТОЧНИК ЖИЗНИ Г. САЛАВАТ РБ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКВИ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ Пастор ИСТОЧНИК ЖИЗНИ Г. САЛАВАТ РБ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКВИ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ Башкортостан респ, г. Салават, ул. Островского, д. 44 корп. - офис 82 0266027561 08.08.2006
Деятельность религиозных организаций 1060200011849 Риск не определен
АВОЯН АРАМ АМРАСТАНОВИЧ 026617029589 Пастор ИСТОЧНИК ЖИЗНИ Г. САЛАВАТ РБ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКВИ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ИП (ИП)
Башкортостан (Республика)


Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах 309026607200015 Риск не определен
АГЕЕВ КОНСТАНТИН ЭДУАРДОВИЧ 027716618700 Пастор, Совладелец ЧАСОВНЯ У ГОЛГОФЫ, РОХЕЦ Пастор, Совладелец ЧАСОВНЯ У ГОЛГОФЫ, РОХЕЦ Башкортостан респ., Бирский район, г. Бирск, ул. Павлова, д. 19 0257005730 23.01.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200001875 Риск не определен
АЙДЫБАЕВ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ 026408377399 НАСТОЯТЕЛЬ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ВОЗНЕСЕНСКОГО ХРАМА СЕЛА БУЗДЯК БУЗДЯКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НАСТОЯТЕЛЬ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ВОЗНЕСЕНСКОГО ХРАМА СЕЛА БУЗДЯК БУЗДЯКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Буздякский район, с. Буздяк, ул. Советская, д. 15 корп. - офис 0216003283 29.05.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200022005 Риск не определен
АЙДЫБАЕВ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ 026408377399 НАСТОЯТЕЛЬ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ВОЗНЕСЕНСКОГО ХРАМА СЕЛА БУЗДЯК БУЗДЯКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НАСТОЯТЕЛЬ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ АРХИСТРАТИГА БОЖИЯ МИХАИЛА СЕЛА СРЕДНИЕ КАРАМАЛЫ ЕРМЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА Башкортостан респ., Ермекеевский район, с. Средние Карамалы, ул. Октябрьская, д. 2 0221995058 06.03.2014
Деятельность религиозных организаций 1140200000600 Риск не определен
АЛЕКСАНКИН ИЛИЯ ВИКТОРОВИЧ 732505179094 Настоятель УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ВОСКРЕСЕНСКОГО СОБОРА Г.УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД НИКОЛЬСКОЙ ВОКЗАЛЬНОЙ ЦЕРКВИ Г.УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Вокзальная, д. 39 корп. А офис 0274116864 15.02.2007
Деятельность религиозных организаций 1070200000342 Риск не определен
АЛЕКСАНКИН ИЛЬЯ ВИКТОРОВИЧ 732505179094 Настоятель УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ВОСКРЕСЕНСКОГО СОБОРА Г.УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ВОСКРЕСЕНСКОГО СОБОРА Г.УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 161 корп. - офис 0276084199 31.05.2004
Деятельность религиозных организаций 1040200004800 Риск не определен
АЛЕКСАНКИН ИЛЬЯ ВИКТОРОВИЧ 732505179094 Настоятель УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ВОСКРЕСЕНСКОГО СОБОРА Г.УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКОГО ХРАМА Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 161 0276002301 03.03.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200011775 Риск не определен
АЛЕКСАНКИН ИЛЬЯ ВИКТОРОВИЧ 732505179094 Настоятель УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ВОСКРЕСЕНСКОГО СОБОРА Г.УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Председатель приходского совета, Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО Г. УФЫ Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Сочинская, д. 8 0274992396 26.08.2013
Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки 1130200003801 Риск не определен
АЛЕКСЕЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 732801697515 Настоятель МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО С. КУЖАНАК ЗИАНЧУРИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН САЛАВАТСКОЙ И КУМЕРТАУСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Совладелец (бывший) РХДП, УРООПОО Ульяновская обл, г. Ульяновск, ул. Волжская, д. 50А корп. - офис 7328044393 27.12.2002
Деятельность политических организаций 1027300006810 Недействующая компания
АЛЕКСЕЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 732801697515 Настоятель МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО С. КУЖАНАК ЗИАНЧУРИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН САЛАВАТСКОЙ И КУМЕРТАУСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Совладелец (бывший) (100%) КОМПАНИЯ ЗОЛОТОЙ СЛОН, ООО г. Москва, ул. Почтовая Б, д. 30 стр. 2 7701831221 10.03.2009
Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов 1097746121142 Недействующая компания
АЛЕКСЕЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 732801697515 Настоятель МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО С. КУЖАНАК ЗИАНЧУРИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН САЛАВАТСКОЙ И КУМЕРТАУСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Совладелец (бывший) (50%) ЗЕЛЕНЫЙ КУРГАН, ООО г. Москва, пер. Ананьевский, д. 4/2 стр. 1 7708598422 03.05.2006
Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе 1067746557130 Недействующая компания
АЛЕКСЕЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 732801697515 Настоятель МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО С. КУЖАНАК ЗИАНЧУРИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН САЛАВАТСКОЙ И КУМЕРТАУСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Настоятель МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО С. КУЖАНАК ЗИАНЧУРИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН САЛАВАТСКОЙ И КУМЕРТАУСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Башкортостан респ., Зианчуринский район, д. Кужанак, ул. Центральная, д. 40 0222007039 30.12.2014
Деятельность религиозных организаций 1140280411611 Риск не определен
АЛЕКСЕЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 732801697515 Настоятель МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО С. КУЖАНАК ЗИАНЧУРИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН САЛАВАТСКОЙ И КУМЕРТАУСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Настоятель САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КАЗАНСКО-БОГОРОДИЦКОГО ХРАМА С.НОВОПЕТРОВСКОЕ ЗИАНЧУРИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Зианчуринский район, д. Новопетровское 0222005137 18.10.2005
Деятельность религиозных организаций 1050200017064 Риск не определен
АЛЕКСЕЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 732801697515 Настоятель МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО С. КУЖАНАК ЗИАНЧУРИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН САЛАВАТСКОЙ И КУМЕРТАУСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Настоятель (бывший), Совладелец ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ СВЯТОГО РАВНОАПОСТОЛЬНОГО ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА Г.УЛЬЯНОВСКА СИМБИРСКОЙ ЕПАРХИИ РПЦ Ульяновская обл, г. Ульяновск, ул. Волжская, д. 52 7328014945 30.12.2002
Деятельность религиозных организаций 1027300007460 Риск не определен
АЛЕКСЕЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 732801697515 Настоятель МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО С. КУЖАНАК ЗИАНЧУРИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН САЛАВАТСКОЙ И КУМЕРТАУСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Настоятель САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТОГО ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО С. ИСЯНГУЛОВО ЗИАНЧУРИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Зианчуринский район, с. Исянгулово, ул. Советская, д. 57 корп. - офис 0222002224 24.09.2009
Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки 1090200002782 Риск не определен
АЛЕКСЕЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 732801697515 Настоятель МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО С. КУЖАНАК ЗИАНЧУРИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН САЛАВАТСКОЙ И КУМЕРТАУСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Президент (бывший) БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ РПЦ, АНО Ульяновская обл, г. Ульяновск, ул. Волжская, д. 50А 7328038470 19.02.2003
Исследование конъюнктуры рынка 1037301512291 Недействующая компания
АЛЕКСЕЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 732801697515 Настоятель МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО С. КУЖАНАК ЗИАНЧУРИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН САЛАВАТСКОЙ И КУМЕРТАУСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Председатель приходского совета (бывший), Совладелец (бывший) МПРОП СВЯТО-ТРОИЦКОГО СОБОРА Г. УЛЬЯНОВСКА Ульяновская обл, г. Ульяновск, ул. Победы, д. 50А корп. - офис 7328041730 21.02.2003
Деятельность религиозных организаций 1037301681119 Недействующая компания
АЛЕКСЕЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 732801697515 Настоятель МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО С. КУЖАНАК ЗИАНЧУРИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН САЛАВАТСКОЙ И КУМЕРТАУСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Генеральный директор (бывший), Совладелец (бывший) (50%) СИМБИКО, ООО г. Москва, ул. Почтовая Б, д. 30 корп. 1 7701855913 11.11.2009
Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов 1097746703350 Недействующая компания
АЛЕКСЕЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 732801697515 Настоятель МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО С. КУЖАНАК ЗИАНЧУРИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН САЛАВАТСКОЙ И КУМЕРТАУСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Председатель (бывший), Совладелец (бывший) СИМБИРСКОЕ БРАТСТВО ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО УЛЬЯНОВСКОЙ И МЕЛЕКЕССКОЙ ЕПАРХИИ Г. УЛЬЯНОВСКА РПЦ, МПРО Ульяновская обл, г. Ульяновск, ул. Волжская, д. 50А корп. - офис 7328014952 27.12.2002
Деятельность религиозных организаций 1027300006909 Недействующая компания
АЛЕКСЕЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 732801697515 Настоятель МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО С. КУЖАНАК ЗИАНЧУРИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН САЛАВАТСКОЙ И КУМЕРТАУСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Генеральный директор (бывший), Совладелец (бывший) (9%) НТ, ООО Калининградская обл, г. Калининград, ул. Толбухина, д. 22 офис 5 7702678209 02.07.2008
Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах 1087746800866 Недействующая компания
АЛИМГУЗИН ИЛЬМИР ФЛЮРОВИЧ 026304961345 Старший пастор, Совладелец ХРИСТОС ДЛЯ ВСЕХ НАРОДОВ Г.САЛАВАТ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ Старший пастор, Совладелец ХРИСТОС ДЛЯ ВСЕХ НАРОДОВ Г.САЛАВАТ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ Башкортостан респ, г. Салават, ул. Тагирова, д. 32 0261029727 04.05.2016
Деятельность религиозных организаций 1160280081312 Риск не определен
АЛИМГУЗИН ИЛЬМИР ФЛЮРОВИЧ 026304961345 Старший пастор, Совладелец ХРИСТОС ДЛЯ ВСЕХ НАРОДОВ Г.САЛАВАТ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ДИРЕКТОР, Совладелец НАДЕЖДА ЕСТЬ, АНО Башкортостан респ, г. Стерлитамак, ул. 23 Мая, д. 34 этаж 1 пом. 16 0268085713 26.12.2018
Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки 1180280078626 Риск не определен
АЛИМГУЗИН ИЛЬМИР ФЛЮРОВИЧ 026304961345 Старший пастор, Совладелец ХРИСТОС ДЛЯ ВСЕХ НАРОДОВ Г.САЛАВАТ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ИП (ИП)
Башкортостан (Республика)


Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 318028000034572 Риск не определен
АЛИМГУЗИН ИЛЬМИР ФЛЮРОВИЧ 026304961345 Старший пастор, Совладелец ХРИСТОС ДЛЯ ВСЕХ НАРОДОВ Г.САЛАВАТ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ИП (бывший) (ИП)
Башкортостан (Республика)
07.08.2001

304026304700032 Недействующее
АЛИМГУЗИН ИЛЬМИР ФЛЮРОВИЧ 026304961345 Старший пастор, Совладелец ХРИСТОС ДЛЯ ВСЕХ НАРОДОВ Г.САЛАВАТ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ИП (бывший) (ИП)
Башкортостан (Республика)


Ремонт обуви и прочих изделий из кожи 315028000053467 Недействующее
АПЕЛЯСТ БОРИС ШОЛОМОВИЧ 026810310244 Председатель общины, Совладелец ЕОС, МРООИ Председатель общины, Совладелец ЕОС, МРООИ Башкортостан респ, г. Стерлитамак, ул. Революционная, д. 7 корп. - офис 14 0268038375 06.10.2005
Деятельность религиозных организаций 1050200016976 Риск не определен
АПЕЛЯСТ БОРИС ШОЛОМОВИЧ 026810310244 Председатель общины, Совладелец ЕОС, МРООИ Директор (бывший) СОШ № 15 ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. СТЕРЛИТАМАК РБ, МАОУ Башкортостан респ., г. Стерлитамак, ул. Шаймуратова, д. 9 0268012659 21.10.2002
Образование среднее общее 1020202082482 Риск не определен
АПЕЛЯСТ БОРИС ШОЛОМОВИЧ 026810310244 Председатель общины, Совладелец ЕОС, МРООИ Председатель (бывший) ВОДОКАНАЛ, САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО Башкортостан респ., г. Стерлитамак, ул. Днепровская, д. 3 0268016780 07.12.2002
Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе 1020202088411 Риск не определен
АРХАНГЕЛЬСКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ВИКТОРОВИЧ 026908992402 Настоятель и председатель приходского совета УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ВОЗНЕСЕНСКОГО ХРАМА СЕЛА ЧЕСНОКОВКА УФИМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель и председатель приходского совета УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ВОЗНЕСЕНСКОГО ХРАМА СЕЛА ЧЕСНОКОВКА УФИМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Уфимский район, с. Чесноковка, ул. Школьная, д. 10 корп. А 0245012268 19.05.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200021444 Риск не определен
АРХАНГЕЛЬСКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ВИКТОРОВИЧ 026908992402 Настоятель и председатель приходского совета УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ВОЗНЕСЕНСКОГО ХРАМА СЕЛА ЧЕСНОКОВКА УФИМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ МИРЛИКИЙСКОГО ЧУДОТВОРЦА С. ЗУБОВО УФИМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Уфимский район, с. Зубово, ул. Электрозаводская, д. 2 корп. 1 0245953882 09.12.2016
Деятельность религиозных организаций 1160280133551 Риск не определен
АЧИЛОВ ЕВГЕНИЙ НЕХМАТОВИЧ 027415907352 Настоятель (бывший), Совладелец НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА С. ПЕЧЕНКИНО БИРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель (бывший), Совладелец НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА С. ПЕЧЕНКИНО БИРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ., Бирский район, с. Печенкино, ул. Советская, д. 17 0257995069 25.10.2010
Деятельность религиозных организаций 1100200003970 Риск не определен
АЧИЛОВ ЕВГЕНИЙ НЕХМАТОВИЧ 027415907352 Настоятель (бывший), Совладелец НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА С. ПЕЧЕНКИНО БИРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель (бывший), Совладелец НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ПРЕПОДОБНОЙ МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ ДЕРЕВНИ НОВОДЕСЯТКИНО БИРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Бирский район, д. Новодесяткино, ул. Трактовая, д. 6 корп. Б 0257995100 05.05.2011
Деятельность религиозных организаций 1110200002153 Риск не определен
АЧИЛОВ ЕВГЕНИЙ НЕХМАТОВИЧ 027415907352 Настоятель (бывший), Совладелец НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА С. ПЕЧЕНКИНО БИРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель, Совладелец САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ СЕЛА КЕРЕНЕВО КУШНАРЕНКОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Кушнаренковский район, с. Керенево, ул. Горная, д. 9 0234995111 26.08.2011
Деятельность религиозных организаций 1110200004287 Риск не определен
АЧИЛОВ ЕВГЕНИЙ НЕХМАТОВИЧ 027415907352 Настоятель (бывший), Совладелец НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА С. ПЕЧЕНКИНО БИРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель, Совладелец САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПОКРОВА БОЖИЕЙ МАТЕРИ С. КУШНАРЕНКОВО КУШНАРЕНКОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Кушнаренковский район, с. Кушнаренково, аллея Садовая, д. 25 0234004593 30.09.2004
Деятельность религиозных организаций 1040200007869 Риск не определен
АЧИЛОВ ЕВГЕНИЙ НЕХМАТОВИЧ 027415907352 Настоятель (бывший), Совладелец НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА С. ПЕЧЕНКИНО БИРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель, Совладелец САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СПАСА НЕРУКОТВОРНОГО ХРАМА С. МЕДВЕДЕРОВО КУШНАРЕНКОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Кушнаренковский район, с. Медведерово, ул. Трактовая, д. 31 0234995136 17.01.2012
Деятельность религиозных организаций 1120200000106 Риск не определен
АЧИЛОВ ЕВГЕНИЙ НЕХМАТОВИЧ 027415907352 Настоятель (бывший), Совладелец НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА С. ПЕЧЕНКИНО БИРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель, Совладелец САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПЕТРО-ПАВЛОВСКОГО ХРАМА С.ПЕТРОПАВЛОВО КУШНАРЕНКОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Кушнаренковский район, с. Петропавлово, ул. Центральная, д. 9А 0234995182 08.04.2013
Деятельность религиозных организаций 1130200001623 Риск не определен
АЧИЛОВ ЕВГЕНИЙ НЕХМАТОВИЧ 027415907352 Настоятель (бывший), Совладелец НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА С. ПЕЧЕНКИНО БИРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН СВЯЩЕННИК САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТОГО ПРОРОКА ИЛИИ С. ТАРАБЕРДИНО КУШНАРЕНКОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Кушнаренковский район, с. Тарабердино, пер. Кирова 3-Й, д. 3 корп. 1 0234002229 25.03.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200016770 Риск не определен
АЧИЛОВ ЕВГЕНИЙ НЕХМАТОВИЧ 027415907352 Настоятель (бывший), Совладелец НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА С. ПЕЧЕНКИНО БИРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель, Совладелец САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА СЕЛА АХЛЫСТИНО КУШНАРЕНКОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Кушнаренковский район, с. Ахлыстино, ул. Центральная, д. 25 0234995104 26.08.2011
Деятельность религиозных организаций 1110200004276 Риск не определен
АЮПОВ НАИЛЬ ФАРИТОВИЧ 027714580112 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ДОМ МОЛИТВЫ ДЛЯ ВСЕХ НАРОДОВ, МРО ЦЕРКОВЬ ЕХБ Г. УФЫ Совладелец (бывший) ОСВОБОЖДЕНИЕ ПО РБ, РОБО Башкортостан респ, г. Стерлитамак, ул. Олега Кошевого, д. 3 корп. - офис 0274069685 22.03.2003
Деятельность профессиональных членских организаций 1030200016681 Недействующая компания
АЮПОВ НАИЛЬ ФАРИТОВИЧ 027714580112 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ДОМ МОЛИТВЫ ДЛЯ ВСЕХ НАРОДОВ, МРО ЦЕРКОВЬ ЕХБ Г. УФЫ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ДОМ МОЛИТВЫ ДЛЯ ВСЕХ НАРОДОВ, МРО ЦЕРКОВЬ ЕХБ Г. УФЫ Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Выборгская, д. 29 0274045846 22.03.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200016219 Риск не определен
АЮПОВ НАИЛЬ ФАРИТОВИЧ 027714580112 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ДОМ МОЛИТВЫ ДЛЯ ВСЕХ НАРОДОВ, МРО ЦЕРКОВЬ ЕХБ Г. УФЫ Старший пресвитер (епископ) ОБЪЕДИНЕНИЕ ЦЕРКВЕЙ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ БАШКОРТОСТАНА, ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Выборгская, д. 29 корп. - офис 0274050772 20.03.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200016043 Риск не определен
БАЖОВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ 026205674815 Старший пастор ХРИСТОС ДЛЯ ВСЕХ НАРОДОВ Г.КУМЕРТАУ, ЦЕРКОВЬ ХВЕ Старший пастор ХРИСТОС ДЛЯ ВСЕХ НАРОДОВ Г.КУМЕРТАУ, ЦЕРКОВЬ ХВЕ Башкортостан респ, г. Кумертау, ул. Новозаринская, д. 6 0262005214 10.12.2002
Деятельность религиозных организаций 1020200004131 Риск не определен
БАЙДУГАНОВ ОЛЕГ КУЗЬМИЧ 023101514378 Глава общины, Совладелец ОБЩИНА МАРИЙ КУМАЛТЫШ Д. НОВАЯ БУРА КРАСНОКАМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАРИЙСКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ РЕЛИГИИ Глава общины, Совладелец ОБЩИНА МАРИЙ КУМАЛТЫШ Д. НОВАЯ БУРА КРАСНОКАМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАРИЙСКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ РЕЛИГИИ Башкортостан респ, Краснокамский район, д. Новая Бура, ул. Больничная, д. 1 0231008906 19.05.2017
Деятельность религиозных организаций 1170280034011 Риск не определен
БАЙМУРЗИН ГЕННАДИЙ ЯМУРЗИНОВИЧ 023101417670 Председатель МИР, СПК Председатель МИР, СПК Башкортостан респ., Краснокамский район, с. Музяк, ул. Центральная, д. 51 0231008053 20.12.2010 15 497 000,00 Смешанное сельское хозяйство 1100264001793 Средний риск
БАЙМУРЗИН ГЕННАДИЙ ЯМУРЗИНОВИЧ 023101417670 Председатель МИР, СПК Глава общины, Совладелец ОБЩИНА МАРИЙ КУМАЛТЫШ С. МУЗЯК КРАСНОКАМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАРИЙСКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ РЕЛИГИИ Башкортостан респ., Краснокамский район, с. Музяк, ул. Центральная, д. 57 0231008776 14.11.2016
Деятельность религиозных организаций 1160280126698 Риск не определен
БАЙМУРЗИН ГЕННАДИЙ ЯМУРЗИНОВИЧ 023101417670 Председатель МИР, СПК ИП (бывший) (Глава КФХ)
Башкортостан (Республика)



309026416000034 Недействующее
БАЙМУРЗИН ДЕНИС РАФИСОВИЧ 660310251633 Председатель совета, Совладелец УФИМСКОЕ ОБЩЕСТВО ВАЙШНАВОВ ГАУРА САНГА, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Совладелец (бывший) ИНСТИТУТ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ, АНО ДПО Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Островского, д. 18 кв. 77 0275912731 25.09.2017
Образование профессиональное дополнительное 1170280062853 Риск не определен
БАЙМУРЗИН ДЕНИС РАФИСОВИЧ 660310251633 Председатель совета, Совладелец УФИМСКОЕ ОБЩЕСТВО ВАЙШНАВОВ ГАУРА САНГА, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Председатель совета, Совладелец УФИМСКОЕ ОБЩЕСТВО ВАЙШНАВОВ ГАУРА САНГА, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Орджоникидзе, д. 19 кв. 95 0273909677 01.08.2016
Деятельность религиозных организаций 1160280101354 Риск не определен
БАЙМУРЗИН ДЕНИС РАФИСОВИЧ 660310251633 Председатель совета, Совладелец УФИМСКОЕ ОБЩЕСТВО ВАЙШНАВОВ ГАУРА САНГА, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Генеральный директор (бывший), Совладелец (бывший) (100%) ДОМИНАНТА ЖИЗНИ, ООО Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Менделеева, д. 21 0274174680 14.03.2013
Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки 1130280015360 Недействующая компания
БАКАЛКИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 561603032609 НАСТОЯТЕЛЬ УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО Д. ТАШЛА ГАФУРИЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НАСТОЯТЕЛЬ УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО Д. ТАШЛА ГАФУРИЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Гафурийский район, д. Ташла, ул. Молодежная, д. 1 0219995068 13.11.2010
Деятельность религиозных организаций 1100200004200 Риск не определен
БАКЛАНОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ 027708460900 Настоятель, Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ХРАМА ВО ИМЯ СВЯТОГО НИКОЛАЯ-ЧУДОТВОРЦА Д. ШМИДТОВО УФИМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель, Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ХРАМА ВО ИМЯ СВЯТОГО НИКОЛАЯ-ЧУДОТВОРЦА Д. ШМИДТОВО УФИМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Уфимский район, д. Шмидтово, ул. Мира, д. 1 0245995089 29.04.2011
Деятельность религиозных организаций 1110200002010 Риск не определен
БАКЛАНОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ 027708460900 Настоятель, Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ХРАМА ВО ИМЯ СВЯТОГО НИКОЛАЯ-ЧУДОТВОРЦА Д. ШМИДТОВО УФИМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель, Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ВО ИМЯ СВЯТОГО ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО СЕЛА РУССКИЙ ЮРМАШ УФИМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Уфимский район, с. Русский Юрмаш, ул. Центральная, д. 25 корп. - офис 0245950017 22.01.2009
Деятельность религиозных организаций 1090200000131 Риск не определен
БАТУНИН ПРОХОР ОЛЕГОВИЧ 027814923324 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА, Совладелец УФИМСКОЕ ОБЩЕСТВО СОЗНАНИЯ КРИШНЫ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА, Совладелец УФИМСКОЕ ОБЩЕСТВО СОЗНАНИЯ КРИШНЫ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Тальковая, д. 37 кв. 28 0275915651 15.08.2018
Деятельность религиозных организаций 1180280047694 Риск не определен
БЕЗРУКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 561200940742 Ностоятель ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ С. АНДРЕЕВКА АУРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ Ностоятель ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ С. АНДРЕЕВКА АУРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ Башкортостан респ, Аургазинский район, с. Андреевка, ул. Школьная, д. 6 0205995068 29.04.2011
Деятельность религиозных организаций 1110200001999 Риск не определен
БЕЛЯВЦЕВ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ 024203575685 Настоятель, Совладелец САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ СВ.ВМЦ.АНАСТАСИИ УЗОРЕШИТЕЛЬНИЦЫ Г.МЕЛЕУЗА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Совладелец МАРФО-МАРИИНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Башкортостан респ, г. Кумертау, с. Ира, ул. Церковная, д. 9 корп. - офис 0262013134 23.05.2005
Деятельность религиозных организаций 1050200008000 Риск не определен
БЕЛЯВЦЕВ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ 024203575685 Настоятель, Совладелец САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ СВ.ВМЦ.АНАСТАСИИ УЗОРЕШИТЕЛЬНИЦЫ Г.МЕЛЕУЗА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Совладелец САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА С.НОВОНИКОЛАЕВСКОЕ КУГАРЧИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Кугарчинский район, с. Новониколаевское, д. - корп. - офис 0232002880 29.06.2007
Деятельность религиозных организаций 1070200001992 Риск не определен
БЕЛЯВЦЕВ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ 024203575685 Настоятель, Совладелец САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ СВ.ВМЦ.АНАСТАСИИ УЗОРЕШИТЕЛЬНИЦЫ Г.МЕЛЕУЗА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель, Совладелец САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ СВ.ВМЦ.АНАСТАСИИ УЗОРЕШИТЕЛЬНИЦЫ Г.МЕЛЕУЗА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, г. Кумертау, с. Ира, ул. Церковная, д. 10 0263995130 08.12.2011
Деятельность религиозных организаций 1110200005728 Риск не определен
БЕЛЯЕВ ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 027105361810 Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА СВЯТО-АНДРЕЕВСКОГО ХРАМА ГОРОДА ТУЙМАЗЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА СВЯТО-АНДРЕЕВСКОГО ХРАМА ГОРОДА ТУЙМАЗЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Туймазинский район, г. Туймазы, ул. Островского, д. 39 0269005090 01.03.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200010191 Риск не определен
БЕРЕЖНЕВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ 026825086482 НАСТОЯТЕЛЬ, Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КАЗАНСКО-НИКОЛЬСКОГО И АННЫ ПРОРОЧИЦЫ ХРАМА Д. РЯЗАНОВКА СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Совладелец (25%) КВАЛИЯ, ООО Башкортостан респ, Стерлитамакский район, с. Мариинский, ул. Лазурная, д. 2 0242008104 18.08.2008 195 229 000,00 Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями 1080242000574 Низкий риск
БЕРЕЖНЕВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ 026825086482 НАСТОЯТЕЛЬ, Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КАЗАНСКО-НИКОЛЬСКОГО И АННЫ ПРОРОЧИЦЫ ХРАМА Д. РЯЗАНОВКА СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Генеральный директор, Совладелец (33%) ИРСЗ -СЗ, ООО Башкортостан респ, Стерлитамакский район, с. Мариинский, ул. Хвойная, д. 2 А 0242008288 05.02.2009 107 692 000,00 Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика 1090242000155 Низкий риск
БЕРЕЖНЕВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ 026825086482 НАСТОЯТЕЛЬ, Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КАЗАНСКО-НИКОЛЬСКОГО И АННЫ ПРОРОЧИЦЫ ХРАМА Д. РЯЗАНОВКА СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Генеральный директор, Совладелец (33%) ИСЗ -СЗ, ООО Башкортостан респ, Стерлитамакский район, с. Мариинский, ул. Хвойная, д. 2 А 0242011202 18.12.2013 42 278 000,00 Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика 1130280075430 Низкий риск
БЕРЕЖНЕВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ 026825086482 НАСТОЯТЕЛЬ, Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КАЗАНСКО-НИКОЛЬСКОГО И АННЫ ПРОРОЧИЦЫ ХРАМА Д. РЯЗАНОВКА СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Совладелец (бывший) (50%) ГИПРОСТРОЙ, ООО Башкортостан респ, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д. 138 А пом. 1 0268041829 04.08.2006 16 108 000,00 Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта 1060268025586 Низкий риск
БЕРЕЖНЕВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ 026825086482 НАСТОЯТЕЛЬ, Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КАЗАНСКО-НИКОЛЬСКОГО И АННЫ ПРОРОЧИЦЫ ХРАМА Д. РЯЗАНОВКА СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Совладелец (33,33%) ГРАНДТЕХСТРОЙ, ООО Башкортостан респ, Стерлитамакский район, с. Мариинский, ул. Лазурная, д. 11 0242009860 22.11.2012 11 104 000,00 Строительство жилых и нежилых зданий 1120242001186 Низкий риск
БЕРЕЖНЕВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ 026825086482 НАСТОЯТЕЛЬ, Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КАЗАНСКО-НИКОЛЬСКОГО И АННЫ ПРОРОЧИЦЫ ХРАМА Д. РЯЗАНОВКА СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Совладелец (100%) ВИЗИТ, ООО Башкортостан респ, Стерлитамакский район, с. Мариинский, ул. Лазурная, д. 11 пом. VIII 0268039097 13.12.2005 8 658 000,00 Торговля розничная в неспециализированных магазинах 1050203465245 Низкий риск
БЕРЕЖНЕВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ 026825086482 НАСТОЯТЕЛЬ, Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КАЗАНСКО-НИКОЛЬСКОГО И АННЫ ПРОРОЧИЦЫ ХРАМА Д. РЯЗАНОВКА СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Совладелец (бывший) (25%) КУГАНАК-ПРОМИНВЕСТ, ООО Башкортостан респ, Стерлитамакский район, с. Большой Куганак, ул. Ленина, д. 32 0242007887 19.02.2008
Производство керамических плит и плиток 1080242000145 Недействующая компания
БЕРЕЖНЕВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ 026825086482 НАСТОЯТЕЛЬ, Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КАЗАНСКО-НИКОЛЬСКОГО И АННЫ ПРОРОЧИЦЫ ХРАМА Д. РЯЗАНОВКА СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Совладелец (бывший) (25%) ВЫБОР, ООО Башкортостан респ, г. Стерлитамак, ул. Харьковская, д. 2 корп. А 0268040303 03.04.2006
Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе 1060268013640 Недействующая компания
БЕРЕЖНЕВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ 026825086482 НАСТОЯТЕЛЬ, Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КАЗАНСКО-НИКОЛЬСКОГО И АННЫ ПРОРОЧИЦЫ ХРАМА Д. РЯЗАНОВКА СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НАСТОЯТЕЛЬ, Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КАЗАНСКО-НИКОЛЬСКОГО И АННЫ ПРОРОЧИЦЫ ХРАМА Д. РЯЗАНОВКА СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ., Стерлитамакский район, д. Рязановка, ул. Центральная, д. 77 корп. А офис 0242006756 21.12.2005
Деятельность религиозных организаций 1050200020199 Риск не определен
БЕРЕЖНЕВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ 026825086482 НАСТОЯТЕЛЬ, Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КАЗАНСКО-НИКОЛЬСКОГО И АННЫ ПРОРОЧИЦЫ ХРАМА Д. РЯЗАНОВКА СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Генеральный директор (бывший) ДИАЛИТ, ООО АН Башкортостан респ, г. Стерлитамак, ул. Заводская, д. 8 0268031041 20.11.2002
Предоставление посреднических услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе 1020202085419 Недействующая компания
БЕРЕЖНЕВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ 026825086482 НАСТОЯТЕЛЬ, Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КАЗАНСКО-НИКОЛЬСКОГО И АННЫ ПРОРОЧИЦЫ ХРАМА Д. РЯЗАНОВКА СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Генеральный директор (бывший), Совладелец (бывший) (42,50%) КУГАНАК КЕРАМА, ООО Башкортостан респ, Стерлитамакский район, с. Большой Куганак 0242006650 31.08.2005
Производство керамических плит и плиток 1050201546746 Недействующая компания
БЕРЕЖНЕВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ 026825086482 НАСТОЯТЕЛЬ, Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КАЗАНСКО-НИКОЛЬСКОГО И АННЫ ПРОРОЧИЦЫ ХРАМА Д. РЯЗАНОВКА СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Генеральный директор (бывший), Совладелец (бывший) (50%) ИПОТЕКА, ООО ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ Башкортостан респ, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д. 140 корп. А пом. I 0268034885 22.06.2004
Предоставление посреднических услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе 1040203424634 Недействующая компания
БЕРЕЖНЕВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ 026825086482 НАСТОЯТЕЛЬ, Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КАЗАНСКО-НИКОЛЬСКОГО И АННЫ ПРОРОЧИЦЫ ХРАМА Д. РЯЗАНОВКА СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Генеральный директор (бывший), Совладелец (бывший) (25%) СТЕРЛИТАМАКРАЙСТРОЙЗАКАЗЧИК, ООО Башкортостан респ, Стерлитамакский район, с. Большой Куганак, ул. Ленина, д. 32 0242006178 20.11.2003
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 1030201528499 Недействующая компания
БЕРЕЖНЕВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ 026825086482 НАСТОЯТЕЛЬ, Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КАЗАНСКО-НИКОЛЬСКОГО И АННЫ ПРОРОЧИЦЫ ХРАМА Д. РЯЗАНОВКА СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ИП (ИП)
Башкортостан (Республика)


Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом 314028000100252 Риск не определен
БИБИК ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ 023501539458 Председатель, Совладелец САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД АНТОНИЕВСКОГО ХРАМА С. АНТОНОВКА МЕЛЕУЗОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Председатель, Совладелец САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД АНТОНИЕВСКОГО ХРАМА С. АНТОНОВКА МЕЛЕУЗОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Мелеузовский район, д. Антоновка, ул. Калинина, д. 57 корп. 1 0263010626 31.01.2005
Деятельность религиозных организаций 1050200000674 Риск не определен
БИБИК ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ 023501539458 Председатель, Совладелец САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД АНТОНИЕВСКОГО ХРАМА С. АНТОНОВКА МЕЛЕУЗОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Глава сельского поселения (бывший) СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕВЧЕНКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Мелеузовский район, д. Антоновка, ул. Калинина, д. 51 0263011789 08.06.2006
Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений 1060263008156 Риск не определен
БИБИК ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ 023501539458 Председатель, Совладелец САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД АНТОНИЕВСКОГО ХРАМА С. АНТОНОВКА МЕЛЕУЗОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Глава администрации (бывший) АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕВЧЕНКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ., Мелеузовский район, д. Антоновка, ул. Калинина, д. 51 0235003384 20.12.2002
Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений 1020201848974 Риск не определен
БИКБУЛАТОВ РАЛИФ ХАНИФОВИЧ 026406420176 Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕНСКОГО ХРАМА ДЕРЕВНИ КУТЕРЕМ КАЛТАСИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕНСКОГО ХРАМА ДЕРЕВНИ КУТЕРЕМ КАЛТАСИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Калтасинский район, с. Кутерем, ул. Садовая, д. 12 корп. А офис 0227005998 03.08.2007
Деятельность религиозных организаций 1070200002476 Риск не определен
БИКБУЛАТОВ РАЛИФ ХАНИФОВИЧ 026406420176 Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕНСКОГО ХРАМА ДЕРЕВНИ КУТЕРЕМ КАЛТАСИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НАСТОЯТЕЛЬ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОГО ХРАМА С. БАКАЛЫ БАКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Бакалинский район, с. Бакалы, ул. Октябрьская, д. 8 0207002653 09.02.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200004680 Риск не определен
БОГОМОЛОВА ЛЮДМИЛА ЛЬВОВНА 026813721370 Председатель приходского совета ПРИХОД В ЧЕСТЬ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО Председатель приходского совета ПРИХОД В ЧЕСТЬ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО Башкортостан респ, г. Стерлитамак, ул. Ватутина, д. 34 0268025231 31.01.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200003360 Риск не определен
БОРИСЕНКО НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 561502580334 Игуменья НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БОГОРОДИЦЕ ТИХВИНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ ПОСЕЛКА ПРИЮТОВО БЕЛЕБЕЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Игуменья НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БОГОРОДИЦЕ ТИХВИНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ ПОСЕЛКА ПРИЮТОВО БЕЛЕБЕЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Белебеевский район, рабочий пос. Приютово, ул. Островского, д. 27 0205005828 11.11.2004
Деятельность религиозных организаций 1040200012962 Риск не определен
БОРИСЕНКО НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 561502580334 Игуменья НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БОГОРОДИЦЕ ТИХВИНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ ПОСЕЛКА ПРИЮТОВО БЕЛЕБЕЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД БОГОРОДИЦЕ-ТИХВИНСКОГО ХРАМА Р.П. ПРИЮТОВО БЕЛЕБЕЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Белебеевский район, рабочий пос. Приютово, ул. Островского, д. 27 0255012556 25.11.2005
Деятельность религиозных организаций 1050200018989 Риск не определен
БОСЫХ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ 027610216888 Председатель общины, Совладелец ПРАВОСЛАВНАЯ СТАРООБРЯДЧЕСКАЯ ОБЩИНА ГОРОДА УФЫ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Председатель общины, Совладелец ПРАВОСЛАВНАЯ СТАРООБРЯДЧЕСКАЯ ОБЩИНА ГОРОДА УФЫ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Ишимская, д. 29 корп. - офис 0276980477 03.08.2011
Деятельность религиозных организаций 1110200003836 Риск не определен
БОСЫХ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ 027610216888 Председатель общины, Совладелец ПРАВОСЛАВНАЯ СТАРООБРЯДЧЕСКАЯ ОБЩИНА ГОРОДА УФЫ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИП (бывший) (ИП)
Тюменская область
21.12.1995

305861109800082 Недействующее
БОСЫХ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ 027610216888 Председатель общины, Совладелец ПРАВОСЛАВНАЯ СТАРООБРЯДЧЕСКАЯ ОБЩИНА ГОРОДА УФЫ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИП (бывший) (ИП)
Башкортостан (Республика)
24.03.1998
Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах 304027609600359 Недействующее
БРОННИКОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ 026700455864 НАСТОЯТЕЛЬ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ СВЯТЫХ БЕССРЕБРЕНИКОВ КОСМЫ И ДАМИАНА Д. КОЖАЙ-АНДРЕЕВО ТУЙМАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НАСТОЯТЕЛЬ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ СВЯТЫХ БЕССРЕБРЕНИКОВ КОСМЫ И ДАМИАНА Д. КОЖАЙ-АНДРЕЕВО ТУЙМАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Туймазинский район, с. Кожай-Андреево, ул. Нижняя, д. 26 0269039357 14.12.2018
Деятельность религиозных организаций 1180280075535 Риск не определен
БРОННИКОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ 026700455864 НАСТОЯТЕЛЬ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ СВЯТЫХ БЕССРЕБРЕНИКОВ КОСМЫ И ДАМИАНА Д. КОЖАЙ-АНДРЕЕВО ТУЙМАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель (бывший) НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕНСКОГО ХРАМА С. АНДРЕЕВКА ИЛИШЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Илишевский район, с. Андреевка, ул. Советская, д. 45 0225007005 01.03.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200010367 Риск не определен
БРОННИКОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ 026700455864 НАСТОЯТЕЛЬ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ СВЯТЫХ БЕССРЕБРЕНИКОВ КОСМЫ И ДАМИАНА Д. КОЖАЙ-АНДРЕЕВО ТУЙМАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель (бывший) НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД УСПЕНСКОГО ХРАМА СЕЛА АНГАСЯК ДЮРТЮЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Дюртюлинский район, с. Ангасяк, ул. Чиглинцева, д. 5 0260003571 23.01.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200001886 Риск не определен
БРОННИКОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ 026700455864 НАСТОЯТЕЛЬ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ СВЯТЫХ БЕССРЕБРЕНИКОВ КОСМЫ И ДАМИАНА Д. КОЖАЙ-АНДРЕЕВО ТУЙМАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель (бывший) НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ПАНТЕЛЕИМОВСКОГО ХРАМА Д. КНЯЗЬ-ЕЛГА ИЛИШЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Илишевский район, д. Князь-Елга, ул. Церковная, д. 1 корп. - офис 0225009235 29.04.2008
Деятельность религиозных организаций 1080200001408 Риск не определен
БРОННИКОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ 026700455864 НАСТОЯТЕЛЬ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ СВЯТЫХ БЕССРЕБРЕНИКОВ КОСМЫ И ДАМИАНА Д. КОЖАЙ-АНДРЕЕВО ТУЙМАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель (бывший) НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО ХРАМА ДЕРЕВНИ КРЕЩЕНКА ИЛИШЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Илишевский район, д. Крещенка, ул. Михайловская, д. 1 корп. - офис 0225009806 30.06.2009
Деятельность религиозных организаций 1090200001760 Риск не определен
БУКАЧЕВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ 744516897308 Настоятель, Совладелец МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАЙЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА С.МИХАЙЛОВКА АБЗЕЛИЛОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Настоятель, Совладелец МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАЙЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА С.МИХАЙЛОВКА АБЗЕЛИЛОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Башкортостан респ, Абзелиловский район, с. Михайловка, ул. Коммунистическая, д. 194 0201995042 08.10.2010
Деятельность религиозных организаций 1100200003750 Риск не определен
БУКАЧЕВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ 744516897308 Настоятель, Совладелец МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАЙЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА С.МИХАЙЛОВКА АБЗЕЛИЛОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Настоятель, Совладелец МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПОКРОВА БОЖИЕЙ МАТЕРИ С.КРАСНАЯ БАШКИРИЯ АБЗЕЛИЛОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Башкортостан респ, Абзелиловский район, с. Красная Башкирия, ул. Советская, д. 14 офис 2 0201995067 19.07.2011
Деятельность религиозных организаций 1110200003627 Риск не определен
БУКАЧЕВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ 744516897308 Настоятель, Совладелец МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАЙЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА С.МИХАЙЛОВКА АБЗЕЛИЛОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) ИП (бывший) (ИП)
Челябинская область



309744517000058 Недействующее
БУЛЫШЕВ МАКСИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ 025604794534 ПАСТОР НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ Г. БЛАГОВЕЩЕНСК, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ (ПЯТИДЕСЯТНИКОВ) ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ Совладелец (100%) СК СИОН, ООО Башкортостан респ, Благовещенский район, г. Благовещенск, ул. Демьяна Бедного, д. 68 корп. А 0277928695 16.05.2018
Производство прочих строительно-монтажных работ 1180280030040 Средний риск
БУЛЫШЕВ МАКСИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ 025604794534 ПАСТОР НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ Г. БЛАГОВЕЩЕНСК, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ (ПЯТИДЕСЯТНИКОВ) ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ Совладелец (бывший) АНГЕЛЫ ПОБЕДЫ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Юрия Гагарина, д. 40 офис 219 0276981287 11.04.2013
Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению 1130200001766 Недействующая компания
БУЛЫШЕВ МАКСИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ 025604794534 ПАСТОР НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ Г. БЛАГОВЕЩЕНСК, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ (ПЯТИДЕСЯТНИКОВ) ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ ПАСТОР НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ Г. БЛАГОВЕЩЕНСК, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ (ПЯТИДЕСЯТНИКОВ) ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ Башкортостан респ, Благовещенский район, г. Благовещенск, ул. Демьяна Бедного, д. 68 корп. А 0258951770 23.11.2017
Деятельность религиозных организаций 1170280076724 Риск не определен
БУРЕЕВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 025503351494 Пресвитер, Совладелец ДОМ МОЛИТВЫ ДЛЯ ВСЕХ НАРОДОВ, ЦЕРКОВЬ ЕХБ Г. БЕЛЕБЕЯ Пресвитер, Совладелец ДОМ МОЛИТВЫ ДЛЯ ВСЕХ НАРОДОВ, ЦЕРКОВЬ ЕХБ Г. БЕЛЕБЕЯ Башкортостан респ, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Трудовая, д. 79 0255008214 21.01.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200000533 Риск не определен
БУРЦЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 027310446707 Настоятель, Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКОГО ХРАМА С.БЕДЕЕВА ПОЛЯНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель, Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКОГО ХРАМА С.БЕДЕЕВА ПОЛЯНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Благовещенский район, с. Бедеева Поляна, ул. Набережная, д. 2 корп. А 0258006832 27.02.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200010070 Риск не определен
БУРЦЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 027310446707 Настоятель, Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКОГО ХРАМА С.БЕДЕЕВА ПОЛЯНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НАСТОЯТЕЛЬ УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПРОРОКО-ИЛИИНСКОГО ХРАМА С. ИЛЬИНА ПОЛЯНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Благовещенский район, с. Ильино-Поляна, ул. Советская, д. 12 корп. - офис 0258012032 05.03.2008
Деятельность религиозных организаций 1080200000836 Риск не определен
ВАЛЕЕВ РУСЛАН ФАРИТОВИЧ 165035177231 Пастор МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН-АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ ГОРОДА ОКТЯБРЬСКИЙ Совладелец (бывший) ПРОТО-ОМЕГА, АНО Татарстан респ, г. Набережные Челны, ул. Им Комарова, д. 14 офис 55 1650137149 21.02.2006
Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки 1061650012456 Недействующая компания
ВАЛЕЕВ РУСЛАН ФАРИТОВИЧ 165035177231 Пастор МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН-АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ ГОРОДА ОКТЯБРЬСКИЙ Пастор МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН-АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ ГОРОДА ОКТЯБРЬСКИЙ Башкортостан респ, г. Октябрьский, ул. Чехова, д. 54 0265018758 19.12.2002
Деятельность религиозных организаций 1020200005506 Риск не определен
ВАНДРЕЙ РОМАН СЕРГЕЕВИЧ 025901649650 Административный руководитель, Совладелец ДОМ МОЛИТВЫ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ ГОРОДА ДАВЛЕКАНОВО Административный руководитель, Совладелец ДОМ МОЛИТВЫ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ ГОРОДА ДАВЛЕКАНОВО Башкортостан респ, Давлекановский район, г. Давлеканово, ул. Комарова, д. 16 0259005944 20.03.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200016010 Риск не определен
ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСЕЙ ФИЛИППОВИЧ 023302592062 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ, Совладелец БЛАГОДАТЬ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ ГОРОДА КУМЕРТАУ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ, Совладелец БЛАГОДАТЬ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ ГОРОДА КУМЕРТАУ Башкортостан респ, г. Кумертау, ул. Пролетарская, д. 27 0262995096 10.12.2012
Деятельность религиозных организаций 1120200005221 Риск не определен
ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСЕЙ ФИЛИППОВИЧ 023302592062 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ, Совладелец БЛАГОДАТЬ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ ГОРОДА КУМЕРТАУ ИП (ИП)
Башкортостан (Республика)


Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки 311026222700042 Риск не определен
ВАСИЛЬЕВ АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ 027311966667 Настоятель, Совладелец САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ТАБЫНСКО-БОГОРОДИЦКОГО ХРАМА С.АРСЕНОВО ЗИАНЧУРИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель, Совладелец САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ТАБЫНСКО-БОГОРОДИЦКОГО ХРАМА С.АРСЕНОВО ЗИАНЧУРИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Зианчуринский район, с. Арсеново, ул. Школьная, д. 12 0222995036 11.04.2011
Деятельность религиозных организаций 1110200001669 Риск не определен
ВАСИЛЬЕВ АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ 027311966667 Настоятель, Совладелец САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ТАБЫНСКО-БОГОРОДИЦКОГО ХРАМА С.АРСЕНОВО ЗИАНЧУРИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель (бывший), Совладелец НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА С ЮМАШЕВО ЧЕКМАГУШЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Чекмагушевский район, с. Юмашево, ул. Советская, д. 23 корп. 1 0249995097 24.06.2014
Деятельность религиозных организаций 1140200001655 Риск не определен
ВАСИН ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ 026308079293 Настоятель САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА УСПЕНИЯ БОЖИЕЙ МАТЕРИ С.ХЛЕБОДАРОВКА МЕЛЕУЗОВСКОГО Р-НА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА УСПЕНИЯ БОЖИЕЙ МАТЕРИ С.ХЛЕБОДАРОВКА МЕЛЕУЗОВСКОГО Р-НА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Мелеузовский район, с. Хлебодаровка 0263007976 26.02.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200009366 Риск не определен
ВАСИН ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ 026308079293 Настоятель САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА УСПЕНИЯ БОЖИЕЙ МАТЕРИ С.ХЛЕБОДАРОВКА МЕЛЕУЗОВСКОГО Р-НА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель (бывший) САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ БЛАЖЕННОЙ ВАРВАРЫ СКВОРЧИХИНСКОЙ С.НУГУШ МЕЛЕУЗОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Мелеузовский район, с. Нугуш, ул. Космонавтов, д. 15 0263011490 28.03.2006
Деятельность религиозных организаций 1060200002510 Риск не определен
ВАСЮКОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 027412824027 Управляющий УФИМСКАЯ ЕПАРХИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Совладелец (бывший) (12,50%) МЕРСЛЕНД, ТОО ФИРМА Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Сочинская, д. 29 0274087564 25.06.2007
Производство машин и сельскохозяйственного оборудования для обработки почвы 1070274005460 Недействующая компания
ВАСЮКОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 027412824027 Управляющий УФИМСКАЯ ЕПАРХИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Управляющий УФИМСКАЯ ЕПАРХИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 50/2 0274038623 25.04.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200020652 Риск не определен
ВАСЮКОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 027412824027 Управляющий УФИМСКАЯ ЕПАРХИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Настоятель (бывший) УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ИВЕРСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ Г.УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Ферина, д. 15 0273010209 26.02.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200008981 Риск не определен
ВЕДЕРНИКОВ ПАВЕЛ СТАНИСЛАВОВИЧ 027319015800 Пастор, Совладелец СВЯТОЙ ТРОИЦЫ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ Г.УФЫ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ Директор (бывший), Совладелец (50%) КОРВЕСТ, ООО Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Калинина, д. 20 0277124302 20.09.2012 4 490 000,00 Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования 1120280037195 Низкий риск
ВЕДЕРНИКОВ ПАВЕЛ СТАНИСЛАВОВИЧ 027319015800 Пастор, Совладелец СВЯТОЙ ТРОИЦЫ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ Г.УФЫ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ Пастор, Совладелец СВЯТОЙ ТРОИЦЫ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ Г.УФЫ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Калинина, д. 20 0273034866 12.05.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200021345 Риск не определен
ВЕДЕРНИКОВ ПАВЕЛ СТАНИСЛАВОВИЧ 027319015800 Пастор, Совладелец СВЯТОЙ ТРОИЦЫ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ Г.УФЫ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ИП (бывший) (ИП)
Башкортостан (Республика)



307027703700045 Недействующее
ВЕДЕРНИКОВ ПАВЕЛ СТАНИСЛАВОВИЧ 027319015800 Пастор, Совладелец СВЯТОЙ ТРОИЦЫ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ Г.УФЫ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ИП (бывший) (ИП)
Башкортостан (Республика)
13.11.2000

305027300100468 Недействующее
ВЕЛЕНЧУК ТРОФИМ 022703811506 Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СРЕТЕНСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА Г. ОКТЯБРЬСКИЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СРЕТЕНСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА Г. ОКТЯБРЬСКИЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, г. Октябрьский, ул. Крестьянская, д. 15 0265008291 25.02.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200008915 Риск не определен
ВЕЛИКИЙ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 026821167532 Старший пастор, Совладелец ЖИВАЯ ВЕРА Г.СТЕРЛИТАМАК, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ Совладелец (бывший) (50%) РУФЬ, ООО Башкортостан респ, г. Стерлитамак, ул. Толбухина, д. 8 0268028306 26.12.2002
Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 1020202091601 Недействующая компания
ВЕЛИКИЙ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 026821167532 Старший пастор, Совладелец ЖИВАЯ ВЕРА Г.СТЕРЛИТАМАК, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ Старший пастор, Совладелец ЖИВАЯ ВЕРА Г.СТЕРЛИТАМАК, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ Башкортостан респ, г. Стерлитамак, ул. Вокзальная, д. 11 корп. А офис 0268013074 18.03.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200015230 Риск не определен
ВЕНИКОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 025006291750 Президент, Совладелец МИССИЯ ЕВАНГЕЛИЗАЦИИ И БЛАГОТВОРЕНИЯ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ (ПЯТИДЕСЯТНИКОВ) БЛАГАЯ ВЕСТЬ С. АЛКИНО, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Совладелец ЭММАНУИЛ, МИССИЯ Курганская обл, г. Курган, проспект Машиностроителей, д. 38 корп. - офис 4501040202 31.03.2003
Деятельность религиозных организаций 1034593004654 Риск не определен
ВЕНИКОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 025006291750 Президент, Совладелец МИССИЯ ЕВАНГЕЛИЗАЦИИ И БЛАГОТВОРЕНИЯ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ (ПЯТИДЕСЯТНИКОВ) БЛАГАЯ ВЕСТЬ С. АЛКИНО, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Президент, Совладелец МИССИЯ ЕВАНГЕЛИЗАЦИИ И БЛАГОТВОРЕНИЯ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ (ПЯТИДЕСЯТНИКОВ) БЛАГАЯ ВЕСТЬ С. АЛКИНО, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Башкортостан респ, Чишминский район, д. Алкино, ул. Почтовая, д. 54 корп. - офис 0250012200 08.04.2008
Деятельность религиозных организаций 1080200001243 Риск не определен
ВЕТРОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 026206598941 Настоятель (бывший), Совладелец САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ПОКРОВА БОЖИЕЙ МАТЕРИ С. БУГУЛЬЧАН КУЮРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель (бывший), Совладелец САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ПОКРОВА БОЖИЕЙ МАТЕРИ С. БУГУЛЬЧАН КУЮРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Куюргазинский район, с. Бугульчан, ул. Центральная, д. 5 0233995038 25.01.2011
Деятельность религиозных организаций 1110200000240 Риск не определен
ВЕТРОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 026206598941 Настоятель (бывший), Совладелец САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ПОКРОВА БОЖИЕЙ МАТЕРИ С. БУГУЛЬЧАН КУЮРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ТИХОНОВСКОГО ХРАМА С. ЕРМОЛАЕВО КУЮРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Куюргазинский район, с. Ермолаево, ул. Ленина, д. 7 0233001688 21.10.2002
Деятельность религиозных организаций 1020200001249 Риск не определен
ВЕТРОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 026206598941 Настоятель (бывший), Совладелец САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ПОКРОВА БОЖИЕЙ МАТЕРИ С. БУГУЛЬЧАН КУЮРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель (бывший) ДЕРЖАВНАЯ С. МАЯЧНЫЙ Г. КУМЕРТАУ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ Башкортостан респ, г. Кумертау, с. Маячный, ул. Матросова, д. 1 0262011070 26.02.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200009300 Риск не определен
ВЕТЧИНИН ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ 021102813585 Настоятель ДЕРЖАВНАЯ Г.МЕЖГОРЬЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ Настоятель ДЕРЖАВНАЯ Г.МЕЖГОРЬЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ Башкортостан респ., Белорецкий район, г. Межгорье, д. Межгорье-1, ул. Комсомольская, д. 15 0279000084 05.01.2003
Деятельность религиозных организаций 1020200007805 Риск не определен
ВЕТЧИНИН ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ 021102813585 Настоятель ДЕРЖАВНАЯ Г.МЕЖГОРЬЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ Настоятель (бывший) ПРИХОД СВЯТО-ФИЛАРЕТОВСКОГО ХРАМА С.ЗИГАЗА БЕЛОРЕЦКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Белорецкий район, с. Зигаза, ул. Шайхулова 0256013464 28.02.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200009729 Недействующая компания
ВЕТЧИНИН ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ 021102813585 Настоятель ДЕРЖАВНАЯ Г.МЕЖГОРЬЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ Настоятель (бывший) НОВОМУЧЕНИКОВ РОССИЙСКИХ, ХРАМ Башкортостан респ, Белорецкий район, г. Межгорье, ул. Татлинская, д. 5 офис 12 0279000366 05.01.2003
Деятельность религиозных организаций 1020200007816 Недействующая компания
ВЕТЧИНИН ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ 021102813585 Настоятель ДЕРЖАВНАЯ Г.МЕЖГОРЬЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ НАСТОЯТЕЛЬ (бывший) МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА НОВОМУЧЕННИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ Г.МЕЖГОРЬЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Башкортостан респ., г. Межгорье, ул. Татлинская, д. 5 офис 22 0279998024 22.10.2010
Деятельность религиозных организаций 1100200003969 Риск не определен
ВОЛКОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 026405516100 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА, Совладелец НЕФТЕКАМСКОЕ ОБЩЕСТВО ВАЙШНАВОВ БХАГАВАТА САНГА, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА, Совладелец НЕФТЕКАМСКОЕ ОБЩЕСТВО ВАЙШНАВОВ БХАГАВАТА САНГА, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Башкортостан респ, г. Нефтекамск, ул. Строителей, д. 91 корп. 5 кв. 39 0264075320 19.01.2018
Деятельность религиозных организаций 1180280002650 Риск не определен
ВОЛКОВ СЕРГЕЙ НИКИФОРОВИЧ 021000492759 НАСТОЯТЕЛЬ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО С. СОКОЛКИ БЕЛОКАТАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НАСТОЯТЕЛЬ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО С. СОКОЛКИ БЕЛОКАТАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ., Белокатайский район, с. Соколки, ул. Питерская, д. 2 0210028323 07.03.2019
Деятельность религиозных организаций 1190280017047 Риск не определен
ВОЛКОВ СЕРГЕЙ НИКИФОРОВИЧ 021000492759 НАСТОЯТЕЛЬ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО С. СОКОЛКИ БЕЛОКАТАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель, Совладелец НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ МИРЛИКИЙСКОГО СЕЛА СТАРОБЕЛОКАТАЙ БЕЛОКАТАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Белокатайский район, с. Старобелокатай, ул. И.Дятлова, д. 1 корп. А 0210995024 16.08.2011
Деятельность религиозных организаций 1110200003980 Риск не определен
ГАВРИК АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ 660607714709 НАСТОЯТЕЛЬ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКОГО ХРАМА СЕЛА ВОЗДВИЖЕНКА ТУЙМАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НАСТОЯТЕЛЬ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКОГО ХРАМА СЕЛА ВОЗДВИЖЕНКА ТУЙМАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Туймазинский район, д. Воздвиженка, ул. Церковная, д. 13 корп. А 0244001873 27.02.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200010169 Риск не определен
ГАВРЮШЕНКО НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА 561502011320 Игуменья НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БИРСКИЙ СВЯТО-ТРОИЦКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ Игуменья НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БИРСКИЙ СВЯТО-ТРОИЦКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ Башкортостан респ, Бирский район, г. Бирск, пл. Чапаева, д. 15 0257002899 18.02.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200007804 Риск не определен
ГАВРЮШЕНКО НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА 561502011320 Игуменья НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БИРСКИЙ СВЯТО-ТРОИЦКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ НАСТОЯТЕЛЬ БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ СВЯТЫХ ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА СЕЛА КРАСНЫЙ КЛЮЧ НУРИМАНОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ., Нуримановский район, с. Красный Ключ, ул. Матросова, д. 38 корп. 1 0239002092 01.02.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200003481 Риск не определен
ГАЗИЗУЛЛИН РУСЛАН ФАРИТОВИЧ 027401661853 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ, Совладелец ПРЕОБРАЖЕНИЕ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ ГОРОДА СТЕРЛИТАМАК АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ, Совладелец ПРЕОБРАЖЕНИЕ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ ГОРОДА СТЕРЛИТАМАК Башкортостан респ, г. Стерлитамак, ул. Курчатова, д. 40 офис 4 0268980410 14.12.2012
Деятельность религиозных организаций 1120200005331 Риск не определен
ГАЗИЗУЛЛИН РУСЛАН ФАРИТОВИЧ 027401661853 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ, Совладелец ПРЕОБРАЖЕНИЕ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ ГОРОДА СТЕРЛИТАМАК ИП (бывший) (ИП)
Башкортостан (Республика)


Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки 313028000098071 Недействующее
ГАЛКИН ФЕДОР АРКАДЬЕВИЧ 027809282700 Настоятель прихода председатель приходского совета, Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ Д.ФОМИЧЕВО УФИМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ВОЗНЕСЕНСКОГО ХРАМА СЕЛА ЧЕСНОКОВКА УФИМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Уфимский район, с. Чесноковка, ул. Школьная, д. 10 корп. А 0245012268 19.05.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200021444 Риск не определен
ГАЛКИН ФЕДОР АРКАДЬЕВИЧ 027809282700 Настоятель прихода председатель приходского совета, Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ Д.ФОМИЧЕВО УФИМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель прихода председатель приходского совета, Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ Д.ФОМИЧЕВО УФИМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Уфимский район, д. Фомичево, ул. Фомичевская, д. 28 0274907496 25.08.2015
Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки 1150280051921 Риск не определен
ГАЛКИН ФЕДОР АРКАДЬЕВИЧ 027809282700 Настоятель прихода председатель приходского совета, Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ Д.ФОМИЧЕВО УФИМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель-председатель приходского собрания УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ МИРЛИКИЙСКОГО С. БУЛГАКОВО УФИМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Уфимский район, с. Булгаково, ул. Восточная, д. 32 0245005253 08.01.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200000050 Риск не определен
ГАНЕЕВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 026003036351 ГЛАВА ОБЩИНЫ, Совладелец ОБЩИНА МАРИЙ КУМАЛТЫШ С. МАЯДЫК ДЮРТЮЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАРИЙСКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ РЕЛИГИИ ГЛАВА ОБЩИНЫ, Совладелец ОБЩИНА МАРИЙ КУМАЛТЫШ С. МАЯДЫК ДЮРТЮЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАРИЙСКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ РЕЛИГИИ Башкортостан респ, Дюртюлинский район, с. Маядык, ул. Горшкова, д. 14 0260011773 23.07.2018
Деятельность религиозных организаций 1180280042722 Риск не определен
ГАРЕЕВ РУСТЕМ РАВИЛЬЕВИЧ 027318569549 Настоятель, Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Совладелец (бывший) (30%) ГЛОБАЛ, ООО ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Георгия Мушникова, д. 11 корп. 4 кв. 11 0273902978 27.07.2015
Деятельность в области права 1150280045080 Недействующая компания
ГАРЕЕВ РУСТЕМ РАВИЛЬЕВИЧ 027318569549 Настоятель, Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Совладелец (бывший) ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО №2, ЖНК Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Мингажева, д. 140 0274103150 23.03.2005
Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества 1050203931634 Риск не определен
ГАРЕЕВ РУСТЕМ РАВИЛЬЕВИЧ 027318569549 Настоятель, Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель, Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Ферина, д. 15 0273990195 20.05.2011
Деятельность религиозных организаций 1110200002615 Риск не определен
ГАРЕЕВ РУСТЕМ РАВИЛЬЕВИЧ 027318569549 Настоятель, Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Председатель комиссии (бывший), Совладелец НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА ГОРОДА БЕЛЕБЕЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Красноармейская, д. 78 0255003255 26.02.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200009113 Риск не определен
ГАРЕЕВ РУСТЕМ РАВИЛЬЕВИЧ 027318569549 Настоятель, Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель, Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КНЯЗЬ-ВЛАДИМИРСКОГО ХРАМА Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Ферина, д. 15 0273990205 20.05.2011
Деятельность религиозных организаций 1110200002626 Риск не определен
ГАРЕЕВ РУСТЕМ РАВИЛЬЕВИЧ 027318569549 Настоятель, Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель и председатель приходского совета УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ХРАМА В ЧЕСТЬ БЛАЖЕННОЙ МАТРОНЫ МОСКОВСКОЙ Г.УФЫ Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Свободы, д. 86/10 0277985206 20.09.2010
Деятельность религиозных организаций 1100200003507 Риск не определен
ГАРЕЕВ РУСТЕМ РАВИЛЬЕВИЧ 027318569549 Настоятель, Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель (бывший) НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД БОГОРОДИЦЕ-ТИХВИНСКОГО ХРАМА Р.П. ПРИЮТОВО БЕЛЕБЕЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Белебеевский район, рабочий пос. Приютово, ул. Островского, д. 27 0255012556 25.11.2005
Деятельность религиозных организаций 1050200018989 Риск не определен
ГАРЕЕВ РУСТЕМ РАВИЛЬЕВИЧ 027318569549 Настоятель, Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель (бывший) УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ИВЕРСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ Г.УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Ферина, д. 15 0273010209 26.02.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200008981 Риск не определен
ГАРЕЕВ РУСТЕМ РАВИЛЬЕВИЧ 027318569549 Настоятель, Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель (бывший) НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО СОБОРА Г. БЕЛЕБЕЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Советская, д. 54 корп. В 0255011136 19.08.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200023545 Риск не определен
ГАРТМАН ЭЛЬВИРА ЯКОВЛЕВНА 027811316184 Председатель совета общины, Совладелец МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКАЯ ОБЩИНА ГОРОДА УФЫ Председатель совета общины, Совладелец МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКАЯ ОБЩИНА ГОРОДА УФЫ Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Белякова, д. 2 0278071734 01.03.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200010202 Риск не определен
ГЕРАСИМОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 024503492366 Настоятель, Совладелец САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА С. ИЛЬТЕРЯКОВО КАРМАСКАЛИНСКОГО Р-НА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель, Совладелец САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА С. ИЛЬТЕРЯКОВО КАРМАСКАЛИНСКОГО Р-НА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Кармаскалинский район, с. Ильтеряково, ул. Молодежная, д. 22 0229995081 08.10.2010
Деятельность религиозных организаций 1100200003760 Риск не определен
ГЕРАСИМОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 024503492366 Настоятель, Совладелец САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА С. ИЛЬТЕРЯКОВО КАРМАСКАЛИНСКОГО Р-НА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СТРАСТОТЕРПЦА ЦАРЯ НИКОЛАЯ С.КАРМАСКАЛЫ КАРМАСКАЛИНСКОГО Р-НА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ., Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Парковая, д. 2 корп. 1 0229009652 16.04.2004
Деятельность религиозных организаций 1040200003580 Риск не определен
ГЕРАСИМОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 024503492366 Настоятель, Совладелец САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА С. ИЛЬТЕРЯКОВО КАРМАСКАЛИНСКОГО Р-НА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СТРАСТОТЕРПЦА ЦАРЕВИЧА АЛЕКСИЯ Д.СУУК-ЧИШМА КАРМАСКАЛИНСКОГО Р-НА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Кармаскалинский район, с. Суук-Чишма, ул. Цюрупа, д. 29 0229009518 07.10.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200024480 Риск не определен
ГЕРЦОГ СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 741515079015 ПАСТОР МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН-АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ № 1 Г. УФЫ ПАСТОР МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН-АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ № 1 Г. УФЫ Башкортостан респ, г. Уфа, пер. Осетинский, д. 8 0278054513 28.01.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200002535 Риск не определен
ГЕРЦОГ СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 741515079015 ПАСТОР МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН-АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ № 1 Г. УФЫ Пастор (бывший) МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ Г. МАГНИТОГОРСКА Челябинская обл, г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, д. 43 корп. 2 7446042265 16.03.2004
Деятельность религиозных организаций 1047400000537 Риск не определен
ГЕРЦОГ СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 741515079015 ПАСТОР МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН-АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ № 1 Г. УФЫ Пастор (бывший) МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН-АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ ГОРОДА БЕЛОРЕЦК Башкортостан респ, Белорецкий район, г. Белорецк, ул. Овчаренко, д. 4 офис 19 0256010174 01.03.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200010147 Риск не определен
ГЕРЦОГ СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 741515079015 ПАСТОР МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН-АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ № 1 Г. УФЫ Пастор (бывший) МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ (ОБЩИНА) ХРИСТИАН-АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ Г. ПЕРВОУРАЛЬСКА Свердловская обл, г. Первоуральск, пер. Чекалина, д. 1 6625022721 12.02.2003
Деятельность религиозных организаций 1036605623218 Риск не определен
ГИЛЬМАНШИН СЕРГЕЙ МАЛИКОВИЧ 550104835419 ПАСТОР ВИНОГРАДНИК Г.УФА, ЦХВЕ Совладелец (бывший) ОМСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ ВИНОГРАДНИК, РО Омская обл, г. Омск, ул. Серова, д. 13 офис 17 5507038120 02.02.2003
Деятельность религиозных организаций 1035500008345 Недействующая компания
ГИЛЬМАНШИН СЕРГЕЙ МАЛИКОВИЧ 550104835419 ПАСТОР ВИНОГРАДНИК Г.УФА, ЦХВЕ ПАСТОР ВИНОГРАДНИК Г.УФА, ЦХВЕ Башкортостан респ, г. Уфа, проспект Октября, д. 61 корп. 1 офис 28 0276097198 27.12.2005
Деятельность религиозных организаций 1050200020408 Риск не определен
ГОРЬКОВ ГЕННАДИЙ МАТВЕЕВИЧ 561008020644 НАСТОЯТЕЛЬ МЕСТНАЯ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИХОД В ЧЕСТЬ СВЯТАГО АРХАНГЕЛА МИХАИЛА С. БОГАЧЕВО БАЙМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН РУССКОЙ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ АРХИЕПИСКОПИИ НОВОЗЫБКОВСКОЙ, МОСКОВСКОЙ И ВСЕЯ РУСИ) Совладелец ПРИХОД В ЧЕСТЬ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО РДЦ, МДРО Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Советская, д. 104А офис 29 5607022614 28.01.2008
Деятельность религиозных организаций 1085600000386 Риск не определен
ГОРЬКОВ ГЕННАДИЙ МАТВЕЕВИЧ 561008020644 НАСТОЯТЕЛЬ МЕСТНАЯ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИХОД В ЧЕСТЬ СВЯТАГО АРХАНГЕЛА МИХАИЛА С. БОГАЧЕВО БАЙМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН РУССКОЙ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ АРХИЕПИСКОПИИ НОВОЗЫБКОВСКОЙ, МОСКОВСКОЙ И ВСЕЯ РУСИ) НАСТОЯТЕЛЬ МЕСТНАЯ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИХОД В ЧЕСТЬ СВЯТАГО АРХАНГЕЛА МИХАИЛА С. БОГАЧЕВО БАЙМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН РУССКОЙ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ АРХИЕПИСКОПИИ НОВОЗЫБКОВСКОЙ, МОСКОВСКОЙ И ВСЕЯ РУСИ) Башкортостан респ, Баймакский район, д. Богачево, ул. Артамонова, д. 36 кв. 1 0254995529 17.01.2014
Деятельность религиозных организаций 1140200000082 Риск не определен
ГОРЬКОВ ГЕННАДИЙ МАТВЕЕВИЧ 561008020644 НАСТОЯТЕЛЬ МЕСТНАЯ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИХОД В ЧЕСТЬ СВЯТАГО АРХАНГЕЛА МИХАИЛА С. БОГАЧЕВО БАЙМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН РУССКОЙ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ АРХИЕПИСКОПИИ НОВОЗЫБКОВСКОЙ, МОСКОВСКОЙ И ВСЕЯ РУСИ) Председатель (бывший) МЕСТНАЯ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИХОД В ЧЕСТЬ КОЗЬМЫ И ДАМИАНА ГОР. ОРЕНБУРГА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РУССКАЯ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 12/1 5612012361 08.01.2003
Деятельность религиозных организаций 1035600000017 Риск не определен
ГОРЬКОВ ГЕННАДИЙ МАТВЕЕВИЧ 561008020644 НАСТОЯТЕЛЬ МЕСТНАЯ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИХОД В ЧЕСТЬ СВЯТАГО АРХАНГЕЛА МИХАИЛА С. БОГАЧЕВО БАЙМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН РУССКОЙ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ АРХИЕПИСКОПИИ НОВОЗЫБКОВСКОЙ, МОСКОВСКОЙ И ВСЕЯ РУСИ) Руководитель ликвидационной комиссии (бывший), Совладелец (бывший) ГОРЬКОГО Г.М., КХ Оренбургская обл, Саракташский район, с. Мальга 5643002860 31.12.2002
Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока 1025602988872 Недействующая компания
ГОРЯЧЕВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ 027714772618 Настоятель УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) ., МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ МАКСИМОВСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ПОС. МАКСИМОВКА КАЛИНИНСКОГО Р-НА Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) ., МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ МАКСИМОВСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ПОС. МАКСИМОВКА КАЛИНИНСКОГО Р-НА Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Сосновская, д. 106 0273990212 23.05.2011
Деятельность религиозных организаций 1110200002648 Риск не определен
ГОРЯЧЕВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ 027714772618 Настоятель УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) ., МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ МАКСИМОВСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ПОС. МАКСИМОВКА КАЛИНИНСКОГО Р-НА Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель (бывший) БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО ХРАМА С.КАЛТЫМАНОВО ИГЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ., Иглинский район, с. Калтыманово, ул. Школьная, д. 1 корп. - офис 0224010157 13.04.2007
Деятельность религиозных организаций 1070200000760 Риск не определен
ГОЦКИНА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА 026511840878 Административный руководитель, Совладелец СПАСЕНИЕ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКВИ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ Г.ОКТЯБРЬСКОГО Административный руководитель, Совладелец СПАСЕНИЕ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКВИ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ Г.ОКТЯБРЬСКОГО Башкортостан респ, г. Октябрьский, микрорайон 35-Й, д. 2 корп. А офис 47 0265019913 01.03.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200011390 Риск не определен
ГРАФОВ МИХАИЛ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 166016664270 НАСТОЯТЕЛЬ ХРАМА ИЕРЕЙ УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ Д.ПРЕОБРАЖЕНОВКИ СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НАСТОЯТЕЛЬ ХРАМА ИЕРЕЙ УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ Д.ПРЕОБРАЖЕНОВКИ СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ., Стерлитамакский район, д. Преображеновка, ул. Молодежная, д. 2 0242012196 26.12.2018
Деятельность религиозных организаций 1180280078659 Риск не определен
ГРЕЧУШКИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 026307843808 Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОГО ХРАМА СЕЛА КУЯШТЫР АСКИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОГО ХРАМА СЕЛА КУЯШТЫР АСКИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Аскинский район, с. Куяштыр, ул. Крестьянская, д. 6 корп. А 0204995026 10.12.2010
Деятельность религиозных организаций 1100200004651 Риск не определен
ГРЕЧУШКИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 026307843808 Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОГО ХРАМА СЕЛА КУЯШТЫР АСКИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель храма (бывший), Совладелец САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ Д.КОРНЕЕВКИ МЕЛЕУЗОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ., Мелеузовский район, д. Корнеевка, ул. Братьев Лукъянцевых, д. 42 корп. - офис 1 0263014892 24.12.2009
Деятельность религиозных организаций 1090200003882 Риск не определен
ГРЕЧУШКИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 026307843808 Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОГО ХРАМА СЕЛА КУЯШТЫР АСКИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД РИЗОПОЛОЖЕНСКОГО ХРАМА СЕЛА АРТАКУЛЬ КАРАИДЕЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Караидельский район, с. Артакуль, ул. Кузнецова, д. 3А 0228002196 01.02.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200003558 Риск не определен
ГРЕЧУШКИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 026307843808 Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОГО ХРАМА СЕЛА КУЯШТЫР АСКИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОГО ХРАМА СЕЛА ИТКУЛИ КАРАИДЕЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Караидельский район, с. Иткули, ул. Приозерная, д 0228002083 12.03.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200013690 Риск не определен
ГРЕЧУШКИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 026307843808 Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОГО ХРАМА СЕЛА КУЯШТЫР АСКИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ТРОИЦКОГО ХРАМА СЕЛА НОВОТРОИЦКОЕ МИШКИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Мишкинский район, с. Новотроицкое, ул. Советская, д. 36 0237995039 31.12.2010
Деятельность религиозных организаций 1100200005070 Риск не определен
ГРЕЧУШКИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 026307843808 Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОГО ХРАМА СЕЛА КУЯШТЫР АСКИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НАСТОЯТЕЛЬ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО ХРАМА С. ТЕПЛЯКИ БУРАЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Бураевский район, с. Тепляки, ул. Интернациональная, д. 43 корп. 3 0217007160 10.04.2018
Деятельность религиозных организаций 1180280023054 Риск не определен
ГРЕЧУШКИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 026307843808 Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОГО ХРАМА СЕЛА КУЯШТЫР АСКИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НАСТОЯТЕЛЬ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ С. НОВАЯ БУРМА АСКИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Аскинский район, с. Новая Бурма, ул. Советская, д. 8 0204005790 21.03.2018
Деятельность религиозных организаций 1180280017983 Риск не определен
ГРЕЧУШКИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 026307843808 Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОГО ХРАМА СЕЛА КУЯШТЫР АСКИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕНСКОГО ХРАМА ДЕРЕВНИ КУРАЧЕВО БАЛТАЧЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Балтачевский район, д. Курачево, ул. Ленина, д. 3 корп. - офис 0208004766 05.04.2007
Деятельность религиозных организаций 1070200000705 Риск не определен
ГРЕЧУШКИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 026307843808 Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОГО ХРАМА СЕЛА КУЯШТЫР АСКИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель (бывший) МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ СЕЛА МИШКИНО МИШКИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Башкортостан респ., Мишкинский район, с. Мишкино, ул. Спортивная, д. 20 корп. В 0237995092 05.09.2013
Деятельность религиозных организаций 1130200003988 Риск не определен
ГРЕЧУШКИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 027415651365 Настоятель, Совладелец ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ С.НАГАЕВО ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ Настоятель, Совладелец ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ С.НАГАЕВО ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ Башкортостан респ, г. Уфа, с. Нагаево, ул. Парковая, д. 11 корп. А 0276911258 24.02.2016
Деятельность религиозных организаций 1160280063350 Риск не определен
ГРЕЧУШКИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 027415651365 Настоятель, Совладелец ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ С.НАГАЕВО ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ Настоятель УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ Д. КАРПОВО КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ., г. Уфа, д. Карпово, ул. Брусничная, д. 14 0273909476 14.07.2016
Деятельность религиозных организаций 1160280097680 Риск не определен
ГРЕЧУШКИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 027415651365 Настоятель, Совладелец ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ С.НАГАЕВО ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ Настоятель УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПЕТРО-ПАВЛОВСКОГО ХРАМА С.НАГАЕВО ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, г. Уфа, с. Нагаево, ул. Парковая, д. 11 корп. А 0276077120 28.05.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200022071 Риск не определен
ГРИГОРЬЕВ АЛЕКСАНДР ВЕНИАМИНОВИЧ 020503886966 Председатель приходского совета, Совладелец САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТОЙ БЛАЖЕННОЙ МАТРОНЫ МОСКОВСКОЙ С.МАНЕЕВО АУРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Директор, Совладелец (100%) ГРИГОРЬЕВСТРОЙ, ООО Башкортостан респ., г. Стерлитамак, ул. 23 Мая, д. 101 0268068683 25.11.2013 3 637 000,00 Строительство жилых и нежилых зданий 1130280070150 Низкий риск
ГРИГОРЬЕВ АЛЕКСАНДР ВЕНИАМИНОВИЧ 020503886966 Председатель приходского совета, Совладелец САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТОЙ БЛАЖЕННОЙ МАТРОНЫ МОСКОВСКОЙ С.МАНЕЕВО АУРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Директор, Совладелец (100%) КУПЕЦЪ СТРОЙ, ООО Башкортостан респ, г. Стерлитамак, ул. Карла Маркса, д. 124 0268077800 29.07.2016 408 000,00 Строительство жилых и нежилых зданий 1160280101134 Средний риск
ГРИГОРЬЕВ АЛЕКСАНДР ВЕНИАМИНОВИЧ 020503886966 Председатель приходского совета, Совладелец САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТОЙ БЛАЖЕННОЙ МАТРОНЫ МОСКОВСКОЙ С.МАНЕЕВО АУРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Председатель приходского совета, Совладелец САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТОЙ БЛАЖЕННОЙ МАТРОНЫ МОСКОВСКОЙ С.МАНЕЕВО АУРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Аургазинский район, с. Манеево, ул. Пушкина, д. 28 0205007913 27.01.2016
Деятельность религиозных организаций 1160280054516 Риск не определен
ГРИГОРЬЕВ АЛЕКСАНДР ВЕНИАМИНОВИЧ 020503886966 Председатель приходского совета, Совладелец САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТОЙ БЛАЖЕННОЙ МАТРОНЫ МОСКОВСКОЙ С.МАНЕЕВО АУРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ИП (ИП)
Башкортостан (Республика)


Строительство жилых и нежилых зданий 319028000065970 Риск не определен
ГРИГОРЬЕВ АЛЕКСАНДР ВЕНИАМИНОВИЧ 020503886966 Председатель приходского совета, Совладелец САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТОЙ БЛАЖЕННОЙ МАТРОНЫ МОСКОВСКОЙ С.МАНЕЕВО АУРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ИП (бывший) (ИП)
Башкортостан (Республика)


Работы строительные отделочные 310026824900022 Недействующее
ГРИГОРЬЕВ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ 026824203122 НАСТОЯТЕЛЬ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД НИКОЛО-БОНДАРЕВСКОГО ХРАМА Д. ВАСИЛЬЕВКА СТЕРЛИБАШЕВСКОГО Р-НА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Директор (бывший), Совладелец (бывший) (100%) УРАЛПРОМГАЗ, ООО Башкортостан респ, Ишимбайский район, с. Ишеево, ул. Полевая, д. 67 офис 8 0261018010 20.10.2009 37 594 000,00 Производство промышленных газов 1090261000521 Низкий риск
ГРИГОРЬЕВ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ 026824203122 НАСТОЯТЕЛЬ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД НИКОЛО-БОНДАРЕВСКОГО ХРАМА Д. ВАСИЛЬЕВКА СТЕРЛИБАШЕВСКОГО Р-НА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Совладелец (60%) ГАЗ, ООО Башкортостан респ, Ишимбайский район, г. Ишимбай, ул. Левый Берег, д. 4 0226000595 29.11.2002 90 000,00 Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами 1020201773822 Низкий риск
ГРИГОРЬЕВ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ 026824203122 НАСТОЯТЕЛЬ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД НИКОЛО-БОНДАРЕВСКОГО ХРАМА Д. ВАСИЛЬЕВКА СТЕРЛИБАШЕВСКОГО Р-НА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Совладелец (50%) СОЮЗТЕХГАЗ, ООО Башкортостан респ, г. Стерлитамак, ул. Вокзальная, д. 9А каб. 1 0268082543 04.12.2017
Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами 1170280079441 Низкий риск
ГРИГОРЬЕВ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ 026824203122 НАСТОЯТЕЛЬ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД НИКОЛО-БОНДАРЕВСКОГО ХРАМА Д. ВАСИЛЬЕВКА СТЕРЛИБАШЕВСКОГО Р-НА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НАСТОЯТЕЛЬ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД НИКОЛО-БОНДАРЕВСКОГО ХРАМА Д. ВАСИЛЬЕВКА СТЕРЛИБАШЕВСКОГО Р-НА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ., Стерлибашевский район, д. Васильевка, д. - корп. - офис 0241004210 03.07.2006
Деятельность религиозных организаций 1060200011629 Риск не определен
ГРИГОРЬЕВ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ 026824203122 НАСТОЯТЕЛЬ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД НИКОЛО-БОНДАРЕВСКОГО ХРАМА Д. ВАСИЛЬЕВКА СТЕРЛИБАШЕВСКОГО Р-НА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НАСТОЯТЕЛЬ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ СИМОНА УФИМСКОГО С. ТЯТЕРБАШ СТЕРЛИБАШЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ., Стерлибашевский район, с. Тятербаш, ул. Мира, д. 35 0241995024 27.10.2010
Деятельность религиозных организаций 1100200003991 Риск не определен
ГРИГОРЬЕВ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ 026824203122 НАСТОЯТЕЛЬ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД НИКОЛО-БОНДАРЕВСКОГО ХРАМА Д. ВАСИЛЬЕВКА СТЕРЛИБАШЕВСКОГО Р-НА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НАСТОЯТЕЛЬ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ( МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД БОГОРОДИЦЕ-ТАБЫНСКОГО ХРАМА С. СТЕРЛИБАШЕВО СТЕРЛИБАШЕВСКОГО Р-НА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ., Стерлибашевский район, с. Стерлибашево, ул. Нагорная, д. 10 корп. - офис 0241004192 20.06.2006
Деятельность религиозных организаций 1060200011530 Риск не определен
ГРИГОРЬЕВ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ 026824203122 НАСТОЯТЕЛЬ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД НИКОЛО-БОНДАРЕВСКОГО ХРАМА Д. ВАСИЛЬЕВКА СТЕРЛИБАШЕВСКОГО Р-НА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Директор (бывший) ВИП КОЛЛЕКЦИЯ, ООО Башкортостан респ, г. Стерлитамак, ул. Карла Маркса, д. 113 0268032285 26.05.2003
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом 1030203429904 Средний риск
ГРИГОРЬЕВ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ 026824203122 НАСТОЯТЕЛЬ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД НИКОЛО-БОНДАРЕВСКОГО ХРАМА Д. ВАСИЛЬЕВКА СТЕРЛИБАШЕВСКОГО Р-НА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Ликвидатор (бывший), Совладелец (бывший) (100%) БАШТЕХГАЗ, ООО Башкортостан респ, г. Стерлитамак, ул. Бабушкина, д. 100 0268046055 09.10.2007
Производство промышленных газов 1070268002892 Недействующая компания
ГРИГОРЬЕВ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ 026824203122 НАСТОЯТЕЛЬ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД НИКОЛО-БОНДАРЕВСКОГО ХРАМА Д. ВАСИЛЬЕВКА СТЕРЛИБАШЕВСКОГО Р-НА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Ликвидатор (бывший), Совладелец (бывший) (10%) БАШТЕХГАЗ, ООО ТД Башкортостан респ, г. Стерлитамак, ул. Бабушкина, д. 100 0268041071 05.06.2006
Производство промышленных газов 1060268021703 Недействующая компания
ГРИГОРЬЕВ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ 026824203122 НАСТОЯТЕЛЬ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД НИКОЛО-БОНДАРЕВСКОГО ХРАМА Д. ВАСИЛЬЕВКА СТЕРЛИБАШЕВСКОГО Р-НА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ИП (бывший) (ИП)
Башкортостан (Республика)


Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами 311026836200038 Недействующее
ГРОМОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 026810617660 Настоятель, Совладелец СТЕРЛИТАМАКСКАЯ ОБЩИНА ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ЦЕНТРА НОВОАПОСТОЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Настоятель, Совладелец СТЕРЛИТАМАКСКАЯ ОБЩИНА ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ЦЕНТРА НОВОАПОСТОЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Башкортостан респ, г. Стерлитамак, ул. Халтурина, д. 121 0268980628 25.02.2014
Деятельность религиозных организаций 1140200000544 Риск не определен
ГУЛОВ АЛЕКСЕЙ МАХМАТКУЛОВИЧ 027405645316 Настоятель (бывший), Совладелец НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ СЕЛА ВОЗНЕСЕНКА ДУВАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель (бывший), Совладелец НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ СЕЛА ВОЗНЕСЕНКА ДУВАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Дуванский район, с. Вознесенка, ул. Центральная, д. 132 0220995070 06.02.2013
Деятельность религиозных организаций 1130200000369 Риск не определен
ГУЛОВ АЛЕКСЕЙ МАХМАТКУЛОВИЧ 027405645316 Настоятель (бывший), Совладелец НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ СЕЛА ВОЗНЕСЕНКА ДУВАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ СЕЛА МЕТЕЛИ ДУВАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Дуванский район, с. Метели, ул. Партизанская, д. 45 0220003039 26.05.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200021785 Риск не определен
ДАВЛЕТГАРЕЕВ МАРАТ АЛЬБЕРТОВИЧ 027605922623 #Н/Д #Н/Д Председатель правления ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРЕЙСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОБЩИНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОРТОДОКСАЛЬНОГО ИУДАИЗМА Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 82 корп. - офис 0274108119 28.12.2005
Деятельность религиозных организаций 1050200020683 Риск не определен
ДАВЫДОВ ВЯЧЕСЛАВ ЛЕОНИДОВИЧ 027605456965 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА, Совладелец ЦЕРКОВЬ В УФЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА, Совладелец ЦЕРКОВЬ В УФЕ Башкортостан респ, г. Уфа, проспект Октября, д. 89 корп. 1 офис 43 0274057432 30.01.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200003074 Риск не определен
ДАНИЛОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ 027604496404 Настоятель (бывший), Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель (бывший), Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Кирова, д. 102 0274041591 23.01.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200001920 Риск не определен
ДАНИЛОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ 027604496404 Настоятель (бывший), Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПОКРОВСКОГО ХРАМА Г.УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Мингажева, д. 4 0274038856 27.02.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200009817 Риск не определен
ДАНИЛОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ 027604496404 Настоятель (бывший), Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель (бывший) УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКОГО ХРАМА Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 161 0276002301 03.03.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200011775 Риск не определен
ДАНИЛОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ 027604496404 Настоятель (бывший), Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель и председатель приходского совета (бывший) УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ВОСКРЕСЕНСКОГО СОБОРА Г.УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 161 корп. - офис 0276084199 31.05.2004
Деятельность религиозных организаций 1040200004800 Риск не определен
ДАНИЛОВ ВАЛЕРИЙ ДАВЫДОВИЧ 020500073190 Пастор, Совладелец МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ПЯТИДЕСЯТНИКОВ С. ТОЛБАЗЫ Пастор, Совладелец МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ПЯТИДЕСЯТНИКОВ С. ТОЛБАЗЫ Башкортостан респ, Аургазинский район, с. Толбазы, ул. Ленина, д. 152 0205003764 19.11.2002
Деятельность религиозных организаций 1020200002470 Риск не определен
ДЕМИНСКИЙ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 027318409471 Настоятель УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА СВЯТО-ВЛАДИМИРСКОГО ХРАМА Д.МОНЧАЗЫ ИГЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА СВЯТО-ВЛАДИМИРСКОГО ХРАМА Д.МОНЧАЗЫ ИГЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Иглинский район, д. Мончазы, ул. Заречная, д. 65 корп. 1 0224995112 25.04.2012
Деятельность религиозных организаций 1120200002009 Риск не определен
ДЕМИНСКИЙ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 027318409471 Настоятель УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА СВЯТО-ВЛАДИМИРСКОГО ХРАМА Д.МОНЧАЗЫ ИГЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОГО ХРАМА С. ОХЛЕБИНИНО ИГЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Иглинский район, с. Охлебинино, ул. Анискина, д. 71 0224000222 27.03.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200017000 Риск не определен
ДМИТРИЕВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 023602584714 Настоятель, Совладелец НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ТРЕХ СВЯТИТЕЛЕЙ СЕЛА БОЛЬШЕУСТЬИКИНСКОЕ МЕЧЕТЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель, Совладелец НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ТРЕХ СВЯТИТЕЛЕЙ СЕЛА БОЛЬШЕУСТЬИКИНСКОЕ МЕЧЕТЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Мечетлинский район, с. Большеустьикинское, ул. Ленина, д. 18 0236001559 26.02.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200008431 Риск не определен
ДОЛЖЕНКОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 025700188399 Настоятель (бывший), Совладелец НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ МИРЛИКИЙСКОГО СЕЛА СТАРОБЕЛОКАТАЙ БЕЛОКАТАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель (бывший), Совладелец НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ МИРЛИКИЙСКОГО СЕЛА СТАРОБЕЛОКАТАЙ БЕЛОКАТАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Белокатайский район, с. Старобелокатай, ул. И.Дятлова, д. 1 корп. А 0210995024 16.08.2011
Деятельность религиозных организаций 1110200003980 Риск не определен
ДОЛЖЕНКОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 025700188399 Настоятель (бывший), Совладелец НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ МИРЛИКИЙСКОГО СЕЛА СТАРОБЕЛОКАТАЙ БЕЛОКАТАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА МИХАИЛА АРХАНГЕЛА СЕЛА НОВОБЕЛОКАТАЙ БЕЛОКАТАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Белокатайский район, с. Новобелокатай, ул. Советская, д. 120 0210002389 27.02.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200009070 Риск не определен
ДОЛЖЕНКОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 025700188399 Настоятель (бывший), Совладелец НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ МИРЛИКИЙСКОГО СЕЛА СТАРОБЕЛОКАТАЙ БЕЛОКАТАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НАСТОЯТЕЛЬ, Совладелец НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША С. МАЙГАЗА БЕЛОКАТАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Белокатайский район, с. Майгаза, ул. Мира, д. 9 0210028250 12.02.2018
Деятельность религиозных организаций 1180280009216 Риск не определен
ДОЛЖЕНКОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 025700188399 Настоятель (бывший), Совладелец НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ МИРЛИКИЙСКОГО СЕЛА СТАРОБЕЛОКАТАЙ БЕЛОКАТАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель (бывший), Совладелец НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ СЕЛА КАРЛЫХАНОВО БЕЛОКАТАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ., Белокатайский район, с. Карлыханово, ул. Кучина, д. 3 корп. - офис - 0210027810 25.05.2009
Деятельность религиозных организаций 1090200001462 Риск не определен
ДОЛЖЕНКОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 025700188399 Настоятель (бывший), Совладелец НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ МИРЛИКИЙСКОГО СЕЛА СТАРОБЕЛОКАТАЙ БЕЛОКАТАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель (бывший) НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦЫ С. НОГУШИ БЕЛОКАТАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ., Белокатайский район, с. Ногуши, ул. Им. Худякова, д. 1 корп. - офис 0210002300 22.03.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200016648 Риск не определен
ДРОЗДОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 026614494161 Настоятель УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА С. РОЩИНСКИЙ СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА С. РОЩИНСКИЙ СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Стерлитамакский район, с. Рощинский, ул. Лесная, д. 11 корп. А 0242004861 05.02.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200003976 Риск не определен
ДРОЗДОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 026614494161 Настоятель УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА С. РОЩИНСКИЙ СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель (бывший), Совладелец САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-УСПЕНСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР Г.САЛАВАТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ., г. Салават, ул. Уфимская, д. 35 0266008978 26.02.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200009344 Риск не определен
ДРОЗДОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 026614494161 Настоятель УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА С. РОЩИНСКИЙ СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Ликвидатор (бывший) СОДЕЙСТВИЯ СТРОИТЕЛЬСТВУ ЦЕРКВИ, ФОНД Башкортостан респ, г. Салават, ул. Ленина, д. 2 0266024232 27.12.2004
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки 1040203386409 Недействующая компания
ДРОЗДОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 026614494161 Настоятель УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА С. РОЩИНСКИЙ СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель (бывший) НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СРЕТЕНСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА Г. ОКТЯБРЬСКИЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, г. Октябрьский, ул. Крестьянская, д. 15 0265008291 25.02.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200008915 Риск не определен
ДУДИН ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 025606627169 Пастор, Совладелец НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ (ПЯТИДЕСЯТНИКОВ) ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ Пастор, Совладелец НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ (ПЯТИДЕСЯТНИКОВ) ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ Башкортостан респ, Иглинский район, с. Иглино, ул. Ворошилова, д. 75/А 0224952084 03.04.2017
Деятельность религиозных организаций 1170280022780 Риск не определен
ДУДИН ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 025606627169 Пастор, Совладелец НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ (ПЯТИДЕСЯТНИКОВ) ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ Пастор, Совладелец НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ Г. УФА, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ (ПЯТИДЕСЯТНИКОВ) ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Юрия Гагарина, д. 40 кв. 219 0276981696 25.06.2014
Деятельность религиозных организаций 1140200001700 Риск не определен
ДУДИН ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 025606627169 Пастор, Совладелец НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ (ПЯТИДЕСЯТНИКОВ) ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ Генеральный директор (бывший), Совладелец (бывший) (100%) МЕТПРОММАГ, ООО Челябинская обл, г. Магнитогорск, ул. Вокзальная, д. 5 офис 2 7444052067 29.01.2007
Торговля оптовая черными металлами в первичных формах 1077444000875 Недействующая компания
ДУДИН ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 025606627169 Пастор, Совладелец НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ (ПЯТИДЕСЯТНИКОВ) ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ Директор (бывший), Совладелец (бывший) (100%) СЕРВИСПЛЮС, ООО Челябинская обл, г. Магнитогорск, проспект Ленина, д. 2 корп. 2 7444052050 29.01.2007
Торговля оптовая черными металлами в первичных формах 1077444000864 Недействующая компания
ДУДИН ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 025606627169 Пастор, Совладелец НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ (ПЯТИДЕСЯТНИКОВ) ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ Директор (бывший), Совладелец (бывший) (100%) ЕВРОПА, ООО Удмуртская респ, г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 51 7446046319 26.12.2005
Деятельность туристических агентств 1057421032415 Недействующая компания
ДУДИН ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 025606627169 Пастор, Совладелец НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ (ПЯТИДЕСЯТНИКОВ) ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ Директор (бывший), Совладелец (бывший) (75%) МАГ-ПРЕСС, ООО Удмуртская респ, г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 100 офис 3 7446034779 28.10.2002
Торговля оптовая черными металлами в первичных формах 1027402232110 Недействующая компания
ДУДИН ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 025606627169 Пастор, Совладелец НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ (ПЯТИДЕСЯТНИКОВ) ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ Директор (бывший), Совладелец (бывший) (100%) ТЕХНОКЛАСС, ООО Новосибирская обл, г. Новосибирск, проспект Комсомольский, д. 10 7444042012 23.07.2004
Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами 1047420007524 Недействующая компания
ДУДИН ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 025606627169 Пастор, Совладелец НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ (ПЯТИДЕСЯТНИКОВ) ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ Директор (бывший), Совладелец (бывший) (100%) УРАЛСПЕЦСТАЛЬ, ООО Новосибирская обл, г. Новосибирск, проспект Комсомольский, д. 10 7444043016 24.11.2004
Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием 1047420013618 Недействующая компания
ДУДИН ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 025606627169 Пастор, Совладелец НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ (ПЯТИДЕСЯТНИКОВ) ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ Генеральный директор (бывший), Совладелец (бывший) (100%) СИГМА, ООО Новосибирская обл, г. Новосибирск, проспект Комсомольский, д. 10 корп. - офис 7407007517 29.09.2004
Торговля оптовая продуктами из мяса и мяса птицы 1047404004141 Недействующая компания
ЕВДОКИМОВ ДАНИИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 021301400663 Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО ХРАМА С. СТАРОПЕТРОВО БИРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО ХРАМА С. СТАРОПЕТРОВО БИРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Бирский район, с. Старопетрово, ул. Центральная, д. 38 корп. - офис 0257995125 26.05.2011
Деятельность религиозных организаций 1110200002714 Риск не определен
ЕВДОКИМОВ ДАНИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 021301400663 Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО ХРАМА С. СТАРОПЕТРОВО БИРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель (бывший), Совладелец БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА Г.БИРСКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ., Бирский район, г. Бирск, пл. Чапаева, д. 15 0257995132 19.07.2011
Деятельность религиозных организаций 1110200003594 Риск не определен
ЕВДОКИМОВ ДАНИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 021301400663 Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО ХРАМА С. СТАРОПЕТРОВО БИРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель, Совладелец НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ТРЕХСВЯТИТЕЛЬСКОГО ХРАМА С.СИЛАНТЬЕВО БИРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Бирский район, с. Силантьево, ул. Восточная, д. 19 0257010160 26.11.2015
Деятельность религиозных организаций 1150280071743 Риск не определен
ЕВДОКИМОВ ДАНИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 021301400663 Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО ХРАМА С. СТАРОПЕТРОВО БИРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель и председатель приходского совета (бывший), Совладелец НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ПЕТРОПАВЛОВСКОГО ХРАМА С. КАЛИННИКИ БИРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Бирский район, с. Калинники, ул. Центральная, д. 19 0257995118 26.05.2011
Деятельность религиозных организаций 1110200002681 Риск не определен
ЕВДОКИМОВ ФИЛИПП ВАЛЕРЬЕВИЧ 026811731245 Настоятель УФИМСКИЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА МИХАЙЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА С. ПОМРЯСКИНО СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА РБ Настоятель УФИМСКИЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА МИХАЙЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА С. ПОМРЯСКИНО СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА РБ Башкортостан респ., Стерлитамакский район, с. Помряскино, ул. Центральная, д. 75 0242995098 11.05.2012
Деятельность религиозных организаций 1120200002361 Риск не определен
ЕГАРМИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 561005525051 НАСТОЯТЕЛЬ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТОЙ ТРОИЦЫ С.НОВЫЕ КАРАМАЛЫ МИЯКИНСКОГО Р-НА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НАСТОЯТЕЛЬ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТОЙ ТРОИЦЫ С.НОВЫЕ КАРАМАЛЫ МИЯКИНСКОГО Р-НА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Миякинский район, с. Новые Карамалы, ул. Школьная, д. 30 корп. А 0238995056 28.03.2011
Деятельность религиозных организаций 1110200001108 Риск не определен
ЕГАРМИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 561005525051 НАСТОЯТЕЛЬ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТОЙ ТРОИЦЫ С.НОВЫЕ КАРАМАЛЫ МИЯКИНСКОГО Р-НА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НАСТОЯТЕЛЬ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ С.КОЖАЙ-СЕМЕНОВКА МИЯКИНСКОГО Р-НА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Миякинский район, с. Кожай-Семеновка, ул. Советская, д. 32 корп. - офис 0238995049 21.10.2010
Деятельность религиозных организаций 1100200003936 Риск не определен
ЕГАРМИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 561005525051 НАСТОЯТЕЛЬ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТОЙ ТРОИЦЫ С.НОВЫЕ КАРАМАЛЫ МИЯКИНСКОГО Р-НА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ПОКРОВА БОЖИЕЙ МАТЕРИ С.ЕРЛЫКОВО МИЯКИНСКОГО Р-НА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Миякинский район, с. Ерлыково, ул. Центральная, д. 36 0238004611 03.08.2005
Деятельность религиозных организаций 1050200011355 Риск не определен
ЕДРЕНКИНА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА 027600078999 #Н/Д #Н/Д БУХГАЛТЕР (бывший), Совладелец СВЕТ ПРАВДЫ Г. УФА, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Энгельса, д. 1 корп. 2 офис 41 0276069779 21.01.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200000709 Риск не определен
ЕДРЕНКИНА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА 027600078999 #Н/Д #Н/Д Председатель ликвидационной комиссии (бывший), Совладелец (бывший) ВЫБОР, ФОНД Башкортостан респ, г. Уфа, пер. Акназарова, д. 24 корп. - офис 64 0278112187 24.06.2005
Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки 1050200009892 Недействующая компания
ЕЛИЗАРЬЕВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ 027616662455 Настоятель, Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД УСПЕНСКОГО ХРАМА ДЕРЕВНИ ТАПТЫКОВО УФИМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель, Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД УСПЕНСКОГО ХРАМА ДЕРЕВНИ ТАПТЫКОВО УФИМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Уфимский район, с. Таптыково, ул. Центральная, д. 24 0245995120 29.08.2011
Деятельность религиозных организаций 1110200004298 Риск не определен
ЕЛИЗАРЬЕВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ 027616662455 Настоятель, Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД УСПЕНСКОГО ХРАМА ДЕРЕВНИ ТАПТЫКОВО УФИМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель храма, Совладелец ЕПАРХИАЛЬНОЕ ПОДВОРЬЕ МЕСТНОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ВЗЫСКАНИЕ ПОГИБШИХ Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Касимовская, д. 3 0273990220 05.08.2011
Деятельность религиозных организаций 1110200003870 Риск не определен
ЕЛИЗАРЬЕВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ 027616662455 Настоятель, Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД УСПЕНСКОГО ХРАМА ДЕРЕВНИ ТАПТЫКОВО УФИМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель храма, Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ АРХИСТРАТИГА БОЖИЯ МИХАИЛА И ВСЕХ НЕБЕСНЫХ СИЛ БЕЗПЛОТНЫХ МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Уфимский район, д. Березовка, ул. Центральная, д. 24 корп. А 0245995138 29.08.2011
Деятельность религиозных организаций 1110200004309 Риск не определен
ЕЛИЗАРЬЕВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ 027616662455 Настоятель, Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД УСПЕНСКОГО ХРАМА ДЕРЕВНИ ТАПТЫКОВО УФИМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКОГО ХРАМА С. БЕРЕЗОВКА УФИМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Уфимский район, д. Березовка, ул. Центральная, д. 24 корп. А 0245012155 05.05.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200020883 Риск не определен
ЕЛИЗАРЬЕВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ 027616662455 Настоятель, Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД УСПЕНСКОГО ХРАМА ДЕРЕВНИ ТАПТЫКОВО УФИМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НАСТОЯТЕЛЬ И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРИХОДСКОГО СОВЕТА, Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТИТЕЛЯ СПИРИДОНА ТРИМИФУНТСКОГО Д. ЛЕКАРЕВКИ УФИМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ., Уфимский район, ул. Вторая Дачная (Таптыковские Сады Тер. Дн, д. 23 0272913173 20.05.2019
Деятельность религиозных организаций 1190280032414 Риск не определен
ЕРМОШИНА НИНА НИКОЛАЕВНА 644501725021 НАСТОЯТЕЛЬНИЦА БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАСТОЯТЕЛЬНИЦА БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Башкортостан респ, г. Стерлитамак, ул. Калинина, д. 52 корп. - офис 0273046205 03.04.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200017836 Риск не определен
ЕРМОШИНА НИНА НИКОЛАЕВНА 644501725021 НАСТОЯТЕЛЬНИЦА БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАСТОЯТЕЛЬНИЦА УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА Г. СТЕРЛИТАМАКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, г. Стерлитамак, ул. Калинина, д. 52 0268012708 30.01.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200003240 Риск не определен
ЕФИМОВ ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ 027619248732 НАСТОЯТЕЛЬ ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ НАСТОЯТЕЛЬ ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Бакалинская, д. 25 кв. 546 0274903389 01.04.2015
Деятельность религиозных организаций 1150280020439 Риск не определен
ЕФИМОВ ЕВГЕНИЙ ВЯЧИСЛАВОВИЧ 025506552209 НАСТОЯТЕЛЬ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ С. СПАРТАК ЕРМЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НАСТОЯТЕЛЬ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ С. СПАРТАК ЕРМЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Ермекеевский район, с. Спартак, ул. Кооперативная, д. 4 0221995040 09.11.2011
Деятельность религиозных организаций 1110200005387 Риск не определен
ЕФИМОВ ЕВГЕНИЙ ВЯЧИСЛАВОВИЧ 025506552209 НАСТОЯТЕЛЬ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ С. СПАРТАК ЕРМЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель, Совладелец НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ С.СУСЛОВО БИРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Бирский район, с. Суслово, ул. Центральная, д. 29 0257010970 10.02.2016
Деятельность религиозных организаций 1160280059444 Риск не определен
ЖДАНОВ ВЛАДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 025006015894 Настоятель САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА УСПЕНИЯ БОГОРОДИЦЫ Р.П. ЧИШМЫ ЧИШМИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА УСПЕНИЯ БОГОРОДИЦЫ Р.П. ЧИШМЫ ЧИШМИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Чишминский район, рабочий пос. Чишмы, ул. Ягодная, д. 16 0250005690 23.01.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200001941 Риск не определен
ЖДАНОВ ВЛАДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 025006015894 Настоятель САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА УСПЕНИЯ БОГОРОДИЦЫ Р.П. ЧИШМЫ ЧИШМИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО ПРИХОДА ПОС. ШИНГАК-КУЛЬ ЧИШМИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Чишминский район, с. Шингак-Куль, пер. Базарный, д. 7 корп. - офис 0250995060 08.12.2010
Деятельность религиозных организаций 1100200004629 Риск не определен
ЖДАНОВ ВЛАДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 025006015894 Настоятель САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА УСПЕНИЯ БОГОРОДИЦЫ Р.П. ЧИШМЫ ЧИШМИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТЫХ КОСЬМЫ И ДАМИАНА С. ПЕТРЯЕВО ЧИШМИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Чишминский район, рабочий пос. Чишмы, ул. Коммунистическая, д. 1 корп. - офис 24 0250995091 16.12.2010
Деятельность религиозных организаций 1100200004740 Риск не определен
ЖДАНОВ ВЛАДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 025006015894 Настоятель САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА УСПЕНИЯ БОГОРОДИЦЫ Р.П. ЧИШМЫ ЧИШМИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТРОИЦКИЙ ПРИХОД С. ЧЕРНИГОВКА ЧИШМИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Чишминский район, с. Черниговка, ул. Центральная, д. 38 корп. - офис 0250995077 14.12.2010
Деятельность религиозных организаций 1100200004684 Риск не определен
ЖДАНОВ ВЛАДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 025006015894 Настоятель САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА УСПЕНИЯ БОГОРОДИЦЫ Р.П. ЧИШМЫ ЧИШМИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПОКРОВА БОГОРОДИЦЫ Д. БОГОЛЮБОВКА ЧИШМИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Чишминский район, рабочий пос. Чишмы, пер. Почтовый, д. 1 корп. - офис 47 0250995101 21.12.2010
Деятельность религиозных организаций 1100200004882 Риск не определен
ЖДАНОВ ВЛАДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 025006015894 Настоятель САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА УСПЕНИЯ БОГОРОДИЦЫ Р.П. ЧИШМЫ ЧИШМИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ С. ДУРАСОВО ЧИШМИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Чишминский район, рабочий пос. Чишмы, пер. Почтовый, д. 1 корп. - офис 47 0250995084 14.12.2010
Деятельность религиозных организаций 1100200004695 Риск не определен
ЖДАНОВ НИКИТА ВЛАДИМИРОВИЧ 025006491251 Настоятель МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО С. ЖУКОВО УФИМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Настоятель МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО С. ЖУКОВО УФИМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Башкортостан респ, Уфимский район, с. Жуково, ул. Трактовая, д. 6 корп. - офис 0245995106 06.06.2011
Деятельность религиозных организаций 1110200002879 Риск не определен
ЖДАНОВ НИКИТА ВЛАДИМИРОВИЧ 025006491251 Настоятель МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО С. ЖУКОВО УФИМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Руководитель юридического лица УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО Д. СЕРГЕЕВКА УФИМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ., Уфимский район, д. Сергеевка 0245956523 30.11.2017
Деятельность религиозных организаций 1170280078540 Риск не определен
ЖУК ВЕНИАМИН ПЕТРОВИЧ 027506502755 Пресвитер, Совладелец БЛАГАЯ ВЕСТЬ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ ГОРОДА УФЫ Пресвитер, Совладелец БЛАГАЯ ВЕСТЬ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ ГОРОДА УФЫ Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Выборгская, д. 29 0274062802 22.03.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200016186 Риск не определен
ЖУК ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ 027506502360 Административный руководитель, Совладелец СВЯТОЙ ТРОИЦЫ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ Г.УФЫ Административный руководитель, Совладелец СВЯТОЙ ТРОИЦЫ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ Г.УФЫ Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Троицкая, д. 2 0275907266 06.07.2016
Деятельность религиозных организаций 1160280095370 Риск не определен
ЗАВАРСКИЙ ГЕОРГИЙ ЛЕОНИДОВИЧ 332762625129 Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА СЕЛА МОЖАРЫ КРАСНОКАМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА СЕЛА МОЖАРЫ КРАСНОКАМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Краснокамский район, с. Можары, ул. Колхозная, д. 60 корп. - офис 0231007010 31.10.2006
Деятельность религиозных организаций 1060200012498 Риск не определен
ЗАВАРСКИЙ ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ 332762625129 Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА СЕЛА МОЖАРЫ КРАСНОКАМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НАСТОЯТЕЛЬ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ТРОИЦКОГО ХРАМА СЕЛА НИКОЛЬСКОЕ КРАСНОКАМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Краснокамский район, с. Никольское, ул. Интернациональная, д. 2 корп. А 0231995057 24.03.2011
Деятельность религиозных организаций 1110200001053 Риск не определен
ЗАВАРСКИЙ ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ 332762625129 Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА СЕЛА МОЖАРЫ КРАСНОКАМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НАСТОЯТЕЛЬ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА СЕЛА МОЖАРЫ КРАСНОКАМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Краснокамский район, с. Можары, ул. Колхозная, д. 60 корп. - офис 0231007010 31.10.2006
Деятельность религиозных организаций 1060200012498 Риск не определен
ЗАГИРОВ МАРАТ ЗАЙТУНОВИЧ 027315004438 Настоятель САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА СЕЛА ЗИРГАН МЕЛЕУЗОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Совладелец (бывший) ВОСКРЕСЕНИЕ, БФ Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Волжская, д. 36 корп. А 0275900729 25.02.2015 11 000,00 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки 1150280010671 Недействующая компания
ЗАГИРОВ МАРАТ ЗАЙТУНОВИЧ 027315004438 Настоятель САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА СЕЛА ЗИРГАН МЕЛЕУЗОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА СЕЛА ЗИРГАН МЕЛЕУЗОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Мелеузовский район, с. Зирган, ул. Советская, д. 128 0263007422 27.03.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200017231 Риск не определен
ЗАГИРОВ МАРАТ ЗАЙТУНОВИЧ 027315004438 Настоятель САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА СЕЛА ЗИРГАН МЕЛЕУЗОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель (бывший) МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ВВЕДЕНСКОГО ХРАМА Г.БАЙМАКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Башкортостан респ., Баймакский район, г. Баймак, ул. Л.Азанова, д. 36 0254004778 01.03.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200010532 Риск не определен
ЗАРИПОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 027369831201 Настоятель, Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО ХРАМА СЕЛО ВОЛКОВО БЛАГОВЕЩЕНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Совладелец (бывший) ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ, ЖНК Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Пекинская, д. 22 0277080422 15.12.2006
Подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества 1060277055420 Недействующая компания
ЗАРИПОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 027369831201 Настоятель, Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО ХРАМА СЕЛО ВОЛКОВО БЛАГОВЕЩЕНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель, Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО ХРАМА СЕЛО ВОЛКОВО БЛАГОВЕЩЕНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Благовещенский район, с. Волково, д 0258995110 27.06.2011
Деятельность религиозных организаций 1110200003253 Риск не определен
ЗАРИПОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 027369831201 Настоятель, Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО ХРАМА СЕЛО ВОЛКОВО БЛАГОВЕЩЕНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель, Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ХРАМА ПОКРОВА БОЖИЕЙ МАТЕРИ СЕЛО САННИНСКОЕ БЛАГОВЕЩЕНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Благовещенский район, с. Саннинское, ул. Школьная, д. 54 0258995093 20.05.2011
Деятельность религиозных организаций 1110200002604 Риск не определен
ЗИННАТУЛЛИНА АЛЬБИНА ДИНИСОВНА 026605347001 Председатель совета, Совладелец ОБЩЕСТВО ВАЙШНАВОВ ГОРОДА САЛАВАТА ВАЙШНАВА САНГА, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, Совладелец БФ ПИЩА ЖИЗНИ САЛАВАТ Башкортостан респ, г. Салават, ул. Ленинградская, д. 41 кв. 39 0266059203 18.05.2018
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам 1180280030556 Риск не определен
ЗИННАТУЛЛИНА АЛЬБИНА ДИНИСОВНА 026605347001 Председатель совета, Совладелец ОБЩЕСТВО ВАЙШНАВОВ ГОРОДА САЛАВАТА ВАЙШНАВА САНГА, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Председатель совета, Совладелец ОБЩЕСТВО ВАЙШНАВОВ ГОРОДА САЛАВАТА ВАЙШНАВА САНГА, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Башкортостан респ, г. Салават, ул. Ленинградская, д. 41 кв. 39 0266055382 06.06.2017
Деятельность религиозных организаций 1170280038103 Риск не определен
ЗЫРЯНОВ КОНСТАНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ 020704062302 НАСТОЯТЕЛЬ БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО ХРАМА С.КАЛТЫМАНОВО ИГЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НАСТОЯТЕЛЬ БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО ХРАМА С.КАЛТЫМАНОВО ИГЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ., Иглинский район, с. Калтыманово, ул. Школьная, д. 1 корп. - офис 0224010157 13.04.2007
Деятельность религиозных организаций 1070200000760 Риск не определен
ЗЫРЯНОВ КОНСТАНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ 020704062302 НАСТОЯТЕЛЬ БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО ХРАМА С.КАЛТЫМАНОВО ИГЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель (бывший), Совладелец НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВСКОГО ХРАМА Г. ОКТЯБРЬСКИЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, г. Октябрьский, проспект Ленина, д. 61 корп. Б 0265990201 14.02.2012
Деятельность религиозных организаций 1120200000920 Риск не определен
ЗЫРЯНОВ КОНСТАНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ 020704062302 НАСТОЯТЕЛЬ БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО ХРАМА С.КАЛТЫМАНОВО ИГЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель (бывший), Совладелец НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ДМИТРИЯ СОЛУНСКОГО С. АХМАНОВО БАКАЛИНСКОГО РАЙОНА Башкортостан респ, Бакалинский район, с. Ахманово, ул. Центральная, д. 78 0207007796 21.08.2014
Деятельность религиозных организаций 1140280051526 Риск не определен
ЗЫРЯНОВ КОНСТАНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ 020704062302 НАСТОЯТЕЛЬ БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО ХРАМА С.КАЛТЫМАНОВО ИГЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НАСТОЯТЕЛЬ БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКОГО ХРАМА С.ЧУВАШ-КУБОВО ИГЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ., Иглинский район, с. Чуваш-Кубово, ул. Пл.Октября, д. 32 0224995190 16.07.2014
Деятельность религиозных организаций 1140200001974 Риск не определен
ЗЫРЯНОВ КОНСТАНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ 020704062302 НАСТОЯТЕЛЬ БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО ХРАМА С.КАЛТЫМАНОВО ИГЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НАСТОЯТЕЛЬ БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО ХРАМА С.УЛУ-ТЕЛЯК ИГЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ., Иглинский район, с. Улу-Теляк, ул. Ленина, д. 12 0224950425 03.08.2015
Деятельность религиозных организаций 1150280046542 Риск не определен
ЗЫРЯНОВ КОНСТАНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ 020704062302 НАСТОЯТЕЛЬ БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО ХРАМА С.КАЛТЫМАНОВО ИГЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НАСТОЯТЕЛЬ БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА С.ИГЛИНО ИГЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ., Иглинский район, с. Иглино, ул. Ленина, д. 94 0224000046 25.03.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200016813 Риск не определен
ЗЫРЯНОВ КОНСТАНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ 020704062302 НАСТОЯТЕЛЬ БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО ХРАМА С.КАЛТЫМАНОВО ИГЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель (бывший) НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОГО ХРАМА СЕЛА КИЛЕЕВО БАКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Бакалинский район, с. Килеево, ул. Родниковая, д. 17 0207004516 04.07.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200023083 Риск не определен
ЗЫРЯНОВ КОНСТАНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ 020704062302 НАСТОЯТЕЛЬ БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО ХРАМА С.КАЛТЫМАНОВО ИГЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель (бывший) НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОГО ХРАМА С. БАКАЛЫ БАКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Бакалинский район, с. Бакалы, ул. Октябрьская, д. 8 0207002653 09.02.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200004680 Риск не определен
ИВАНОВ ВИКТОР ЕВГЕНЬЕВИЧ 027318646105 Председатель, Совладелец АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ РБ, РОО ПВПО Председатель, Совладелец АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ РБ, РОО ПВПО Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Архитектурная, д. 8 кв. 49 0273908017 06.05.2016
Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки 1160280082049 Риск не определен
ИВАНОВ ВИКТОР ЕВГЕНЬЕВИЧ 027318646105 Председатель, Совладелец АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ РБ, РОО ПВПО Настоятель УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ПАНТЕЛЕИМОНОВСКОГО ХРАМА Г.УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Архитектурная, д. 7 0277031721 30.10.2002
Деятельность религиозных организаций 1020200001667 Риск не определен
ИВАНОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ 026102285782 Настоятель САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА СЕЛА ПЕТРОВСКОЕ ИШИМБАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА СЕЛА ПЕТРОВСКОЕ ИШИМБАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Ишимбайский район, с. Петровское, ул. Ленина, д. 40 0261010733 20.03.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200016076 Риск не определен
ИЗИЛЯНОВ АНДРЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 023700734238 Пастор МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ПЯТИДЕСЯТНИКОВ Г.БИРСК Пастор МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ПЯТИДЕСЯТНИКОВ Г.БИРСК Башкортостан респ, Бирский район, с. Малосухоязово, ул. Верхняя, д. 69 0257004871 21.01.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200000808 Риск не определен
ИЛЬТИМИРОВ ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ 025804949640 Пастор, Совладелец МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ПЯТИДЕСЯТНИКОВ С. МИШКИНО Пастор, Совладелец МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ПЯТИДЕСЯТНИКОВ С. МИШКИНО Башкортостан респ., Мишкинский район, с. Мишкино, ул. Красноармейская, д. 9 0237003083 28.01.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200002557 Риск не определен
ИОНОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ 561501757003 НАСТОЯТЕЛЬ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА С ЮМАШЕВО ЧЕКМАГУШЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НАСТОЯТЕЛЬ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА С ЮМАШЕВО ЧЕКМАГУШЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Чекмагушевский район, с. Юмашево, ул. Советская, д. 23 корп. 1 0249995097 24.06.2014
Деятельность религиозных организаций 1140200001655 Риск не определен
ИОНОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ 561501757003 НАСТОЯТЕЛЬ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА С ЮМАШЕВО ЧЕКМАГУШЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель (бывший) НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ С. СПАРТАК ЕРМЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Ермекеевский район, с. Спартак, ул. Кооперативная, д. 4 0221995040 09.11.2011
Деятельность религиозных организаций 1110200005387 Риск не определен
ИСМАГИЛОВ ЮРИЙ САИТГАЛЕЕВИЧ 025500759341 НАСТОЯТЕЛЬ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КОСМО-ДАМИАНОВСКОГО ХРАМА С. КОШ-ЕЛГА БИЖБУЛЯКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НАСТОЯТЕЛЬ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КОСМО-ДАМИАНОВСКОГО ХРАМА С. КОШ-ЕЛГА БИЖБУЛЯКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Бижбулякский район, с. Кош-Елга, ул. Центральная, д. 2 корп. В 0212995051 13.11.2010
Деятельность религиозных организаций 1100200004189 Риск не определен
ИСМАГИЛОВ ЮРИЙ САИТГАЛЕЕВИЧ 025500759341 НАСТОЯТЕЛЬ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КОСМО-ДАМИАНОВСКОГО ХРАМА С. КОШ-ЕЛГА БИЖБУЛЯКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА С. БАЗЛЫК БИЖБУЛЯКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Бижбулякский район, с. Базлык, ул. Шоссейная, д. 2 0212995037 27.10.2010
Деятельность религиозных организаций 1100200004013 Риск не определен
ИСМАГИЛОВ ЮРИЙ САИТГАЛЕЕВИЧ 025500759341 НАСТОЯТЕЛЬ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КОСМО-ДАМИАНОВСКОГО ХРАМА С. КОШ-ЕЛГА БИЖБУЛЯКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель (бывший) ВОНИФАТИЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ Башкортостан респ, г. Белебей, пос. Новомихайловский, ул. Шоссейная, д. 7 0255006986 13.02.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200006880 Недействующая компания
КАДЫРОВ РЕНАТ ЭНВАРОВИЧ 026701407052 Пастор, Совладелец СИБАЙСКАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ЦЕРКОВЬ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН Пастор, Совладелец СИБАЙСКАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ЦЕРКОВЬ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН Башкортостан респ., г. Сибай, ул. Ленина, д. 42 офис 1 0267009893 05.11.2002
Деятельность религиозных организаций 1020200001887 Риск не определен
КАДЫРОВ РЕНАТ ЭНВАРОВИЧ 026701407052 Пастор, Совладелец СИБАЙСКАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ЦЕРКОВЬ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН ИП (бывший) (ИП)
Башкортостан (Республика)


Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков 307026715700056 Недействующее
КАЗАНЦЕВ СЕРГЕЙ КИРИЛЛОВИЧ 027813812237 Председатель общины СТАРООБРЯДЧЕСКАЯ ПОМОРСКАЯ ОБЩИНА ГОРОДА УФЫ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ ПОМОРСКОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Директор, Совладелец (100%) ТЭС, ООО Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Производственная, д. 1/2 0278109836 07.04.2005 598 906 000,00 Торговля оптовая бытовыми электротоварами 1050204598443 Низкий риск
КАЗАНЦЕВ СЕРГЕЙ КИРИЛЛОВИЧ 027813812237 Председатель общины СТАРООБРЯДЧЕСКАЯ ПОМОРСКАЯ ОБЩИНА ГОРОДА УФЫ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ ПОМОРСКОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Директор (бывший), Совладелец (100%) АТЛАНТ-СЕРВИС, ООО Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Высоковольтная, д. 20 0278011534 03.02.2003 32 835 000,00 Торговля оптовая электрической бытовой техникой 1030204590151 Средний риск
КАЗАНЦЕВ СЕРГЕЙ КИРИЛЛОВИЧ 027813812237 Председатель общины СТАРООБРЯДЧЕСКАЯ ПОМОРСКАЯ ОБЩИНА ГОРОДА УФЫ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ ПОМОРСКОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Директор (бывший) ПРОМАГРОРЕСУРС, ООО Башкортостан респ, г. Уфа, проспект Октября, д. 114 корп. 1 0276089750 16.02.2005 8 977 000,00 Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков 1050204207074 Низкий риск
КАЗАНЦЕВ СЕРГЕЙ КИРИЛЛОВИЧ 027813812237 Председатель общины СТАРООБРЯДЧЕСКАЯ ПОМОРСКАЯ ОБЩИНА ГОРОДА УФЫ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ ПОМОРСКОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Директор, Совладелец (100%) СЦ АТЛАНТ, ООО Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Производственная, д. 1 корп. 2 ком. 1.6 0278121167 17.04.2006 8 750 000,00 Ремонт бытовой техники 1060278081181 Низкий риск
КАЗАНЦЕВ СЕРГЕЙ КИРИЛЛОВИЧ 027813812237 Председатель общины СТАРООБРЯДЧЕСКАЯ ПОМОРСКАЯ ОБЩИНА ГОРОДА УФЫ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ ПОМОРСКОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Директор (бывший), Совладелец (бывший) (100%) ФОРМАТ, ООО Башкортостан респ, г. Стерлитамак, ул. Менделеева, д. 24 0268040656 21.04.2006 481 000,00 Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области 1060268016060 Низкий риск
КАЗАНЦЕВ СЕРГЕЙ КИРИЛЛОВИЧ 027813812237 Председатель общины СТАРООБРЯДЧЕСКАЯ ПОМОРСКАЯ ОБЩИНА ГОРОДА УФЫ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ ПОМОРСКОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Совладелец (34%) ДЕЛЬФ+, ООО ЦРКИ Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Конституции, д. 4 кв. 31 0273052022 28.09.2004 108 000,00 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием 1040203736165 Высокий риск
КАЗАНЦЕВ СЕРГЕЙ КИРИЛЛОВИЧ 027813812237 Председатель общины СТАРООБРЯДЧЕСКАЯ ПОМОРСКАЯ ОБЩИНА ГОРОДА УФЫ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ ПОМОРСКОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Совладелец (бывший) (20%) ТД БЕЛАРУСЬ, ООО Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Октябрьской Революции, д. 21 0274057270 12.02.2003
Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами 1030203897635 Недействующая компания
КАЗАНЦЕВ СЕРГЕЙ КИРИЛЛОВИЧ 027813812237 Председатель общины СТАРООБРЯДЧЕСКАЯ ПОМОРСКАЯ ОБЩИНА ГОРОДА УФЫ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ ПОМОРСКОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Совладелец (бывший) (49%) ДЕМИД ПРО, ООО Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 65 0277066347 14.12.2004
Деятельность учреждений культуры и искусства 1040204455862 Недействующая компания
КАЗАНЦЕВ СЕРГЕЙ КИРИЛЛОВИЧ 027813812237 Председатель общины СТАРООБРЯДЧЕСКАЯ ПОМОРСКАЯ ОБЩИНА ГОРОДА УФЫ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ ПОМОРСКОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Председатель общины СТАРООБРЯДЧЕСКАЯ ПОМОРСКАЯ ОБЩИНА ГОРОДА УФЫ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ ПОМОРСКОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Карпинского, д. 11 0274074580 23.04.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200020498 Риск не определен
КАЗАНЦЕВ СЕРГЕЙ КИРИЛЛОВИЧ 027813812237 Председатель общины СТАРООБРЯДЧЕСКАЯ ПОМОРСКАЯ ОБЩИНА ГОРОДА УФЫ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ ПОМОРСКОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИП (бывший) (ИП)
Башкортостан (Республика)
22.10.2001

305027800103478 Недействующее
КАПП ВЛАДИСЛАВ ЛЬВОВИЧ 026413792560 Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕНСКОГО ХРАМА С. АНДРЕЕВКА ИЛИШЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕНСКОГО ХРАМА С. АНДРЕЕВКА ИЛИШЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Илишевский район, с. Андреевка, ул. Советская, д. 45 0225007005 01.03.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200010367 Риск не определен
КАПП ВЛАДИСЛАВ ЛЬВОВИЧ 026413792560 Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕНСКОГО ХРАМА С. АНДРЕЕВКА ИЛИШЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ПАНТЕЛЕИМОВСКОГО ХРАМА Д. КНЯЗЬ-ЕЛГА ИЛИШЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Илишевский район, д. Князь-Елга, ул. Церковная, д. 1 корп. - офис 0225009235 29.04.2008
Деятельность религиозных организаций 1080200001408 Риск не определен
КАПП ВЛАДИСЛАВ ЛЬВОВИЧ 026413792560 Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕНСКОГО ХРАМА С. АНДРЕЕВКА ИЛИШЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НАСТОЯТЕЛЬ ДОСТОЙНО ЕСТЬ С. КУЯНОВО КРАСНОКАМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ Башкортостан респ, Краснокамский район, с. Куяново, ул. Цветочная, д. 3 0231009219 17.09.2018
Деятельность религиозных организаций 1180280055361 Риск не определен
КАПП ВЛАДИСЛАВ ЛЬВОВИЧ 026413792560 Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕНСКОГО ХРАМА С. АНДРЕЕВКА ИЛИШЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО ХРАМА ДЕРЕВНИ КРЕЩЕНКА ИЛИШЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Илишевский район, д. Крещенка, ул. Михайловская, д. 1 корп. - офис 0225009806 30.06.2009
Деятельность религиозных организаций 1090200001760 Риск не определен
КАПП ВЛАДИСЛАВ ЛЬВОВИЧ 026413792560 Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕНСКОГО ХРАМА С. АНДРЕЕВКА ИЛИШЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ИП (бывший) (ИП)
Башкортостан (Республика)



304026401600015 Недействующее
КАРАВАЕВ НИКОЛАЙ КУЗЬМИЧ 027314027351 Председатель приходского совета УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СПАССКОГО ХРАМА СЕЛА АЛЕКСЕЕВКА УФИМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Председатель приходского совета УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СПАССКОГО ХРАМА СЕЛА АЛЕКСЕЕВКА УФИМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Уфимский район, д. Алексеевка, ул. Центральная, д. 48 0245008198 28.01.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200002887 Риск не определен
КАРПОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 025501828870 НАСТОЯТЕЛЬ ПРИХОДА, Совладелец МЕСТНАЯ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИХОДА В ЧЕСТЬ СВЯТАГО И ВСЕХВАЛЬНАГО АПОСТОЛА АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННАГО Г. БЕЛЕБЕЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН РУССКОЙ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ АРХИЕПИСКОПИИ НОВОЗЫБКОВСКОЙ, МОСКОВСКОЙ И ВСЕЯ РУСИ) Совладелец (бывший) (100%) СТАТУС, ООО Башкортостан респ, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Интернациональная, д. 122 корп. Б 0255012468 27.10.2005 20 000,00 Деятельность в области права 1050200957245 Высокий риск
КАРПОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 025501828870 НАСТОЯТЕЛЬ ПРИХОДА, Совладелец МЕСТНАЯ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИХОДА В ЧЕСТЬ СВЯТАГО И ВСЕХВАЛЬНАГО АПОСТОЛА АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННАГО Г. БЕЛЕБЕЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН РУССКОЙ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ АРХИЕПИСКОПИИ НОВОЗЫБКОВСКОЙ, МОСКОВСКОЙ И ВСЕЯ РУСИ) НАСТОЯТЕЛЬ ПРИХОДА, Совладелец МЕСТНАЯ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИХОДА В ЧЕСТЬ СВЯТАГО И ВСЕХВАЛЬНАГО АПОСТОЛА АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННАГО Г. БЕЛЕБЕЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН РУССКОЙ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ АРХИЕПИСКОПИИ НОВОЗЫБКОВСКОЙ, МОСКОВСКОЙ И ВСЕЯ РУСИ) Башкортостан респ, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Революционеров, д. 26 корп. - офис 27 0255015878 10.08.2009
Деятельность религиозных организаций 1090200002155 Риск не определен
КАТАЕВ СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ 027614505993 Настоятель, Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ Д. ДМИТРИЕВКА БЛАГОВЕЩЕНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель, Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ Д. ДМИТРИЕВКА БЛАГОВЕЩЕНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Благовещенский район, д. Дмитриевка, ул. Центральная, д. 8 0258995061 13.01.2011
Деятельность религиозных организаций 1110200000140 Риск не определен
КАТАЕВ СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ 027614505993 Настоятель, Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ Д. ДМИТРИЕВКА БЛАГОВЕЩЕНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД НИКОЛЬСКОГО ХРАМА СЕЛА УДЕЛЬНЫЕ ДУВАНЕЙ БЛАГОВЕЩЕНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Благовещенский район, с. Удельно-Дуваней, ул. Советская, д. 27 корп. - офис 0258011832 28.11.2007
Деятельность религиозных организаций 1070200003741 Риск не определен
КАТАЕВ СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ 027614505993 Настоятель, Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ Д. ДМИТРИЕВКА БЛАГОВЕЩЕНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель, Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ХРАМА В ЧЕСТЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ С. БОГОРОДСКОЕ БЛАГОВЕЩЕНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Благовещенский район, с. Богородское, ул. Осиновка, д. 1/3 0258995047 27.12.2010
Деятельность религиозных организаций 1100200005003 Риск не определен
КАТАЕВ СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ 027614505993 Настоятель, Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ Д. ДМИТРИЕВКА БЛАГОВЕЩЕНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель, Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ВО ИМЯ СВЯТИТЕЛЯ И ЧУДОТВОРЦА НИКОЛАЯ С.НИКОЛАЕВКА БЛАГОВЕЩЕНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Благовещенский район, с. Николаевка, ул. Нижняя, д. 84 0258995054 13.01.2011
Деятельность религиозных организаций 1110200000118 Риск не определен
КАЦ БОРИС МАРКОВИЧ 026601718311 Председатель ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩИНА Г.САЛАВАТА, МЕСТНАЯ ИУДЕЙСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Председатель ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩИНА Г.САЛАВАТА, МЕСТНАЯ ИУДЕЙСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Башкортостан респ, г. Салават, ул. Первомайская, д. 75 0266023670 23.06.2004
Деятельность религиозных организаций 1040200005405 Риск не определен
КЕЕВ ГЕРМАН ЕВГЕНЬЕВИЧ 025508831840 Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ДИМИТРИЕ-СОЛУНСКОГО ХРАМА С. НАДЕЖДИНО БЕЛЕБЕЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Директор, Совладелец (50%) ВОСКОВАЯ СВЕЧА, ООО Башкортостан респ, г. Уфа, бульвар Тухвата Янаби, д. 69/1 офис 48 0273081778 04.02.2011
Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов 1110280004284 Средний риск
КЕЕВ ГЕРМАН ЕВГЕНЬЕВИЧ 025508831840 Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ДИМИТРИЕ-СОЛУНСКОГО ХРАМА С. НАДЕЖДИНО БЕЛЕБЕЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ДИМИТРИЕ-СОЛУНСКОГО ХРАМА С. НАДЕЖДИНО БЕЛЕБЕЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Белебеевский район, с. Надеждино, ул. Аксакова 0209003123 25.02.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200008794 Риск не определен
КЕЕВ ГЕРМАН ЕВГЕНЬЕВИЧ 025508831840 Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ДИМИТРИЕ-СОЛУНСКОГО ХРАМА С. НАДЕЖДИНО БЕЛЕБЕЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ИП (ИП)
Башкортостан (Республика)


Производство прочих изделий, не включенных в другие группировки 305027310500012 Риск не определен
КИРСАНОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 025551415885 Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО СОБОРА Г. БЕЛЕБЕЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО СОБОРА Г. БЕЛЕБЕЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Советская, д. 54 корп. В 0255011136 19.08.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200023545 Риск не определен
КИРСАНОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 027871240927 Настоятель, Совладелец НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ЗНАМЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ С. ЗНАМЕНКА БЕЛЕБЕЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель, Совладелец НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ЗНАМЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ С. ЗНАМЕНКА БЕЛЕБЕЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Белебеевский район, с. Знаменка, ул. Советская, д. 143 0209003130 25.02.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200008893 Риск не определен
КИСЕЛЕВ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 524308019858 НАСТОЯТЕЛЬ МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА Г.УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) НАСТОЯТЕЛЬ МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА Г.УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Летчиков, д. 1 0275040551 19.12.2002
Деятельность религиозных организаций 1020200005330 Риск не определен
КИСЕЛЕВ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 524308019858 НАСТОЯТЕЛЬ МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА Г.УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Настоятель, Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ СВ. РАВНОАП. ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА Д. ШМИДТОВО УФИМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Уфимский район, д. Шмидтово 0245027338 10.10.2014
Деятельность религиозных организаций 1140280061811 Риск не определен
КИСЕЛЕВ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 524308019858 НАСТОЯТЕЛЬ МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА Г.УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) НАСТОЯТЕЛЬ ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ Башкортостан респ, г. Уфа, туп. Камаринский, д. 1 0275990225 05.04.2011
Деятельность религиозных организаций 1110200001603 Риск не определен
КИСЕЛЕВ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 524308019858 НАСТОЯТЕЛЬ МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА Г.УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Настоятель (бывший) УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПРОРОКО-ИЛИИНСКОГО ХРАМА Г.УФЫ Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Свободы, д. 86/10 0277985245 10.11.2010
Деятельность религиозных организаций 1100200004156 Риск не определен
КИСЕЛЕВ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 524308019858 НАСТОЯТЕЛЬ МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА Г.УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Настоятель храма (бывший) УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Кирова, д. 102 0274041591 23.01.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200001920 Риск не определен
КИСЕЛЕВ ВИКТОР АРКАДЬЕВИЧ 027413297246 Настоятель СВЯТО-АНДРЕЕВСКИЙ ХРАМ Г.УФЫ Настоятель СВЯТО-АНДРЕЕВСКИЙ ХРАМ Г.УФЫ Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Дюртюлинская, д. 9 0272005421 25.10.2002
Деятельность религиозных организаций 1020200001447 Риск не определен
КЛИМИН АРТЁМ ЮРЬЕВИЧ 026407707950 НАСТОЯТЕЛЬ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПОКРОВСКОГО ХРАМА С. КРАСНЫЙ ХОЛМ КАЛТАСИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НАСТОЯТЕЛЬ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПОКРОВСКОГО ХРАМА С. КРАСНЫЙ ХОЛМ КАЛТАСИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Калтасинский район, с. Красный Холм, ул. Советская, д. 28А 0227001513 30.08.2002
Деятельность религиозных организаций 1020200000303 Риск не определен
КЛИМИН АРТЁМ ЮРЬЕВИЧ 026407707950 НАСТОЯТЕЛЬ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПОКРОВСКОГО ХРАМА С. КРАСНЫЙ ХОЛМ КАЛТАСИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НАСТОЯТЕЛЬ (бывший) НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ ЦАРСТВЕННЫХ СТРАСТОТЕРПЦЕВ СПК ДУБНИК С. НИКОЛО-БЕРЁЗОВКИ КРАСНОКАМСКОГО РАЙОНА Башкортостан респ, Краснокамский район, с. Николо-Березовка Спк Дубник, ул. Солнечная, д. 58 0231995177 25.02.2013
Деятельность религиозных организаций 1130200000578 Риск не определен
КЛИМОВА ОЛЬГА БОРИСОВНА 026818719938 Пастор (бывший) НОВАЯ ЖИЗНЬ Г.САЛАВАТ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ Пастор (бывший) НОВАЯ ЖИЗНЬ Г.САЛАВАТ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ Башкортостан респ, г. Салават, ул. 30 Лет Победы, д. 21 кв. 16 0266015453 01.03.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200010345 Риск не определен
КЛОПОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 026407203390 НАСТОЯТЕЛЬ, Совладелец НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ВАРВАРЫ СЕЛА АМЗЯ Г. НЕФТЕКАМСКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НАСТОЯТЕЛЬ, Совладелец НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ВАРВАРЫ СЕЛА АМЗЯ Г. НЕФТЕКАМСКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, г. Нефтекамск, с. Амзя, ул. Рябиновая, д. 18 корп. Б 0264995077 27.12.2010
Деятельность религиозных организаций 1100200005058 Риск не определен
КЛОПОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 026407203390 НАСТОЯТЕЛЬ, Совладелец НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ВАРВАРЫ СЕЛА АМЗЯ Г. НЕФТЕКАМСКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НАСТОЯТЕЛЬ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦЫ ЕЛИЗАВЕТЫ П. ЭНЕРГЕТИК Г. НЕФТЕКАМСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ., г. Нефтекамск, с. Энергетик, ул. Высоковольтная, д. 10 кв. 54 0264076468 20.11.2018
Деятельность религиозных организаций 1180280069485 Риск не определен
КНЯЗЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 025703648534 Пресвитер, Совладелец ДОМ МОЛИТВЫ ДЛЯ ВСЕХ НАРОДОВ, ЦЕРКОВЬ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ ГОРОДА БИРСКА Пресвитер, Совладелец ДОМ МОЛИТВЫ ДЛЯ ВСЕХ НАРОДОВ, ЦЕРКОВЬ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ ГОРОДА БИРСКА Башкортостан респ, Бирский район, г. Бирск, ул. Космодемьянской, д. 25 корп. А 0257005184 28.01.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200002788 Риск не определен
КНЯЗЕВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 027801254355 Управляющая делами прихода, Совладелец ПРИХОД ВОЗДВИЖЕНИЯ СВ.КРЕСТА Управляющая делами прихода, Совладелец ПРИХОД ВОЗДВИЖЕНИЯ СВ.КРЕСТА Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Российская, д. 98 корп. 1 офис 30 0276053458 19.12.2002
Деятельность религиозных организаций 1020200005528 Риск не определен
КНЯЗЕВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 027801254355 Управляющая делами прихода, Совладелец ПРИХОД ВОЗДВИЖЕНИЯ СВ.КРЕСТА Управляющая делами прихода ПРИХОД УСПЕНИЯ ДЕВЫ МАРИИ Башкортостан респ, Благоварский район, д. Алексеевка 0214002196 26.12.2002
Деятельность религиозных организаций 1020200007112 Риск не определен
КОВАЛЬ ВАДИМ ВАЛЕНТИНОВИЧ 521601970795 Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ СВЯТЫХ ЦАРСТВЕННЫХ СТРАСТОТЕРПЦЕВ С. БЛАГОВАР БЛАГОВАРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Совладелец (бывший) БЛАГОВЕСТ, РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОНД Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 197 корп. 2 0276094969 22.09.2005
Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки 1050204326809 Недействующая компания
КОВАЛЬ ВАДИМ ВАЛЕНТИНОВИЧ 521601970795 Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ СВЯТЫХ ЦАРСТВЕННЫХ СТРАСТОТЕРПЦЕВ С. БЛАГОВАР БЛАГОВАРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ СВЯТЫХ ЦАРСТВЕННЫХ СТРАСТОТЕРПЦЕВ С. БЛАГОВАР БЛАГОВАРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ., Благоварский район, с. Благовар, ул. Совхозная, д. 1 корп. 1 0214995025 11.05.2011
Деятельность религиозных организаций 1110200002329 Риск не определен
КОВАЛЬ ВАДИМ ВАЛЕНТИНОВИЧ 521601970795 Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ СВЯТЫХ ЦАРСТВЕННЫХ СТРАСТОТЕРПЦЕВ С. БЛАГОВАР БЛАГОВАРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель храма НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОГО ХРАМА С. ТРОИЦКИЙ БЛАГОВАРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Благоварский район, с. Троицкий, ул. Центральная, д. 51 0214000833 15.01.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200000368 Риск не определен
КОВАЛЬ ВАДИМ ВАЛЕНТИНОВИЧ 521601970795 Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ СВЯТЫХ ЦАРСТВЕННЫХ СТРАСТОТЕРПЦЕВ С. БЛАГОВАР БЛАГОВАРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПОКРОВСКОГО ХРАМА С. ЯЗЫКОВО БЛАГОВАРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ., Благоварский район, с. Языково, ул. Пушкина, д. 4 0214003030 31.01.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200003393 Риск не определен
КОЛЧИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 026706000535 Настоятель САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ СЕЛА БИШКАИН АУРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ СЕЛА БИШКАИН АУРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Аургазинский район, с. Бишкаин, ул. Выездная, д. 1 корп. А офис 0205006941 22.09.2008
Деятельность религиозных организаций 1080200002827 Риск не определен
КОЛЧИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 026706000535 Настоятель САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ СЕЛА БИШКАИН АУРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель, Совладелец САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ И ЧУДОТВОРЦА НИКОЛАЯ С. МЕСЕЛИ АУРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Аургазинский район, с. Месели, ул. Школьная, д. 13 0205995124 04.10.2013
Деятельность религиозных организаций 1130200004285 Риск не определен
КОЛЧИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 026706000535 Настоятель САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ СЕЛА БИШКАИН АУРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД БОГОРОДИЦЕ-КАЗАНСКОГО ХРАМА Д. ЧУВАШСКИЙ НАГАДАК АУРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Аургазинский район, д. Чувашский Нагадак, ул. Центральная, д. 125 А 0205995036 27.10.2010
Деятельность религиозных организаций 1100200004002 Риск не определен
КОЛЧИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 026706000535 Настоятель САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ СЕЛА БИШКАИН АУРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель, Совладелец САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ СВЯТЫХ МУЧЕНИКОВ И БЕЗСРЕБРЕНИКОВ КОСМЫ И ДАМИАНА Д. НАУМКИНО АУРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Аургазинский район, д. Наумкино, ул. Г.Васильева, д. 21 0205995100 07.03.2013
Деятельность религиозных организаций 1130200000875 Риск не определен
КОЛЧИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 026706000535 Настоятель САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ СЕЛА БИШКАИН АУРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель ФЕОДОРОВСКАЯ Д. НОВОФЕДОРОВКА АУРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ Башкортостан респ, Аургазинский район, д. Новофедоровка, ул. Уфимская, д. 2 корп. А 0205995043 13.11.2010
Деятельность религиозных организаций 1100200004190 Риск не определен
КОЛЧИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 026706000535 Настоятель САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ СЕЛА БИШКАИН АУРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ СВЯТОЙ МУЧЕНИЦЫ ВАЛЕНТИНЫ Д. ТАШТАМАК АУРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Аургазинский район, д. Таштамак, ул. 1 Мая, д. 24 корп. А 0205995050 13.11.2010
Деятельность религиозных организаций 1100200004222 Риск не определен
КОЛЧИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 026706000535 Настоятель САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ СЕЛА БИШКАИН АУРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ СВЯТАГО РАВНОАПОСТОЛЬНОГО ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА С. КАМЧАЛЫТАМАК ДАВЛЕКАНОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Давлекановский район, с. Камчалытамак, ул. Набережная, д. 4 корп. А 0259995064 14.07.2011
Деятельность религиозных организаций 1110200003561 Риск не определен
КОЛЧИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 026706000535 Настоятель САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ СЕЛА БИШКАИН АУРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПОКРОВА БОГОМАТЕРИ С.БОЛОТИНО АУРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ., Аургазинский район, с. Болотино, ул. Центральная, д. 39 0205007247 31.08.2009
Деятельность религиозных организаций 1090200002353 Риск не определен
КОЛЧИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 026706000535 Настоятель САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ СЕЛА БИШКАИН АУРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель, Совладелец КАЗАНСКАЯ С. ШЛАНЛЫ АУРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ Башкортостан респ, Аургазинский район, с. Шланлы, ул. Молодежная, д. 1 корп. М 0205995131 08.11.2013
Деятельность религиозных организаций 1130200004681 Риск не определен
КОЛЧИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 026706000535 Настоятель САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ СЕЛА БИШКАИН АУРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Ликвидатор (бывший) ВСЕБЛАЖЕННАЯ Д. ЮЛАМАНОВО АУРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ Башкортостан респ, Аургазинский район, д. Юламаново, ул. Лесная, д. 10 0242995041 13.11.2010
Деятельность религиозных организаций 1100200004211 Недействующая компания
КОЛЧИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 026706000535 Настоятель САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ СЕЛА БИШКАИН АУРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель (бывший) НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ С. ТОЛБАЗЫ АУРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ Башкортостан респ, Аургазинский район, с. Толбазы, ул. Ленина, д. 213 корп. А 0205005585 26.08.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200023677 Риск не определен
КОЛЧИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 026706000535 Настоятель САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ СЕЛА БИШКАИН АУРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель (бывший) КАЗАНСКАЯ С. СТЕПАНОВКА АУРГАЗИНСКОГО Р-НА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ Башкортостан респ, Аургазинский район, с. Степановка, ул. Молодежная, д. 1 корп. - офис 0205005698 30.12.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200028022 Риск не определен
КОНДРАКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 331620356687 Настоятель САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КОСМО-ДАМИАНОВСКОГО ХРАМА С.НОРДОВКИ МЕЛЕУЗОВСКОГО Р-НА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КОСМО-ДАМИАНОВСКОГО ХРАМА С.НОРДОВКИ МЕЛЕУЗОВСКОГО Р-НА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Мелеузовский район, с. Нордовка, ул. Ашкадарская, д. 78 0235003218 27.03.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200017187 Риск не определен
КОРАБЛЕВА ИРИАДА ГЕОРГИЕВНА 027801795114 Председатель правления, Совладелец ЛЕСНАЯ, 25, ТСЖ Председатель правления, Совладелец ЛЕСНАЯ, 25, ТСЖ Башкортостан респ, Гафурийский район, с. Курорта, ул. Лесная, д. 25 офис 22 0219007656 28.10.2011
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе 1110242000791 Риск не определен
КОРАБЛЕВА ИРИАДА ГЕОРГИЕВНА 027801795114 Председатель правления, Совладелец ЛЕСНАЯ, 25, ТСЖ Председатель ликвидационной комиссии ВОЗНЕСЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ Башкортостан респ, Гафурийский район, с. Табынское, ул. Школьная, д. 4 корп. - офис 0219003732 13.09.2004
Деятельность религиозных организаций 1040200007506 Риск не определен
КОРАБЛЕВА ИРИАДА ГЕОРГИЕВНА 027801795114 Председатель правления, Совладелец ЛЕСНАЯ, 25, ТСЖ Председатель, Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ЦЕРКВИ ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ С. ТАБЫНСКОЕ ГАФУРИЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Гафурийский район, с. Табынское, ул. Школьная, д. 8 0219995100 18.02.2011
Деятельность религиозных организаций 1110200000580 Риск не определен
КОРОБКОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ 027718366656 Настоятель, Совладелец БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ВАРВАРЫ Д. МАКСИМ ГОРЬКИЙ АРХАНГЕЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель, Совладелец БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ВАРВАРЫ Д. МАКСИМ ГОРЬКИЙ АРХАНГЕЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ., Архангельский район, д. Максим Горький, ул. Пушкина, д. 1 корп. 1 0203950030 23.03.2015
Деятельность религиозных организаций 1150280017326 Риск не определен
КОРОБКОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ 027718366656 Настоятель, Совладелец БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ВАРВАРЫ Д. МАКСИМ ГОРЬКИЙ АРХАНГЕЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КОСМО-ДАМИАНСКОГО ХРАМА С. КРАСНЫЙ ЗИЛИМ АРХАНГЕЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ., Архангельский район, с. Красный Зилим 0203002123 25.03.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200016835 Риск не определен
КОРОБКОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ 027718366656 Настоятель, Совладелец БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ВАРВАРЫ Д. МАКСИМ ГОРЬКИЙ АРХАНГЕЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель, Совладелец БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦЫ С.ВАЛЕНТИНОВКА АРХАНГЕЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ., Архангельский район, с. Валентиновка, ул. Садовая, д. 24 корп. 1 0203950079 08.04.2015
Деятельность религиозных организаций 1150280022320 Риск не определен
КОРОБКОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ 027718366656 Настоятель, Совладелец БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ВАРВАРЫ Д. МАКСИМ ГОРЬКИЙ АРХАНГЕЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА С. АРХАНГЕЛЬСКОЕ АРХАНГЕЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ., Архангельский район, с. Архангельское, ул. Советская, д. 26 0203001144 04.03.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200012105 Риск не определен
КОРОБКОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ 027718366656 Настоятель, Совладелец БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ВАРВАРЫ Д. МАКСИМ ГОРЬКИЙ АРХАНГЕЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель, Совладелец БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА Д. ТРОИЦКОЕ АРХАНГЕЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ., Архангельский район, д. Троицкое, ул. Заречная, д. 1 корп. В 0203950054 01.04.2015
Деятельность религиозных организаций 1150280020428 Риск не определен
КОРОБКОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ 027718366656 Настоятель, Совладелец БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ВАРВАРЫ Д. МАКСИМ ГОРЬКИЙ АРХАНГЕЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель (бывший), Совладелец ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Бакалинская, д. 25 кв. 546 0274903389 01.04.2015
Деятельность религиозных организаций 1150280020439 Риск не определен
КОРОБКОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ 027718366656 Настоятель, Совладелец БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ВАРВАРЫ Д. МАКСИМ ГОРЬКИЙ АРХАНГЕЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель (бывший) УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Кирова, д. 102 0274041591 23.01.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200001920 Риск не определен
КОРОЛЕВ РАФАЭЛЬ ВИТАЛЬЕВИЧ 027415361673 Настоятель САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ХРАМА ПРЕПОДОБНОГО МОИСЕЯ УФИМСКОГО С. АЛКИНО-2 ЧИШМИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НАСТОЯТЕЛЬ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ХРАМА ПРЕПОДОБНОГО МОИСЕЯ УФИМСКОГО С. АЛКИНО-2 ЧИШМИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Чишминский район, с. Алкино-2, ул. Фомина, д. 22 0250010080 17.11.2005
Деятельность религиозных организаций 1050200017845 Риск не определен
КОРОЛЕВ РАФАЭЛЬ ВИТАЛЬЕВИЧ 027415361673 Настоятель САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ХРАМА ПРЕПОДОБНОГО МОИСЕЯ УФИМСКОГО С. АЛКИНО-2 ЧИШМИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Председатель правления (бывший), Совладелец (бывший) БРАТСТВО ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА ВОРОНЕЖСКОГО РБ, РОО Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Мингажева, д. 109 корп. - офис 0274991272 04.04.2012
Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки 1120200001690 Недействующая компания
КОРОЛЁВ РАФАЭЛЬ ВИТАЛЬЕВИЧ 027415361673 Настоятель САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ХРАМА ПРЕПОДОБНОГО МОИСЕЯ УФИМСКОГО С. АЛКИНО-2 ЧИШМИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ХРАМА ПРЕПОДОБНОГО МОИСЕЯ УФИМСКОГО С. АЛКИНО-2 ЧИШМИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Чишминский район, с. Алкино-2, ул. Фомина, д. 22 0250010080 17.11.2005
Деятельность религиозных организаций 1050200017845 Риск не определен
КОРОЛЁВ РАФАЭЛЬ ВИТАЛЬЕВИЧ 027415361673 Настоятель САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ХРАМА ПРЕПОДОБНОГО МОИСЕЯ УФИМСКОГО С. АЛКИНО-2 ЧИШМИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель (бывший) УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПОКРОВСКОГО ХРАМА С. КРАСНОУСОЛЬСКИЙ (БОГОЯВЛЕНСКОЕ) ГАФУРИЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Гафурийский район, с. Красноусольский, ул. К.Маркса, д. 13 0219003620 28.01.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200002766 Риск не определен
КОРЧАГИНА ГАЛИНА ИВАНОВНА 025605068373 Старший пастор, Совладелец НОВАЯ ЖИЗНЬ Г. УЧАЛЫ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ Совладелец ВЕРА БОЖЬЯ Г. БЕЛОРЕЦК, РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ Башкортостан респ, Белорецкий район, г. Белорецк, ул. 5 Июля, д. 5 корп. - офис 0256015687 27.04.2005
Деятельность религиозных организаций 1050200004480 Риск не определен
КОРЧАГИНА ГАЛИНА ИВАНОВНА 025605068373 Старший пастор, Совладелец НОВАЯ ЖИЗНЬ Г. УЧАЛЫ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ Старший пастор, Совладелец НОВАЯ ЖИЗНЬ Г. УЧАЛЫ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ Башкортостан респ, Учалинский район, г. Учалы, ул. Ленина, д. 40 корп. А офис 2 0270995117 04.07.2011
Деятельность религиозных организаций 1110200003352 Риск не определен
КОРЧАГИНА ГАЛИНА ИВАНОВНА 025605068373 Старший пастор, Совладелец НОВАЯ ЖИЗНЬ Г. УЧАЛЫ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ИП (ИП)
Башкортостан (Республика)


Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах 306025627600030 Риск не определен
КОРЯГИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 026410693105 Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ВО ИМЯ СВЯТИТЕЛЯ СПИРИДОНА ГОРОДА АГИДЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ВО ИМЯ СВЯТИТЕЛЯ СПИРИДОНА ГОРОДА АГИДЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, г. Агидель, ул. Дружбы, д. 3 корп. А 0253006571 01.03.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200011050 Риск не определен
КОРЯГИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 026410693105 Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ВО ИМЯ СВЯТИТЕЛЯ СПИРИДОНА ГОРОДА АГИДЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА ДЕРЕВНИ СТАРАЯ БУРА КРАСНОКАМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Краснокамский район, д. Старая Бура, ул. Мира, д. 1 корп. А 0231995219 16.07.2014
Деятельность религиозных организаций 1140200001963 Риск не определен
КОРЯГИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 026410693105 Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ВО ИМЯ СВЯТИТЕЛЯ СПИРИДОНА ГОРОДА АГИДЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель (бывший) НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КОСМО-ДАМИАНОВСКОЙ ЦЕРКВИ СЕЛА ТАШКИНОВО ГОРОДА НЕФТЕКАМСКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, г. Нефтекамск, с. Ташкиново, ул. Дорожная, д. 17 0264020909 05.03.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200012919 Риск не определен
КОСТИКОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 020901066120 Старший пастор СЛОВО ВЕРЫ Г.БЕЛЕБЕЙ, МРО ЦХВЕ Совладелец (бывший) ИИСУС ДЛЯ ВСЕХ, ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ (ПЯТИДЕСЯТНИКОВ) Оренбургская обл, г. Абдулино, ул. Куйбышева, д. 19 офис 2 5601006447 25.03.2003
Деятельность религиозных организаций 1035600009037 Недействующая компания
КОСТИКОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 020901066120 Старший пастор СЛОВО ВЕРЫ Г.БЕЛЕБЕЙ, МРО ЦХВЕ Старший пастор СЛОВО ВЕРЫ Г.БЕЛЕБЕЙ, МРО ЦХВЕ Башкортостан респ, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Красноармейская, д. 265 0255011143 19.08.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200023556 Риск не определен
КОСТИКОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 020901066120 Старший пастор СЛОВО ВЕРЫ Г.БЕЛЕБЕЙ, МРО ЦХВЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НОВЫЙ ДЕНЬ БИЖБУЛЯКСКОГО РАЙОНА, ОБОСП Башкортостан респ, Бижбулякский район, с. Верхняя Курмаза, ул. Центральная, д. 9 корп. А 0212006124 08.12.2006
Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки 1060200012784 Риск не определен
КОСТИКОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 020901066120 Старший пастор СЛОВО ВЕРЫ Г.БЕЛЕБЕЙ, МРО ЦХВЕ Ликвидатор (бывший) ХРИСТОС ДЛЯ ВСЕХ НАРОДОВ С.БИЖБУЛЯК, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ Башкортостан респ, Бижбулякский район, с. Верхняя Курмаза, ул. Центральная, д. 9А 0212004487 12.05.2004
Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки 1040200004063 Недействующая компания
КОСТИКОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 020901066120 Старший пастор СЛОВО ВЕРЫ Г.БЕЛЕБЕЙ, МРО ЦХВЕ ИП (бывший) (ИП)
Оренбургская область
28.04.2003

304560111800100 Недействующее
КРАСНУХИН ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 026410408333 НАСТОЯТЕЛЬ МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД НИКОЛЬСКОГО ХРАМА С.КАНАНИКОЛЬСКОЕ ЗИЛАИРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) НАСТОЯТЕЛЬ МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД НИКОЛЬСКОГО ХРАМА С.КАНАНИКОЛЬСКОЕ ЗИЛАИРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Башкортостан респ, Зилаирский район, с. Кананикольское, ул. Заводская, д. 9А 0223995046 03.12.2010
Деятельность религиозных организаций 1100200004475 Риск не определен
КРАСНУХИН ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 026410408333 НАСТОЯТЕЛЬ МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД НИКОЛЬСКОГО ХРАМА С.КАНАНИКОЛЬСКОЕ ЗИЛАИРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Настоятель МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОГО ХРАМА С.ЗИЛАИР ЗИЛАИРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Башкортостан респ, Зилаирский район, с. Зилаир, ул. Ленина, д. 19 0223001537 27.03.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200017011 Риск не определен
КРИВЦОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 026830880330 Настоятель, Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПЕТРО-ПАВЛОВСКОГО ХРАМА Д. КОНСТАНТИНО-АЛЕКСАНДРОВКА СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель, Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПЕТРО-ПАВЛОВСКОГО ХРАМА Д. КОНСТАНТИНО-АЛЕКСАНДРОВКА СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Стерлитамакский район, д. Константино-Александровка, ул. Набережная, д. 5 корп 0242995059 14.12.2010
Деятельность религиозных организаций 1100200004739 Риск не определен
КРИВЦОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 026830880330 Настоятель, Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПЕТРО-ПАВЛОВСКОГО ХРАМА Д. КОНСТАНТИНО-АЛЕКСАНДРОВКА СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель, Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ МУЧЕНИЦЫ ВАЛЕНТИНЫ С. ПЕРВОМАЙСКОЕ СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Стерлитамакский район, с. Первомайское, ул. Ленина, д. 4 корп. - офис 1 0242995066 21.12.2010
Деятельность религиозных организаций 1100200004871 Риск не определен
КРИВЦОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 026830880330 Настоятель, Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПЕТРО-ПАВЛОВСКОГО ХРАМА Д. КОНСТАНТИНО-АЛЕКСАНДРОВКА СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НАСТОЯТЕЛЬ (бывший) МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД БОГОРОДИЦЕ-КАЗАНСКОГО СОБОРА Г. СТЕРЛИТАМАКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Башкортостан респ, г. Стерлитамак, ул. Строителей, д. 73 0268021646 31.01.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200003426 Риск не определен
КРИВЦОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 026830880330 Настоятель, Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПЕТРО-ПАВЛОВСКОГО ХРАМА Д. КОНСТАНТИНО-АЛЕКСАНДРОВКА СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель (бывший) УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ С. СОКОЛОВКА СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Стерлитамакский район, д. Соколовка, ул. Центральная, д. 69 0242002906 28.01.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200002469 Риск не определен
КУДАШЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 026208311506 Настоятель (бывший), Совладелец САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА С.НОВОНИКОЛАЕВСКОЕ КУГАРЧИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель (бывший), Совладелец САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА С.НОВОНИКОЛАЕВСКОЕ КУГАРЧИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Кугарчинский район, с. Новониколаевское, д. - корп. - офис 0232002880 29.06.2007
Деятельность религиозных организаций 1070200001992 Риск не определен
КУДАШЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 026208311506 Настоятель (бывший), Совладелец САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА С.НОВОНИКОЛАЕВСКОЕ КУГАРЧИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель (бывший), Совладелец САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ СВ.БЛАЖЕННОЙ КСЕНИИ ПЕТЕРБУРЖСКОЙ С.НОВОСЕЛКА ФЕДОРОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Федоровский район, с. Новоселка, ул. Молодежная, д. 1 корп. Б 0247995020 05.04.2011
Деятельность религиозных организаций 1110200001614 Риск не определен
КУДАШЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 026208311506 Настоятель (бывший), Совладелец САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА С.НОВОНИКОЛАЕВСКОЕ КУГАРЧИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель, Совладелец САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД БОГОРОДИЦЕ-КАЗАНСКОГО ХРАМА С. СЕМЕНО-ПЕТРОВСКОЕ КУГАРЧИНСКОГО Р-НА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Кугарчинский район, с. Семено-Петровское, д. - корп. - офис 0232004372 31.10.2007
Деятельность религиозных организаций 1070200003390 Риск не определен
КУДАШЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 026208311506 Настоятель (бывший), Совладелец САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА С.НОВОНИКОЛАЕВСКОЕ КУГАРЧИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ИП (Глава КФХ)
Башкортостан (Республика)


Пчеловодство 316028000147830 Риск не определен
КУЗНЕЦОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 020700842164 Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СПАСА НЕРУКОТВОРНОГО ОБРАЗА С.СТАРЫЕ МАТЫ БАКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СПАСА НЕРУКОТВОРНОГО ОБРАЗА С.СТАРЫЕ МАТЫ БАКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Бакалинский район, с. Старые Маты, ул. Интернациональная, д. 76 0207006721 03.11.2015
Деятельность религиозных организаций 1150280066562 Риск не определен
КУЗНЕЦОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 020700842164 Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СПАСА НЕРУКОТВОРНОГО ОБРАЗА С.СТАРЫЕ МАТЫ БАКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОГО ХРАМА СЕЛА КИЛЕЕВО БАКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Бакалинский район, с. Килеево, ул. Родниковая, д. 17 0207004516 04.07.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200023083 Риск не определен
КУЗНЕЦОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 020700842164 Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СПАСА НЕРУКОТВОРНОГО ОБРАЗА С.СТАРЫЕ МАТЫ БАКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ИП (бывший) (ИП)
Башкортостан (Республика)
17.05.2001

304020707800160 Недействующее
КУЗНЕЦОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 020700842164 Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СПАСА НЕРУКОТВОРНОГО ОБРАЗА С.СТАРЫЕ МАТЫ БАКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ИП (бывший) (Глава КФХ)
Башкортостан (Республика)



312026909700026 Недействующее
КУЗЬМИН АНДРЕЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ 744910544163 Настоятель МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ВОЗНЕСЕНСКОГО ХРАМА С.ВОЗНЕСЕНКА УЧАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Настоятель МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ВОЗНЕСЕНСКОГО ХРАМА С.ВОЗНЕСЕНКА УЧАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Башкортостан респ., Учалинский район, с. Вознесенка, ул. Церковная, д. 12 0270003556 26.02.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200009245 Риск не определен
КУЗЬМИН ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ 026908117430 Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД НИКОЛЬСКОГО ХРАМА ПОСЁЛКА КАНДРЫ ТУЙМАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Совладелец НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА СВЯТО-АНДРЕЕВСКОГО ХРАМА ГОРОДА ТУЙМАЗЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Туймазинский район, г. Туймазы, ул. Островского, д. 39 0269005090 01.03.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200010191 Риск не определен
КУЗЬМИН ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ 026908117430 Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД НИКОЛЬСКОГО ХРАМА ПОСЁЛКА КАНДРЫ ТУЙМАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД НИКОЛЬСКОГО ХРАМА ПОСЁЛКА КАНДРЫ ТУЙМАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Туймазинский район, с. Кандры, ул. Ленина, д. 6 0269010284 09.02.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200004394 Риск не определен
КУЗЬМИН ПЕТР ПАНТЕЛЕЕВИЧ 027006922705 Настоятель, Совладелец МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ПАНТЕЛЕИМОНОВСКОГО ХРАМА Г.УЧАЛЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Настоятель, Совладелец МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ПАНТЕЛЕИМОНОВСКОГО ХРАМА Г.УЧАЛЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Башкортостан респ., Учалинский район, г. Учалы, ул. Ахметгалина, д. 35 0270006839 04.03.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200012347 Риск не определен
КУЗЬМИН ПЕТР ПАНТЕЛЕЕВИЧ 027006922705 Настоятель, Совладелец МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ПАНТЕЛЕИМОНОВСКОГО ХРАМА Г.УЧАЛЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Настоятель МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА СИМОНА УФИМСКОГО С.МИНДЯК УЧАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Башкортостан респ., Учалинский район, с. Миндяк, ул. Уфимская, д. 1 0270015760 23.09.2005
Деятельность религиозных организаций 1050200016547 Риск не определен
КУЗЬМИН ПЕТР ПАНТЕЛЕЕВИЧ 027006922705 Настоятель, Совладелец МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ПАНТЕЛЕИМОНОВСКОГО ХРАМА Г.УЧАЛЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Настоятель, Совладелец МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТОГО ПРОРОКА ИЛИИ С.КИРЯБИНКА УЧАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Башкортостан респ., Учалинский район, с. Кирябинское, ул. Больничная, д. 16 0270995075 27.12.2010
Деятельность религиозных организаций 1100200004992 Риск не определен
КУЗЬМИН ПЕТР ПАНТЕЛЕЕВИЧ 027006922705 Настоятель, Совладелец МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ПАНТЕЛЕИМОНОВСКОГО ХРАМА Г.УЧАЛЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Настоятель (бывший), Совладелец МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ВОЗНЕСЕНСКОГО ХРАМА С.ВОЗНЕСЕНКА УЧАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Башкортостан респ., Учалинский район, с. Вознесенка, ул. Церковная, д. 12 0270003556 26.02.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200009245 Риск не определен
КУЛЕМЗА АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ 027310333654 Настоятель САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА С. КАМЫШЛИНКА КАРМАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА С. КАМЫШЛИНКА КАРМАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Кармаскалинский район, с. Камышлинка 0229008747 22.02.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200007925 Риск не определен
КУЛЕМЗА АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ 027310333654 Настоятель САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА С. КАМЫШЛИНКА КАРМАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель, Совладелец САЛАВАТСКИЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ КРЫМСКОГО Д. УЛУКУЛЕВО КАРМАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Кармаскалинский район, д. Улукулево, ул. 60 Лет Октября, д. 11 0229995204 30.01.2013
Деятельность религиозных организаций 1130200000270 Риск не определен
КУЛЕМЗА АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ 027310333654 Настоятель САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА С. КАМЫШЛИНКА КАРМАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель (бывший), Совладелец САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА БЛАЖЕННОЙ ВАРВАРЫ СКВОРЧИХИНСКОЙ Д. КАБАКОВО КАРМАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Кармаскалинский район, д. Кабаково, ул. Достоевского, д. 1 корп. А 0229995155 24.01.2012
Деятельность религиозных организаций 1120200000360 Риск не определен
КУЛЕМЗА АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ 027310333654 Настоятель САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА С. КАМЫШЛИНКА КАРМАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОГО ХРАМА С. ЕФРЕМКИНО КАРМАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Кармаскалинский район, с. Ефремкино, ул. Ленина, д. 14 корп. А 0229008730 20.02.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200007947 Риск не определен
КУЛЕМЗА АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ 027310333654 Настоятель САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА С. КАМЫШЛИНКА КАРМАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ВСЕХСВЯТСКОГО ХРАМА, ХРАМ ВСЕХ СВЯТЫХ ПОС. ПРИБЕЛЬСКИЙ КАРМАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Кармаскалинский район, с. Прибельский, ул. Матросова, д. 29 0229004848 24.01.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200002425 Риск не определен
КУЛИКОВ ЕГОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 026813622107 Настоятель, Совладелец НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ ИКОНЫ КАЗАНСКОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ СЕЛА УРГУШ КАРАИДЕЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель, Совладелец НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ ИКОНЫ КАЗАНСКОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ СЕЛА УРГУШ КАРАИДЕЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Караидельский район, с. Ургуш, ул. Корочкина, д. 25 корп. А 0257995090 25.04.2011
Деятельность религиозных организаций 1110200001878 Риск не определен
КУЛИКОВ ЕГОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 026813622107 Настоятель, Совладелец НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ ИКОНЫ КАЗАНСКОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ СЕЛА УРГУШ КАРАИДЕЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель, Совладелец НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ИОАННО-БОГОСЛОВСКОГО ХРАМА СЕЛА КАРАИДЕЛЬ КАРАИДЕЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Караидельский район, с. Абызово, ул. Победы, д. 6 корп. А 0228995057 01.02.2011
Деятельность религиозных организаций 1110200000316 Риск не определен
КУЛИКОВ ЕГОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 026813622107 Настоятель, Совладелец НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ ИКОНЫ КАЗАНСКОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ СЕЛА УРГУШ КАРАИДЕЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА СЕЛА БАЙКИ КАРАИДЕЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Караидельский район, с. Байки, ул. Ленина, д. 29 0228002005 17.03.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200015042 Риск не определен
КУЛИКОВ ЕГОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 026813622107 Настоятель, Совладелец НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ ИКОНЫ КАЗАНСКОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ СЕЛА УРГУШ КАРАИДЕЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель, Совладелец НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ СЕЛА НОВОМУЛЛАКАЕВО КАРАИДЕЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Караидельский район, с. Новомуллакаево, ул. Центральная, д. 5 0228995064 25.04.2011
Деятельность религиозных организаций 1110200001845 Риск не определен
КУЛИКОВ ЕГОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 026813622107 Настоятель, Совладелец НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ ИКОНЫ КАЗАНСКОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ СЕЛА УРГУШ КАРАИДЕЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель, Совладелец НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ(МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ СВЯТОГО ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО С.БЕРДЯШ КАРАИДЕЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Караидельский район, с. Бердяш, ул. Набережная, д. 19 0228007677 19.09.2014
Деятельность религиозных организаций 1140280057785 Риск не определен
КУЛИКОВ ЕГОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 026813622107 Настоятель, Совладелец НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ ИКОНЫ КАЗАНСКОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ СЕЛА УРГУШ КАРАИДЕЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель (бывший), Совладелец НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ТРОИЦКОГО ХРАМА СЕЛА НОВОТРОИЦКОЕ МИШКИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Мишкинский район, с. Новотроицкое, ул. Советская, д. 36 0237995039 31.12.2010
Деятельность религиозных организаций 1100200005070 Риск не определен
КУЛИКОВ ЕГОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 026813622107 Настоятель, Совладелец НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ ИКОНЫ КАЗАНСКОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ СЕЛА УРГУШ КАРАИДЕЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель СПОРУЧНИЦА ГРЕШНЫХ СЕЛА МАГИНСК КАРАИДЕЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ Башкортостан респ, Караидельский район, с. Магинск, ул. Павших Героев, д. 4 0228995032 27.12.2010
Деятельность религиозных организаций 1100200004981 Риск не определен
КУЛИНИЧ ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 025610934204 Настоятель САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ПОЧАЕВСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ Г. ДАВЛЕКАНОВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Совладелец (бывший) (50%) ПРОНТО, ООО Башкортостан респ, Белорецкий район, г. Белорецк, ул. Крупской, д. 1 корп. В 0256020849 30.06.2009
Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки 1090256000592 Высокий риск
КУЛИНИЧ ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 025610934204 Настоятель САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ПОЧАЕВСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ Г. ДАВЛЕКАНОВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ПОЧАЕВСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ Г. ДАВЛЕКАНОВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Давлекановский район, г. Давлеканово, ул. Степана Разина, д. 55 0259002460 18.02.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200007111 Риск не определен
КУЛИНИЧ ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 025610934204 Настоятель САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ПОЧАЕВСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ Г. ДАВЛЕКАНОВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАЙЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА С. ИВАНОВКА ДАВЛЕКАНОВСКОГО Р-НА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Давлекановский район, с. Ивановка, ул. Механизаторская, д. 28 0259995032 27.01.2011
Деятельность религиозных организаций 1110200000283 Риск не определен
КУЛИНИЧ ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 025610934204 Настоятель САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ПОЧАЕВСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ Г. ДАВЛЕКАНОВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель (бывший), Совладелец МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, МИРЛИКИЙСКОГО ЧУДОТВОРЦА В Г.БЕЛОРЕЦК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Башкортостан респ., Белорецкий район, г. Белорецк, ул. 5 Июля, д. 4 корп. - офис 0256015574 14.03.2005
Деятельность религиозных организаций 1050200002599 Риск не определен
КУЛИНИЧ ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 025610934204 Настоятель САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ПОЧАЕВСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ Г. ДАВЛЕКАНОВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель храма (бывший) УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКОГО ХРАМА Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 161 0276002301 03.03.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200011775 Риск не определен
КУЛИНИЧ ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 025610934204 Настоятель САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ПОЧАЕВСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ Г. ДАВЛЕКАНОВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель храма (бывший) УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ВОСКРЕСЕНСКОГО СОБОРА Г.УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 161 корп. - офис 0276084199 31.05.2004
Деятельность религиозных организаций 1040200004800 Риск не определен
КУН ВЛАДИМИР АДАМОВИЧ 564680255605 Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ДМИТРИЯ СОЛУНСКОГО С. АХМАНОВО БАКАЛИНСКОГО РАЙОНА Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ДМИТРИЯ СОЛУНСКОГО С. АХМАНОВО БАКАЛИНСКОГО РАЙОНА Башкортостан респ, Бакалинский район, с. Ахманово, ул. Центральная, д. 78 0207007796 21.08.2014
Деятельность религиозных организаций 1140280051526 Риск не определен
КУН ВЛАДИМИР АДАМОВИЧ 564680255605 Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ДМИТРИЯ СОЛУНСКОГО С. АХМАНОВО БАКАЛИНСКОГО РАЙОНА Настоятель, Совладелец НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОГО ХРАМА С. НАГАЙБАКОВО БАКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Бакалинский район, с. Нагайбаково, ул. Речная, д. 70 корп. А 0207006714 24.07.2015
Деятельность религиозных организаций 1150280045002 Риск не определен
КУН ВЛАДИМИР АДАМОВИЧ 564680255605 Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ДМИТРИЯ СОЛУНСКОГО С. АХМАНОВО БАКАЛИНСКОГО РАЙОНА Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ СЕЛА ДИЯШЕВО БАКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Бакалинский район, с. Дияшево, ул. Центральная, д. 70 корп. - офис 0269028059 17.04.2008
Деятельность религиозных организаций 1080200001309 Риск не определен
КУН ВЛАДИМИР АДАМОВИЧ 564680255605 Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ДМИТРИЯ СОЛУНСКОГО С. АХМАНОВО БАКАЛИНСКОГО РАЙОНА НАСТОЯТЕЛЬ, Совладелец НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА С. СТАРОКОСТЕЕВО БАКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Бакалинский район, с. Старокостеево, ул. Центральная, д. 13 0207007122 23.11.2017
Деятельность религиозных организаций 1170280076560 Риск не определен
КУН ВЛАДИМИР АДАМОВИЧ 564680255605 Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ДМИТРИЯ СОЛУНСКОГО С. АХМАНОВО БАКАЛИНСКОГО РАЙОНА Настоятель (бывший) НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОГО ХРАМА С. БАКАЛЫ БАКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Бакалинский район, с. Бакалы, ул. Октябрьская, д. 8 0207002653 09.02.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200004680 Риск не определен
КУН ВЛАДИМИР АДАМОВИЧ 564680255605 Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ДМИТРИЯ СОЛУНСКОГО С. АХМАНОВО БАКАЛИНСКОГО РАЙОНА Настоятель (бывший) НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОГО ХРАМА СЕЛА КИЛЕЕВО БАКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Бакалинский район, с. Килеево, ул. Родниковая, д. 17 0207004516 04.07.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200023083 Риск не определен
КУТЫРЕВ ВИТАЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 026813838762 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ОБЩИНЫ МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТАРООБРЯДЧЕСКИЙ МОЛЕЛЬНЫЙ ДОМ Г.СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ОБЩИНЫ МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТАРООБРЯДЧЕСКИЙ МОЛЕЛЬНЫЙ ДОМ Г.СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ., г. Стерлитамак, ул. Халтурина, д. 83 0268017181 23.01.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200001897 Риск не определен
КУТЫРЕВ ВИТАЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 026813838762 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ОБЩИНЫ МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТАРООБРЯДЧЕСКИЙ МОЛЕЛЬНЫЙ ДОМ Г.СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ИП (бывший) (ИП)
Башкортостан (Республика)



308026814200010 Недействующее
КУТЫРЕВ ВИТАЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 026813838762 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ОБЩИНЫ МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТАРООБРЯДЧЕСКИЙ МОЛЕЛЬНЫЙ ДОМ Г.СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ИП (бывший) (ИП)
Башкортостан (Республика)



310026805700040 Недействующее
КУЧИН АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 026107492817 Настоятель САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТОЙ БЛАЖЕННОЙ ВАРВАРЫ СКВОРЧИХИНСКОЙ С.СКВОРЧИХА, ИШИМБАЙСКОГО Р-НА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Совладелец САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА БОГОРОДИЦЕ-КАЗАНСКОГО ХРАМА С.ВЕРХОТОР ИШИМБАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Ишимбайский район, с. Верхотор, ул. Ленина, д. 45 корп. - офис 0261017714 07.04.2009
Деятельность религиозных организаций 1090200000758 Риск не определен
КУЧИН АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 026107492817 Настоятель САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТОЙ БЛАЖЕННОЙ ВАРВАРЫ СКВОРЧИХИНСКОЙ С.СКВОРЧИХА, ИШИМБАЙСКОГО Р-НА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Совладелец (бывший) (3,44%) БЕЛОКАТАЙСКАЯ, ООО ПМК Башкортостан респ, с. Новобелокатай, ул. Советская, д. 8 0210001120 15.12.2002
Строительство жилых и нежилых зданий 1020200787474 Недействующая компания
КУЧИН АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 026107492817 Настоятель САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТОЙ БЛАЖЕННОЙ ВАРВАРЫ СКВОРЧИХИНСКОЙ С.СКВОРЧИХА, ИШИМБАЙСКОГО Р-НА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТОЙ БЛАЖЕННОЙ ВАРВАРЫ СКВОРЧИХИНСКОЙ С.СКВОРЧИХА, ИШИМБАЙСКОГО Р-НА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ., Ишимбайский район, с. Скворчиха, ул. Центральная, д. 1 корп. А 0261995135 03.12.2012
Деятельность религиозных организаций 1120200005177 Риск не определен
ЛАВРИЩЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 027205377557 Настоятель (бывший), Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОГО ХРАМА С. ОХЛЕБИНИНО ИГЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Совладелец (бывший) (33,33%) ЭКОЛОГИЯ И КУЛЬТУРА, ЦЕНТР Башкортостан респ, г. Уфа, ул. 50 Лет Октября, д. 6 0278087967 29.08.2002
Деятельность туристических агентств 1020203222929 Недействующая компания
ЛАВРИЩЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 027205377557 Настоятель (бывший), Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОГО ХРАМА С. ОХЛЕБИНИНО ИГЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель (бывший), Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОГО ХРАМА С. ОХЛЕБИНИНО ИГЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Иглинский район, с. Охлебинино, ул. Анискина, д. 71 0224000222 27.03.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200017000 Риск не определен
ЛАВРИЩЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 027205377557 Настоятель (бывший), Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОГО ХРАМА С. ОХЛЕБИНИНО ИГЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель, Совладелец УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ РАВНОАПОСТОЛЬНОЙ МАРИИ МАГДАЛИНЫ С. ИВАНО-КАЗАНКА ИГЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Иглинский район, с. Ивано-Казанка, ул. Полевая, д. 11 0224995049 13.01.2011
Деятельность религиозных организаций 1110200000129 Риск не определен
ЛАДИГАН ВЛАДИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ 027717994841 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРИХОДСКОГО СОВЕТА, Совладелец СВЯТЫХ СТРАСТОТЕРПЦЕВ КНЯЗЕЙ БОРИСА И ГЛЕБА Г. УФА РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН РУССКОЙ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ АРХИЕПИСКОПИИ НОВОЗЫБКОВСКОЙ, МОСКОВСКОЙ И ВСЕЯ РУСИ), МЕСТНАЯ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИХОД В ЧЕСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРИХОДСКОГО СОВЕТА, Совладелец СВЯТЫХ СТРАСТОТЕРПЦЕВ КНЯЗЕЙ БОРИСА И ГЛЕБА Г. УФА РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН РУССКОЙ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ АРХИЕПИСКОПИИ НОВОЗЫБКОВСКОЙ, МОСКОВСКОЙ И ВСЕЯ РУСИ), МЕСТНАЯ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИХОД В ЧЕСТЬ Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Менделеева, д. 173 корп. 1 офис 2 0278990223 15.04.2010
Деятельность религиозных организаций 1100200001131 Риск не определен
ЛАДИГАН ВЛАДИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ 027717994841 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРИХОДСКОГО СОВЕТА, Совладелец СВЯТЫХ СТРАСТОТЕРПЦЕВ КНЯЗЕЙ БОРИСА И ГЛЕБА Г. УФА РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН РУССКОЙ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ АРХИЕПИСКОПИИ НОВОЗЫБКОВСКОЙ, МОСКОВСКОЙ И ВСЕЯ РУСИ), МЕСТНАЯ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИХОД В ЧЕСТЬ ИП (ИП)
Башкортостан (Республика)


Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах 317028000033519 Риск не определен
ЛОШАК СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 026820931681 Пастор, Совладелец ДОМ МОЛИТВЫ ДЛЯ ВСЕХ НАРОДОВ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ ГОРОДА ИШИМБАЙ Пастор, Совладелец ДОМ МОЛИТВЫ ДЛЯ ВСЕХ НАРОДОВ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ ГОРОДА ИШИМБАЙ Башкортостан респ, Ишимбайский район, г. Ишимбай, ул. Бульварная, д. 70 0261007480 19.02.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200007650 Риск не определен
МАВРИН АНДРЕЙ ГЕННАДИЕВИЧ 025603544080 Иерей, Совладелец ЕПАРХИАЛЬНОЕ ПОДВОРЬЕ МЕСТНОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА В ЧЕСТЬ СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ АНАСТАСИИ УЗОРЕШИТЕЛЬНИЦЫ Г.БЕЛОРЕЦКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Иерей, Совладелец ЕПАРХИАЛЬНОЕ ПОДВОРЬЕ МЕСТНОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА В ЧЕСТЬ СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ АНАСТАСИИ УЗОРЕШИТЕЛЬНИЦЫ Г.БЕЛОРЕЦКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Башкортостан респ., Белорецкий район, г. Белорецк, ул. Крупской, д. 98 0256995740 21.08.2015
Деятельность религиозных организаций 1150280051140 Риск не определен
МАВРИН АНДРЕЙ ГЕННАДИЕВИЧ 025603544080 Иерей, Совладелец ЕПАРХИАЛЬНОЕ ПОДВОРЬЕ МЕСТНОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА В ЧЕСТЬ СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ АНАСТАСИИ УЗОРЕШИТЕЛЬНИЦЫ Г.БЕЛОРЕЦКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Настоятель (бывший), Совладелец САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КАЗАНСКО-БОГОРОДИЦКОГО ХРАМА С.НОВОПЕТРОВСКОЕ ЗИАНЧУРИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Зианчуринский район, д. Новопетровское 0222005137 18.10.2005
Деятельность религиозных организаций 1050200017064 Риск не определен
МАВРИН АНДРЕЙ ГЕННАДИЕВИЧ 025603544080 Иерей, Совладелец ЕПАРХИАЛЬНОЕ ПОДВОРЬЕ МЕСТНОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА В ЧЕСТЬ СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ АНАСТАСИИ УЗОРЕШИТЕЛЬНИЦЫ Г.БЕЛОРЕЦКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Настоятель (бывший) МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ МИРЛИКИЙСКОГО С.КАГА БЕЛОРЕЦКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Башкортостан респ., Белорецкий район, с. Кага, ул. Школьная, д. 1 0211006474 26.02.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200009234 Риск не определен
МАВРИН АНДРЕЙ ГЕННАДИЕВИЧ 025603544080 Иерей, Совладелец ЕПАРХИАЛЬНОЕ ПОДВОРЬЕ МЕСТНОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА В ЧЕСТЬ СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ АНАСТАСИИ УЗОРЕШИТЕЛЬНИЦЫ Г.БЕЛОРЕЦКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Настоятель (бывший) МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ВЕНИАМИНОВСКОГО ХРАМА С.УЗЯН БЕЛОРЕЦКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Башкортостан респ., Белорецкий район, с. Узян, ул. Клубная, д. 1А 0211004357 19.02.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200007750 Риск не определен
МАЙСТРУК ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 027414548911 НАСТОЯТЕЛЬ УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПРОРОКО-ИЛИИНСКОГО ХРАМА Г.УФЫ НАСТОЯТЕЛЬ УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПРОРОКО-ИЛИИНСКОГО ХРАМА Г.УФЫ Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Свободы, д. 86/10 0277985245 10.11.2010
Деятельность религиозных организаций 1100200004156 Риск не определен
МАЙСТРУК ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 027414548911 НАСТОЯТЕЛЬ УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПРОРОКО-ИЛИИНСКОГО ХРАМА Г.УФЫ Настоятель (бывший) БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КОСМО-ДАМИАНСКОГО ХРАМА С. КРАСНЫЙ ЗИЛИМ АРХАНГЕЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ., Архангельский район, с. Красный Зилим 0203002123 25.03.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200016835 Риск не определен
МАЙСТРУК ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 027414548911 НАСТОЯТЕЛЬ УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПРОРОКО-ИЛИИНСКОГО ХРАМА Г.УФЫ Настоятель (бывший) БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА С. АРХАНГЕЛЬСКОЕ АРХАНГЕЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ., Архангельский район, с. Архангельское, ул. Советская, д. 26 0203001144 04.03.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200012105 Риск не определен
МАЙСТРУК ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 027414548911 НАСТОЯТЕЛЬ УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПРОРОКО-ИЛИИНСКОГО ХРАМА Г.УФЫ Настоятель (бывший) ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ Башкортостан респ, г. Уфа, туп. Камаринский, д. 1 0275990225 05.04.2011
Деятельность религиозных организаций 1110200001603 Риск не определен
МАЙСТРУК ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 027414548911 НАСТОЯТЕЛЬ УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПРОРОКО-ИЛИИНСКОГО ХРАМА Г.УФЫ Настоятель (бывший) САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА С. КАМЫШЛИНКА КАРМАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Кармаскалинский район, с. Камышлинка 0229008747 22.02.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200007925 Риск не определен
МАЙСТРУК ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 027414548911 НАСТОЯТЕЛЬ УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПРОРОКО-ИЛИИНСКОГО ХРАМА Г.УФЫ Настоятель (бывший) МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА Г.УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Летчиков, д. 1 0275040551 19.12.2002
Деятельность религиозных организаций 1020200005330 Риск не определен
МАЙСТРУК ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 027414548911 НАСТОЯТЕЛЬ УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПРОРОКО-ИЛИИНСКОГО ХРАМА Г.УФЫ ИП (бывший) (ИП)
Башкортостан (Республика)
28.01.2003

305027600112181 Недействующее
МАКСАКОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 025806738902 Настоятель УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД БЛАГОВЕЩЕНСКОГО ХРАМА Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД БЛАГОВЕЩЕНСКОГО ХРАМА Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Благовещенский район, г. Благовещенск, ул. Седова, д. 3 0258000559 01.03.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200010224 Риск не определен
МАКСАКОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 025806738902 Настоятель УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД БЛАГОВЕЩЕНСКОГО ХРАМА Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВ. СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО Г.УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Белякова, д. 25 0278016780 28.02.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200009960 Риск не определен
МАКСИМЕНКО ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ 025449154304 И.о. настоятеля, Совладелец МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА МОЛИТВЕННОГО ДОМА ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ СЕЛА СОЛОМЕНСКОГО СТЕПНОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ГЕОРГИЕВСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Совладелец МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ХРАМА СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО ЛАЗАРЯ Г. ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТИГОРСКОЙ И ЧЕРКЕССКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Ставропольский кр, г. Пятигорск, ул. Пастухова, д. 1 2632053667 26.02.2003
Деятельность религиозных организаций 1032602098737 Риск не определен
МАКСИМЕНКО ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ 025449154304 И.о. настоятеля, Совладелец МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА МОЛИТВЕННОГО ДОМА ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ СЕЛА СОЛОМЕНСКОГО СТЕПНОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ГЕОРГИЕВСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) И.о. настоятеля, Совладелец МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА МОЛИТВЕННОГО ДОМА ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ СЕЛА СОЛОМЕНСКОГО СТЕПНОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ГЕОРГИЕВСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Ставропольский кр, Степновский район, с. Соломенское, ул. Почтовая, д. 101 2620006119 19.05.2016
Деятельность религиозных организаций 1162651061627 Риск не определен
МАКСИМЕНКО ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ 025449154304 И.о. настоятеля, Совладелец МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА МОЛИТВЕННОГО ДОМА ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ СЕЛА СОЛОМЕНСКОГО СТЕПНОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ГЕОРГИЕВСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Настоятель, Совладелец САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ СВЯТЫХ РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ КОНСТАНТИНА И ЕЛЕНЫ С.БЕКЕШЕВО БАЙМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Баймакский район, с. Бекешево, ул. Первомайская, д. 9 0254995039 05.05.2011
Деятельность религиозных организаций 1110200002175 Риск не определен
МАКСИМЕНКО ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ 025449154304 И.о. настоятеля, Совладелец МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА МОЛИТВЕННОГО ДОМА ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ СЕЛА СОЛОМЕНСКОГО СТЕПНОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ГЕОРГИЕВСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) И.о. настоятеля, Совладелец МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ХРАМА АРХАНГЕЛА МИХАИЛА ПОС. ВЕРХНЕСТЕПНОГО СТЕПНОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ГЕОРГИЕВСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Ставропольский кр, Степновский район, пос. Верхнестепной, ул. Мира, д. 9 А 2620006101 29.04.2016
Деятельность религиозных организаций 1162651060318 Риск не определен
МАКСИМЕНКО ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ 025449154304 И.о. настоятеля, Совладелец МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА МОЛИТВЕННОГО ДОМА ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ СЕЛА СОЛОМЕНСКОГО СТЕПНОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ГЕОРГИЕВСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Настоятель (бывший) МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД РОЖДЕСТВО-БОГОРОДИЦКОГО ХРАМА С.УРГАЗА БАЙМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Башкортостан респ, Баймакский район, с. Ургаза, ул. Ленина, д. 2 0254011616 07.04.2009
Деятельность религиозных организаций 1090200000780 Риск не определен
МАЛЬЦЕВ ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ 027710361303 Председатель ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ПЯТИДЕСЯТНИКОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Председатель ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ПЯТИДЕСЯТНИКОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Генерала Шаймуратова, д. 55 0273028407 20.02.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200007969 Риск не определен
МАЛЬЦЕВ ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ 027710361303 Председатель ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ПЯТИДЕСЯТНИКОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН СТАРШИЙ ПАСТОР, Совладелец МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ПЯТИДЕСЯТНИКОВ Г. УФЫ Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Генерала Шаймуратова, д. 55 0273006989 19.12.2002
Деятельность религиозных организаций 1020200005572 Риск не определен
МАЛЬЦЕВ ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ 027710361303 Председатель ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ПЯТИДЕСЯТНИКОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Директор (бывший) БИБЛЕЙСКАЯ ШКОЛА ХВЕП РБ Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Шаймуратова, д. 55 0273037881 01.03.2003
Образование дополнительное детей и взрослых 1030200010158 Недействующая компания
МАРКОВ ГЕННАДИЙ ПАВЛОВИЧ 020701703773 Председатель РНКЦ КРЯШЕН РБ Директор (бывший), Совладелец (бывший) (51%) УМИРОВО, ООО Башкортостан респ., Бакалинский район, с. Умирово, ул. Центральная, д. 49/3 0207004996 25.04.2005 35 002 000,00 Смешанное сельское хозяйство 1050200725882 Низкий риск
МАРКОВ ГЕННАДИЙ ПАВЛОВИЧ 020701703773 Председатель РНКЦ КРЯШЕН РБ Совладелец (13,50%) БАКАЛЫ-ХИМИЯ, ООО Башкортостан респ, Бакалинский район, с. Бакалы, ул. Октябрьская, д. 66 0207006337 10.06.2009
Предоставление услуг в области растениеводства 1090269000909 Высокий риск
МАРКОВ ГЕННАДИЙ ПАВЛОВИЧ 020701703773 Председатель РНКЦ КРЯШЕН РБ Председатель РНКЦ КРЯШЕН РБ Башкортостан респ, Бакалинский район, с. Бакалы, ул. Ленина, д. 91 0207002886 01.03.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200010170 Риск не определен
МАРКОВ ГЕННАДИЙ ПАВЛОВИЧ 020701703773 Председатель РНКЦ КРЯШЕН РБ ИП (Глава КФХ)
Башкортостан (Республика)


Смешанное сельское хозяйство 315028000099811 Риск не определен
МАРКОВ ГЕННАДИЙ ПАВЛОВИЧ 020701703773 Председатель РНКЦ КРЯШЕН РБ ИП (бывший) (ИП)
Башкортостан (Республика)



315028000093411 Недействующее
МАРКОВ ГЕННАДИЙ ПАВЛОВИЧ 020701703773 Председатель РНКЦ КРЯШЕН РБ ИП (бывший) (ИП)
Башкортостан (Республика)
14.04.2000

304020709600109 Недействующее
МАРКОВ ГЕННАДИЙ ПАВЛОВИЧ 020701703773 Председатель РНКЦ КРЯШЕН РБ ИП (бывший) (Глава КФХ)
Башкортостан (Республика)



304020713800020 Недействующее
МАРТИРОСЯН ВАРДАН ЕРДЖАНИКОВИЧ 026306209772 Старший пастор ХРИСТОС ДЛЯ ВСЕХ НАРОДОВ Г.МЕЛЕУЗ, ЦЕРКОВЬ ХВЕ Старший пастор ХРИСТОС ДЛЯ ВСЕХ НАРОДОВ Г.МЕЛЕУЗ, ЦЕРКОВЬ ХВЕ Башкортостан респ, Мелеузовский район, г. Мелеуз, ул. Первомайская, д. 78 0263002431 26.10.2002
Деятельность религиозных организаций 1020200001480 Риск не определен
МЕДВЕДЕВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 027812430612 Настоятель УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПОКРОВСКОГО ХРАМА С. КРАСНОУСОЛЬСКИЙ (БОГОЯВЛЕНСКОЕ) ГАФУРИЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПОКРОВСКОГО ХРАМА С. КРАСНОУСОЛЬСКИЙ (БОГОЯВЛЕНСКОЕ) ГАФУРИЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Гафурийский район, с. Красноусольский, ул. К.Маркса, д. 13 0219003620 28.01.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200002766 Риск не определен
МЕДВЕДЕВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 027812430612 Настоятель УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПОКРОВСКОГО ХРАМА С. КРАСНОУСОЛЬСКИЙ (БОГОЯВЛЕНСКОЕ) ГАФУРИЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД БЕЛОЗЕРСКИХ СВЯТЫХ ДЕРЕВНИ ДАРЬИНО ГАФУРИЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Гафурийский район, д. Дарьино, ул. Южная, д. 2 0219995075 17.12.2010
Деятельность религиозных организаций 1100200004783 Риск не определен
МЕДВЕДЕВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 027812430612 Настоятель УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПОКРОВСКОГО ХРАМА С. КРАСНОУСОЛЬСКИЙ (БОГОЯВЛЕНСКОЕ) ГАФУРИЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель (бывший) МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО С. ЖУКОВО УФИМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Башкортостан респ, Уфимский район, с. Жуково, ул. Трактовая, д. 6 корп. - офис 0245995106 06.06.2011
Деятельность религиозных организаций 1110200002879 Риск не определен
МЕЛЬНИКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 026500495820 Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОГО ХРАМА СЕЛА НИЖНЕТРОИЦКИЙ ТУЙМАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОГО ХРАМА СЕЛА НИЖНЕТРОИЦКИЙ ТУЙМАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ., Туймазинский район, с. Нижнетроицкий, ул. Ленина, д. 90 корп. А 0269007034 25.03.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200016791 Риск не определен
МЕЛЬНИКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 026500495820 Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОГО ХРАМА СЕЛА НИЖНЕТРОИЦКИЙ ТУЙМАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОГО ХРАМА СЕЛА ВЕРХНЕТРОИЦКОЕ ТУЙМАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ., Туймазинский район, с. Верхнетроицкое, ул. Слободка, д. 1 0244002274 28.02.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200009950 Риск не определен
МИЛЛЕР АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ 026806653633 Председатель церковного совета, Совладелец ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКАЯ ОБЩИНА ГОРОДА СТЕРЛИТАМАКА, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Председатель церковного совета, Совладелец ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКАЯ ОБЩИНА ГОРОДА СТЕРЛИТАМАКА, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Башкортостан респ, г. Стерлитамак, ул. Лесная, д. 26 корп. А офис 0268020138 14.04.2004
Деятельность религиозных организаций 1040200003524 Риск не определен
МИЛЛЕР АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ 026806653633 Председатель церковного совета, Совладелец ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКАЯ ОБЩИНА ГОРОДА СТЕРЛИТАМАКА, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Директор (бывший) ГБПОУ СПК Башкортостан респ., г. Стерлитамак, ул. Социалистическая, д. 5 0268012183 23.11.2002
Образование профессиональное среднее 1020202085936 Риск не определен
МИРОНОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 024203584104 Настоятель УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПОКРОВСКОГО ХРАМА СЕЛА БОЛЬШОЙ КУГАНАК СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПОКРОВСКОГО ХРАМА СЕЛА БОЛЬШОЙ КУГАНАК СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Стерлитамакский район, с. Большой Куганак 0242002857 20.02.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200008002 Риск не определен
МИХАЙЛОВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА 027406351654 Пастор, Совладелец СОЮЗ ХРИСТИАН, ЦЕРКОВЬ Совладелец (бывший) ТБН- УФА, НП Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Гагарина, д. 36 корп. - офис 35 0277072132 08.11.2005
Деятельность в области радиовещания 1050204508221 Недействующая компания
МИХАЙЛОВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА 027406351654 Пастор, Совладелец СОЮЗ ХРИСТИАН, ЦЕРКОВЬ Совладелец (бывший) (100%) ДЕТСКИЙ, БФ Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Владивостокская, д. 1 корп. А 0278060115 24.03.2003
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам 1030204604363 Недействующая компания
МИХАЙЛОВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА 027406351654 Пастор, Совладелец СОЮЗ ХРИСТИАН, ЦЕРКОВЬ Пастор, Совладелец СОЮЗ ХРИСТИАН, ЦЕРКОВЬ Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Пушкина, д. 42 корп. 2 0274051536 22.12.2002
Деятельность религиозных организаций 1020200005913 Риск не определен
МИХАЙЛОВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА 027406351654 Пастор, Совладелец СОЮЗ ХРИСТИАН, ЦЕРКОВЬ ИП (бывший) (ИП)
Башкортостан (Республика)



306027423500013 Недействующее
МИХАЛЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 021703354569 Пастор, Совладелец НОВЫЙ ЗАВЕТ С.БУРАЕВО БУРАЕВСКОГО РАЙОНА, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ Пастор, Совладелец НОВЫЙ ЗАВЕТ С.БУРАЕВО БУРАЕВСКОГО РАЙОНА, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ Башкортостан респ., Бураевский район, с. Бураево, ул. Гагарина, д. 43 0217004152 05.02.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200004625 Риск не определен
МИШКИН ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 081410358297 Председатель общины, Совладелец БАШКОРТ ДАЦАН Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БУДДИЙСКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ САНГХИ РОССИИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БУДДИСТОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, БАШКИРСКОЙ БУДДИЙСКОЙ ОБЩИНЫ Совладелец (бывший) (100%) МИДО-ЛТД, ТОО Калмыкия респ, г. Элиста, ул. К.Э.Эрендженова, д. 20 0814032805 22.01.2013
Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 1130816002294 Недействующая компания
МИШКИН ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 081410358297 Председатель общины, Совладелец БАШКОРТ ДАЦАН Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БУДДИЙСКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ САНГХИ РОССИИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БУДДИСТОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, БАШКИРСКОЙ БУДДИЙСКОЙ ОБЩИНЫ Председатель общины, Совладелец БАШКОРТ ДАЦАН Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БУДДИЙСКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ САНГХИ РОССИИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БУДДИСТОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, БАШКИРСКОЙ БУДДИЙСКОЙ ОБЩИНЫ Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Обская, д. 5 корп. 1 0278991675 03.12.2012
Деятельность религиозных организаций 1120200005188 Риск не определен
МИШКИН ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 081410358297 Председатель общины, Совладелец БАШКОРТ ДАЦАН Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БУДДИЙСКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ САНГХИ РОССИИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БУДДИСТОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, БАШКИРСКОЙ БУДДИЙСКОЙ ОБЩИНЫ ДИРЕКТОР ЮЖУРАЛСТРОЙ, ООО Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Октябрьской Революции, д. 67 0274172509 22.01.2013
Покупка и продажа собственного недвижимого имущества 1130280002126 Высокий риск
МИШКИН ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 081410358297 Председатель общины, Совладелец БАШКОРТ ДАЦАН Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БУДДИЙСКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ САНГХИ РОССИИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БУДДИСТОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, БАШКИРСКОЙ БУДДИЙСКОЙ ОБЩИНЫ ПРЕЗИДЕНТ, Совладелец ТЕНГРИ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Октябрьской Революции, д. 48 кв. 7 0274936271 30.03.2018
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки 1180280020568 Риск не определен
МИШКИН ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 081410358297 Председатель общины, Совладелец БАШКОРТ ДАЦАН Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БУДДИЙСКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ САНГХИ РОССИИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БУДДИСТОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, БАШКИРСКОЙ БУДДИЙСКОЙ ОБЩИНЫ ДИРЕКТОР ГАЗРЕКОНСТРОЙ, ООО Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Октябрьской Революции, д. 48 кв. 7 0274181278 23.10.2013
Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки 1130280062274 Высокий риск
МИШУРА ЭЛЕОНОРА АЛЕКСАНДРОВНА 740501312333 НАСТОЯТЕЛЬНИЦА, Совладелец МАРФО-МАРИИНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАСТОЯТЕЛЬНИЦА, Совладелец МАРФО-МАРИИНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Башкортостан респ, г. Кумертау, с. Ира, ул. Церковная, д. 9 корп. - офис 0262013134 23.05.2005
Деятельность религиозных организаций 1050200008000 Риск не определен
МОРОЗОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 021301601049 ЕПАРХИАЛЬНЫЙ АРХИЕРЕЙ БИРСКАЯ ЕПАРХИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ АРХИЕРЕЙ БИРСКАЯ ЕПАРХИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Башкортостан респ, Бирский район, г. Бирск, пл. Чапаева, д. 15 0257011639 04.10.2017
Деятельность религиозных организаций 1177700017780 Риск не определен
МОРОЗОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 021301601049 ЕПАРХИАЛЬНЫЙ АРХИЕРЕЙ БИРСКАЯ ЕПАРХИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Настоятель (бывший) САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-УСПЕНСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР Г.САЛАВАТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ., г. Салават, ул. Уфимская, д. 35 0266008978 26.02.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200009344 Риск не определен
МОТОВИЛОВ ЛЕОНИД СЕМЕНОВИЧ 773104196565 Настоятель монастыря РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНИКОВСКИЙ СТАВРОПИГИАЛЬНЫЙ СВЯТО-ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ ИСТИННО-ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ Председатель приходского совета ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТОГО ИОАННА ИЕРУСАЛИМСКОГО ИСТИННО-ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ г. Москва, ул. Радио, д. 12 стр. 1 7709232773 20.02.2003
Деятельность религиозных организаций 1037700241996 Риск не определен
МОТОВИЛОВ ЛЕОНИД СЕМЕНОВИЧ 773104196565 Настоятель монастыря РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНИКОВСКИЙ СТАВРОПИГИАЛЬНЫЙ СВЯТО-ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ ИСТИННО-ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ Президент ДЕТИ ПРАВОСЛАВНОГО ОТЕЧЕСТВА, ФОНД г. Москва, ул. Радио, д. 12 корп. 1 офис 9 7709371706 05.02.2003
Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая 1037700139828 Риск не определен
МОТОВИЛОВ ЛЕОНИД СЕМЕНОВИЧ 773104196565 Настоятель монастыря РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНИКОВСКИЙ СТАВРОПИГИАЛЬНЫЙ СВЯТО-ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ ИСТИННО-ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ Генеральный директор (бывший), Совладелец (бывший) (80%) ПРОИС, ООО г. Москва, ул. Радио, д. 12 корп. 1 7737058982 05.02.2003
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом 1037700140213 Низкий риск
МОТОВИЛОВ ЛЕОНИД СЕМЕНОВИЧ 773104196565 Настоятель монастыря РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНИКОВСКИЙ СТАВРОПИГИАЛЬНЫЙ СВЯТО-ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ ИСТИННО-ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ Настоятель монастыря (бывший) РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕРХНЕТРОИЦКИЙ СТАВРОПИГИАЛЬНЫЙ СВЯТО-МИХАЙЛОВСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ ИСТИННО-ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ Башкортостан респ, Туймазинский район, с. Верхнетроицкое, ул. Базарная, д. 23-Б 0269028612 11.07.2008
Деятельность религиозных организаций 1080299000011 Риск не определен
МОТОВИЛОВ ЛЕОНИД СЕМЁНОВИЧ 773104196565 Настоятель монастыря РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНИКОВСКИЙ СТАВРОПИГИАЛЬНЫЙ СВЯТО-ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ ИСТИННО-ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ Настоятель монастыря РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНИКОВСКИЙ СТАВРОПИГИАЛЬНЫЙ СВЯТО-ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ ИСТИННО-ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ Московская обл, Раменский район, пос. Денежниково 5040071455 20.04.2006
Деятельность религиозных организаций 1065099000075 Риск не определен
МОТОВИЛОВ ЛЕОНИД СЕМЁНОВИЧ 773104196565 Настоятель монастыря РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНИКОВСКИЙ СТАВРОПИГИАЛЬНЫЙ СВЯТО-ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ ИСТИННО-ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ Предстоятель церкви ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИСТИННО-ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ г. Москва, ул. Радио, д. 12 корп. 1 7709429106 27.05.2003
Деятельность религиозных организаций 1037746004977 Риск не определен
МОТОВИЛОВ ЛЕОНИД СЕМЁНОВИЧ 773104196565 Настоятель монастыря РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНИКОВСКИЙ СТАВРОПИГИАЛЬНЫЙ СВЯТО-ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ ИСТИННО-ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ Председатель миссии (бывший) ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТОГО ИОАННА ИЕРУСАЛИМСКОГО ИСТИННО-ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ г. Москва, ул. Радио, д. 12 стр. 1 7709232773 20.02.2003
Деятельность религиозных организаций 1037700241996 Риск не определен
МОТОВИЛОВ ЛЕОНИД СЕМЁНОВИЧ 773104196565 Настоятель монастыря РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНИКОВСКИЙ СТАВРОПИГИАЛЬНЫЙ СВЯТО-ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ ИСТИННО-ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ Председатель совета (бывший) ПРАВОСЛАВНОЕ ЕДИНЕНИЕ, РОО ОЦ г. Москва, ул. Радио, д. 12 корп. 1 7709274477 20.02.2003
Деятельность религиозных организаций 1037700241842 Недействующая компания
МУЛЛАБАЕВ БУЛАТ РИФОВИЧ 027815801230 Настоятель, Совладелец САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКОГО ХРАМА Д.ВОЗДВИЖЕНКА ХАЙБУЛЛИНСКОГО Р-НА Настоятель, Совладелец САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКОГО ХРАМА Д.ВОЗДВИЖЕНКА ХАЙБУЛЛИНСКОГО Р-НА Башкортостан респ, Хайбуллинский район, д. Воздвиженка, ул. Первоцелинников, д. 18 0248995048 11.01.2011
Деятельность религиозных организаций 1110200000019 Риск не определен
МУЛЛАБАЕВ БУЛАТ РИФОВИЧ 027815801230 Настоятель, Совладелец САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКОГО ХРАМА Д.ВОЗДВИЖЕНКА ХАЙБУЛЛИНСКОГО Р-НА Настоятель, Совладелец САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОГО ХРАМА С.МИХАЙЛОВКА ХАЙБУЛЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Хайбуллинский район, с. Михайловка, ул. Худайбердина, д. 35 0248995030 27.12.2010
Деятельность религиозных организаций 1100200005047 Риск не определен
МУЛЛАБАЕВ БУЛАТ РИФОВИЧ 027815801230 Настоятель, Совладелец САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКОГО ХРАМА Д.ВОЗДВИЖЕНКА ХАЙБУЛЛИНСКОГО Р-НА Настоятель ВСЕЦАРИЦА С.БУРИБАЙ ХАЙБУЛЛИНСКОГО Р-НА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ Башкортостан респ, Хайбуллинский район, с. Бурибай, ул. Энергетиков, д. 21 0248004307 27.03.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200016912 Риск не определен
МУЛЛАБАЕВ БУЛАТ РИФОВИЧ 027815801230 Настоятель, Совладелец САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКОГО ХРАМА Д.ВОЗДВИЖЕНКА ХАЙБУЛЛИНСКОГО Р-НА Настоятель, Совладелец САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПОКРОВА БОЖИЕЙ МАТЕРИ С.ИВАНОВКА ХАЙБУЛЛИНСКОГО Р-НА Башкортостан респ, Хайбуллинский район, с. Ивановка, ул. Гагарина, д. 1 корп. 1 0248995055 19.09.2011
Деятельность религиозных организаций 1110200004738 Риск не определен
МУНТЯНУ ВИТАЛИЙ ПЕТРОВИЧ 026417089830 Епархиальный архиерей НЕФТЕКАМСКАЯ ЕПАРХИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Епархиальный архиерей НЕФТЕКАМСКАЯ ЕПАРХИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Башкортостан респ, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, д. 13А 0264995180 09.06.2012
Деятельность религиозных организаций 1120299000029 Риск не определен
МУНТЯНУ ВИТАЛИЙ ПЕТРОВИЧ 026417089830 Епархиальный архиерей НЕФТЕКАМСКАЯ ЕПАРХИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Игумен НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОРОКО-ИЛИИНСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ С. МЕСЯГУТОВО ДУВАНСКОГО РАЙОНА Башкортостан респ, Дуванский район, с. Месягутово, ул. Коммунистическая, д. 17 0220003021 03.03.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200011852 Риск не определен
МУНТЯНУ ВИТАЛИЙ ПЕТРОВИЧ 026417089830 Епархиальный архиерей НЕФТЕКАМСКАЯ ЕПАРХИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Настоятель (бывший), Совладелец МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА ГОРОДА БИРСКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Башкортостан респ., Бирский район, г. Бирск, пл. Октябрьская, д. 6 0257995284 25.11.2013
Деятельность религиозных организаций 1130200004890 Риск не определен
МУНТЯНУ ВИТАЛИЙ ПЕТРОВИЧ 026417089830 Епархиальный архиерей НЕФТЕКАМСКАЯ ЕПАРХИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Настоятель (бывший) БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КАЗАНСКО-СВЯТИТЕЛЬСКОГО ХРАМА ГОРОДА БИРСКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ., Бирский район, г. Бирск, ул. Коммунистическая, д. 48 0257995044 05.10.2010
Деятельность религиозных организаций 1100200003640 Риск не определен
МУНТЯНУ ВИТАЛИЙ ПЕТРОВИЧ 026417089830 Епархиальный архиерей НЕФТЕКАМСКАЯ ЕПАРХИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Настоятель (бывший) НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПЕТРОПАВЛОВСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА Г. НЕФТЕКАМСКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, д. 13 корп. А 0264007513 01.03.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200010620 Риск не определен
МУХАМЕДЗЯНОВ АЛЕКСЕЙ НАИЛЬЕВИЧ 560203215733 Настоятель САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ПОКРОВА БОЖЬЕЙ МАТЕРИ СЕЛА МРАКОВО КУГАРЧИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ПОКРОВА БОЖЬЕЙ МАТЕРИ СЕЛА МРАКОВО КУГАРЧИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Кугарчинский район, с. Мраково, ул. Таранова 0232004196 18.12.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200027802 Риск не определен
МУХАМЕДЗЯНОВ АЛЕКСЕЙ НАИЛЬЕВИЧ 560203215733 Настоятель САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ПОКРОВА БОЖЬЕЙ МАТЕРИ СЕЛА МРАКОВО КУГАРЧИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА С.НОВОНИКОЛАЕВСКОЕ КУГАРЧИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Кугарчинский район, с. Новониколаевское, д. - корп. - офис 0232002880 29.06.2007
Деятельность религиозных организаций 1070200001992 Риск не определен
МУХАМЕТЗЯНОВ РАФИС РАИСОВИЧ 027413796206 Председатель МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКВИ ИИСУСА ХРИСТА СВЯТЫХ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ В Г. УФЕ Председатель МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКВИ ИИСУСА ХРИСТА СВЯТЫХ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ В Г. УФЕ Башкортостан респ, г. Уфа, бульвар Тюлькина, д. 4/1 0278043342 24.09.2002
Деятельность религиозных организаций 1020200000754 Риск не определен
МУХАМЕТЗЯНОВ РАФИС РАИСОВИЧ 027413796206 Председатель МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКВИ ИИСУСА ХРИСТА СВЯТЫХ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ В Г. УФЕ ИП (ИП)
Башкортостан (Республика)


Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе 307027802900033 Риск не определен
МУХИН ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 026611184468 НАСТОЯТЕЛЬ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ СПОРИТЕЛЬНИЦА ХЛЕБОВ Х. ХЛЕБОДАРОВКА КУГАРЧИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Совладелец (0,13%) МЕЛЕУЗОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, АО Башкортостан респ., Мелеузовский район, г. Мелеуз, ул. Южная, д. 6 0263014532 01.04.2009 423 994 000,00 Передача пара и горячей воды (тепловой энергии) 1090263000398 Средний риск
МУХИН ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 026611184468 НАСТОЯТЕЛЬ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ СПОРИТЕЛЬНИЦА ХЛЕБОВ Х. ХЛЕБОДАРОВКА КУГАРЧИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НАСТОЯТЕЛЬ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ СПОРИТЕЛЬНИЦА ХЛЕБОВ Х. ХЛЕБОДАРОВКА КУГАРЧИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Кугарчинский район, хутор Хлебодаровка, ул. Речная, д. 1 корп. - офис 0232995050 11.05.2011
Деятельность религиозных организаций 1110200002340 Риск не определен
МУХИН ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 026611184468 НАСТОЯТЕЛЬ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ СПОРИТЕЛЬНИЦА ХЛЕБОВ Х. ХЛЕБОДАРОВКА КУГАРЧИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НАСТОЯТЕЛЬ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ВОСКРЕСЕНИЯ СЛОВУЩЕГО СЕЛА ВОСКРЕСЕНСКОЕ МЕЛЕУЗОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Мелеузовский район, с. Воскресенское, ул. Советская, д. 16 корп. - офис 0263008578 20.03.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200016098 Риск не определен
МЫШКИН ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 026816629044 Настоятель, Совладелец ЕПАРХИАЛЬНОЕ ПОДВОРЬЕ МЕСТНОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ХРАМА СВТ. АЛЕКСИЯ МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО Г. СТЕРЛИТАМАКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Настоятель, Совладелец ЕПАРХИАЛЬНОЕ ПОДВОРЬЕ МЕСТНОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ХРАМА СВТ. АЛЕКСИЯ МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО Г. СТЕРЛИТАМАКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Башкортостан респ, г. Стерлитамак, ул. Калинина, д. 69 0268980280 25.10.2011
Деятельность религиозных организаций 1110200005211 Риск не определен
МЫШКИН ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 026816629044 Настоятель, Совладелец ЕПАРХИАЛЬНОЕ ПОДВОРЬЕ МЕСТНОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ХРАМА СВТ. АЛЕКСИЯ МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО Г. СТЕРЛИТАМАКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) НАСТОЯТЕЛЬ МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД БОГОРОДИЦЕ-КАЗАНСКОГО СОБОРА Г. СТЕРЛИТАМАКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Башкортостан респ, г. Стерлитамак, ул. Строителей, д. 73 0268021646 31.01.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200003426 Риск не определен
НАЗАРОВА ОЛЬГА БОРИСОВНА 026818719938 Пастор (бывший) НОВАЯ ЖИЗНЬ Г.САЛАВАТ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ Пастор НОВАЯ ЖИЗНЬ Г.САЛАВАТ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ Башкортостан респ, г. Салават, ул. 30 Лет Победы, д. 21 кв. 16 0266015453 01.03.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200010345 Риск не определен
НАФИКОВ РУСТЕМ РАИФОВИЧ 027706562688 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕРКОВНОГО СОВЕТА ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКАЯ ОБЩИНА СЕЛА ПРИШИБ БЛАГОВАРСКОГО РАЙОНА, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕРКОВНОГО СОВЕТА ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКАЯ ОБЩИНА СЕЛА ПРИШИБ БЛАГОВАРСКОГО РАЙОНА, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Башкортостан респ, Благоварский район, с. Пришиб, ул. Ленина, д. 7 кв. 2 0214006320 18.03.2016
Деятельность религиозных организаций 1160280069344 Риск не определен
НЕРСЕСЯН МКРТЫЧ ГРИГОРЬЕВИЧ 782574315511 ДУХОВНЫЙ НАСТОЯТЕЛЬ СУРБ ГРИГОР ЛУСАВОРИЧ (СВЯТОГО ГРИГОРИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЯ) ГОРОДА НОВОЧЕРСКАССКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СВЯТОЙ АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ Совладелец ИНСТИТУТ БРАТЬЕВ ОРБЕЛИ, СПБРОО г. Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д. 27 литера А 7841290533 07.03.2012
Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки 1127800002428 Риск не определен
НЕРСЕСЯН СЛАВИК БЕГЛАРОВИЧ 026822052661 Председатель, Совладелец СВЯТОГО НЕРСЕСА, ЦЕРКОВЬ Директор, Совладелец (100%) КРИСТИНА, ООО Башкортостан респ, г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая, д. 50 0268039643 02.02.2006 4 797 000,00 Торговля розничная алкогольными напитками, кроме пива, в специализированных магазинах 1060268001540 Низкий риск
НЕРСЕСЯН СЛАВИК БЕГЛАРОВИЧ 026822052661 Председатель, Совладелец СВЯТОГО НЕРСЕСА, ЦЕРКОВЬ Директор (бывший), Совладелец (бывший) (100%) УНИВЕРССТРОЙ, ООО Башкортостан респ., г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая, д. 50 0268072859 10.12.2014 1 049 000,00 Строительство жилых и нежилых зданий 1140280074770 Средний риск
НЕРСЕСЯН СЛАВИК БЕГЛАРОВИЧ 026822052661 Председатель, Совладелец СВЯТОГО НЕРСЕСА, ЦЕРКОВЬ Председатель, Совладелец СВЯТОГО НЕРСЕСА, ЦЕРКОВЬ Башкортостан респ, г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая, д. 50 0268032567 26.06.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200022742 Риск не определен
НЕРСЕСЯН СЛАВИК БЕГЛАРОВИЧ 026822052661 Председатель, Совладелец СВЯТОГО НЕРСЕСА, ЦЕРКОВЬ Ликвидатор (бывший), Совладелец (бывший) (100%) СТРОЙКОМПАНИЯ НЕРСЕСЯН, ООО Башкортостан респ, г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая, д. 50 0268065234 15.01.2013
Строительство жилых и нежилых зданий 1130280001070 Недействующая компания
НЕРСЕСЯН СЛАВИК БЕГЛАРОВИЧ 026822052661 Председатель, Совладелец СВЯТОГО НЕРСЕСА, ЦЕРКОВЬ Председатель (бывший), Совладелец (бывший) (20%) ВЫСОТА, ПК Башкортостан респ, Стерлибашевский район, с. Бакиево 0241001145 30.11.2002
Строительство зданий 1020201337683 Недействующая компания
НЕРСЕСЯН СЛАВИК БЕГЛАРОВИЧ 026822052661 Председатель, Совладелец СВЯТОГО НЕРСЕСА, ЦЕРКОВЬ ИП (ИП)
Башкортостан (Республика)
03.10.2000
Строительство жилых и нежилых зданий 304026810700373 Риск не определен
НЕРСИСЯН МКРТИЧ ГРИГОРЬЕВИЧ 782574315511 ДУХОВНЫЙ НАСТОЯТЕЛЬ СУРБ ГРИГОР ЛУСАВОРИЧ (СВЯТОГО ГРИГОРИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЯ) ГОРОДА НОВОЧЕРСКАССКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СВЯТОЙ АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ Совладелец АРМЯНСКАЯ АПОСТОЛЬСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ г. Санкт-Петербург, проспект Невский, д. 40-42 7801043707 23.01.2003 4 613 000,00 Деятельность религиозных организаций 1037858003127 Риск не определен
НЕРСИСЯН МКРТИЧ ГРИГОРЬЕВИЧ 782574315511 ДУХОВНЫЙ НАСТОЯТЕЛЬ СУРБ ГРИГОР ЛУСАВОРИЧ (СВЯТОГО ГРИГОРИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЯ) ГОРОДА НОВОЧЕРСКАССКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СВЯТОЙ АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ Совладелец ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАРС г. Москва, ул. Красноярская, д. 3 7718490153 04.12.2014 3 000,00 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки 1147799018861 Риск не определен
НЕРСИСЯН МКРТИЧ ГРИГОРЬЕВИЧ 782574315511 ДУХОВНЫЙ НАСТОЯТЕЛЬ СУРБ ГРИГОР ЛУСАВОРИЧ (СВЯТОГО ГРИГОРИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЯ) ГОРОДА НОВОЧЕРСКАССКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СВЯТОЙ АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ Совладелец АРМЯНСКАЯ ЦЕРКОВЬ СУРБ АРУТЮН (СВЯТОГО ВОСКРЕСЕНИЯ) САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ г. Санкт-Петербург, набережная Реки Смоленки, д. 29 7801185236 23.01.2003
Деятельность религиозных организаций 1037858003215 Риск не определен
НЕРСИСЯН МКРТИЧ ГРИГОРЬЕВИЧ 782574315511 ДУХОВНЫЙ НАСТОЯТЕЛЬ СУРБ ГРИГОР ЛУСАВОРИЧ (СВЯТОГО ГРИГОРИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЯ) ГОРОДА НОВОЧЕРСКАССКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СВЯТОЙ АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ДУХОВНЫЙ НАСТОЯТЕЛЬ СУРБ ГРИГОР ЛУСАВОРИЧ (СВЯТОГО ГРИГОРИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЯ) ГОРОДА НОВОЧЕРСКАССКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СВЯТОЙ АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Красноармейская, д. 40 ком. 21 6150098490 27.05.2019
Деятельность религиозных организаций 1196196021735 Риск не определен
НЕРСИСЯН МКРТИЧ ГРИГОРЬЕВИЧ 782574315511 ДУХОВНЫЙ НАСТОЯТЕЛЬ СУРБ ГРИГОР ЛУСАВОРИЧ (СВЯТОГО ГРИГОРИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЯ) ГОРОДА НОВОЧЕРСКАССКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СВЯТОЙ АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ РЕКТОР ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ ИМЕНИ СВЯТОГО ГРИГОРИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЯ СВЯТОЙ АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ДУХОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ г. Санкт-Петербург, набережная Реки Смоленки, д. 29 литера В 7801665698 28.05.2019
Деятельность религиозных организаций 1197700007856 Риск не определен
НЕРСИСЯН МКРТИЧ ГРИГОРЬЕВИЧ 782574315511 ДУХОВНЫЙ НАСТОЯТЕЛЬ СУРБ ГРИГОР ЛУСАВОРИЧ (СВЯТОГО ГРИГОРИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЯ) ГОРОДА НОВОЧЕРСКАССКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СВЯТОЙ АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ Настоятель (бывший), Совладелец СВЯТОЙ ГРИГОРИЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬ СЕЛА СОСНОВКА НОВОКУЗНЕЦКОГО РАЙОНА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ И НОВО-НАХИЧЕВАНСКОЙ ЕПАРХИИ СВЯТОЙ АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ Кемеровская обл, Новокузнецкий район, с. Сосновка, ул. Кордонная, д. 30 4238022400 28.05.2008
Деятельность религиозных организаций 1084200004723 Риск не определен
НЕРСИСЯН МКРТИЧ ГРИГОРЬЕВИЧ 782574315511 ДУХОВНЫЙ НАСТОЯТЕЛЬ СУРБ ГРИГОР ЛУСАВОРИЧ (СВЯТОГО ГРИГОРИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЯ) ГОРОДА НОВОЧЕРСКАССКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СВЯТОЙ АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ Глава епархии ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКАЯ И НОВО-НАХИЧЕВАНСКАЯ ЕПАРХИЯ СВЯТОЙ АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ г. Москва, пер. Щемиловский 1-Й, д. 18 7707098709 22.09.2003
Деятельность религиозных организаций 1037746010169 Риск не определен
НЕРСИСЯН МКРТИЧ ГРИГОРЬЕВИЧ 782574315511 ДУХОВНЫЙ НАСТОЯТЕЛЬ СУРБ ГРИГОР ЛУСАВОРИЧ (СВЯТОГО ГРИГОРИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЯ) ГОРОДА НОВОЧЕРСКАССКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СВЯТОЙ АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ Настоятель местной религиозной организации церкви "святой григорий просветитель" в г. сургуте СВЯТОЙ ГРИГОРИЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬ, МРО-ЦЕРКОВЬ Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра окр, г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 5 офис 19 8602999049 12.05.2011
Деятельность религиозных организаций 1118600000793 Риск не определен
НЕРСИСЯН МКРТИЧ ГРИГОРЬЕВИЧ 782574315511 ДУХОВНЫЙ НАСТОЯТЕЛЬ СУРБ ГРИГОР ЛУСАВОРИЧ (СВЯТОГО ГРИГОРИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЯ) ГОРОДА НОВОЧЕРСКАССКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СВЯТОЙ АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ Исполнительный директор ПОДДЕРЖКИ АРМЯНСКИХ ЦЕРКВЕЙ, ФОНД г. Москва, проспект Олимпийский, д. 9 7702471500 16.01.2013
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам 1137799000350 Риск не определен
НЕРСИСЯН МКРТИЧ ГРИГОРЬЕВИЧ 782574315511 ДУХОВНЫЙ НАСТОЯТЕЛЬ СУРБ ГРИГОР ЛУСАВОРИЧ (СВЯТОГО ГРИГОРИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЯ) ГОРОДА НОВОЧЕРСКАССКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СВЯТОЙ АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ Настоятель ЦЕРКОВЬ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ Г. ПСКОВА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РОССИЙСКАЯ И НОВО-НАХИЧЕВАНСКАЯ ЕПАРХИЯ СВЯТОЙ АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Псковская обл, г. Псков, ул. Индустриальная, д. 16А 6027161937 15.04.2015
Деятельность религиозных организаций 1156000000188 Риск не определен
НЕРСИСЯН МКРТИЧ ГРИГОРЬЕВИЧ 782574315511 ДУХОВНЫЙ НАСТОЯТЕЛЬ СУРБ ГРИГОР ЛУСАВОРИЧ (СВЯТОГО ГРИГОРИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЯ) ГОРОДА НОВОЧЕРСКАССКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СВЯТОЙ АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ Настоятель ЦЕРКОВЬ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РОССИЙСКАЯ И НОВО-НАХИЧЕВАНСКАЯ ЕПАРХИЯ СВЯТОЙ АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Сочинская, д. 15 корп. 1 0274912062 25.01.2016
Деятельность религиозных организаций 1160280054076 Риск не определен
НЕРСИСЯН МКРТИЧ ГРИГОРЬЕВИЧ 782574315511 ДУХОВНЫЙ НАСТОЯТЕЛЬ СУРБ ГРИГОР ЛУСАВОРИЧ (СВЯТОГО ГРИГОРИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЯ) ГОРОДА НОВОЧЕРСКАССКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СВЯТОЙ АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ Настоятель СУРБ ГРИГОР ЛУСАВОРИЧ ( СВЯТОЙ ГРИГОРИЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬ ) Г. ЧЕРЕПОВЕЦ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ И НОВОНАХИЧЕВАНСКОЙ ЕПАРХИИ СВЯТОЙ АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕРКОВЬ Вологодская обл., г. Череповец, шоссе Кирилловское, д. 52 3528999594 28.07.2011
Деятельность религиозных организаций 1113500000657 Риск не определен
НЕРСИСЯН МКРТИЧ ГРИГОРЬЕВИЧ 782574315511 ДУХОВНЫЙ НАСТОЯТЕЛЬ СУРБ ГРИГОР ЛУСАВОРИЧ (СВЯТОГО ГРИГОРИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЯ) ГОРОДА НОВОЧЕРСКАССКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СВЯТОЙ АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ Духовный настоятель ЦЕРКОВЬ СУРБ САРКИС (СВЯТОГО САРКИСА) Г. ВОРОНЕЖА РОССИЙСКОЙ И НОВО-НАХИЧЕВАНСКОЙ ЕПАРХИИ СВЯТОЙ АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Воронежская обл, г. Воронеж, ул. Донбасская, д. 2 3664224758 05.12.2016
Деятельность религиозных организаций 1163600051383 Риск не определен
НЕРСИСЯН МКРТИЧ ГРИГОРЬЕВИЧ 782574315511 ДУХОВНЫЙ НАСТОЯТЕЛЬ СУРБ ГРИГОР ЛУСАВОРИЧ (СВЯТОГО ГРИГОРИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЯ) ГОРОДА НОВОЧЕРСКАССКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СВЯТОЙ АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ Настоятель ЦЕРКОВЬ СУРБ МЕСРОП МАШТОЦ (СВЯТОГО МЕСРОПА МАШТОЦА) Г. ТЮМЕНИ РОССИЙСКОЙ И НОВО-НАХИЧЕВАНСКОЙ ЕПАРХИИ СВЯТОЙ АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Тюменская обл, г. Тюмень, ул. Кремлевская, д. 39А 7203416871 18.04.2017
Деятельность религиозных организаций 1177232011527 Риск не определен
НЕРСИСЯН МКРТИЧ ГРИГОРЬЕВИЧ 782574315511 ДУХОВНЫЙ НАСТОЯТЕЛЬ СУРБ ГРИГОР ЛУСАВОРИЧ (СВЯТОГО ГРИГОРИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЯ) ГОРОДА НОВОЧЕРСКАССКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СВЯТОЙ АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ НАСТОЯТЕЛЬ ЦЕРКОВЬ СУРБ ЕРОРДУТЮН (СВЯТОЙ ТРОИЦЫ) ГОРОДА ОРЕХОВО-ЗУЕВО РОССИЙСКОЙ И НОВО-НАХИЧЕВАНСКОЙ ЕПАРХИИ СВЯТОЙ АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Московская обл, г. Орехово-Зуево, ул. Дзержинского, д. 34 5034054275 14.07.2017
Деятельность религиозных организаций 1175000003672 Риск не определен
НЕРСИСЯН МКРТИЧ ГРИГОРЬЕВИЧ 782574315511 ДУХОВНЫЙ НАСТОЯТЕЛЬ СУРБ ГРИГОР ЛУСАВОРИЧ (СВЯТОГО ГРИГОРИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЯ) ГОРОДА НОВОЧЕРСКАССКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СВЯТОЙ АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ НАСТОЯТЕЛЬ ЦЕРКОВЬ СУРБ ГРИГОР ЛУСАВОРИЧ (СВЯТОГО ГРИГОРИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЯ) Г. БЕЛГОРОДА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ И НОВО-НАХИЧЕВАНСКОЙ ЕПАРХИИ СВЯТОЙ АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Белгородская обл, г. Белгород, ул. Везельская, д. 81А 3123423474 04.10.2017
Деятельность религиозных организаций 1173100001029 Риск не определен
НЕРСИСЯН МКРТИЧ ГРИГОРЬЕВИЧ 782574315511 ДУХОВНЫЙ НАСТОЯТЕЛЬ СУРБ ГРИГОР ЛУСАВОРИЧ (СВЯТОГО ГРИГОРИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЯ) ГОРОДА НОВОЧЕРСКАССКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СВЯТОЙ АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ НАСТОЯТЕЛЬ СУРБ ГРИГОР ЛУСАВОРИЧ (СВЯТОЙ ГРИГОР ПРОСВЕТИТЕЛЬ) РОССИЙСКОЙ И НОВО-НАХИЧЕВАНСКОЙ ЕПАРХИИ СВЯТОЙ АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ГОРОДА БАЛАШИХИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ Московская обл, г. Балашиха, ул. Звездная, д. 10 кв. 101 5001998084 19.09.2011
Деятельность религиозных организаций 1115000005295 Риск не определен
НЕРСИСЯН МКРТИЧ ГРИГОРЬЕВИЧ 782574315511 ДУХОВНЫЙ НАСТОЯТЕЛЬ СУРБ ГРИГОР ЛУСАВОРИЧ (СВЯТОГО ГРИГОРИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЯ) ГОРОДА НОВОЧЕРСКАССКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СВЯТОЙ АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ АРХИЕПИСКОП ЕЗРАСА СУРБ ЕРОРДУТЮН (СВЯТОЙ ТРОИЦЫ) РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ И НОВО-НАХИЧЕВАНСКОЙ ЕПАРХИИ СВЯТОЙ АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ Московская обл, г. Руза, рабочий пос. Тучково, ул. Лебеденко, д. 27 5075037455 21.08.2018
Деятельность религиозных организаций 1185000003396 Риск не определен
НЕРСИСЯН МКРТИЧ ГРИГОРЬЕВИЧ 782574315511 ДУХОВНЫЙ НАСТОЯТЕЛЬ СУРБ ГРИГОР ЛУСАВОРИЧ (СВЯТОГО ГРИГОРИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЯ) ГОРОДА НОВОЧЕРСКАССКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СВЯТОЙ АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ДУХОВНЫЙ НАСТОЯТЕЛЬ СУРБ ОВАНЕС (СВЯТОГО ОВАНЕСА) ГОРОДА ИРКУТСКА СВЯТОЙ АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Ширямова, д. 15 корп. А 3811462234 08.05.2019
Деятельность религиозных организаций 1193850013620 Риск не определен
НЕРСИСЯН МКРТИЧ ГРИГОРЬЕВИЧ 782574315511 ДУХОВНЫЙ НАСТОЯТЕЛЬ СУРБ ГРИГОР ЛУСАВОРИЧ (СВЯТОГО ГРИГОРИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЯ) ГОРОДА НОВОЧЕРСКАССКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СВЯТОЙ АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ Настоятель (бывший) СУРБ АСТВАЦАЦИН, МРО-ЦЕРКОВЬ Вологодская обл, г. Вологда, ул. Галкинская, д. 41 3525210691 29.08.2008
Деятельность религиозных организаций 1083500001595 Недействующая компания
НЕРСИСЯН МКРТЫЧ ГРИГОРЬЕВИЧ 782574315511 ДУХОВНЫЙ НАСТОЯТЕЛЬ СУРБ ГРИГОР ЛУСАВОРИЧ (СВЯТОГО ГРИГОРИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЯ) ГОРОДА НОВОЧЕРСКАССКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СВЯТОЙ АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ Настоятель МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕРКОВЬ СУРБ ГЕВОРГ (СВЯТОГО ГЕВОРГА) ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ И НОВО-НАХИЧЕВАНСКОЙ ЕПАРХИИ СВЯТОЙ АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ГОРОДА КОСТРОМА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Костромская обл, г. Кострома, ул. Ленина, д. 122 4401164081 11.08.2015
Деятельность религиозных организаций 1154400010324 Риск не определен
НИКИТИН ГЕННАДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 027810337488 Председатель приходского совета, Совладелец САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО И ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО С. ЕНГАЛЫШЕВО ЧИШМИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Председатель приходского совета, Совладелец САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО И ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО С. ЕНГАЛЫШЕВО ЧИШМИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Чишминский район, с. Енгалышево, ул. Центральная, д. 9 0250995119 11.01.2011
Деятельность религиозных организаций 1110200000030 Риск не определен
НИКИТИН ЕВГЕНИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 664002214120 Настоятель САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОГО ХРАМА СЕЛА КУЕЗБАШЕВО АУРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОГО ХРАМА СЕЛА КУЕЗБАШЕВО АУРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Аургазинский район, с. Куезбашево, ул. Садовая, д. 87 0205008160 13.01.2017
Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки 1170280001121 Риск не определен
НИКИТИН ЕВГЕНИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 664002214120 Настоятель САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОГО ХРАМА СЕЛА КУЕЗБАШЕВО АУРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО СЕЛА ЧУВАШ-КАРАМАЛЫ АУРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Аургазинский район, с. Чуваш-Карамалы, ул. В.Николаева, д. 2 0205004542 22.09.2010
Деятельность религиозных организаций 1100200003551 Риск не определен
НИКИТИН ЕВГЕНИЙ ВИТАЛЬЕИВЧ 664002214120 Настоятель САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОГО ХРАМА СЕЛА КУЕЗБАШЕВО АУРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель (бывший) САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ СЕЛА БИШКАИН АУРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Аургазинский район, с. Бишкаин, ул. Выездная, д. 1 корп. А офис 0205006941 22.09.2008
Деятельность религиозных организаций 1080200002827 Риск не определен
НИКОЛАЕВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 027319141555 Настоятель УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКИЙ ХРАМ С. КРАСНЫЙ ЯР УФИМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКИЙ ХРАМ С. КРАСНЫЙ ЯР УФИМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Уфимский район, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 75 корп. - офис 0245005535 22.04.2008
Деятельность религиозных организаций 1080200001364 Риск не определен
НОВОКРЕЩЁНОВ ВИТАЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 025607988834 НАСТОЯТЕЛЬ МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ХРАМА СВЯТИТЕЛЯ И ЧУДОТВОРЦА НИКОЛАЯ Д.ИРГИЗЛЫ БУРЗЯНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Совладелец МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, МИРЛИКИЙСКОГО ЧУДОТВОРЦА В Г.БЕЛОРЕЦК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Башкортостан респ., Белорецкий район, г. Белорецк, ул. 5 Июля, д. 4 корп. - офис 0256015574 14.03.2005
Деятельность религиозных организаций 1050200002599 Риск не определен
НОВОКРЕЩЁНОВ ВИТАЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 025607988834 НАСТОЯТЕЛЬ МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ХРАМА СВЯТИТЕЛЯ И ЧУДОТВОРЦА НИКОЛАЯ Д.ИРГИЗЛЫ БУРЗЯНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) НАСТОЯТЕЛЬ МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ХРАМА СВЯТИТЕЛЯ И ЧУДОТВОРЦА НИКОЛАЯ Д.ИРГИЗЛЫ БУРЗЯНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Башкортостан респ., Бурзянский район, д. Иргизлы, ул. Василия Рылова, д. 13 корп. А 0218995033 01.08.2011
Деятельность религиозных организаций 1110200003748 Риск не определен
НОВОКРЕЩЁНОВ ВИТАЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 025607988834 НАСТОЯТЕЛЬ МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ХРАМА СВЯТИТЕЛЯ И ЧУДОТВОРЦА НИКОЛАЯ Д.ИРГИЗЛЫ БУРЗЯНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Настоятель МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ МИРЛИКИЙСКОГО С.КАГА БЕЛОРЕЦКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Башкортостан респ., Белорецкий район, с. Кага, ул. Школьная, д. 1 0211006474 26.02.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200009234 Риск не определен
НОВОКРЕЩЁНОВ ВИТАЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 025607988834 НАСТОЯТЕЛЬ МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ХРАМА СВЯТИТЕЛЯ И ЧУДОТВОРЦА НИКОЛАЯ Д.ИРГИЗЛЫ БУРЗЯНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Настоятель МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ВЕНИАМИНОВСКОГО ХРАМА С.УЗЯН БЕЛОРЕЦКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Башкортостан респ., Белорецкий район, с. Узян, ул. Клубная, д. 1А 0211004357 19.02.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200007750 Риск не определен
НОВОКРЕЩЁНОВ ВИТАЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 025607988834 НАСТОЯТЕЛЬ МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ХРАМА СВЯТИТЕЛЯ И ЧУДОТВОРЦА НИКОЛАЯ Д.ИРГИЗЛЫ БУРЗЯНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Настоятель (бывший), Совладелец (бывший) УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ АНАСТАСИИ УЗОРЕШИТЕЛЬНИЦЫ ПРИ ФКУ СИЗО-2 Г. БЕЛОРЕЦКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, г. Белорецк, ул. Тюленина, д. 34 0256995098 05.08.2011
Деятельность религиозных организаций 1110200003880 Недействующая компания
НУРГАЛЕЕВ РИШАТ ТИМЕРГАЛИЕВИЧ 026104665194 ПАСТОР ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ Г. ИШИМБАЙ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ПАСТОР ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ Г. ИШИМБАЙ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ Башкортостан респ, Ишимбайский район, г. Ишимбай, ул. Пугачева, д. 84 0261008678 22.12.2002
Деятельность религиозных организаций 1020200005980 Риск не определен
НУРГАЛЕЕВ РИШАТ ТИМЕРГАЛИЕВИЧ 026104665194 ПАСТОР ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ Г. ИШИМБАЙ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ИП (бывший) (ИП)
Башкортостан (Республика)



307026103900025 Недействующее
ОНАЧИНСКИЙ АНТОН ВИКТОРОВИЧ 026604377853 НАСТОЯТЕЛЬ УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО ХРАМА Д. НИКОЛАЕВКА УФИМСКОГО РАЙОНА РБ НАСТОЯТЕЛЬ УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО ХРАМА Д. НИКОЛАЕВКА УФИМСКОГО РАЙОНА РБ Башкортостан респ., Уфимский район, д. Николаевка, ул. Дружбы, д. 3 корп. 1 офис 0245950056 30.04.2009
Деятельность религиозных организаций 1090200000989 Риск не определен
ОНАЧИНСКИЙ АНТОН ВИКТОРОВИЧ 026604377853 НАСТОЯТЕЛЬ УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО ХРАМА Д. НИКОЛАЕВКА УФИМСКОГО РАЙОНА РБ НАСТОЯТЕЛЬ (бывший) УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО ХРАМА Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Касимовская, д. 3 0273018864 19.01.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200000291 Риск не определен
ПАВЛОВ ГЕОРГИЙ СЕРГЕЕВИЧ 027812962409 Пастор, Совладелец ДОМ ЖИЗНИ Г. УФЫ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ Пастор, Совладелец ДОМ ЖИЗНИ Г. УФЫ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Революционная, д. 30 офис 16 0277900178 10.08.2009
Деятельность религиозных организаций 1090200002144 Риск не определен
ПАНЧЕНКО АЛЕКСЕЙ ГЕННАДИЕВИЧ 027805235561 Настоятель УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ Д. ЗОЛОТОНОШКА СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ Д. ЗОЛОТОНОШКА СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Стерлитамакский район, д. Золотоношка, ул. Центральная, д. 1 корп. Ж 0242995027 10.02.2010
Деятельность религиозных организаций 1100200000284 Риск не определен
ПАНЧЕНКО АЛЕКСЕЙ ГЕННАДИЕВИЧ 027805235561 Настоятель УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ Д. ЗОЛОТОНОШКА СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель (бывший) МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД БОГОРОДИЦЕ-КАЗАНСКОГО СОБОРА Г. СТЕРЛИТАМАКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Башкортостан респ, г. Стерлитамак, ул. Строителей, д. 73 0268021646 31.01.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200003426 Риск не определен
ПАРАХИН СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 666004135773 Пастор МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН-АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ Г. СТЕРЛИТАМАКА Пастор МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН-АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ Г. СТЕРЛИТАМАКА Башкортостан респ, г. Стерлитамак, ул. Машиностроителей, д. 14 0268023675 28.01.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200002690 Риск не определен
ПАРАХИН СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 666004135773 Пастор МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН-АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ Г. СТЕРЛИТАМАКА Пастор МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН-АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ Г. САЛАВАТА Башкортостан респ, г. Салават, ул. Уфимская, д. 68 офис 22 0266015140 21.01.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200000600 Риск не определен
ПАРАХИН СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 666004135773 Пастор МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН-АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ Г. СТЕРЛИТАМАКА Пастор (бывший) МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩИНЫ ЦЕРКВИ ХРИСТИАН-АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ Г. ВЕРХНЯЯ САЛДА Свердловская обл, Верхнесалдинский район, г. Верхняя Салда, ул. Кирова, д. 74 6607007914 21.01.2003
Деятельность религиозных организаций 1036605601845 Недействующая компания
ПАРАХИН СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 666004135773 Пастор МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН-АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ Г. СТЕРЛИТАМАКА Пастор (бывший) Г. НИЖНЕГО ТАГИЛА, ХАСД Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Соревнования, д. 87 6623003441 04.02.2003
Деятельность религиозных организаций 1036605615782 Риск не определен
ПЕЛИПЕНКО ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 023100269973 Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ИВЕРСКО-ИЛИИНСКОГО ХРАМА Г. ЯНАУЛА ЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ИВЕРСКО-ИЛИИНСКОГО ХРАМА Г. ЯНАУЛА ЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Янаульский район, г. Янаул, ул. Станционная, д. 16 0271001777 23.01.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200001853 Риск не определен
ПЕЛИПЕНКО ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 023100269973 Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ИВЕРСКО-ИЛИИНСКОГО ХРАМА Г. ЯНАУЛА ЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель (бывший) НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД УСПЕНСКОГО ХРАМА СЕЛА АНГАСЯК ДЮРТЮЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Дюртюлинский район, с. Ангасяк, ул. Чиглинцева, д. 5 0260003571 23.01.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200001886 Риск не определен
ПИВОВАРОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 020403286274 Настоятель МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ВВЕДЕНСКОГО ХРАМА Г.БАЙМАКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Настоятель МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ВВЕДЕНСКОГО ХРАМА Г.БАЙМАКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Башкортостан респ., Баймакский район, г. Баймак, ул. Л.Азанова, д. 36 0254004778 01.03.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200010532 Риск не определен
ПИВОВАРОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 020403286274 Настоятель МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ВВЕДЕНСКОГО ХРАМА Г.БАЙМАКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Настоятель (бывший), Совладелец НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОГО ХРАМА СЕЛА КУЯШТЫР АСКИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Аскинский район, с. Куяштыр, ул. Крестьянская, д. 6 корп. А 0204995026 10.12.2010
Деятельность религиозных организаций 1100200004651 Риск не определен
ПИВОВАРОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 020403286274 Настоятель МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ВВЕДЕНСКОГО ХРАМА Г.БАЙМАКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Настоятель УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА НИКОЛО-СЕРГИЕВСКОГО ХРАМА СЕЛА НАУМОВКА СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Стерлитамакский район, с. Наумовка, ул. Ленина, д. 12А 0242010135 24.12.2015
Деятельность религиозных организаций 1150280078959 Риск не определен
ПИВОВАРОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 020403286274 Настоятель МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ВВЕДЕНСКОГО ХРАМА Г.БАЙМАКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Настоятель (бывший) САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕНСКОГО СОБОРНОГО ХРАМА Г.КУМЕРТАУ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, г. Кумертау, ул. Рабочая, д. 12А 0262001820 26.02.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200009311 Риск не определен
ПИВОВАРОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 020403286274 Настоятель МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ВВЕДЕНСКОГО ХРАМА Г.БАЙМАКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Настоятель (бывший) УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА С. РОЩИНСКИЙ СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Стерлитамакский район, с. Рощинский, ул. Лесная, д. 11 корп. А 0242004861 05.02.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200003976 Риск не определен
ПИВОВАРОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 020403286274 Настоятель МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ВВЕДЕНСКОГО ХРАМА Г.БАЙМАКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Настоятель (бывший) НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОГО ХРАМА СЕЛА ИТКУЛИ КАРАИДЕЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Караидельский район, с. Иткули, ул. Приозерная, д 0228002083 12.03.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200013690 Риск не определен
ПЛАТОНОВ МИХАИЛ ЛЬВОВИЧ 330300528504 Административный руководитель, Совладелец БИБЛЕЙСКАЯ ЦЕРКОВЬ БЛАГОДАТЬ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ ГОРОДА УФЫ Совладелец (бывший) (30%) АЛЬШЕЕВСКАЯ, ООО АПФ Башкортостан респ., Альшеевский район, д. Константиновка 0202006069 12.05.2004
Смешанное сельское хозяйство 1040202229517 Высокий риск
ПЛАТОНОВ МИХАИЛ ЛЬВОВИЧ 330300528504 Административный руководитель, Совладелец БИБЛЕЙСКАЯ ЦЕРКОВЬ БЛАГОДАТЬ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ ГОРОДА УФЫ Административный руководитель, Совладелец БИБЛЕЙСКАЯ ЦЕРКОВЬ БЛАГОДАТЬ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ ГОРОДА УФЫ Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Стартовая, д. 62 0275990514 12.12.2012
Деятельность религиозных организаций 1120200005298 Риск не определен
ПЛЕТ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ 026809709605 Пресвитер, Совладелец ДОБРАЯ ВЕСТЬ Г. НЕФТЕКАМСКА, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ Пресвитер, Совладелец ДОБРАЯ ВЕСТЬ Г. НЕФТЕКАМСКА, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ Башкортостан респ., г. Нефтекамск, ул. Карла Маркса, д. 1 0264012217 28.01.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200002590 Риск не определен
ПЛЕШКА ОКТАВИАН ПЕТРОВИЧ 026417360289 НАСТОЯТЕЛЬ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПЕТРОПАВЛОВСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА Г. НЕФТЕКАМСКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НАСТОЯТЕЛЬ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПЕТРОПАВЛОВСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА Г. НЕФТЕКАМСКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, д. 13 корп. А 0264007513 01.03.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200010620 Риск не определен
ПЛЕШКА ОКТАВИАН ПЕТРОВИЧ 026417360289 НАСТОЯТЕЛЬ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПЕТРОПАВЛОВСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА Г. НЕФТЕКАМСКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НАСТОЯТЕЛЬ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КОСМО-ДАМИАНОВСКОЙ ЦЕРКВИ СЕЛА ТАШКИНОВО ГОРОДА НЕФТЕКАМСКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, г. Нефтекамск, с. Ташкиново, ул. Дорожная, д. 17 0264020909 05.03.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200012919 Риск не определен
ПЛЕШКА ОКТАВИАН ПЕТРОВИЧ 026417360289 НАСТОЯТЕЛЬ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПЕТРОПАВЛОВСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА Г. НЕФТЕКАМСКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ПЕТРОПАВЛОВСКОГО ХРАМА С. КАЛИННИКИ БИРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Бирский район, с. Калинники, ул. Центральная, д. 19 0257995118 26.05.2011
Деятельность религиозных организаций 1110200002681 Риск не определен
ПЛЕШКА ОКТАВИАН ПЕТРОВИЧ 026417360289 НАСТОЯТЕЛЬ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПЕТРОПАВЛОВСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА Г. НЕФТЕКАМСКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА СЕЛА НИКОЛАЕВКА БИРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Бирский район, с. Николаевка, ул. Октябрьская, д. 15 корп. А 0257995051 15.10.2010
Деятельность религиозных организаций 1100200003804 Риск не определен
ПЛЕШКА ОКТАВИАН ПЕТРОВИЧ 026417360289 НАСТОЯТЕЛЬ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПЕТРОПАВЛОВСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА Г. НЕФТЕКАМСКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель (бывший) МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА ГОРОДА БИРСКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Башкортостан респ., Бирский район, г. Бирск, пл. Октябрьская, д. 6 0257995284 25.11.2013
Деятельность религиозных организаций 1130200004890 Риск не определен
ПЛЕШКА ОКТАВИАН ПЕТРОВИЧ 026417360289 НАСТОЯТЕЛЬ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПЕТРОПАВЛОВСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА Г. НЕФТЕКАМСКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НАСТОЯТЕЛЬ (бывший) НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦЫ ЕЛИЗАВЕТЫ П. ЭНЕРГЕТИК Г. НЕФТЕКАМСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ., г. Нефтекамск, с. Энергетик, ул. Высоковольтная, д. 10 кв. 54 0264076468 20.11.2018
Деятельность религиозных организаций 1180280069485 Риск не определен
ПЛОХОВ ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ 025551324490 Настоятель храма (бывший), Совладелец НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО СОБОРА Г. БЕЛЕБЕЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель храма (бывший), Совладелец НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО СОБОРА Г. БЕЛЕБЕЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Советская, д. 54 корп. В 0255011136 19.08.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200023545 Риск не определен
ПЛОХОВ ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ 025551324490 Настоятель храма (бывший), Совладелец НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО СОБОРА Г. БЕЛЕБЕЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель, Совладелец НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВВ. БЕССРЕБРЕНИКОВ КОСМЫ И ДАМИАНА АСИЙСКИХ С. КОЖАЙ-МАКСИМОВО ЕРМЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Ермекеевский район, с. Кожай-Максимово, ул. Родниковая, д. 15 корп. А офис 0221005381 06.11.2009
Деятельность религиозных организаций 1090200003190 Риск не определен
ПЛОХОВ ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ 025551324490 Настоятель храма (бывший), Совладелец НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО СОБОРА Г. БЕЛЕБЕЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА ГОРОДА БЕЛЕБЕЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Красноармейская, д. 78 0255003255 26.02.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200009113 Риск не определен
ПЛОХОВ ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ 025551324490 Настоятель храма (бывший), Совладелец НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО СОБОРА Г. БЕЛЕБЕЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель (бывший) ПРИХОД МОЛЕЛЬНОГО ДОМА ТИХВИНСКОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ Р.П.ПРИЮТОВО Г.БЕЛЕБЕЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, г. Белебей, пос. Приютово, ул. Первомайская, д. 1 0255005541 27.02.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200009905 Недействующая компания
ПОГОРЕЙ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 540862912774 Председатель правления организации, Совладелец СОДРУЖЕСТВО РБ, РОО Совладелец (бывший) СОДЕЙСТВИЕ, АНО ПОДДЕРЖКИ НЕЗАЩИЩЕННЫХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ Новосибирская обл, г. Новосибирск, пер. Серафимовича 2-Й, д. 16 офис 16 5445262761 14.04.2010
Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки 1105400001145 Недействующая компания
ПОГОРЕЙ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 540862912774 Председатель правления организации, Совладелец СОДРУЖЕСТВО РБ, РОО Председатель правления организации, Совладелец СОДРУЖЕСТВО РБ, РОО Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Ухтомского, д. 12 офис 46 0272990080 04.07.2011
Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки 1110200003418 Риск не определен
ПОГОРЕЙ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 540862912774 Председатель правления организации, Совладелец СОДРУЖЕСТВО РБ, РОО Пастор, Совладелец НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ Г. УФА, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Российская, д. 11 офис 67 0277986136 28.05.2013
Деятельность религиозных организаций 1130200002503 Риск не определен
ПОДЛИННОВ ГАВРИИЛ ВАЛИУЛЛИЧ 026411042515 НАСТОЯТЕЛЬ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ ЦАРСТВЕННЫХ СТРАСТОТЕРПЦЕВ СПК ДУБНИК С. НИКОЛО-БЕРЁЗОВКИ КРАСНОКАМСКОГО РАЙОНА НАСТОЯТЕЛЬ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ ЦАРСТВЕННЫХ СТРАСТОТЕРПЦЕВ СПК ДУБНИК С. НИКОЛО-БЕРЁЗОВКИ КРАСНОКАМСКОГО РАЙОНА Башкортостан респ, Краснокамский район, с. Николо-Березовка Спк Дубник, ул. Солнечная, д. 58 0231995177 25.02.2013
Деятельность религиозных организаций 1130200000578 Риск не определен
ПОДЛИННОВ ГАВРИИЛ ВАЛИУЛЛИЧ 026411042515 НАСТОЯТЕЛЬ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ ЦАРСТВЕННЫХ СТРАСТОТЕРПЦЕВ СПК ДУБНИК С. НИКОЛО-БЕРЁЗОВКИ КРАСНОКАМСКОГО РАЙОНА Настоятель (бывший) НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД УСПЕНСКОГО ХРАМА СЕЛА АНГАСЯК ДЮРТЮЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Дюртюлинский район, с. Ангасяк, ул. Чиглинцева, д. 5 0260003571 23.01.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200001886 Риск не определен
ПОПОВ ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ 026108534442 Настоятель, Совладелец САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА БОГОРОДИЦЕ-КАЗАНСКОГО ХРАМА С.ВЕРХОТОР ИШИМБАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Совладелец (бывший) (0,31%) БЕЛОКАТАЙСКАЯ, ООО ПМК Башкортостан респ, с. Новобелокатай, ул. Советская, д. 8 0210001120 15.12.2002
Строительство жилых и нежилых зданий 1020200787474 Недействующая компания
ПОПОВ ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ 026108534442 Настоятель, Совладелец САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА БОГОРОДИЦЕ-КАЗАНСКОГО ХРАМА С.ВЕРХОТОР ИШИМБАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Совладелец (бывший) (0,32%) БЕЛОКАТАЙСКАЯ, ООО ПМК Башкортостан респ, с. Новобелокатай, ул. Советская, д. 8 0210001120 15.12.2002
Строительство жилых и нежилых зданий 1020200787474 Недействующая компания
ПОПОВ ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ 026108534442 Настоятель, Совладелец САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА БОГОРОДИЦЕ-КАЗАНСКОГО ХРАМА С.ВЕРХОТОР ИШИМБАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель, Совладелец САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА БОГОРОДИЦЕ-КАЗАНСКОГО ХРАМА С.ВЕРХОТОР ИШИМБАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Ишимбайский район, с. Верхотор, ул. Ленина, д. 45 корп. - офис 0261017714 07.04.2009
Деятельность религиозных организаций 1090200000758 Риск не определен
ПОПОВ ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ 026108534442 Настоятель, Совладелец САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА БОГОРОДИЦЕ-КАЗАНСКОГО ХРАМА С.ВЕРХОТОР ИШИМБАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НАСТОЯТЕЛЬ (бывший) САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ВОСКРЕСЕНИЯ СЛОВУЩЕГО СЕЛА ВОСКРЕСЕНСКОЕ МЕЛЕУЗОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Мелеузовский район, с. Воскресенское, ул. Советская, д. 16 корп. - офис 0263008578 20.03.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200016098 Риск не определен
ПОПОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 183303571443 ПАСТОР МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН-АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ ГОРОДА БЕЛОРЕЦК Совладелец МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ Г. ИЖЕВСКА (ОБЩИНА № 1) Удмуртская респ, г. Ижевск, ул. Крылова, д. 15 1832019051 27.12.2002
Деятельность религиозных организаций 1021800005590 Риск не определен
ПОПОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 183303571443 ПАСТОР МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН-АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ ГОРОДА БЕЛОРЕЦК ПАСТОР МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН-АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ ГОРОДА БЕЛОРЕЦК Башкортостан респ, Белорецкий район, г. Белорецк, ул. Овчаренко, д. 4 офис 19 0256010174 01.03.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200010147 Риск не определен
ПОПОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 183303571443 ПАСТОР МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН-АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ ГОРОДА БЕЛОРЕЦК Пастор, Совладелец МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН-АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ Г. СИБАЙ Башкортостан респ, г. Сибай, ул. Матросова, д. 18 0267009004 28.06.2012
Деятельность религиозных организаций 1120200002933 Риск не определен
ПОПОНИН СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ 661905145087 Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВСКОГО ХРАМА Г. ОКТЯБРЬСКИЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВСКОГО ХРАМА Г. ОКТЯБРЬСКИЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, г. Октябрьский, проспект Ленина, д. 61 корп. Б 0265990201 14.02.2012
Деятельность религиозных организаций 1120200000920 Риск не определен
ПОСОБИЛОВ ЭДУАРД АЛЕКСАНДРОВИЧ 026705469525 Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ СЕЛА ВОЗНЕСЕНКА ДУВАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ СЕЛА ВОЗНЕСЕНКА ДУВАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Дуванский район, с. Вознесенка, ул. Центральная, д. 132 0220995070 06.02.2013
Деятельность религиозных организаций 1130200000369 Риск не определен
ПРОКОПЬЕВ ЛЕОНИД СЕМЕНОВИЧ 773104196565 Настоятель монастыря РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНИКОВСКИЙ СТАВРОПИГИАЛЬНЫЙ СВЯТО-ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ ИСТИННО-ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ Совладелец (бывший) МИВМ, АНО ДПО г. Москва, ул. Бухвостова 1-Я, д. 12/11 корп. 53 7705566285 16.10.2003 45 855 000,00 Образование профессиональное дополнительное 1037739914299 Риск не определен
ПУРИС ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 026407378791 НАСТОЯТЕЛЬ БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА Г.БИРСКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НАСТОЯТЕЛЬ БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА Г.БИРСКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ., Бирский район, г. Бирск, пл. Чапаева, д. 15 0257995132 19.07.2011
Деятельность религиозных организаций 1110200003594 Риск не определен
ПУРИС ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 026407378791 НАСТОЯТЕЛЬ БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА Г.БИРСКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Директор, Совладелец УРМАН, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Башкортостан респ, г. Нефтекамск, ул. Парковая, д. 27 кв. 44 0264073315 13.10.2016
Денежное посредничество прочее 1160280119482 Риск не определен
ПУРИС ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 026407378791 НАСТОЯТЕЛЬ БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА Г.БИРСКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель (бывший), Совладелец НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ ЦАРСТВЕННЫХ СТРАСТОТЕРПЦЕВ СПК ДУБНИК С. НИКОЛО-БЕРЁЗОВКИ КРАСНОКАМСКОГО РАЙОНА Башкортостан респ, Краснокамский район, с. Николо-Березовка Спк Дубник, ул. Солнечная, д. 58 0231995177 25.02.2013
Деятельность религиозных организаций 1130200000578 Риск не определен
ПУШИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 027414436990 Иерей ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ, ПРИХОД ИКОНЫ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ Иерей ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ, ПРИХОД ИКОНЫ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ Башкортостан респ, г. Уфа, хутор Свх Цветы Башкирии, ул. Зарубинская, д. 16 0274990590 29.03.2011
Деятельность религиозных организаций 1110200001141 Риск не определен
РАКИТИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА 026825358425 Настоятель УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ИВЕРСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ Г.УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Совладелец МАРФО-МАРИИНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Башкортостан респ, г. Кумертау, с. Ира, ул. Церковная, д. 9 корп. - офис 0262013134 23.05.2005
Деятельность религиозных организаций 1050200008000 Риск не определен
РАКИТИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА 026825358425 Настоятель УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ИВЕРСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ Г.УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Совладелец НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВСКОГО ХРАМА Г. ОКТЯБРЬСКИЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, г. Октябрьский, проспект Ленина, д. 61 корп. Б 0265990201 14.02.2012
Деятельность религиозных организаций 1120200000920 Риск не определен
РАКИТИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА 026825358425 Настоятель УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ИВЕРСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ Г.УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ИВЕРСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ Г.УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Ферина, д. 15 0273010209 26.02.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200008981 Риск не определен
РАКИТИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА 026825358425 Настоятель УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ИВЕРСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ Г.УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель прихода УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ТАБЫНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ Д.КАМЫШЛЫ УФИМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Уфимский район, д. Камышлы, д. - корп. - офис 0245010574 19.03.2003
Деятельность религиозных организаций 1030200015482 Риск не определен
РЫЖАКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 025552072214 Настоятель БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КАЗАНСКО-СВЯТИТЕЛЬСКОГО ХРАМА ГОРОДА БИРСКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КАЗАНСКО-СВЯТИТЕЛЬСКОГО ХРАМА ГОРОДА БИРСКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ., Бирский район, г. Бирск, ул. Коммунистическая, д. 48 0257995044 05.10.2010
Деятельность религиозных организаций 1100200003640 Риск не определен
РЫЖАКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 025552072214 Настоятель БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КАЗАНСКО-СВЯТИТЕЛЬСКОГО ХРАМА ГОРОДА БИРСКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель (бывший), Совладелец МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ СЕЛА МИШКИНО МИШКИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Башкортостан респ., Мишкинский район, с. Мишкино, ул. Спортивная, д. 20 корп. В 0237995092 05.09.2013
Деятельность религиозных организаций 1130200003988 Риск не определен
РЫЖАКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 025552072214 Настоятель БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КАЗАНСКО-СВЯТИТЕЛЬСКОГО ХРАМА ГОРОДА БИРСКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ПРЕПОДОБНОЙ МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ ДЕРЕВНИ НОВОДЕСЯТКИНО БИРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Бирский район, д. Новодесяткино, ул. Трактовая, д. 6 корп. Б 0257995100 05.05.2011
Деятельность религиозных организаций 1110200002153 Риск не определен
РЫЖАКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 025552072214 Настоятель БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КАЗАНСКО-СВЯТИТЕЛЬСКОГО ХРАМА ГОРОДА БИРСКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НАСТОЯТЕЛЬ МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА ГОРОДА БИРСКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) Башкортостан респ., Бирский район, г. Бирск, пл. Октябрьская, д. 6 0257995284 25.11.2013
Деятельность религиозных организаций 1130200004890 Риск не определен
РЫЖАКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 025552072214 Настоятель БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КАЗАНСКО-СВЯТИТЕЛЬСКОГО ХРАМА ГОРОДА БИРСКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель (бывший), Совладелец НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ С. СУККУЛОВО ЕРМЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Башкортостан респ, Ермекеевский район, с. Суккулово, ул. Байкал, д. 10 корп. А 0221995026 03.11.2010
Деятельность религиозных организаций 1100200004057 Риск не определен
САВЕЛЬЕВ ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ 861200053308 Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО ГОРОДА ДЮРТЮЛИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Настоятель НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕС