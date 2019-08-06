Кем подрабатывают православные священники Башкирии: производитель табака, торговец газом и строители
Каков поп — таков и приход: епископы митрополии Никона (Васюкова) нашли себя почти во всех сферах бизнеса
Аналитическая служба «Реального времени» после рассмотрения «шабашек» мусульманского духовенства Башкирии приступила к изучению дополнительных заработков настоятелей православной церкви соседнего региона. Среди батюшек также нашлись миллионеры с любопытной биографией. Среди них оказались бизнесмены-строители, газовик и даже производитель табачных изделий. Впрочем, как пояснил «Реальному времени» протоиерей Всеволод Чаплин, в самом занятии священников предпринимательством нет ничего плохого, другое дело, если их заработки противоречат церковным канонам. Подробнее — в нашем новом обзоре.
«В идеале священник должен кормиться от алтаря»
«Реальное время» продолжает изучать заработки религиозных деятелей. Ранее в нашей интернет-газете выходило исследование об имамах Башкортостана, которые ведут (либо имели в прошлом) бизнес или владеют долей в компаниях. Сегодня мы предлагаем исследование нашей аналитической службы доходов настоятелей башкирских приходов Русской православной церкви Московского патриархата.
В регионе 70% религиозных общин республики являются мусульманскими, 19% — православными. Башкортостанскую митрополию возглавляет митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон (Васюков). В его структуру входят порядка 400 приходов, из них, согласно данным Совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе РБ, 29 функционируют без регистрации.
Если руководителям мусульманских приходов (мечетей) можно заниматься предпринимательством, когда эта деятельность не связана с запрещенными шариатом вещами, то в РПЦ не все так просто. Как объяснил корреспонденту «Реального времени» протоиерей Всеволод Чаплин, в Московской патриархии разработан список профессий, совместимых и несовместимых со священством. Проект этого документа уже вызвал бурные дискуссии среди клириков.
Однако, по его словам, нужно разделять предпринимательство в интересах личных и на благо прихода. Если община вкладывает деньги в дело, не являющееся безнравственным (ночные клубы, организация проституции, ростовщичество и т. п.), то такая деятельность допустима. Наш собеседник напомнил, что монастыри в России всегда занимались сельским хозяйством, рыболовством, выпуском различных изделий. Апостол Павел сам изготавливал палатки, чтобы не зависеть от тех, к кому он обращался.
— В идеале священник должен кормиться от алтаря, то есть его должен обеспечивать приход, — отмечает протоиерей. — Но сегодня, увы, многие приходы не в состоянии это делать. И священники сейчас подрабатывают разными способами — от такси до экономических проектов. Лично мне это кажется неправильным. Но материальное состояние большинства священников таково, что без дополнительного дохода ему и его семье выжить практически невозможно, даже в большом городе. Если лет 10 назад такое было немыслимо, то сейчас вошло в норму: люди беднеют, становятся прижимистей, крещений и отпеваний больше не становится, а число крещений даже сокращается. Так что многие люди в церкви будут искать способы для занятий экономической деятельностью.
В рясе и строительной каске
Нередко люди оформляют компании на других лиц (чаще всего родственников), фактически оставаясь руководителями фирм. Однако такие бизнесмены в рясах не учтены нашей аналитической службой. Среди православного духовенства Башкирии тоже хватает миллионеров, правда, их значительно меньше, чем среди имамов ЦДУМ России. И здесь в перечне самых богатых священнослужителей оказываются предприниматели, работающие в сфере строительства.
Так, одним из самых зажиточных попов можно назвать настоятеля прихода Казанско-Никольского и Анны Пророчицы храма в Рязановке Стерлитамакского района Ивана Бережнева. ООО «Квалия», специализирующееся на торговле стройматериалами, показало годовую выручку в 195,2 млн рублей. Отцу Ивану принадлежит 25% компании. Компания «ИРСЗ-СЗ» (заказчик-застройщик), в которой он является гендиректором и совладельцем доли в 33%, выручила за прошлый год 107,7 млн рублей. Другая его одноименная фирма с теми же 33% доли показала выручку в 42,3 млн рублей.
Фирма «Грандтехстрой» (владеет 33,33%) показала выручку 11,1 млн рублей. ООО «Визит» (розничная торговля) принадлежит ему полностью. Здесь он выручил 8,7 млн рублей.
Ранее Бережневу принадлежала половина ООО «Гипрострой» (выручка — 16,1 млн рублей). Также ему принадлежали Центр недвижимости «Ипотека», ООО «Выбор», АН «Диалит», 42,5% ООО «Куганак керама», по четверти ООО «Куганак-Проминвест», ООО «Стерлитамакрайстройзаказчик».
Еще один строитель Александр Григорьев председательствует в Храме Святой Блаженной Матроны Московской в Манеево Аургазинского района. Однако его ООО «Григорьевстрой» «прописано» в Стерлитамаке. Фирма показала выручку 3,6 млн рублей. Другая его стерлитамакская компания «Купецъ строй» выручила еще меньше — 408 тысяч рублей.
Производитель табака из Оренбуржья с бизнесом в Москве и Самаре
Еще один служитель заработал миллион на производстве табачных изделий. Протоиерей Сергей Ушаков трудится настоятелем в храме Иконы Божией матери «Достойно есть» («Милующая») в Миловке Уфимского района. Компания «Жасмин», в которой отец Сергей значится гендиректором, зарегистрирована в Москве и показала выручку 1,3 млн рублей.
Впрочем, Ушаков значится директором и совладельцем ООО «Нео капитал» в Самаре (33,3%). Компания занимается строительными специализированными работами. Данных по выручке нет.
45-летний настоятель родом из Бугуруслана (Оренбургская область). Школу окончил в Бугульме (Татарстан), после чего отправился служить на Северный флот. В 1997 году был рукоположен в сан диакона в Бирске (Башкортостан), в 2001 году — в сан священника в Рощинском Стерлитамакского района. В 2011 году окончил семинарию в Екатеринбурге, а через год его назначили настоятелем Покровского храма в Дмитриевку Уфимского района.
Сейчас протоиерей служит во временном храме в Миловке, который располагается в переоборудованном строительном вагончике. В дни больших христианских праздников, когда происходят коллективные богослужения, маленькое помещение не может вместить всех желающих. Поэтому рядом строится большое культовое здание для полноценной работы прихода. При храме функционируют воскресная школа «Исток» и военно-патриотический клуб «Князь Владимир».
С газом по жизни
Привлекает к себе внимание настоятель Николо-Бондаревского храма в Васильевке Стерлибашевского района Вячеслав Григорьев. Также он служит в храме в честь Симона Уфимского в Тятербаше и Богородице-Табынском храме в Стерлибашево.
В его активе — 60% ООО «Газ» (выручка — 90 тысяч рублей) в Ишимбае и 50% ООО «Союзтехгаз» в Стерлитамаке. Обе компании занимаются оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом.
Ранее батюшка владел компанией «Уралпромгаз» в Ишимбайском районе. Выручка предприятия год назад составила 37,6 млн рублей. Также у него были стерлитамакские ООО — «Баштехгаз» и «ТД «Баштехгаз». Эти три фирмы производили промышленный газ.
Кроме того, во втором городе Башкортостана он руководил агентством по аренде и управлению недвижимостью ООО «Вип коллекция».
Из теплосетей — в церковь
Описывая в прошлый раз мусульманских деятелей, имеющих доли в компаниях, «Реальное время» упомянуло заодно и Евгения Мухина, который служит настоятелем в храме в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов» в Хлебодаровке Кугарчинского района. Второе место службы иерея — храм Воскресения Словущего в Воскресенском Мелеузовского района. Оба прихода отца Евгения относятся к Салаватской епархии Башкортостанской митрополии РПЦ (МП).
За отцом Евгением числится 0,13% «Мелеузовских тепловых сетей». Выяснилось, что часть акций распределена между работниками компании. Православный деятель трудился на предприятии начальником участка. Помимо него такими же миноритариями являются еще три священнослужителя из махаллей, подчиненных верховному муфтию Талгату Таджуддину: Эдуард Байчурин, Марат Ишбаев и Гайнулла Яппаров.
В прошлом году выручка теплосетей составила 424 млн рублей. Впрочем, отдельные сотрудники-микроакционеры жаловались нашему корреспонденту, что не видят дивидендов от своей доли, поскольку компания в долгах.
Как митрополит получил резиденцию Урала Рахимова
Отдельного упоминания достоин митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон, в миру — Николай Николаевич Васюков. Епископ в прошлом имел долю в фирме «Мерсленд». Эта компания занималась производством машин и сельскохозяйственного оборудования для обработки почвы. Сейчас организация уже не действует.
К слову, Никон возглавляет башкирское представительство РПЦ 29 лет — с 1990 года. В республике бо́льшим долгожительством на своем посту может похвастать разве что верховный муфтий Талгат Таджуддин, председательствующий в ЦДУМ с 1980 года. Православный сановник входит в топ-100 влиятельных лиц Башкортостана, составленный экспертами «Реального времени», где занимает 61-ю строчку.
О митрополите в 2006 году писала федеральная пресса. Будучи врачом-терапевтом по образованию, он раскритиковал менеджмент Первого канала за передачи «Доброе утро» и «Малахов+». В письме Константину Эрнсту он отметил, что на телеканале наблюдается «вакханалия лженауки, мракобесия и оккультизма». Он потребовал прекратить выпуск программ, в которых пропагандируются оккультные антинаучные знания и методы оздоровления.
При его руководстве число приходов РПЦ в регионе увеличилось с 30 (в 1990 году) до почти 400. Некоторые храмы построили на новом месте, часть восстановили, отдельные здания православным вернули по праву церковной реституции. В свое время Никон и его окружение высказывали притязания на несколько зданий в центре башкирской столицы, в частности, на госпиталь ветеранов войны, где до революции располагалось женское епархиальное училище. Вместо этого в 2016 году митрополии досталось другое строение — бывшая резиденция экс-главы «Башнефти» Урала Рахимова, сына первого президента РБ Муртазы Рахимова.
Здание в четыре этажа находится в центре Уфы. На площади 2 800 кв. м размещены бассейн, сауна, бильярдная, кинотеатр (для одного зрителя), шикарные апартаменты, переговорные комнаты, рабочие кабинеты. К нему примыкает территория площадью 4 000 кв. м с паркингом, огороженная высоким забором. И все это досталось Никону. Именно здесь в 2016 году проходила встреча патриарха Кирилла (Гундяева), когда глава РПЦ впервые нанес визит в Башкортостан.
Следует отметить, что против передачи рахимовской резиденции православной верхушке выступали уфимские общественники. А Ростислав Мурзагулов, соратник Радия Хабирова, ныне председатель совета директоров ИА «Башинформ», даже написал петицию, предложив отдать особняк не РПЦ, а под «открытую организацию», например, музыкальную школу.
|ФИО
|ИНН
|Участие
|Наименование компании
|Адрес (место нахождения)
|ИНН организации
|Дата регистрации
|Выручка
|Отрасль
|ОГРН/ОГРНИП
|Сводный риск
|АБДУЛЛИН ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ
|023701145997
|Настоятель прихода, Совладелец
|БИРСКИЙ ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКИЙ ПРИХОД, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Настоятель прихода, Совладелец
|БИРСКИЙ ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКИЙ ПРИХОД, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Башкортостан респ, Бирский район, г. Бирск, ул. Матросова, д. 4
|0257006029
|10.04.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200019112
|Риск не определен
|АБДУЛЛИН ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ
|023701145997
|Настоятель прихода, Совладелец
|БИРСКИЙ ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКИЙ ПРИХОД, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|Башкортостан (Республика)
|311025703900027
|Недействующее
|АБРАМОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
|027317275899
|Настоятель
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СМОЛЕНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ С. ТИМАШЕВО ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО Р-НА Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СМОЛЕНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ С. ТИМАШЕВО ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО Р-НА Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Тимашевская, д. 30
|0277048644
|26.02.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200009102
|Риск не определен
|АБРАМОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
|027317275899
|Настоятель
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СМОЛЕНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ С. ТИМАШЕВО ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО Р-НА Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель (бывший), Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ХРАМА В ЧЕСТЬ БЛАЖЕННОЙ МАТРОНЫ МОСКОВСКОЙ Г.УФЫ
|Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Свободы, д. 86/10
|0277985206
|20.09.2010
|Деятельность религиозных организаций
|1100200003507
|Риск не определен
|АБРАМОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
|027317275899
|Настоятель
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СМОЛЕНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ С. ТИМАШЕВО ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО Р-НА Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель прихода (бывший), Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ПОСЁЛКА ЮМАТОВО УФИМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Уфимский район, д. Юматово, ул. Березовая, д. 35
|0245950070
|16.10.2009
|Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
|1090200002969
|Риск не определен
|АБРАМОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
|027317275899
|Настоятель
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СМОЛЕНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ С. ТИМАШЕВО ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО Р-НА Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель (бывший), Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) ., МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ МАКСИМОВСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ПОС. МАКСИМОВКА КАЛИНИНСКОГО Р-НА Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Сосновская, д. 106
|0273990212
|23.05.2011
|Деятельность религиозных организаций
|1110200002648
|Риск не определен
|АБРАМОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
|027317275899
|Настоятель
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СМОЛЕНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ С. ТИМАШЕВО ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО Р-НА Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель, Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) ., МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТОГО ПРОРОКА ИЛИИ ПОС. ПОДЫМАЛОВО УФИМСКОГО Р-НА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Георгия Мушникова, д. 5 офис 121
|0273990269
|25.08.2011
|Деятельность религиозных организаций
|1110200004243
|Риск не определен
|АВОЯН АРАМ АМРАСТАНОВИЧ
|026617029589
|Пастор
|ИСТОЧНИК ЖИЗНИ Г. САЛАВАТ РБ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКВИ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ
|Пастор
|ИСТОЧНИК ЖИЗНИ Г. САЛАВАТ РБ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКВИ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ
|Башкортостан респ, г. Салават, ул. Островского, д. 44 корп. - офис 82
|0266027561
|08.08.2006
|Деятельность религиозных организаций
|1060200011849
|Риск не определен
|АВОЯН АРАМ АМРАСТАНОВИЧ
|026617029589
|Пастор
|ИСТОЧНИК ЖИЗНИ Г. САЛАВАТ РБ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКВИ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ
|ИП (ИП)
|Башкортостан (Республика)
|Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
|309026607200015
|Риск не определен
|АГЕЕВ КОНСТАНТИН ЭДУАРДОВИЧ
|027716618700
|Пастор, Совладелец
|ЧАСОВНЯ У ГОЛГОФЫ, РОХЕЦ
|Пастор, Совладелец
|ЧАСОВНЯ У ГОЛГОФЫ, РОХЕЦ
|Башкортостан респ., Бирский район, г. Бирск, ул. Павлова, д. 19
|0257005730
|23.01.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200001875
|Риск не определен
|АЙДЫБАЕВ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ
|026408377399
|НАСТОЯТЕЛЬ
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ВОЗНЕСЕНСКОГО ХРАМА СЕЛА БУЗДЯК БУЗДЯКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|НАСТОЯТЕЛЬ
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ВОЗНЕСЕНСКОГО ХРАМА СЕЛА БУЗДЯК БУЗДЯКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Буздякский район, с. Буздяк, ул. Советская, д. 15 корп. - офис
|0216003283
|29.05.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200022005
|Риск не определен
|АЙДЫБАЕВ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ
|026408377399
|НАСТОЯТЕЛЬ
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ВОЗНЕСЕНСКОГО ХРАМА СЕЛА БУЗДЯК БУЗДЯКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|НАСТОЯТЕЛЬ
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ АРХИСТРАТИГА БОЖИЯ МИХАИЛА СЕЛА СРЕДНИЕ КАРАМАЛЫ ЕРМЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА
|Башкортостан респ., Ермекеевский район, с. Средние Карамалы, ул. Октябрьская, д. 2
|0221995058
|06.03.2014
|Деятельность религиозных организаций
|1140200000600
|Риск не определен
|АЛЕКСАНКИН ИЛИЯ ВИКТОРОВИЧ
|732505179094
|Настоятель
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ВОСКРЕСЕНСКОГО СОБОРА Г.УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД НИКОЛЬСКОЙ ВОКЗАЛЬНОЙ ЦЕРКВИ Г.УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Вокзальная, д. 39 корп. А офис
|0274116864
|15.02.2007
|Деятельность религиозных организаций
|1070200000342
|Риск не определен
|АЛЕКСАНКИН ИЛЬЯ ВИКТОРОВИЧ
|732505179094
|Настоятель
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ВОСКРЕСЕНСКОГО СОБОРА Г.УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ВОСКРЕСЕНСКОГО СОБОРА Г.УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 161 корп. - офис
|0276084199
|31.05.2004
|Деятельность религиозных организаций
|1040200004800
|Риск не определен
|АЛЕКСАНКИН ИЛЬЯ ВИКТОРОВИЧ
|732505179094
|Настоятель
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ВОСКРЕСЕНСКОГО СОБОРА Г.УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКОГО ХРАМА Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 161
|0276002301
|03.03.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200011775
|Риск не определен
|АЛЕКСАНКИН ИЛЬЯ ВИКТОРОВИЧ
|732505179094
|Настоятель
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ВОСКРЕСЕНСКОГО СОБОРА Г.УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Председатель приходского совета, Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО Г. УФЫ
|Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Сочинская, д. 8
|0274992396
|26.08.2013
|Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
|1130200003801
|Риск не определен
|АЛЕКСЕЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
|732801697515
|Настоятель
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО С. КУЖАНАК ЗИАНЧУРИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН САЛАВАТСКОЙ И КУМЕРТАУСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Совладелец (бывший)
|РХДП, УРООПОО
|Ульяновская обл, г. Ульяновск, ул. Волжская, д. 50А корп. - офис
|7328044393
|27.12.2002
|Деятельность политических организаций
|1027300006810
|Недействующая компания
|АЛЕКСЕЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
|732801697515
|Настоятель
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО С. КУЖАНАК ЗИАНЧУРИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН САЛАВАТСКОЙ И КУМЕРТАУСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Совладелец (бывший) (100%)
|КОМПАНИЯ ЗОЛОТОЙ СЛОН, ООО
|г. Москва, ул. Почтовая Б, д. 30 стр. 2
|7701831221
|10.03.2009
|Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов
|1097746121142
|Недействующая компания
|АЛЕКСЕЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
|732801697515
|Настоятель
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО С. КУЖАНАК ЗИАНЧУРИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН САЛАВАТСКОЙ И КУМЕРТАУСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Совладелец (бывший) (50%)
|ЗЕЛЕНЫЙ КУРГАН, ООО
|г. Москва, пер. Ананьевский, д. 4/2 стр. 1
|7708598422
|03.05.2006
|Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе
|1067746557130
|Недействующая компания
|АЛЕКСЕЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
|732801697515
|Настоятель
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО С. КУЖАНАК ЗИАНЧУРИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН САЛАВАТСКОЙ И КУМЕРТАУСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Настоятель
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО С. КУЖАНАК ЗИАНЧУРИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН САЛАВАТСКОЙ И КУМЕРТАУСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Башкортостан респ., Зианчуринский район, д. Кужанак, ул. Центральная, д. 40
|0222007039
|30.12.2014
|Деятельность религиозных организаций
|1140280411611
|Риск не определен
|АЛЕКСЕЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
|732801697515
|Настоятель
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО С. КУЖАНАК ЗИАНЧУРИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН САЛАВАТСКОЙ И КУМЕРТАУСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Настоятель
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КАЗАНСКО-БОГОРОДИЦКОГО ХРАМА С.НОВОПЕТРОВСКОЕ ЗИАНЧУРИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Зианчуринский район, д. Новопетровское
|0222005137
|18.10.2005
|Деятельность религиозных организаций
|1050200017064
|Риск не определен
|АЛЕКСЕЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
|732801697515
|Настоятель
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО С. КУЖАНАК ЗИАНЧУРИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН САЛАВАТСКОЙ И КУМЕРТАУСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Настоятель (бывший), Совладелец
|ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ СВЯТОГО РАВНОАПОСТОЛЬНОГО ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА Г.УЛЬЯНОВСКА СИМБИРСКОЙ ЕПАРХИИ РПЦ
|Ульяновская обл, г. Ульяновск, ул. Волжская, д. 52
|7328014945
|30.12.2002
|Деятельность религиозных организаций
|1027300007460
|Риск не определен
|АЛЕКСЕЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
|732801697515
|Настоятель
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО С. КУЖАНАК ЗИАНЧУРИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН САЛАВАТСКОЙ И КУМЕРТАУСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Настоятель
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТОГО ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО С. ИСЯНГУЛОВО ЗИАНЧУРИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Зианчуринский район, с. Исянгулово, ул. Советская, д. 57 корп. - офис
|0222002224
|24.09.2009
|Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
|1090200002782
|Риск не определен
|АЛЕКСЕЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
|732801697515
|Настоятель
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО С. КУЖАНАК ЗИАНЧУРИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН САЛАВАТСКОЙ И КУМЕРТАУСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Президент (бывший)
|БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ РПЦ, АНО
|Ульяновская обл, г. Ульяновск, ул. Волжская, д. 50А
|7328038470
|19.02.2003
|Исследование конъюнктуры рынка
|1037301512291
|Недействующая компания
|АЛЕКСЕЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
|732801697515
|Настоятель
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО С. КУЖАНАК ЗИАНЧУРИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН САЛАВАТСКОЙ И КУМЕРТАУСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Председатель приходского совета (бывший), Совладелец (бывший)
|МПРОП СВЯТО-ТРОИЦКОГО СОБОРА Г. УЛЬЯНОВСКА
|Ульяновская обл, г. Ульяновск, ул. Победы, д. 50А корп. - офис
|7328041730
|21.02.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1037301681119
|Недействующая компания
|АЛЕКСЕЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
|732801697515
|Настоятель
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО С. КУЖАНАК ЗИАНЧУРИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН САЛАВАТСКОЙ И КУМЕРТАУСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Генеральный директор (бывший), Совладелец (бывший) (50%)
|СИМБИКО, ООО
|г. Москва, ул. Почтовая Б, д. 30 корп. 1
|7701855913
|11.11.2009
|Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов
|1097746703350
|Недействующая компания
|АЛЕКСЕЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
|732801697515
|Настоятель
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО С. КУЖАНАК ЗИАНЧУРИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН САЛАВАТСКОЙ И КУМЕРТАУСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Председатель (бывший), Совладелец (бывший)
|СИМБИРСКОЕ БРАТСТВО ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО УЛЬЯНОВСКОЙ И МЕЛЕКЕССКОЙ ЕПАРХИИ Г. УЛЬЯНОВСКА РПЦ, МПРО
|Ульяновская обл, г. Ульяновск, ул. Волжская, д. 50А корп. - офис
|7328014952
|27.12.2002
|Деятельность религиозных организаций
|1027300006909
|Недействующая компания
|АЛЕКСЕЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
|732801697515
|Настоятель
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО С. КУЖАНАК ЗИАНЧУРИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН САЛАВАТСКОЙ И КУМЕРТАУСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Генеральный директор (бывший), Совладелец (бывший) (9%)
|НТ, ООО
|Калининградская обл, г. Калининград, ул. Толбухина, д. 22 офис 5
|7702678209
|02.07.2008
|Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах
|1087746800866
|Недействующая компания
|АЛИМГУЗИН ИЛЬМИР ФЛЮРОВИЧ
|026304961345
|Старший пастор, Совладелец
|ХРИСТОС ДЛЯ ВСЕХ НАРОДОВ Г.САЛАВАТ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ
|Старший пастор, Совладелец
|ХРИСТОС ДЛЯ ВСЕХ НАРОДОВ Г.САЛАВАТ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ
|Башкортостан респ, г. Салават, ул. Тагирова, д. 32
|0261029727
|04.05.2016
|Деятельность религиозных организаций
|1160280081312
|Риск не определен
|АЛИМГУЗИН ИЛЬМИР ФЛЮРОВИЧ
|026304961345
|Старший пастор, Совладелец
|ХРИСТОС ДЛЯ ВСЕХ НАРОДОВ Г.САЛАВАТ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ
|ДИРЕКТОР, Совладелец
|НАДЕЖДА ЕСТЬ, АНО
|Башкортостан респ, г. Стерлитамак, ул. 23 Мая, д. 34 этаж 1 пом. 16
|0268085713
|26.12.2018
|Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки
|1180280078626
|Риск не определен
|АЛИМГУЗИН ИЛЬМИР ФЛЮРОВИЧ
|026304961345
|Старший пастор, Совладелец
|ХРИСТОС ДЛЯ ВСЕХ НАРОДОВ Г.САЛАВАТ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ
|ИП (ИП)
|Башкортостан (Республика)
|Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
|318028000034572
|Риск не определен
|АЛИМГУЗИН ИЛЬМИР ФЛЮРОВИЧ
|026304961345
|Старший пастор, Совладелец
|ХРИСТОС ДЛЯ ВСЕХ НАРОДОВ Г.САЛАВАТ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ
|ИП (бывший) (ИП)
|Башкортостан (Республика)
|07.08.2001
|304026304700032
|Недействующее
|АЛИМГУЗИН ИЛЬМИР ФЛЮРОВИЧ
|026304961345
|Старший пастор, Совладелец
|ХРИСТОС ДЛЯ ВСЕХ НАРОДОВ Г.САЛАВАТ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ
|ИП (бывший) (ИП)
|Башкортостан (Республика)
|Ремонт обуви и прочих изделий из кожи
|315028000053467
|Недействующее
|АПЕЛЯСТ БОРИС ШОЛОМОВИЧ
|026810310244
|Председатель общины, Совладелец
|ЕОС, МРООИ
|Председатель общины, Совладелец
|ЕОС, МРООИ
|Башкортостан респ, г. Стерлитамак, ул. Революционная, д. 7 корп. - офис 14
|0268038375
|06.10.2005
|Деятельность религиозных организаций
|1050200016976
|Риск не определен
|АПЕЛЯСТ БОРИС ШОЛОМОВИЧ
|026810310244
|Председатель общины, Совладелец
|ЕОС, МРООИ
|Директор (бывший)
|СОШ № 15 ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. СТЕРЛИТАМАК РБ, МАОУ
|Башкортостан респ., г. Стерлитамак, ул. Шаймуратова, д. 9
|0268012659
|21.10.2002
|Образование среднее общее
|1020202082482
|Риск не определен
|АПЕЛЯСТ БОРИС ШОЛОМОВИЧ
|026810310244
|Председатель общины, Совладелец
|ЕОС, МРООИ
|Председатель (бывший)
|ВОДОКАНАЛ, САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО
|Башкортостан респ., г. Стерлитамак, ул. Днепровская, д. 3
|0268016780
|07.12.2002
|Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
|1020202088411
|Риск не определен
|АРХАНГЕЛЬСКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ВИКТОРОВИЧ
|026908992402
|Настоятель и председатель приходского совета
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ВОЗНЕСЕНСКОГО ХРАМА СЕЛА ЧЕСНОКОВКА УФИМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель и председатель приходского совета
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ВОЗНЕСЕНСКОГО ХРАМА СЕЛА ЧЕСНОКОВКА УФИМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Уфимский район, с. Чесноковка, ул. Школьная, д. 10 корп. А
|0245012268
|19.05.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200021444
|Риск не определен
|АРХАНГЕЛЬСКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ВИКТОРОВИЧ
|026908992402
|Настоятель и председатель приходского совета
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ВОЗНЕСЕНСКОГО ХРАМА СЕЛА ЧЕСНОКОВКА УФИМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ МИРЛИКИЙСКОГО ЧУДОТВОРЦА С. ЗУБОВО УФИМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Уфимский район, с. Зубово, ул. Электрозаводская, д. 2 корп. 1
|0245953882
|09.12.2016
|Деятельность религиозных организаций
|1160280133551
|Риск не определен
|АЧИЛОВ ЕВГЕНИЙ НЕХМАТОВИЧ
|027415907352
|Настоятель (бывший), Совладелец
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА С. ПЕЧЕНКИНО БИРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель (бывший), Совладелец
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА С. ПЕЧЕНКИНО БИРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ., Бирский район, с. Печенкино, ул. Советская, д. 17
|0257995069
|25.10.2010
|Деятельность религиозных организаций
|1100200003970
|Риск не определен
|АЧИЛОВ ЕВГЕНИЙ НЕХМАТОВИЧ
|027415907352
|Настоятель (бывший), Совладелец
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА С. ПЕЧЕНКИНО БИРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель (бывший), Совладелец
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ПРЕПОДОБНОЙ МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ ДЕРЕВНИ НОВОДЕСЯТКИНО БИРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Бирский район, д. Новодесяткино, ул. Трактовая, д. 6 корп. Б
|0257995100
|05.05.2011
|Деятельность религиозных организаций
|1110200002153
|Риск не определен
|АЧИЛОВ ЕВГЕНИЙ НЕХМАТОВИЧ
|027415907352
|Настоятель (бывший), Совладелец
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА С. ПЕЧЕНКИНО БИРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель, Совладелец
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ СЕЛА КЕРЕНЕВО КУШНАРЕНКОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Кушнаренковский район, с. Керенево, ул. Горная, д. 9
|0234995111
|26.08.2011
|Деятельность религиозных организаций
|1110200004287
|Риск не определен
|АЧИЛОВ ЕВГЕНИЙ НЕХМАТОВИЧ
|027415907352
|Настоятель (бывший), Совладелец
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА С. ПЕЧЕНКИНО БИРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель, Совладелец
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПОКРОВА БОЖИЕЙ МАТЕРИ С. КУШНАРЕНКОВО КУШНАРЕНКОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Кушнаренковский район, с. Кушнаренково, аллея Садовая, д. 25
|0234004593
|30.09.2004
|Деятельность религиозных организаций
|1040200007869
|Риск не определен
|АЧИЛОВ ЕВГЕНИЙ НЕХМАТОВИЧ
|027415907352
|Настоятель (бывший), Совладелец
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА С. ПЕЧЕНКИНО БИРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель, Совладелец
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СПАСА НЕРУКОТВОРНОГО ХРАМА С. МЕДВЕДЕРОВО КУШНАРЕНКОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Кушнаренковский район, с. Медведерово, ул. Трактовая, д. 31
|0234995136
|17.01.2012
|Деятельность религиозных организаций
|1120200000106
|Риск не определен
|АЧИЛОВ ЕВГЕНИЙ НЕХМАТОВИЧ
|027415907352
|Настоятель (бывший), Совладелец
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА С. ПЕЧЕНКИНО БИРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель, Совладелец
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПЕТРО-ПАВЛОВСКОГО ХРАМА С.ПЕТРОПАВЛОВО КУШНАРЕНКОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Кушнаренковский район, с. Петропавлово, ул. Центральная, д. 9А
|0234995182
|08.04.2013
|Деятельность религиозных организаций
|1130200001623
|Риск не определен
|АЧИЛОВ ЕВГЕНИЙ НЕХМАТОВИЧ
|027415907352
|Настоятель (бывший), Совладелец
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА С. ПЕЧЕНКИНО БИРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|СВЯЩЕННИК
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТОГО ПРОРОКА ИЛИИ С. ТАРАБЕРДИНО КУШНАРЕНКОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Кушнаренковский район, с. Тарабердино, пер. Кирова 3-Й, д. 3 корп. 1
|0234002229
|25.03.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200016770
|Риск не определен
|АЧИЛОВ ЕВГЕНИЙ НЕХМАТОВИЧ
|027415907352
|Настоятель (бывший), Совладелец
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА С. ПЕЧЕНКИНО БИРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель, Совладелец
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА СЕЛА АХЛЫСТИНО КУШНАРЕНКОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Кушнаренковский район, с. Ахлыстино, ул. Центральная, д. 25
|0234995104
|26.08.2011
|Деятельность религиозных организаций
|1110200004276
|Риск не определен
|АЮПОВ НАИЛЬ ФАРИТОВИЧ
|027714580112
|АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
|ДОМ МОЛИТВЫ ДЛЯ ВСЕХ НАРОДОВ, МРО ЦЕРКОВЬ ЕХБ Г. УФЫ
|Совладелец (бывший)
|ОСВОБОЖДЕНИЕ ПО РБ, РОБО
|Башкортостан респ, г. Стерлитамак, ул. Олега Кошевого, д. 3 корп. - офис
|0274069685
|22.03.2003
|Деятельность профессиональных членских организаций
|1030200016681
|Недействующая компания
|АЮПОВ НАИЛЬ ФАРИТОВИЧ
|027714580112
|АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
|ДОМ МОЛИТВЫ ДЛЯ ВСЕХ НАРОДОВ, МРО ЦЕРКОВЬ ЕХБ Г. УФЫ
|АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
|ДОМ МОЛИТВЫ ДЛЯ ВСЕХ НАРОДОВ, МРО ЦЕРКОВЬ ЕХБ Г. УФЫ
|Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Выборгская, д. 29
|0274045846
|22.03.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200016219
|Риск не определен
|АЮПОВ НАИЛЬ ФАРИТОВИЧ
|027714580112
|АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
|ДОМ МОЛИТВЫ ДЛЯ ВСЕХ НАРОДОВ, МРО ЦЕРКОВЬ ЕХБ Г. УФЫ
|Старший пресвитер (епископ)
|ОБЪЕДИНЕНИЕ ЦЕРКВЕЙ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ БАШКОРТОСТАНА, ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Выборгская, д. 29 корп. - офис
|0274050772
|20.03.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200016043
|Риск не определен
|БАЖОВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ
|026205674815
|Старший пастор
|ХРИСТОС ДЛЯ ВСЕХ НАРОДОВ Г.КУМЕРТАУ, ЦЕРКОВЬ ХВЕ
|Старший пастор
|ХРИСТОС ДЛЯ ВСЕХ НАРОДОВ Г.КУМЕРТАУ, ЦЕРКОВЬ ХВЕ
|Башкортостан респ, г. Кумертау, ул. Новозаринская, д. 6
|0262005214
|10.12.2002
|Деятельность религиозных организаций
|1020200004131
|Риск не определен
|БАЙДУГАНОВ ОЛЕГ КУЗЬМИЧ
|023101514378
|Глава общины, Совладелец
|ОБЩИНА МАРИЙ КУМАЛТЫШ Д. НОВАЯ БУРА КРАСНОКАМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАРИЙСКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ РЕЛИГИИ
|Глава общины, Совладелец
|ОБЩИНА МАРИЙ КУМАЛТЫШ Д. НОВАЯ БУРА КРАСНОКАМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАРИЙСКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ РЕЛИГИИ
|Башкортостан респ, Краснокамский район, д. Новая Бура, ул. Больничная, д. 1
|0231008906
|19.05.2017
|Деятельность религиозных организаций
|1170280034011
|Риск не определен
|БАЙМУРЗИН ГЕННАДИЙ ЯМУРЗИНОВИЧ
|023101417670
|Председатель
|МИР, СПК
|Председатель
|МИР, СПК
|Башкортостан респ., Краснокамский район, с. Музяк, ул. Центральная, д. 51
|0231008053
|20.12.2010
|15 497 000,00
|Смешанное сельское хозяйство
|1100264001793
|Средний риск
|БАЙМУРЗИН ГЕННАДИЙ ЯМУРЗИНОВИЧ
|023101417670
|Председатель
|МИР, СПК
|Глава общины, Совладелец
|ОБЩИНА МАРИЙ КУМАЛТЫШ С. МУЗЯК КРАСНОКАМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАРИЙСКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ РЕЛИГИИ
|Башкортостан респ., Краснокамский район, с. Музяк, ул. Центральная, д. 57
|0231008776
|14.11.2016
|Деятельность религиозных организаций
|1160280126698
|Риск не определен
|БАЙМУРЗИН ГЕННАДИЙ ЯМУРЗИНОВИЧ
|023101417670
|Председатель
|МИР, СПК
|ИП (бывший) (Глава КФХ)
|Башкортостан (Республика)
|309026416000034
|Недействующее
|БАЙМУРЗИН ДЕНИС РАФИСОВИЧ
|660310251633
|Председатель совета, Совладелец
|УФИМСКОЕ ОБЩЕСТВО ВАЙШНАВОВ ГАУРА САНГА, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший)
|ИНСТИТУТ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ, АНО ДПО
|Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Островского, д. 18 кв. 77
|0275912731
|25.09.2017
|Образование профессиональное дополнительное
|1170280062853
|Риск не определен
|БАЙМУРЗИН ДЕНИС РАФИСОВИЧ
|660310251633
|Председатель совета, Совладелец
|УФИМСКОЕ ОБЩЕСТВО ВАЙШНАВОВ ГАУРА САНГА, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Председатель совета, Совладелец
|УФИМСКОЕ ОБЩЕСТВО ВАЙШНАВОВ ГАУРА САНГА, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Орджоникидзе, д. 19 кв. 95
|0273909677
|01.08.2016
|Деятельность религиозных организаций
|1160280101354
|Риск не определен
|БАЙМУРЗИН ДЕНИС РАФИСОВИЧ
|660310251633
|Председатель совета, Совладелец
|УФИМСКОЕ ОБЩЕСТВО ВАЙШНАВОВ ГАУРА САНГА, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Генеральный директор (бывший), Совладелец (бывший) (100%)
|ДОМИНАНТА ЖИЗНИ, ООО
|Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Менделеева, д. 21
|0274174680
|14.03.2013
|Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки
|1130280015360
|Недействующая компания
|БАКАЛКИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
|561603032609
|НАСТОЯТЕЛЬ
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО Д. ТАШЛА ГАФУРИЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|НАСТОЯТЕЛЬ
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО Д. ТАШЛА ГАФУРИЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Гафурийский район, д. Ташла, ул. Молодежная, д. 1
|0219995068
|13.11.2010
|Деятельность религиозных организаций
|1100200004200
|Риск не определен
|БАКЛАНОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ
|027708460900
|Настоятель, Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ХРАМА ВО ИМЯ СВЯТОГО НИКОЛАЯ-ЧУДОТВОРЦА Д. ШМИДТОВО УФИМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель, Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ХРАМА ВО ИМЯ СВЯТОГО НИКОЛАЯ-ЧУДОТВОРЦА Д. ШМИДТОВО УФИМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Уфимский район, д. Шмидтово, ул. Мира, д. 1
|0245995089
|29.04.2011
|Деятельность религиозных организаций
|1110200002010
|Риск не определен
|БАКЛАНОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ
|027708460900
|Настоятель, Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ХРАМА ВО ИМЯ СВЯТОГО НИКОЛАЯ-ЧУДОТВОРЦА Д. ШМИДТОВО УФИМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель, Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ВО ИМЯ СВЯТОГО ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО СЕЛА РУССКИЙ ЮРМАШ УФИМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Уфимский район, с. Русский Юрмаш, ул. Центральная, д. 25 корп. - офис
|0245950017
|22.01.2009
|Деятельность религиозных организаций
|1090200000131
|Риск не определен
|БАТУНИН ПРОХОР ОЛЕГОВИЧ
|027814923324
|ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА, Совладелец
|УФИМСКОЕ ОБЩЕСТВО СОЗНАНИЯ КРИШНЫ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА, Совладелец
|УФИМСКОЕ ОБЩЕСТВО СОЗНАНИЯ КРИШНЫ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Тальковая, д. 37 кв. 28
|0275915651
|15.08.2018
|Деятельность религиозных организаций
|1180280047694
|Риск не определен
|БЕЗРУКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
|561200940742
|Ностоятель
|ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ С. АНДРЕЕВКА АУРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
|Ностоятель
|ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ С. АНДРЕЕВКА АУРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
|Башкортостан респ, Аургазинский район, с. Андреевка, ул. Школьная, д. 6
|0205995068
|29.04.2011
|Деятельность религиозных организаций
|1110200001999
|Риск не определен
|БЕЛЯВЦЕВ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ
|024203575685
|Настоятель, Совладелец
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ СВ.ВМЦ.АНАСТАСИИ УЗОРЕШИТЕЛЬНИЦЫ Г.МЕЛЕУЗА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Совладелец
|МАРФО-МАРИИНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Башкортостан респ, г. Кумертау, с. Ира, ул. Церковная, д. 9 корп. - офис
|0262013134
|23.05.2005
|Деятельность религиозных организаций
|1050200008000
|Риск не определен
|БЕЛЯВЦЕВ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ
|024203575685
|Настоятель, Совладелец
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ СВ.ВМЦ.АНАСТАСИИ УЗОРЕШИТЕЛЬНИЦЫ Г.МЕЛЕУЗА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Совладелец
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА С.НОВОНИКОЛАЕВСКОЕ КУГАРЧИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Кугарчинский район, с. Новониколаевское, д. - корп. - офис
|0232002880
|29.06.2007
|Деятельность религиозных организаций
|1070200001992
|Риск не определен
|БЕЛЯВЦЕВ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ
|024203575685
|Настоятель, Совладелец
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ СВ.ВМЦ.АНАСТАСИИ УЗОРЕШИТЕЛЬНИЦЫ Г.МЕЛЕУЗА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель, Совладелец
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ СВ.ВМЦ.АНАСТАСИИ УЗОРЕШИТЕЛЬНИЦЫ Г.МЕЛЕУЗА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, г. Кумертау, с. Ира, ул. Церковная, д. 10
|0263995130
|08.12.2011
|Деятельность религиозных организаций
|1110200005728
|Риск не определен
|БЕЛЯЕВ ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
|027105361810
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА СВЯТО-АНДРЕЕВСКОГО ХРАМА ГОРОДА ТУЙМАЗЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА СВЯТО-АНДРЕЕВСКОГО ХРАМА ГОРОДА ТУЙМАЗЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Туймазинский район, г. Туймазы, ул. Островского, д. 39
|0269005090
|01.03.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200010191
|Риск не определен
|БЕРЕЖНЕВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ
|026825086482
|НАСТОЯТЕЛЬ, Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КАЗАНСКО-НИКОЛЬСКОГО И АННЫ ПРОРОЧИЦЫ ХРАМА Д. РЯЗАНОВКА СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Совладелец (25%)
|КВАЛИЯ, ООО
|Башкортостан респ, Стерлитамакский район, с. Мариинский, ул. Лазурная, д. 2
|0242008104
|18.08.2008
|195 229 000,00
|Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
|1080242000574
|Низкий риск
|БЕРЕЖНЕВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ
|026825086482
|НАСТОЯТЕЛЬ, Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КАЗАНСКО-НИКОЛЬСКОГО И АННЫ ПРОРОЧИЦЫ ХРАМА Д. РЯЗАНОВКА СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Генеральный директор, Совладелец (33%)
|ИРСЗ -СЗ, ООО
|Башкортостан респ, Стерлитамакский район, с. Мариинский, ул. Хвойная, д. 2 А
|0242008288
|05.02.2009
|107 692 000,00
|Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
|1090242000155
|Низкий риск
|БЕРЕЖНЕВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ
|026825086482
|НАСТОЯТЕЛЬ, Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КАЗАНСКО-НИКОЛЬСКОГО И АННЫ ПРОРОЧИЦЫ ХРАМА Д. РЯЗАНОВКА СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Генеральный директор, Совладелец (33%)
|ИСЗ -СЗ, ООО
|Башкортостан респ, Стерлитамакский район, с. Мариинский, ул. Хвойная, д. 2 А
|0242011202
|18.12.2013
|42 278 000,00
|Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
|1130280075430
|Низкий риск
|БЕРЕЖНЕВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ
|026825086482
|НАСТОЯТЕЛЬ, Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КАЗАНСКО-НИКОЛЬСКОГО И АННЫ ПРОРОЧИЦЫ ХРАМА Д. РЯЗАНОВКА СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Совладелец (бывший) (50%)
|ГИПРОСТРОЙ, ООО
|Башкортостан респ, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д. 138 А пом. 1
|0268041829
|04.08.2006
|16 108 000,00
|Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта
|1060268025586
|Низкий риск
|БЕРЕЖНЕВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ
|026825086482
|НАСТОЯТЕЛЬ, Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КАЗАНСКО-НИКОЛЬСКОГО И АННЫ ПРОРОЧИЦЫ ХРАМА Д. РЯЗАНОВКА СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Совладелец (33,33%)
|ГРАНДТЕХСТРОЙ, ООО
|Башкортостан респ, Стерлитамакский район, с. Мариинский, ул. Лазурная, д. 11
|0242009860
|22.11.2012
|11 104 000,00
|Строительство жилых и нежилых зданий
|1120242001186
|Низкий риск
|БЕРЕЖНЕВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ
|026825086482
|НАСТОЯТЕЛЬ, Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КАЗАНСКО-НИКОЛЬСКОГО И АННЫ ПРОРОЧИЦЫ ХРАМА Д. РЯЗАНОВКА СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Совладелец (100%)
|ВИЗИТ, ООО
|Башкортостан респ, Стерлитамакский район, с. Мариинский, ул. Лазурная, д. 11 пом. VIII
|0268039097
|13.12.2005
|8 658 000,00
|Торговля розничная в неспециализированных магазинах
|1050203465245
|Низкий риск
|БЕРЕЖНЕВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ
|026825086482
|НАСТОЯТЕЛЬ, Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КАЗАНСКО-НИКОЛЬСКОГО И АННЫ ПРОРОЧИЦЫ ХРАМА Д. РЯЗАНОВКА СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Совладелец (бывший) (25%)
|КУГАНАК-ПРОМИНВЕСТ, ООО
|Башкортостан респ, Стерлитамакский район, с. Большой Куганак, ул. Ленина, д. 32
|0242007887
|19.02.2008
|Производство керамических плит и плиток
|1080242000145
|Недействующая компания
|БЕРЕЖНЕВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ
|026825086482
|НАСТОЯТЕЛЬ, Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КАЗАНСКО-НИКОЛЬСКОГО И АННЫ ПРОРОЧИЦЫ ХРАМА Д. РЯЗАНОВКА СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Совладелец (бывший) (25%)
|ВЫБОР, ООО
|Башкортостан респ, г. Стерлитамак, ул. Харьковская, д. 2 корп. А
|0268040303
|03.04.2006
|Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
|1060268013640
|Недействующая компания
|БЕРЕЖНЕВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ
|026825086482
|НАСТОЯТЕЛЬ, Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КАЗАНСКО-НИКОЛЬСКОГО И АННЫ ПРОРОЧИЦЫ ХРАМА Д. РЯЗАНОВКА СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|НАСТОЯТЕЛЬ, Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КАЗАНСКО-НИКОЛЬСКОГО И АННЫ ПРОРОЧИЦЫ ХРАМА Д. РЯЗАНОВКА СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ., Стерлитамакский район, д. Рязановка, ул. Центральная, д. 77 корп. А офис
|0242006756
|21.12.2005
|Деятельность религиозных организаций
|1050200020199
|Риск не определен
|БЕРЕЖНЕВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ
|026825086482
|НАСТОЯТЕЛЬ, Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КАЗАНСКО-НИКОЛЬСКОГО И АННЫ ПРОРОЧИЦЫ ХРАМА Д. РЯЗАНОВКА СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Генеральный директор (бывший)
|ДИАЛИТ, ООО АН
|Башкортостан респ, г. Стерлитамак, ул. Заводская, д. 8
|0268031041
|20.11.2002
|Предоставление посреднических услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
|1020202085419
|Недействующая компания
|БЕРЕЖНЕВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ
|026825086482
|НАСТОЯТЕЛЬ, Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КАЗАНСКО-НИКОЛЬСКОГО И АННЫ ПРОРОЧИЦЫ ХРАМА Д. РЯЗАНОВКА СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Генеральный директор (бывший), Совладелец (бывший) (42,50%)
|КУГАНАК КЕРАМА, ООО
|Башкортостан респ, Стерлитамакский район, с. Большой Куганак
|0242006650
|31.08.2005
|Производство керамических плит и плиток
|1050201546746
|Недействующая компания
|БЕРЕЖНЕВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ
|026825086482
|НАСТОЯТЕЛЬ, Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КАЗАНСКО-НИКОЛЬСКОГО И АННЫ ПРОРОЧИЦЫ ХРАМА Д. РЯЗАНОВКА СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Генеральный директор (бывший), Совладелец (бывший) (50%)
|ИПОТЕКА, ООО ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ
|Башкортостан респ, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д. 140 корп. А пом. I
|0268034885
|22.06.2004
|Предоставление посреднических услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
|1040203424634
|Недействующая компания
|БЕРЕЖНЕВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ
|026825086482
|НАСТОЯТЕЛЬ, Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КАЗАНСКО-НИКОЛЬСКОГО И АННЫ ПРОРОЧИЦЫ ХРАМА Д. РЯЗАНОВКА СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Генеральный директор (бывший), Совладелец (бывший) (25%)
|СТЕРЛИТАМАКРАЙСТРОЙЗАКАЗЧИК, ООО
|Башкортостан респ, Стерлитамакский район, с. Большой Куганак, ул. Ленина, д. 32
|0242006178
|20.11.2003
|Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
|1030201528499
|Недействующая компания
|БЕРЕЖНЕВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ
|026825086482
|НАСТОЯТЕЛЬ, Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КАЗАНСКО-НИКОЛЬСКОГО И АННЫ ПРОРОЧИЦЫ ХРАМА Д. РЯЗАНОВКА СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИП (ИП)
|Башкортостан (Республика)
|Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
|314028000100252
|Риск не определен
|БИБИК ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ
|023501539458
|Председатель, Совладелец
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД АНТОНИЕВСКОГО ХРАМА С. АНТОНОВКА МЕЛЕУЗОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Председатель, Совладелец
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД АНТОНИЕВСКОГО ХРАМА С. АНТОНОВКА МЕЛЕУЗОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Мелеузовский район, д. Антоновка, ул. Калинина, д. 57 корп. 1
|0263010626
|31.01.2005
|Деятельность религиозных организаций
|1050200000674
|Риск не определен
|БИБИК ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ
|023501539458
|Председатель, Совладелец
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД АНТОНИЕВСКОГО ХРАМА С. АНТОНОВКА МЕЛЕУЗОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Глава сельского поселения (бывший)
|СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕВЧЕНКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Мелеузовский район, д. Антоновка, ул. Калинина, д. 51
|0263011789
|08.06.2006
|Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений
|1060263008156
|Риск не определен
|БИБИК ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ
|023501539458
|Председатель, Совладелец
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД АНТОНИЕВСКОГО ХРАМА С. АНТОНОВКА МЕЛЕУЗОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Глава администрации (бывший)
|АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕВЧЕНКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ., Мелеузовский район, д. Антоновка, ул. Калинина, д. 51
|0235003384
|20.12.2002
|Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений
|1020201848974
|Риск не определен
|БИКБУЛАТОВ РАЛИФ ХАНИФОВИЧ
|026406420176
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕНСКОГО ХРАМА ДЕРЕВНИ КУТЕРЕМ КАЛТАСИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕНСКОГО ХРАМА ДЕРЕВНИ КУТЕРЕМ КАЛТАСИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Калтасинский район, с. Кутерем, ул. Садовая, д. 12 корп. А офис
|0227005998
|03.08.2007
|Деятельность религиозных организаций
|1070200002476
|Риск не определен
|БИКБУЛАТОВ РАЛИФ ХАНИФОВИЧ
|026406420176
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕНСКОГО ХРАМА ДЕРЕВНИ КУТЕРЕМ КАЛТАСИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|НАСТОЯТЕЛЬ
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОГО ХРАМА С. БАКАЛЫ БАКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Бакалинский район, с. Бакалы, ул. Октябрьская, д. 8
|0207002653
|09.02.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200004680
|Риск не определен
|БОГОМОЛОВА ЛЮДМИЛА ЛЬВОВНА
|026813721370
|Председатель приходского совета
|ПРИХОД В ЧЕСТЬ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
|Председатель приходского совета
|ПРИХОД В ЧЕСТЬ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
|Башкортостан респ, г. Стерлитамак, ул. Ватутина, д. 34
|0268025231
|31.01.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200003360
|Риск не определен
|БОРИСЕНКО НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
|561502580334
|Игуменья
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БОГОРОДИЦЕ ТИХВИНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ ПОСЕЛКА ПРИЮТОВО БЕЛЕБЕЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Игуменья
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БОГОРОДИЦЕ ТИХВИНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ ПОСЕЛКА ПРИЮТОВО БЕЛЕБЕЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Белебеевский район, рабочий пос. Приютово, ул. Островского, д. 27
|0205005828
|11.11.2004
|Деятельность религиозных организаций
|1040200012962
|Риск не определен
|БОРИСЕНКО НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
|561502580334
|Игуменья
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БОГОРОДИЦЕ ТИХВИНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ ПОСЕЛКА ПРИЮТОВО БЕЛЕБЕЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД БОГОРОДИЦЕ-ТИХВИНСКОГО ХРАМА Р.П. ПРИЮТОВО БЕЛЕБЕЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Белебеевский район, рабочий пос. Приютово, ул. Островского, д. 27
|0255012556
|25.11.2005
|Деятельность религиозных организаций
|1050200018989
|Риск не определен
|БОСЫХ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ
|027610216888
|Председатель общины, Совладелец
|ПРАВОСЛАВНАЯ СТАРООБРЯДЧЕСКАЯ ОБЩИНА ГОРОДА УФЫ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Председатель общины, Совладелец
|ПРАВОСЛАВНАЯ СТАРООБРЯДЧЕСКАЯ ОБЩИНА ГОРОДА УФЫ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Ишимская, д. 29 корп. - офис
|0276980477
|03.08.2011
|Деятельность религиозных организаций
|1110200003836
|Риск не определен
|БОСЫХ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ
|027610216888
|Председатель общины, Совладелец
|ПРАВОСЛАВНАЯ СТАРООБРЯДЧЕСКАЯ ОБЩИНА ГОРОДА УФЫ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|Тюменская область
|21.12.1995
|305861109800082
|Недействующее
|БОСЫХ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ
|027610216888
|Председатель общины, Совладелец
|ПРАВОСЛАВНАЯ СТАРООБРЯДЧЕСКАЯ ОБЩИНА ГОРОДА УФЫ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|Башкортостан (Республика)
|24.03.1998
|Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах
|304027609600359
|Недействующее
|БРОННИКОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ
|026700455864
|НАСТОЯТЕЛЬ
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ СВЯТЫХ БЕССРЕБРЕНИКОВ КОСМЫ И ДАМИАНА Д. КОЖАЙ-АНДРЕЕВО ТУЙМАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|НАСТОЯТЕЛЬ
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ СВЯТЫХ БЕССРЕБРЕНИКОВ КОСМЫ И ДАМИАНА Д. КОЖАЙ-АНДРЕЕВО ТУЙМАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Туймазинский район, с. Кожай-Андреево, ул. Нижняя, д. 26
|0269039357
|14.12.2018
|Деятельность религиозных организаций
|1180280075535
|Риск не определен
|БРОННИКОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ
|026700455864
|НАСТОЯТЕЛЬ
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ СВЯТЫХ БЕССРЕБРЕНИКОВ КОСМЫ И ДАМИАНА Д. КОЖАЙ-АНДРЕЕВО ТУЙМАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель (бывший)
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕНСКОГО ХРАМА С. АНДРЕЕВКА ИЛИШЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Илишевский район, с. Андреевка, ул. Советская, д. 45
|0225007005
|01.03.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200010367
|Риск не определен
|БРОННИКОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ
|026700455864
|НАСТОЯТЕЛЬ
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ СВЯТЫХ БЕССРЕБРЕНИКОВ КОСМЫ И ДАМИАНА Д. КОЖАЙ-АНДРЕЕВО ТУЙМАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель (бывший)
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД УСПЕНСКОГО ХРАМА СЕЛА АНГАСЯК ДЮРТЮЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Дюртюлинский район, с. Ангасяк, ул. Чиглинцева, д. 5
|0260003571
|23.01.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200001886
|Риск не определен
|БРОННИКОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ
|026700455864
|НАСТОЯТЕЛЬ
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ СВЯТЫХ БЕССРЕБРЕНИКОВ КОСМЫ И ДАМИАНА Д. КОЖАЙ-АНДРЕЕВО ТУЙМАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель (бывший)
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ПАНТЕЛЕИМОВСКОГО ХРАМА Д. КНЯЗЬ-ЕЛГА ИЛИШЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Илишевский район, д. Князь-Елга, ул. Церковная, д. 1 корп. - офис
|0225009235
|29.04.2008
|Деятельность религиозных организаций
|1080200001408
|Риск не определен
|БРОННИКОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ
|026700455864
|НАСТОЯТЕЛЬ
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ СВЯТЫХ БЕССРЕБРЕНИКОВ КОСМЫ И ДАМИАНА Д. КОЖАЙ-АНДРЕЕВО ТУЙМАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель (бывший)
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО ХРАМА ДЕРЕВНИ КРЕЩЕНКА ИЛИШЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Илишевский район, д. Крещенка, ул. Михайловская, д. 1 корп. - офис
|0225009806
|30.06.2009
|Деятельность религиозных организаций
|1090200001760
|Риск не определен
|БУКАЧЕВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
|744516897308
|Настоятель, Совладелец
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАЙЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА С.МИХАЙЛОВКА АБЗЕЛИЛОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Настоятель, Совладелец
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАЙЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА С.МИХАЙЛОВКА АБЗЕЛИЛОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Башкортостан респ, Абзелиловский район, с. Михайловка, ул. Коммунистическая, д. 194
|0201995042
|08.10.2010
|Деятельность религиозных организаций
|1100200003750
|Риск не определен
|БУКАЧЕВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
|744516897308
|Настоятель, Совладелец
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАЙЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА С.МИХАЙЛОВКА АБЗЕЛИЛОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Настоятель, Совладелец
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПОКРОВА БОЖИЕЙ МАТЕРИ С.КРАСНАЯ БАШКИРИЯ АБЗЕЛИЛОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Башкортостан респ, Абзелиловский район, с. Красная Башкирия, ул. Советская, д. 14 офис 2
|0201995067
|19.07.2011
|Деятельность религиозных организаций
|1110200003627
|Риск не определен
|БУКАЧЕВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
|744516897308
|Настоятель, Совладелец
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАЙЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА С.МИХАЙЛОВКА АБЗЕЛИЛОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|ИП (бывший) (ИП)
|Челябинская область
|309744517000058
|Недействующее
|БУЛЫШЕВ МАКСИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ
|025604794534
|ПАСТОР
|НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ Г. БЛАГОВЕЩЕНСК, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ (ПЯТИДЕСЯТНИКОВ) ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
|Совладелец (100%)
|СК СИОН, ООО
|Башкортостан респ, Благовещенский район, г. Благовещенск, ул. Демьяна Бедного, д. 68 корп. А
|0277928695
|16.05.2018
|Производство прочих строительно-монтажных работ
|1180280030040
|Средний риск
|БУЛЫШЕВ МАКСИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ
|025604794534
|ПАСТОР
|НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ Г. БЛАГОВЕЩЕНСК, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ (ПЯТИДЕСЯТНИКОВ) ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
|Совладелец (бывший)
|АНГЕЛЫ ПОБЕДЫ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
|Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Юрия Гагарина, д. 40 офис 219
|0276981287
|11.04.2013
|Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
|1130200001766
|Недействующая компания
|БУЛЫШЕВ МАКСИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ
|025604794534
|ПАСТОР
|НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ Г. БЛАГОВЕЩЕНСК, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ (ПЯТИДЕСЯТНИКОВ) ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
|ПАСТОР
|НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ Г. БЛАГОВЕЩЕНСК, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ (ПЯТИДЕСЯТНИКОВ) ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
|Башкортостан респ, Благовещенский район, г. Благовещенск, ул. Демьяна Бедного, д. 68 корп. А
|0258951770
|23.11.2017
|Деятельность религиозных организаций
|1170280076724
|Риск не определен
|БУРЕЕВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
|025503351494
|Пресвитер, Совладелец
|ДОМ МОЛИТВЫ ДЛЯ ВСЕХ НАРОДОВ, ЦЕРКОВЬ ЕХБ Г. БЕЛЕБЕЯ
|Пресвитер, Совладелец
|ДОМ МОЛИТВЫ ДЛЯ ВСЕХ НАРОДОВ, ЦЕРКОВЬ ЕХБ Г. БЕЛЕБЕЯ
|Башкортостан респ, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Трудовая, д. 79
|0255008214
|21.01.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200000533
|Риск не определен
|БУРЦЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
|027310446707
|Настоятель, Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКОГО ХРАМА С.БЕДЕЕВА ПОЛЯНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель, Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКОГО ХРАМА С.БЕДЕЕВА ПОЛЯНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Благовещенский район, с. Бедеева Поляна, ул. Набережная, д. 2 корп. А
|0258006832
|27.02.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200010070
|Риск не определен
|БУРЦЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
|027310446707
|Настоятель, Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКОГО ХРАМА С.БЕДЕЕВА ПОЛЯНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|НАСТОЯТЕЛЬ
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПРОРОКО-ИЛИИНСКОГО ХРАМА С. ИЛЬИНА ПОЛЯНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Благовещенский район, с. Ильино-Поляна, ул. Советская, д. 12 корп. - офис
|0258012032
|05.03.2008
|Деятельность религиозных организаций
|1080200000836
|Риск не определен
|ВАЛЕЕВ РУСЛАН ФАРИТОВИЧ
|165035177231
|Пастор
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН-АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ ГОРОДА ОКТЯБРЬСКИЙ
|Совладелец (бывший)
|ПРОТО-ОМЕГА, АНО
|Татарстан респ, г. Набережные Челны, ул. Им Комарова, д. 14 офис 55
|1650137149
|21.02.2006
|Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки
|1061650012456
|Недействующая компания
|ВАЛЕЕВ РУСЛАН ФАРИТОВИЧ
|165035177231
|Пастор
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН-АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ ГОРОДА ОКТЯБРЬСКИЙ
|Пастор
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН-АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ ГОРОДА ОКТЯБРЬСКИЙ
|Башкортостан респ, г. Октябрьский, ул. Чехова, д. 54
|0265018758
|19.12.2002
|Деятельность религиозных организаций
|1020200005506
|Риск не определен
|ВАНДРЕЙ РОМАН СЕРГЕЕВИЧ
|025901649650
|Административный руководитель, Совладелец
|ДОМ МОЛИТВЫ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ ГОРОДА ДАВЛЕКАНОВО
|Административный руководитель, Совладелец
|ДОМ МОЛИТВЫ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ ГОРОДА ДАВЛЕКАНОВО
|Башкортостан респ, Давлекановский район, г. Давлеканово, ул. Комарова, д. 16
|0259005944
|20.03.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200016010
|Риск не определен
|ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСЕЙ ФИЛИППОВИЧ
|023302592062
|АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ, Совладелец
|БЛАГОДАТЬ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ ГОРОДА КУМЕРТАУ
|АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ, Совладелец
|БЛАГОДАТЬ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ ГОРОДА КУМЕРТАУ
|Башкортостан респ, г. Кумертау, ул. Пролетарская, д. 27
|0262995096
|10.12.2012
|Деятельность религиозных организаций
|1120200005221
|Риск не определен
|ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСЕЙ ФИЛИППОВИЧ
|023302592062
|АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ, Совладелец
|БЛАГОДАТЬ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ ГОРОДА КУМЕРТАУ
|ИП (ИП)
|Башкортостан (Республика)
|Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
|311026222700042
|Риск не определен
|ВАСИЛЬЕВ АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ
|027311966667
|Настоятель, Совладелец
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ТАБЫНСКО-БОГОРОДИЦКОГО ХРАМА С.АРСЕНОВО ЗИАНЧУРИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель, Совладелец
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ТАБЫНСКО-БОГОРОДИЦКОГО ХРАМА С.АРСЕНОВО ЗИАНЧУРИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Зианчуринский район, с. Арсеново, ул. Школьная, д. 12
|0222995036
|11.04.2011
|Деятельность религиозных организаций
|1110200001669
|Риск не определен
|ВАСИЛЬЕВ АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ
|027311966667
|Настоятель, Совладелец
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ТАБЫНСКО-БОГОРОДИЦКОГО ХРАМА С.АРСЕНОВО ЗИАНЧУРИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель (бывший), Совладелец
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА С ЮМАШЕВО ЧЕКМАГУШЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Чекмагушевский район, с. Юмашево, ул. Советская, д. 23 корп. 1
|0249995097
|24.06.2014
|Деятельность религиозных организаций
|1140200001655
|Риск не определен
|ВАСИН ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ
|026308079293
|Настоятель
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА УСПЕНИЯ БОЖИЕЙ МАТЕРИ С.ХЛЕБОДАРОВКА МЕЛЕУЗОВСКОГО Р-НА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА УСПЕНИЯ БОЖИЕЙ МАТЕРИ С.ХЛЕБОДАРОВКА МЕЛЕУЗОВСКОГО Р-НА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Мелеузовский район, с. Хлебодаровка
|0263007976
|26.02.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200009366
|Риск не определен
|ВАСИН ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ
|026308079293
|Настоятель
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА УСПЕНИЯ БОЖИЕЙ МАТЕРИ С.ХЛЕБОДАРОВКА МЕЛЕУЗОВСКОГО Р-НА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель (бывший)
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ БЛАЖЕННОЙ ВАРВАРЫ СКВОРЧИХИНСКОЙ С.НУГУШ МЕЛЕУЗОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Мелеузовский район, с. Нугуш, ул. Космонавтов, д. 15
|0263011490
|28.03.2006
|Деятельность религиозных организаций
|1060200002510
|Риск не определен
|ВАСЮКОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
|027412824027
|Управляющий
|УФИМСКАЯ ЕПАРХИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший) (12,50%)
|МЕРСЛЕНД, ТОО ФИРМА
|Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Сочинская, д. 29
|0274087564
|25.06.2007
|Производство машин и сельскохозяйственного оборудования для обработки почвы
|1070274005460
|Недействующая компания
|ВАСЮКОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
|027412824027
|Управляющий
|УФИМСКАЯ ЕПАРХИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Управляющий
|УФИМСКАЯ ЕПАРХИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 50/2
|0274038623
|25.04.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200020652
|Риск не определен
|ВАСЮКОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
|027412824027
|Управляющий
|УФИМСКАЯ ЕПАРХИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Настоятель (бывший)
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ИВЕРСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ Г.УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Ферина, д. 15
|0273010209
|26.02.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200008981
|Риск не определен
|ВЕДЕРНИКОВ ПАВЕЛ СТАНИСЛАВОВИЧ
|027319015800
|Пастор, Совладелец
|СВЯТОЙ ТРОИЦЫ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ Г.УФЫ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ
|Директор (бывший), Совладелец (50%)
|КОРВЕСТ, ООО
|Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Калинина, д. 20
|0277124302
|20.09.2012
|4 490 000,00
|Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования
|1120280037195
|Низкий риск
|ВЕДЕРНИКОВ ПАВЕЛ СТАНИСЛАВОВИЧ
|027319015800
|Пастор, Совладелец
|СВЯТОЙ ТРОИЦЫ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ Г.УФЫ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ
|Пастор, Совладелец
|СВЯТОЙ ТРОИЦЫ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ Г.УФЫ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ
|Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Калинина, д. 20
|0273034866
|12.05.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200021345
|Риск не определен
|ВЕДЕРНИКОВ ПАВЕЛ СТАНИСЛАВОВИЧ
|027319015800
|Пастор, Совладелец
|СВЯТОЙ ТРОИЦЫ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ Г.УФЫ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ
|ИП (бывший) (ИП)
|Башкортостан (Республика)
|307027703700045
|Недействующее
|ВЕДЕРНИКОВ ПАВЕЛ СТАНИСЛАВОВИЧ
|027319015800
|Пастор, Совладелец
|СВЯТОЙ ТРОИЦЫ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ Г.УФЫ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ
|ИП (бывший) (ИП)
|Башкортостан (Республика)
|13.11.2000
|305027300100468
|Недействующее
|ВЕЛЕНЧУК ТРОФИМ
|022703811506
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СРЕТЕНСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА Г. ОКТЯБРЬСКИЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СРЕТЕНСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА Г. ОКТЯБРЬСКИЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, г. Октябрьский, ул. Крестьянская, д. 15
|0265008291
|25.02.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200008915
|Риск не определен
|ВЕЛИКИЙ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
|026821167532
|Старший пастор, Совладелец
|ЖИВАЯ ВЕРА Г.СТЕРЛИТАМАК, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ
|Совладелец (бывший) (50%)
|РУФЬ, ООО
|Башкортостан респ, г. Стерлитамак, ул. Толбухина, д. 8
|0268028306
|26.12.2002
|Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
|1020202091601
|Недействующая компания
|ВЕЛИКИЙ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
|026821167532
|Старший пастор, Совладелец
|ЖИВАЯ ВЕРА Г.СТЕРЛИТАМАК, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ
|Старший пастор, Совладелец
|ЖИВАЯ ВЕРА Г.СТЕРЛИТАМАК, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ
|Башкортостан респ, г. Стерлитамак, ул. Вокзальная, д. 11 корп. А офис
|0268013074
|18.03.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200015230
|Риск не определен
|ВЕНИКОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
|025006291750
|Президент, Совладелец
|МИССИЯ ЕВАНГЕЛИЗАЦИИ И БЛАГОТВОРЕНИЯ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ (ПЯТИДЕСЯТНИКОВ) БЛАГАЯ ВЕСТЬ С. АЛКИНО, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец
|ЭММАНУИЛ, МИССИЯ
|Курганская обл, г. Курган, проспект Машиностроителей, д. 38 корп. - офис
|4501040202
|31.03.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1034593004654
|Риск не определен
|ВЕНИКОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
|025006291750
|Президент, Совладелец
|МИССИЯ ЕВАНГЕЛИЗАЦИИ И БЛАГОТВОРЕНИЯ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ (ПЯТИДЕСЯТНИКОВ) БЛАГАЯ ВЕСТЬ С. АЛКИНО, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Президент, Совладелец
|МИССИЯ ЕВАНГЕЛИЗАЦИИ И БЛАГОТВОРЕНИЯ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ (ПЯТИДЕСЯТНИКОВ) БЛАГАЯ ВЕСТЬ С. АЛКИНО, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Башкортостан респ, Чишминский район, д. Алкино, ул. Почтовая, д. 54 корп. - офис
|0250012200
|08.04.2008
|Деятельность религиозных организаций
|1080200001243
|Риск не определен
|ВЕТРОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ
|026206598941
|Настоятель (бывший), Совладелец
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ПОКРОВА БОЖИЕЙ МАТЕРИ С. БУГУЛЬЧАН КУЮРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель (бывший), Совладелец
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ПОКРОВА БОЖИЕЙ МАТЕРИ С. БУГУЛЬЧАН КУЮРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Куюргазинский район, с. Бугульчан, ул. Центральная, д. 5
|0233995038
|25.01.2011
|Деятельность религиозных организаций
|1110200000240
|Риск не определен
|ВЕТРОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ
|026206598941
|Настоятель (бывший), Совладелец
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ПОКРОВА БОЖИЕЙ МАТЕРИ С. БУГУЛЬЧАН КУЮРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ТИХОНОВСКОГО ХРАМА С. ЕРМОЛАЕВО КУЮРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Куюргазинский район, с. Ермолаево, ул. Ленина, д. 7
|0233001688
|21.10.2002
|Деятельность религиозных организаций
|1020200001249
|Риск не определен
|ВЕТРОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ
|026206598941
|Настоятель (бывший), Совладелец
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ПОКРОВА БОЖИЕЙ МАТЕРИ С. БУГУЛЬЧАН КУЮРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель (бывший)
|ДЕРЖАВНАЯ С. МАЯЧНЫЙ Г. КУМЕРТАУ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
|Башкортостан респ, г. Кумертау, с. Маячный, ул. Матросова, д. 1
|0262011070
|26.02.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200009300
|Риск не определен
|ВЕТЧИНИН ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ
|021102813585
|Настоятель
|ДЕРЖАВНАЯ Г.МЕЖГОРЬЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
|Настоятель
|ДЕРЖАВНАЯ Г.МЕЖГОРЬЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
|Башкортостан респ., Белорецкий район, г. Межгорье, д. Межгорье-1, ул. Комсомольская, д. 15
|0279000084
|05.01.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1020200007805
|Риск не определен
|ВЕТЧИНИН ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ
|021102813585
|Настоятель
|ДЕРЖАВНАЯ Г.МЕЖГОРЬЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
|Настоятель (бывший)
|ПРИХОД СВЯТО-ФИЛАРЕТОВСКОГО ХРАМА С.ЗИГАЗА БЕЛОРЕЦКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Белорецкий район, с. Зигаза, ул. Шайхулова
|0256013464
|28.02.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200009729
|Недействующая компания
|ВЕТЧИНИН ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ
|021102813585
|Настоятель
|ДЕРЖАВНАЯ Г.МЕЖГОРЬЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
|Настоятель (бывший)
|НОВОМУЧЕНИКОВ РОССИЙСКИХ, ХРАМ
|Башкортостан респ, Белорецкий район, г. Межгорье, ул. Татлинская, д. 5 офис 12
|0279000366
|05.01.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1020200007816
|Недействующая компания
|ВЕТЧИНИН ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ
|021102813585
|Настоятель
|ДЕРЖАВНАЯ Г.МЕЖГОРЬЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
|НАСТОЯТЕЛЬ (бывший)
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА НОВОМУЧЕННИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ Г.МЕЖГОРЬЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Башкортостан респ., г. Межгорье, ул. Татлинская, д. 5 офис 22
|0279998024
|22.10.2010
|Деятельность религиозных организаций
|1100200003969
|Риск не определен
|ВОЛКОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
|026405516100
|ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА, Совладелец
|НЕФТЕКАМСКОЕ ОБЩЕСТВО ВАЙШНАВОВ БХАГАВАТА САНГА, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА, Совладелец
|НЕФТЕКАМСКОЕ ОБЩЕСТВО ВАЙШНАВОВ БХАГАВАТА САНГА, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Башкортостан респ, г. Нефтекамск, ул. Строителей, д. 91 корп. 5 кв. 39
|0264075320
|19.01.2018
|Деятельность религиозных организаций
|1180280002650
|Риск не определен
|ВОЛКОВ СЕРГЕЙ НИКИФОРОВИЧ
|021000492759
|НАСТОЯТЕЛЬ
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО С. СОКОЛКИ БЕЛОКАТАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|НАСТОЯТЕЛЬ
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО С. СОКОЛКИ БЕЛОКАТАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ., Белокатайский район, с. Соколки, ул. Питерская, д. 2
|0210028323
|07.03.2019
|Деятельность религиозных организаций
|1190280017047
|Риск не определен
|ВОЛКОВ СЕРГЕЙ НИКИФОРОВИЧ
|021000492759
|НАСТОЯТЕЛЬ
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО С. СОКОЛКИ БЕЛОКАТАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель, Совладелец
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ МИРЛИКИЙСКОГО СЕЛА СТАРОБЕЛОКАТАЙ БЕЛОКАТАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Белокатайский район, с. Старобелокатай, ул. И.Дятлова, д. 1 корп. А
|0210995024
|16.08.2011
|Деятельность религиозных организаций
|1110200003980
|Риск не определен
|ГАВРИК АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ
|660607714709
|НАСТОЯТЕЛЬ
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКОГО ХРАМА СЕЛА ВОЗДВИЖЕНКА ТУЙМАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|НАСТОЯТЕЛЬ
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКОГО ХРАМА СЕЛА ВОЗДВИЖЕНКА ТУЙМАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Туймазинский район, д. Воздвиженка, ул. Церковная, д. 13 корп. А
|0244001873
|27.02.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200010169
|Риск не определен
|ГАВРЮШЕНКО НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА
|561502011320
|Игуменья
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БИРСКИЙ СВЯТО-ТРОИЦКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ
|Игуменья
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БИРСКИЙ СВЯТО-ТРОИЦКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ
|Башкортостан респ, Бирский район, г. Бирск, пл. Чапаева, д. 15
|0257002899
|18.02.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200007804
|Риск не определен
|ГАВРЮШЕНКО НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА
|561502011320
|Игуменья
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БИРСКИЙ СВЯТО-ТРОИЦКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ
|НАСТОЯТЕЛЬ
|БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ СВЯТЫХ ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА СЕЛА КРАСНЫЙ КЛЮЧ НУРИМАНОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ., Нуримановский район, с. Красный Ключ, ул. Матросова, д. 38 корп. 1
|0239002092
|01.02.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200003481
|Риск не определен
|ГАЗИЗУЛЛИН РУСЛАН ФАРИТОВИЧ
|027401661853
|АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ, Совладелец
|ПРЕОБРАЖЕНИЕ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ ГОРОДА СТЕРЛИТАМАК
|АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ, Совладелец
|ПРЕОБРАЖЕНИЕ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ ГОРОДА СТЕРЛИТАМАК
|Башкортостан респ, г. Стерлитамак, ул. Курчатова, д. 40 офис 4
|0268980410
|14.12.2012
|Деятельность религиозных организаций
|1120200005331
|Риск не определен
|ГАЗИЗУЛЛИН РУСЛАН ФАРИТОВИЧ
|027401661853
|АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ, Совладелец
|ПРЕОБРАЖЕНИЕ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ ГОРОДА СТЕРЛИТАМАК
|ИП (бывший) (ИП)
|Башкортостан (Республика)
|Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
|313028000098071
|Недействующее
|ГАЛКИН ФЕДОР АРКАДЬЕВИЧ
|027809282700
|Настоятель прихода председатель приходского совета, Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ Д.ФОМИЧЕВО УФИМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ВОЗНЕСЕНСКОГО ХРАМА СЕЛА ЧЕСНОКОВКА УФИМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Уфимский район, с. Чесноковка, ул. Школьная, д. 10 корп. А
|0245012268
|19.05.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200021444
|Риск не определен
|ГАЛКИН ФЕДОР АРКАДЬЕВИЧ
|027809282700
|Настоятель прихода председатель приходского совета, Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ Д.ФОМИЧЕВО УФИМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель прихода председатель приходского совета, Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ Д.ФОМИЧЕВО УФИМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Уфимский район, д. Фомичево, ул. Фомичевская, д. 28
|0274907496
|25.08.2015
|Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
|1150280051921
|Риск не определен
|ГАЛКИН ФЕДОР АРКАДЬЕВИЧ
|027809282700
|Настоятель прихода председатель приходского совета, Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ Д.ФОМИЧЕВО УФИМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель-председатель приходского собрания
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ МИРЛИКИЙСКОГО С. БУЛГАКОВО УФИМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Уфимский район, с. Булгаково, ул. Восточная, д. 32
|0245005253
|08.01.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200000050
|Риск не определен
|ГАНЕЕВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
|026003036351
|ГЛАВА ОБЩИНЫ, Совладелец
|ОБЩИНА МАРИЙ КУМАЛТЫШ С. МАЯДЫК ДЮРТЮЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАРИЙСКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ РЕЛИГИИ
|ГЛАВА ОБЩИНЫ, Совладелец
|ОБЩИНА МАРИЙ КУМАЛТЫШ С. МАЯДЫК ДЮРТЮЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАРИЙСКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ РЕЛИГИИ
|Башкортостан респ, Дюртюлинский район, с. Маядык, ул. Горшкова, д. 14
|0260011773
|23.07.2018
|Деятельность религиозных организаций
|1180280042722
|Риск не определен
|ГАРЕЕВ РУСТЕМ РАВИЛЬЕВИЧ
|027318569549
|Настоятель, Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Совладелец (бывший) (30%)
|ГЛОБАЛ, ООО ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
|Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Георгия Мушникова, д. 11 корп. 4 кв. 11
|0273902978
|27.07.2015
|Деятельность в области права
|1150280045080
|Недействующая компания
|ГАРЕЕВ РУСТЕМ РАВИЛЬЕВИЧ
|027318569549
|Настоятель, Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Совладелец (бывший)
|ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО №2, ЖНК
|Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Мингажева, д. 140
|0274103150
|23.03.2005
|Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества
|1050203931634
|Риск не определен
|ГАРЕЕВ РУСТЕМ РАВИЛЬЕВИЧ
|027318569549
|Настоятель, Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель, Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Ферина, д. 15
|0273990195
|20.05.2011
|Деятельность религиозных организаций
|1110200002615
|Риск не определен
|ГАРЕЕВ РУСТЕМ РАВИЛЬЕВИЧ
|027318569549
|Настоятель, Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Председатель комиссии (бывший), Совладелец
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА ГОРОДА БЕЛЕБЕЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Красноармейская, д. 78
|0255003255
|26.02.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200009113
|Риск не определен
|ГАРЕЕВ РУСТЕМ РАВИЛЬЕВИЧ
|027318569549
|Настоятель, Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель, Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КНЯЗЬ-ВЛАДИМИРСКОГО ХРАМА Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Ферина, д. 15
|0273990205
|20.05.2011
|Деятельность религиозных организаций
|1110200002626
|Риск не определен
|ГАРЕЕВ РУСТЕМ РАВИЛЬЕВИЧ
|027318569549
|Настоятель, Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель и председатель приходского совета
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ХРАМА В ЧЕСТЬ БЛАЖЕННОЙ МАТРОНЫ МОСКОВСКОЙ Г.УФЫ
|Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Свободы, д. 86/10
|0277985206
|20.09.2010
|Деятельность религиозных организаций
|1100200003507
|Риск не определен
|ГАРЕЕВ РУСТЕМ РАВИЛЬЕВИЧ
|027318569549
|Настоятель, Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель (бывший)
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД БОГОРОДИЦЕ-ТИХВИНСКОГО ХРАМА Р.П. ПРИЮТОВО БЕЛЕБЕЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Белебеевский район, рабочий пос. Приютово, ул. Островского, д. 27
|0255012556
|25.11.2005
|Деятельность религиозных организаций
|1050200018989
|Риск не определен
|ГАРЕЕВ РУСТЕМ РАВИЛЬЕВИЧ
|027318569549
|Настоятель, Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель (бывший)
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ИВЕРСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ Г.УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Ферина, д. 15
|0273010209
|26.02.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200008981
|Риск не определен
|ГАРЕЕВ РУСТЕМ РАВИЛЬЕВИЧ
|027318569549
|Настоятель, Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель (бывший)
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО СОБОРА Г. БЕЛЕБЕЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Советская, д. 54 корп. В
|0255011136
|19.08.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200023545
|Риск не определен
|ГАРТМАН ЭЛЬВИРА ЯКОВЛЕВНА
|027811316184
|Председатель совета общины, Совладелец
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКАЯ ОБЩИНА ГОРОДА УФЫ
|Председатель совета общины, Совладелец
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКАЯ ОБЩИНА ГОРОДА УФЫ
|Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Белякова, д. 2
|0278071734
|01.03.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200010202
|Риск не определен
|ГЕРАСИМОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
|024503492366
|Настоятель, Совладелец
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА С. ИЛЬТЕРЯКОВО КАРМАСКАЛИНСКОГО Р-НА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель, Совладелец
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА С. ИЛЬТЕРЯКОВО КАРМАСКАЛИНСКОГО Р-НА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Кармаскалинский район, с. Ильтеряково, ул. Молодежная, д. 22
|0229995081
|08.10.2010
|Деятельность религиозных организаций
|1100200003760
|Риск не определен
|ГЕРАСИМОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
|024503492366
|Настоятель, Совладелец
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА С. ИЛЬТЕРЯКОВО КАРМАСКАЛИНСКОГО Р-НА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СТРАСТОТЕРПЦА ЦАРЯ НИКОЛАЯ С.КАРМАСКАЛЫ КАРМАСКАЛИНСКОГО Р-НА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ., Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Парковая, д. 2 корп. 1
|0229009652
|16.04.2004
|Деятельность религиозных организаций
|1040200003580
|Риск не определен
|ГЕРАСИМОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
|024503492366
|Настоятель, Совладелец
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА С. ИЛЬТЕРЯКОВО КАРМАСКАЛИНСКОГО Р-НА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СТРАСТОТЕРПЦА ЦАРЕВИЧА АЛЕКСИЯ Д.СУУК-ЧИШМА КАРМАСКАЛИНСКОГО Р-НА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Кармаскалинский район, с. Суук-Чишма, ул. Цюрупа, д. 29
|0229009518
|07.10.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200024480
|Риск не определен
|ГЕРЦОГ СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
|741515079015
|ПАСТОР
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН-АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ № 1 Г. УФЫ
|ПАСТОР
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН-АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ № 1 Г. УФЫ
|Башкортостан респ, г. Уфа, пер. Осетинский, д. 8
|0278054513
|28.01.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200002535
|Риск не определен
|ГЕРЦОГ СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
|741515079015
|ПАСТОР
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН-АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ № 1 Г. УФЫ
|Пастор (бывший)
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ Г. МАГНИТОГОРСКА
|Челябинская обл, г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, д. 43 корп. 2
|7446042265
|16.03.2004
|Деятельность религиозных организаций
|1047400000537
|Риск не определен
|ГЕРЦОГ СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
|741515079015
|ПАСТОР
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН-АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ № 1 Г. УФЫ
|Пастор (бывший)
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН-АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ ГОРОДА БЕЛОРЕЦК
|Башкортостан респ, Белорецкий район, г. Белорецк, ул. Овчаренко, д. 4 офис 19
|0256010174
|01.03.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200010147
|Риск не определен
|ГЕРЦОГ СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
|741515079015
|ПАСТОР
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН-АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ № 1 Г. УФЫ
|Пастор (бывший)
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ (ОБЩИНА) ХРИСТИАН-АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ Г. ПЕРВОУРАЛЬСКА
|Свердловская обл, г. Первоуральск, пер. Чекалина, д. 1
|6625022721
|12.02.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1036605623218
|Риск не определен
|ГИЛЬМАНШИН СЕРГЕЙ МАЛИКОВИЧ
|550104835419
|ПАСТОР
|ВИНОГРАДНИК Г.УФА, ЦХВЕ
|Совладелец (бывший)
|ОМСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ ВИНОГРАДНИК, РО
|Омская обл, г. Омск, ул. Серова, д. 13 офис 17
|5507038120
|02.02.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1035500008345
|Недействующая компания
|ГИЛЬМАНШИН СЕРГЕЙ МАЛИКОВИЧ
|550104835419
|ПАСТОР
|ВИНОГРАДНИК Г.УФА, ЦХВЕ
|ПАСТОР
|ВИНОГРАДНИК Г.УФА, ЦХВЕ
|Башкортостан респ, г. Уфа, проспект Октября, д. 61 корп. 1 офис 28
|0276097198
|27.12.2005
|Деятельность религиозных организаций
|1050200020408
|Риск не определен
|ГОРЬКОВ ГЕННАДИЙ МАТВЕЕВИЧ
|561008020644
|НАСТОЯТЕЛЬ
|МЕСТНАЯ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИХОД В ЧЕСТЬ СВЯТАГО АРХАНГЕЛА МИХАИЛА С. БОГАЧЕВО БАЙМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН РУССКОЙ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ АРХИЕПИСКОПИИ НОВОЗЫБКОВСКОЙ, МОСКОВСКОЙ И ВСЕЯ РУСИ)
|Совладелец
|ПРИХОД В ЧЕСТЬ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО РДЦ, МДРО
|Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Советская, д. 104А офис 29
|5607022614
|28.01.2008
|Деятельность религиозных организаций
|1085600000386
|Риск не определен
|ГОРЬКОВ ГЕННАДИЙ МАТВЕЕВИЧ
|561008020644
|НАСТОЯТЕЛЬ
|МЕСТНАЯ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИХОД В ЧЕСТЬ СВЯТАГО АРХАНГЕЛА МИХАИЛА С. БОГАЧЕВО БАЙМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН РУССКОЙ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ АРХИЕПИСКОПИИ НОВОЗЫБКОВСКОЙ, МОСКОВСКОЙ И ВСЕЯ РУСИ)
|НАСТОЯТЕЛЬ
|МЕСТНАЯ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИХОД В ЧЕСТЬ СВЯТАГО АРХАНГЕЛА МИХАИЛА С. БОГАЧЕВО БАЙМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН РУССКОЙ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ АРХИЕПИСКОПИИ НОВОЗЫБКОВСКОЙ, МОСКОВСКОЙ И ВСЕЯ РУСИ)
|Башкортостан респ, Баймакский район, д. Богачево, ул. Артамонова, д. 36 кв. 1
|0254995529
|17.01.2014
|Деятельность религиозных организаций
|1140200000082
|Риск не определен
|ГОРЬКОВ ГЕННАДИЙ МАТВЕЕВИЧ
|561008020644
|НАСТОЯТЕЛЬ
|МЕСТНАЯ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИХОД В ЧЕСТЬ СВЯТАГО АРХАНГЕЛА МИХАИЛА С. БОГАЧЕВО БАЙМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН РУССКОЙ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ АРХИЕПИСКОПИИ НОВОЗЫБКОВСКОЙ, МОСКОВСКОЙ И ВСЕЯ РУСИ)
|Председатель (бывший)
|МЕСТНАЯ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИХОД В ЧЕСТЬ КОЗЬМЫ И ДАМИАНА ГОР. ОРЕНБУРГА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РУССКАЯ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
|Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 12/1
|5612012361
|08.01.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1035600000017
|Риск не определен
|ГОРЬКОВ ГЕННАДИЙ МАТВЕЕВИЧ
|561008020644
|НАСТОЯТЕЛЬ
|МЕСТНАЯ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИХОД В ЧЕСТЬ СВЯТАГО АРХАНГЕЛА МИХАИЛА С. БОГАЧЕВО БАЙМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН РУССКОЙ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ АРХИЕПИСКОПИИ НОВОЗЫБКОВСКОЙ, МОСКОВСКОЙ И ВСЕЯ РУСИ)
|Руководитель ликвидационной комиссии (бывший), Совладелец (бывший)
|ГОРЬКОГО Г.М., КХ
|Оренбургская обл, Саракташский район, с. Мальга
|5643002860
|31.12.2002
|Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока
|1025602988872
|Недействующая компания
|ГОРЯЧЕВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ
|027714772618
|Настоятель
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) ., МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ МАКСИМОВСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ПОС. МАКСИМОВКА КАЛИНИНСКОГО Р-НА Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) ., МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ МАКСИМОВСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ПОС. МАКСИМОВКА КАЛИНИНСКОГО Р-НА Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Сосновская, д. 106
|0273990212
|23.05.2011
|Деятельность религиозных организаций
|1110200002648
|Риск не определен
|ГОРЯЧЕВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ
|027714772618
|Настоятель
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) ., МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ МАКСИМОВСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ПОС. МАКСИМОВКА КАЛИНИНСКОГО Р-НА Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель (бывший)
|БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО ХРАМА С.КАЛТЫМАНОВО ИГЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ., Иглинский район, с. Калтыманово, ул. Школьная, д. 1 корп. - офис
|0224010157
|13.04.2007
|Деятельность религиозных организаций
|1070200000760
|Риск не определен
|ГОЦКИНА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА
|026511840878
|Административный руководитель, Совладелец
|СПАСЕНИЕ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКВИ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ Г.ОКТЯБРЬСКОГО
|Административный руководитель, Совладелец
|СПАСЕНИЕ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКВИ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ Г.ОКТЯБРЬСКОГО
|Башкортостан респ, г. Октябрьский, микрорайон 35-Й, д. 2 корп. А офис 47
|0265019913
|01.03.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200011390
|Риск не определен
|ГРАФОВ МИХАИЛ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
|166016664270
|НАСТОЯТЕЛЬ ХРАМА ИЕРЕЙ
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ Д.ПРЕОБРАЖЕНОВКИ СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|НАСТОЯТЕЛЬ ХРАМА ИЕРЕЙ
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ Д.ПРЕОБРАЖЕНОВКИ СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ., Стерлитамакский район, д. Преображеновка, ул. Молодежная, д. 2
|0242012196
|26.12.2018
|Деятельность религиозных организаций
|1180280078659
|Риск не определен
|ГРЕЧУШКИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
|026307843808
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОГО ХРАМА СЕЛА КУЯШТЫР АСКИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОГО ХРАМА СЕЛА КУЯШТЫР АСКИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Аскинский район, с. Куяштыр, ул. Крестьянская, д. 6 корп. А
|0204995026
|10.12.2010
|Деятельность религиозных организаций
|1100200004651
|Риск не определен
|ГРЕЧУШКИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
|026307843808
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОГО ХРАМА СЕЛА КУЯШТЫР АСКИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель храма (бывший), Совладелец
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ Д.КОРНЕЕВКИ МЕЛЕУЗОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ., Мелеузовский район, д. Корнеевка, ул. Братьев Лукъянцевых, д. 42 корп. - офис 1
|0263014892
|24.12.2009
|Деятельность религиозных организаций
|1090200003882
|Риск не определен
|ГРЕЧУШКИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
|026307843808
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОГО ХРАМА СЕЛА КУЯШТЫР АСКИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД РИЗОПОЛОЖЕНСКОГО ХРАМА СЕЛА АРТАКУЛЬ КАРАИДЕЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Караидельский район, с. Артакуль, ул. Кузнецова, д. 3А
|0228002196
|01.02.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200003558
|Риск не определен
|ГРЕЧУШКИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
|026307843808
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОГО ХРАМА СЕЛА КУЯШТЫР АСКИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОГО ХРАМА СЕЛА ИТКУЛИ КАРАИДЕЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Караидельский район, с. Иткули, ул. Приозерная, д
|0228002083
|12.03.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200013690
|Риск не определен
|ГРЕЧУШКИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
|026307843808
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОГО ХРАМА СЕЛА КУЯШТЫР АСКИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ТРОИЦКОГО ХРАМА СЕЛА НОВОТРОИЦКОЕ МИШКИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Мишкинский район, с. Новотроицкое, ул. Советская, д. 36
|0237995039
|31.12.2010
|Деятельность религиозных организаций
|1100200005070
|Риск не определен
|ГРЕЧУШКИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
|026307843808
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОГО ХРАМА СЕЛА КУЯШТЫР АСКИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|НАСТОЯТЕЛЬ
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО ХРАМА С. ТЕПЛЯКИ БУРАЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Бураевский район, с. Тепляки, ул. Интернациональная, д. 43 корп. 3
|0217007160
|10.04.2018
|Деятельность религиозных организаций
|1180280023054
|Риск не определен
|ГРЕЧУШКИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
|026307843808
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОГО ХРАМА СЕЛА КУЯШТЫР АСКИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|НАСТОЯТЕЛЬ
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ С. НОВАЯ БУРМА АСКИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Аскинский район, с. Новая Бурма, ул. Советская, д. 8
|0204005790
|21.03.2018
|Деятельность религиозных организаций
|1180280017983
|Риск не определен
|ГРЕЧУШКИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
|026307843808
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОГО ХРАМА СЕЛА КУЯШТЫР АСКИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕНСКОГО ХРАМА ДЕРЕВНИ КУРАЧЕВО БАЛТАЧЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Балтачевский район, д. Курачево, ул. Ленина, д. 3 корп. - офис
|0208004766
|05.04.2007
|Деятельность религиозных организаций
|1070200000705
|Риск не определен
|ГРЕЧУШКИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
|026307843808
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОГО ХРАМА СЕЛА КУЯШТЫР АСКИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель (бывший)
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ СЕЛА МИШКИНО МИШКИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Башкортостан респ., Мишкинский район, с. Мишкино, ул. Спортивная, д. 20 корп. В
|0237995092
|05.09.2013
|Деятельность религиозных организаций
|1130200003988
|Риск не определен
|ГРЕЧУШКИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
|027415651365
|Настоятель, Совладелец
|ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ С.НАГАЕВО ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
|Настоятель, Совладелец
|ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ С.НАГАЕВО ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
|Башкортостан респ, г. Уфа, с. Нагаево, ул. Парковая, д. 11 корп. А
|0276911258
|24.02.2016
|Деятельность религиозных организаций
|1160280063350
|Риск не определен
|ГРЕЧУШКИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
|027415651365
|Настоятель, Совладелец
|ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ С.НАГАЕВО ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
|Настоятель
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ Д. КАРПОВО КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ., г. Уфа, д. Карпово, ул. Брусничная, д. 14
|0273909476
|14.07.2016
|Деятельность религиозных организаций
|1160280097680
|Риск не определен
|ГРЕЧУШКИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
|027415651365
|Настоятель, Совладелец
|ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ С.НАГАЕВО ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
|Настоятель
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПЕТРО-ПАВЛОВСКОГО ХРАМА С.НАГАЕВО ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, г. Уфа, с. Нагаево, ул. Парковая, д. 11 корп. А
|0276077120
|28.05.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200022071
|Риск не определен
|ГРИГОРЬЕВ АЛЕКСАНДР ВЕНИАМИНОВИЧ
|020503886966
|Председатель приходского совета, Совладелец
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТОЙ БЛАЖЕННОЙ МАТРОНЫ МОСКОВСКОЙ С.МАНЕЕВО АУРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Директор, Совладелец (100%)
|ГРИГОРЬЕВСТРОЙ, ООО
|Башкортостан респ., г. Стерлитамак, ул. 23 Мая, д. 101
|0268068683
|25.11.2013
|3 637 000,00
|Строительство жилых и нежилых зданий
|1130280070150
|Низкий риск
|ГРИГОРЬЕВ АЛЕКСАНДР ВЕНИАМИНОВИЧ
|020503886966
|Председатель приходского совета, Совладелец
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТОЙ БЛАЖЕННОЙ МАТРОНЫ МОСКОВСКОЙ С.МАНЕЕВО АУРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Директор, Совладелец (100%)
|КУПЕЦЪ СТРОЙ, ООО
|Башкортостан респ, г. Стерлитамак, ул. Карла Маркса, д. 124
|0268077800
|29.07.2016
|408 000,00
|Строительство жилых и нежилых зданий
|1160280101134
|Средний риск
|ГРИГОРЬЕВ АЛЕКСАНДР ВЕНИАМИНОВИЧ
|020503886966
|Председатель приходского совета, Совладелец
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТОЙ БЛАЖЕННОЙ МАТРОНЫ МОСКОВСКОЙ С.МАНЕЕВО АУРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Председатель приходского совета, Совладелец
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТОЙ БЛАЖЕННОЙ МАТРОНЫ МОСКОВСКОЙ С.МАНЕЕВО АУРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Аургазинский район, с. Манеево, ул. Пушкина, д. 28
|0205007913
|27.01.2016
|Деятельность религиозных организаций
|1160280054516
|Риск не определен
|ГРИГОРЬЕВ АЛЕКСАНДР ВЕНИАМИНОВИЧ
|020503886966
|Председатель приходского совета, Совладелец
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТОЙ БЛАЖЕННОЙ МАТРОНЫ МОСКОВСКОЙ С.МАНЕЕВО АУРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИП (ИП)
|Башкортостан (Республика)
|Строительство жилых и нежилых зданий
|319028000065970
|Риск не определен
|ГРИГОРЬЕВ АЛЕКСАНДР ВЕНИАМИНОВИЧ
|020503886966
|Председатель приходского совета, Совладелец
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТОЙ БЛАЖЕННОЙ МАТРОНЫ МОСКОВСКОЙ С.МАНЕЕВО АУРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИП (бывший) (ИП)
|Башкортостан (Республика)
|Работы строительные отделочные
|310026824900022
|Недействующее
|ГРИГОРЬЕВ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ
|026824203122
|НАСТОЯТЕЛЬ
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД НИКОЛО-БОНДАРЕВСКОГО ХРАМА Д. ВАСИЛЬЕВКА СТЕРЛИБАШЕВСКОГО Р-НА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Директор (бывший), Совладелец (бывший) (100%)
|УРАЛПРОМГАЗ, ООО
|Башкортостан респ, Ишимбайский район, с. Ишеево, ул. Полевая, д. 67 офис 8
|0261018010
|20.10.2009
|37 594 000,00
|Производство промышленных газов
|1090261000521
|Низкий риск
|ГРИГОРЬЕВ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ
|026824203122
|НАСТОЯТЕЛЬ
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД НИКОЛО-БОНДАРЕВСКОГО ХРАМА Д. ВАСИЛЬЕВКА СТЕРЛИБАШЕВСКОГО Р-НА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Совладелец (60%)
|ГАЗ, ООО
|Башкортостан респ, Ишимбайский район, г. Ишимбай, ул. Левый Берег, д. 4
|0226000595
|29.11.2002
|90 000,00
|Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
|1020201773822
|Низкий риск
|ГРИГОРЬЕВ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ
|026824203122
|НАСТОЯТЕЛЬ
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД НИКОЛО-БОНДАРЕВСКОГО ХРАМА Д. ВАСИЛЬЕВКА СТЕРЛИБАШЕВСКОГО Р-НА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Совладелец (50%)
|СОЮЗТЕХГАЗ, ООО
|Башкортостан респ, г. Стерлитамак, ул. Вокзальная, д. 9А каб. 1
|0268082543
|04.12.2017
|Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
|1170280079441
|Низкий риск
|ГРИГОРЬЕВ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ
|026824203122
|НАСТОЯТЕЛЬ
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД НИКОЛО-БОНДАРЕВСКОГО ХРАМА Д. ВАСИЛЬЕВКА СТЕРЛИБАШЕВСКОГО Р-НА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|НАСТОЯТЕЛЬ
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД НИКОЛО-БОНДАРЕВСКОГО ХРАМА Д. ВАСИЛЬЕВКА СТЕРЛИБАШЕВСКОГО Р-НА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ., Стерлибашевский район, д. Васильевка, д. - корп. - офис
|0241004210
|03.07.2006
|Деятельность религиозных организаций
|1060200011629
|Риск не определен
|ГРИГОРЬЕВ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ
|026824203122
|НАСТОЯТЕЛЬ
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД НИКОЛО-БОНДАРЕВСКОГО ХРАМА Д. ВАСИЛЬЕВКА СТЕРЛИБАШЕВСКОГО Р-НА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|НАСТОЯТЕЛЬ
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ СИМОНА УФИМСКОГО С. ТЯТЕРБАШ СТЕРЛИБАШЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ., Стерлибашевский район, с. Тятербаш, ул. Мира, д. 35
|0241995024
|27.10.2010
|Деятельность религиозных организаций
|1100200003991
|Риск не определен
|ГРИГОРЬЕВ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ
|026824203122
|НАСТОЯТЕЛЬ
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД НИКОЛО-БОНДАРЕВСКОГО ХРАМА Д. ВАСИЛЬЕВКА СТЕРЛИБАШЕВСКОГО Р-НА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|НАСТОЯТЕЛЬ
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ( МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД БОГОРОДИЦЕ-ТАБЫНСКОГО ХРАМА С. СТЕРЛИБАШЕВО СТЕРЛИБАШЕВСКОГО Р-НА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ., Стерлибашевский район, с. Стерлибашево, ул. Нагорная, д. 10 корп. - офис
|0241004192
|20.06.2006
|Деятельность религиозных организаций
|1060200011530
|Риск не определен
|ГРИГОРЬЕВ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ
|026824203122
|НАСТОЯТЕЛЬ
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД НИКОЛО-БОНДАРЕВСКОГО ХРАМА Д. ВАСИЛЬЕВКА СТЕРЛИБАШЕВСКОГО Р-НА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Директор (бывший)
|ВИП КОЛЛЕКЦИЯ, ООО
|Башкортостан респ, г. Стерлитамак, ул. Карла Маркса, д. 113
|0268032285
|26.05.2003
|Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
|1030203429904
|Средний риск
|ГРИГОРЬЕВ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ
|026824203122
|НАСТОЯТЕЛЬ
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД НИКОЛО-БОНДАРЕВСКОГО ХРАМА Д. ВАСИЛЬЕВКА СТЕРЛИБАШЕВСКОГО Р-НА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Ликвидатор (бывший), Совладелец (бывший) (100%)
|БАШТЕХГАЗ, ООО
|Башкортостан респ, г. Стерлитамак, ул. Бабушкина, д. 100
|0268046055
|09.10.2007
|Производство промышленных газов
|1070268002892
|Недействующая компания
|ГРИГОРЬЕВ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ
|026824203122
|НАСТОЯТЕЛЬ
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД НИКОЛО-БОНДАРЕВСКОГО ХРАМА Д. ВАСИЛЬЕВКА СТЕРЛИБАШЕВСКОГО Р-НА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Ликвидатор (бывший), Совладелец (бывший) (10%)
|БАШТЕХГАЗ, ООО ТД
|Башкортостан респ, г. Стерлитамак, ул. Бабушкина, д. 100
|0268041071
|05.06.2006
|Производство промышленных газов
|1060268021703
|Недействующая компания
|ГРИГОРЬЕВ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ
|026824203122
|НАСТОЯТЕЛЬ
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД НИКОЛО-БОНДАРЕВСКОГО ХРАМА Д. ВАСИЛЬЕВКА СТЕРЛИБАШЕВСКОГО Р-НА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИП (бывший) (ИП)
|Башкортостан (Республика)
|Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами
|311026836200038
|Недействующее
|ГРОМОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
|026810617660
|Настоятель, Совладелец
|СТЕРЛИТАМАКСКАЯ ОБЩИНА ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ЦЕНТРА НОВОАПОСТОЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Настоятель, Совладелец
|СТЕРЛИТАМАКСКАЯ ОБЩИНА ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ЦЕНТРА НОВОАПОСТОЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Башкортостан респ, г. Стерлитамак, ул. Халтурина, д. 121
|0268980628
|25.02.2014
|Деятельность религиозных организаций
|1140200000544
|Риск не определен
|ГУЛОВ АЛЕКСЕЙ МАХМАТКУЛОВИЧ
|027405645316
|Настоятель (бывший), Совладелец
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ СЕЛА ВОЗНЕСЕНКА ДУВАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель (бывший), Совладелец
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ СЕЛА ВОЗНЕСЕНКА ДУВАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Дуванский район, с. Вознесенка, ул. Центральная, д. 132
|0220995070
|06.02.2013
|Деятельность религиозных организаций
|1130200000369
|Риск не определен
|ГУЛОВ АЛЕКСЕЙ МАХМАТКУЛОВИЧ
|027405645316
|Настоятель (бывший), Совладелец
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ СЕЛА ВОЗНЕСЕНКА ДУВАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ СЕЛА МЕТЕЛИ ДУВАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Дуванский район, с. Метели, ул. Партизанская, д. 45
|0220003039
|26.05.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200021785
|Риск не определен
|ДАВЛЕТГАРЕЕВ МАРАТ АЛЬБЕРТОВИЧ
|027605922623
|#Н/Д
|#Н/Д
|Председатель правления
|ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРЕЙСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОБЩИНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОРТОДОКСАЛЬНОГО ИУДАИЗМА
|Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 82 корп. - офис
|0274108119
|28.12.2005
|Деятельность религиозных организаций
|1050200020683
|Риск не определен
|ДАВЫДОВ ВЯЧЕСЛАВ ЛЕОНИДОВИЧ
|027605456965
|ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА, Совладелец
|ЦЕРКОВЬ В УФЕ
|ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА, Совладелец
|ЦЕРКОВЬ В УФЕ
|Башкортостан респ, г. Уфа, проспект Октября, д. 89 корп. 1 офис 43
|0274057432
|30.01.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200003074
|Риск не определен
|ДАНИЛОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ
|027604496404
|Настоятель (бывший), Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель (бывший), Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Кирова, д. 102
|0274041591
|23.01.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200001920
|Риск не определен
|ДАНИЛОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ
|027604496404
|Настоятель (бывший), Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПОКРОВСКОГО ХРАМА Г.УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Мингажева, д. 4
|0274038856
|27.02.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200009817
|Риск не определен
|ДАНИЛОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ
|027604496404
|Настоятель (бывший), Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель (бывший)
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКОГО ХРАМА Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 161
|0276002301
|03.03.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200011775
|Риск не определен
|ДАНИЛОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ
|027604496404
|Настоятель (бывший), Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель и председатель приходского совета (бывший)
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ВОСКРЕСЕНСКОГО СОБОРА Г.УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 161 корп. - офис
|0276084199
|31.05.2004
|Деятельность религиозных организаций
|1040200004800
|Риск не определен
|ДАНИЛОВ ВАЛЕРИЙ ДАВЫДОВИЧ
|020500073190
|Пастор, Совладелец
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ПЯТИДЕСЯТНИКОВ С. ТОЛБАЗЫ
|Пастор, Совладелец
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ПЯТИДЕСЯТНИКОВ С. ТОЛБАЗЫ
|Башкортостан респ, Аургазинский район, с. Толбазы, ул. Ленина, д. 152
|0205003764
|19.11.2002
|Деятельность религиозных организаций
|1020200002470
|Риск не определен
|ДЕМИНСКИЙ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
|027318409471
|Настоятель
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА СВЯТО-ВЛАДИМИРСКОГО ХРАМА Д.МОНЧАЗЫ ИГЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА СВЯТО-ВЛАДИМИРСКОГО ХРАМА Д.МОНЧАЗЫ ИГЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Иглинский район, д. Мончазы, ул. Заречная, д. 65 корп. 1
|0224995112
|25.04.2012
|Деятельность религиозных организаций
|1120200002009
|Риск не определен
|ДЕМИНСКИЙ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
|027318409471
|Настоятель
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА СВЯТО-ВЛАДИМИРСКОГО ХРАМА Д.МОНЧАЗЫ ИГЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОГО ХРАМА С. ОХЛЕБИНИНО ИГЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Иглинский район, с. Охлебинино, ул. Анискина, д. 71
|0224000222
|27.03.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200017000
|Риск не определен
|ДМИТРИЕВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ
|023602584714
|Настоятель, Совладелец
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ТРЕХ СВЯТИТЕЛЕЙ СЕЛА БОЛЬШЕУСТЬИКИНСКОЕ МЕЧЕТЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель, Совладелец
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ТРЕХ СВЯТИТЕЛЕЙ СЕЛА БОЛЬШЕУСТЬИКИНСКОЕ МЕЧЕТЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Мечетлинский район, с. Большеустьикинское, ул. Ленина, д. 18
|0236001559
|26.02.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200008431
|Риск не определен
|ДОЛЖЕНКОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
|025700188399
|Настоятель (бывший), Совладелец
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ МИРЛИКИЙСКОГО СЕЛА СТАРОБЕЛОКАТАЙ БЕЛОКАТАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель (бывший), Совладелец
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ МИРЛИКИЙСКОГО СЕЛА СТАРОБЕЛОКАТАЙ БЕЛОКАТАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Белокатайский район, с. Старобелокатай, ул. И.Дятлова, д. 1 корп. А
|0210995024
|16.08.2011
|Деятельность религиозных организаций
|1110200003980
|Риск не определен
|ДОЛЖЕНКОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
|025700188399
|Настоятель (бывший), Совладелец
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ МИРЛИКИЙСКОГО СЕЛА СТАРОБЕЛОКАТАЙ БЕЛОКАТАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА МИХАИЛА АРХАНГЕЛА СЕЛА НОВОБЕЛОКАТАЙ БЕЛОКАТАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Белокатайский район, с. Новобелокатай, ул. Советская, д. 120
|0210002389
|27.02.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200009070
|Риск не определен
|ДОЛЖЕНКОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
|025700188399
|Настоятель (бывший), Совладелец
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ МИРЛИКИЙСКОГО СЕЛА СТАРОБЕЛОКАТАЙ БЕЛОКАТАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|НАСТОЯТЕЛЬ, Совладелец
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША С. МАЙГАЗА БЕЛОКАТАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Белокатайский район, с. Майгаза, ул. Мира, д. 9
|0210028250
|12.02.2018
|Деятельность религиозных организаций
|1180280009216
|Риск не определен
|ДОЛЖЕНКОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
|025700188399
|Настоятель (бывший), Совладелец
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ МИРЛИКИЙСКОГО СЕЛА СТАРОБЕЛОКАТАЙ БЕЛОКАТАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель (бывший), Совладелец
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ СЕЛА КАРЛЫХАНОВО БЕЛОКАТАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ., Белокатайский район, с. Карлыханово, ул. Кучина, д. 3 корп. - офис -
|0210027810
|25.05.2009
|Деятельность религиозных организаций
|1090200001462
|Риск не определен
|ДОЛЖЕНКОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
|025700188399
|Настоятель (бывший), Совладелец
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ МИРЛИКИЙСКОГО СЕЛА СТАРОБЕЛОКАТАЙ БЕЛОКАТАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель (бывший)
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦЫ С. НОГУШИ БЕЛОКАТАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ., Белокатайский район, с. Ногуши, ул. Им. Худякова, д. 1 корп. - офис
|0210002300
|22.03.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200016648
|Риск не определен
|ДРОЗДОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
|026614494161
|Настоятель
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА С. РОЩИНСКИЙ СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА С. РОЩИНСКИЙ СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Стерлитамакский район, с. Рощинский, ул. Лесная, д. 11 корп. А
|0242004861
|05.02.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200003976
|Риск не определен
|ДРОЗДОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
|026614494161
|Настоятель
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА С. РОЩИНСКИЙ СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель (бывший), Совладелец
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-УСПЕНСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР Г.САЛАВАТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ., г. Салават, ул. Уфимская, д. 35
|0266008978
|26.02.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200009344
|Риск не определен
|ДРОЗДОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
|026614494161
|Настоятель
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА С. РОЩИНСКИЙ СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Ликвидатор (бывший)
|СОДЕЙСТВИЯ СТРОИТЕЛЬСТВУ ЦЕРКВИ, ФОНД
|Башкортостан респ, г. Салават, ул. Ленина, д. 2
|0266024232
|27.12.2004
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|1040203386409
|Недействующая компания
|ДРОЗДОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
|026614494161
|Настоятель
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА С. РОЩИНСКИЙ СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель (бывший)
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СРЕТЕНСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА Г. ОКТЯБРЬСКИЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, г. Октябрьский, ул. Крестьянская, д. 15
|0265008291
|25.02.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200008915
|Риск не определен
|ДУДИН ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
|025606627169
|Пастор, Совладелец
|НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ (ПЯТИДЕСЯТНИКОВ) ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
|Пастор, Совладелец
|НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ (ПЯТИДЕСЯТНИКОВ) ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
|Башкортостан респ, Иглинский район, с. Иглино, ул. Ворошилова, д. 75/А
|0224952084
|03.04.2017
|Деятельность религиозных организаций
|1170280022780
|Риск не определен
|ДУДИН ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
|025606627169
|Пастор, Совладелец
|НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ (ПЯТИДЕСЯТНИКОВ) ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
|Пастор, Совладелец
|НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ Г. УФА, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ (ПЯТИДЕСЯТНИКОВ) ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
|Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Юрия Гагарина, д. 40 кв. 219
|0276981696
|25.06.2014
|Деятельность религиозных организаций
|1140200001700
|Риск не определен
|ДУДИН ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
|025606627169
|Пастор, Совладелец
|НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ (ПЯТИДЕСЯТНИКОВ) ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
|Генеральный директор (бывший), Совладелец (бывший) (100%)
|МЕТПРОММАГ, ООО
|Челябинская обл, г. Магнитогорск, ул. Вокзальная, д. 5 офис 2
|7444052067
|29.01.2007
|Торговля оптовая черными металлами в первичных формах
|1077444000875
|Недействующая компания
|ДУДИН ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
|025606627169
|Пастор, Совладелец
|НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ (ПЯТИДЕСЯТНИКОВ) ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
|Директор (бывший), Совладелец (бывший) (100%)
|СЕРВИСПЛЮС, ООО
|Челябинская обл, г. Магнитогорск, проспект Ленина, д. 2 корп. 2
|7444052050
|29.01.2007
|Торговля оптовая черными металлами в первичных формах
|1077444000864
|Недействующая компания
|ДУДИН ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
|025606627169
|Пастор, Совладелец
|НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ (ПЯТИДЕСЯТНИКОВ) ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
|Директор (бывший), Совладелец (бывший) (100%)
|ЕВРОПА, ООО
|Удмуртская респ, г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 51
|7446046319
|26.12.2005
|Деятельность туристических агентств
|1057421032415
|Недействующая компания
|ДУДИН ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
|025606627169
|Пастор, Совладелец
|НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ (ПЯТИДЕСЯТНИКОВ) ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
|Директор (бывший), Совладелец (бывший) (75%)
|МАГ-ПРЕСС, ООО
|Удмуртская респ, г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 100 офис 3
|7446034779
|28.10.2002
|Торговля оптовая черными металлами в первичных формах
|1027402232110
|Недействующая компания
|ДУДИН ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
|025606627169
|Пастор, Совладелец
|НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ (ПЯТИДЕСЯТНИКОВ) ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
|Директор (бывший), Совладелец (бывший) (100%)
|ТЕХНОКЛАСС, ООО
|Новосибирская обл, г. Новосибирск, проспект Комсомольский, д. 10
|7444042012
|23.07.2004
|Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами
|1047420007524
|Недействующая компания
|ДУДИН ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
|025606627169
|Пастор, Совладелец
|НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ (ПЯТИДЕСЯТНИКОВ) ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
|Директор (бывший), Совладелец (бывший) (100%)
|УРАЛСПЕЦСТАЛЬ, ООО
|Новосибирская обл, г. Новосибирск, проспект Комсомольский, д. 10
|7444043016
|24.11.2004
|Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
|1047420013618
|Недействующая компания
|ДУДИН ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
|025606627169
|Пастор, Совладелец
|НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ (ПЯТИДЕСЯТНИКОВ) ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
|Генеральный директор (бывший), Совладелец (бывший) (100%)
|СИГМА, ООО
|Новосибирская обл, г. Новосибирск, проспект Комсомольский, д. 10 корп. - офис
|7407007517
|29.09.2004
|Торговля оптовая продуктами из мяса и мяса птицы
|1047404004141
|Недействующая компания
|ЕВДОКИМОВ ДАНИИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
|021301400663
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО ХРАМА С. СТАРОПЕТРОВО БИРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО ХРАМА С. СТАРОПЕТРОВО БИРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Бирский район, с. Старопетрово, ул. Центральная, д. 38 корп. - офис
|0257995125
|26.05.2011
|Деятельность религиозных организаций
|1110200002714
|Риск не определен
|ЕВДОКИМОВ ДАНИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
|021301400663
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО ХРАМА С. СТАРОПЕТРОВО БИРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель (бывший), Совладелец
|БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА Г.БИРСКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ., Бирский район, г. Бирск, пл. Чапаева, д. 15
|0257995132
|19.07.2011
|Деятельность религиозных организаций
|1110200003594
|Риск не определен
|ЕВДОКИМОВ ДАНИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
|021301400663
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО ХРАМА С. СТАРОПЕТРОВО БИРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель, Совладелец
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ТРЕХСВЯТИТЕЛЬСКОГО ХРАМА С.СИЛАНТЬЕВО БИРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Бирский район, с. Силантьево, ул. Восточная, д. 19
|0257010160
|26.11.2015
|Деятельность религиозных организаций
|1150280071743
|Риск не определен
|ЕВДОКИМОВ ДАНИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
|021301400663
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО ХРАМА С. СТАРОПЕТРОВО БИРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель и председатель приходского совета (бывший), Совладелец
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ПЕТРОПАВЛОВСКОГО ХРАМА С. КАЛИННИКИ БИРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Бирский район, с. Калинники, ул. Центральная, д. 19
|0257995118
|26.05.2011
|Деятельность религиозных организаций
|1110200002681
|Риск не определен
|ЕВДОКИМОВ ФИЛИПП ВАЛЕРЬЕВИЧ
|026811731245
|Настоятель
|УФИМСКИЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА МИХАЙЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА С. ПОМРЯСКИНО СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА РБ
|Настоятель
|УФИМСКИЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА МИХАЙЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА С. ПОМРЯСКИНО СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА РБ
|Башкортостан респ., Стерлитамакский район, с. Помряскино, ул. Центральная, д. 75
|0242995098
|11.05.2012
|Деятельность религиозных организаций
|1120200002361
|Риск не определен
|ЕГАРМИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
|561005525051
|НАСТОЯТЕЛЬ
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТОЙ ТРОИЦЫ С.НОВЫЕ КАРАМАЛЫ МИЯКИНСКОГО Р-НА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|НАСТОЯТЕЛЬ
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТОЙ ТРОИЦЫ С.НОВЫЕ КАРАМАЛЫ МИЯКИНСКОГО Р-НА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Миякинский район, с. Новые Карамалы, ул. Школьная, д. 30 корп. А
|0238995056
|28.03.2011
|Деятельность религиозных организаций
|1110200001108
|Риск не определен
|ЕГАРМИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
|561005525051
|НАСТОЯТЕЛЬ
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТОЙ ТРОИЦЫ С.НОВЫЕ КАРАМАЛЫ МИЯКИНСКОГО Р-НА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|НАСТОЯТЕЛЬ
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ С.КОЖАЙ-СЕМЕНОВКА МИЯКИНСКОГО Р-НА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Миякинский район, с. Кожай-Семеновка, ул. Советская, д. 32 корп. - офис
|0238995049
|21.10.2010
|Деятельность религиозных организаций
|1100200003936
|Риск не определен
|ЕГАРМИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
|561005525051
|НАСТОЯТЕЛЬ
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТОЙ ТРОИЦЫ С.НОВЫЕ КАРАМАЛЫ МИЯКИНСКОГО Р-НА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ПОКРОВА БОЖИЕЙ МАТЕРИ С.ЕРЛЫКОВО МИЯКИНСКОГО Р-НА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Миякинский район, с. Ерлыково, ул. Центральная, д. 36
|0238004611
|03.08.2005
|Деятельность религиозных организаций
|1050200011355
|Риск не определен
|ЕДРЕНКИНА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА
|027600078999
|#Н/Д
|#Н/Д
|БУХГАЛТЕР (бывший), Совладелец
|СВЕТ ПРАВДЫ Г. УФА, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ
|Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Энгельса, д. 1 корп. 2 офис 41
|0276069779
|21.01.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200000709
|Риск не определен
|ЕДРЕНКИНА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА
|027600078999
|#Н/Д
|#Н/Д
|Председатель ликвидационной комиссии (бывший), Совладелец (бывший)
|ВЫБОР, ФОНД
|Башкортостан респ, г. Уфа, пер. Акназарова, д. 24 корп. - офис 64
|0278112187
|24.06.2005
|Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
|1050200009892
|Недействующая компания
|ЕЛИЗАРЬЕВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
|027616662455
|Настоятель, Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД УСПЕНСКОГО ХРАМА ДЕРЕВНИ ТАПТЫКОВО УФИМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель, Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД УСПЕНСКОГО ХРАМА ДЕРЕВНИ ТАПТЫКОВО УФИМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Уфимский район, с. Таптыково, ул. Центральная, д. 24
|0245995120
|29.08.2011
|Деятельность религиозных организаций
|1110200004298
|Риск не определен
|ЕЛИЗАРЬЕВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
|027616662455
|Настоятель, Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД УСПЕНСКОГО ХРАМА ДЕРЕВНИ ТАПТЫКОВО УФИМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель храма, Совладелец
|ЕПАРХИАЛЬНОЕ ПОДВОРЬЕ МЕСТНОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ВЗЫСКАНИЕ ПОГИБШИХ Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Касимовская, д. 3
|0273990220
|05.08.2011
|Деятельность религиозных организаций
|1110200003870
|Риск не определен
|ЕЛИЗАРЬЕВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
|027616662455
|Настоятель, Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД УСПЕНСКОГО ХРАМА ДЕРЕВНИ ТАПТЫКОВО УФИМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель храма, Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ АРХИСТРАТИГА БОЖИЯ МИХАИЛА И ВСЕХ НЕБЕСНЫХ СИЛ БЕЗПЛОТНЫХ МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Уфимский район, д. Березовка, ул. Центральная, д. 24 корп. А
|0245995138
|29.08.2011
|Деятельность религиозных организаций
|1110200004309
|Риск не определен
|ЕЛИЗАРЬЕВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
|027616662455
|Настоятель, Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД УСПЕНСКОГО ХРАМА ДЕРЕВНИ ТАПТЫКОВО УФИМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКОГО ХРАМА С. БЕРЕЗОВКА УФИМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Уфимский район, д. Березовка, ул. Центральная, д. 24 корп. А
|0245012155
|05.05.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200020883
|Риск не определен
|ЕЛИЗАРЬЕВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
|027616662455
|Настоятель, Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД УСПЕНСКОГО ХРАМА ДЕРЕВНИ ТАПТЫКОВО УФИМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|НАСТОЯТЕЛЬ И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРИХОДСКОГО СОВЕТА, Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТИТЕЛЯ СПИРИДОНА ТРИМИФУНТСКОГО Д. ЛЕКАРЕВКИ УФИМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ., Уфимский район, ул. Вторая Дачная (Таптыковские Сады Тер. Дн, д. 23
|0272913173
|20.05.2019
|Деятельность религиозных организаций
|1190280032414
|Риск не определен
|ЕРМОШИНА НИНА НИКОЛАЕВНА
|644501725021
|НАСТОЯТЕЛЬНИЦА
|БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|НАСТОЯТЕЛЬНИЦА
|БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Башкортостан респ, г. Стерлитамак, ул. Калинина, д. 52 корп. - офис
|0273046205
|03.04.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200017836
|Риск не определен
|ЕРМОШИНА НИНА НИКОЛАЕВНА
|644501725021
|НАСТОЯТЕЛЬНИЦА
|БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|НАСТОЯТЕЛЬНИЦА
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА Г. СТЕРЛИТАМАКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, г. Стерлитамак, ул. Калинина, д. 52
|0268012708
|30.01.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200003240
|Риск не определен
|ЕФИМОВ ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ
|027619248732
|НАСТОЯТЕЛЬ
|ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
|НАСТОЯТЕЛЬ
|ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
|Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Бакалинская, д. 25 кв. 546
|0274903389
|01.04.2015
|Деятельность религиозных организаций
|1150280020439
|Риск не определен
|ЕФИМОВ ЕВГЕНИЙ ВЯЧИСЛАВОВИЧ
|025506552209
|НАСТОЯТЕЛЬ
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ С. СПАРТАК ЕРМЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|НАСТОЯТЕЛЬ
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ С. СПАРТАК ЕРМЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Ермекеевский район, с. Спартак, ул. Кооперативная, д. 4
|0221995040
|09.11.2011
|Деятельность религиозных организаций
|1110200005387
|Риск не определен
|ЕФИМОВ ЕВГЕНИЙ ВЯЧИСЛАВОВИЧ
|025506552209
|НАСТОЯТЕЛЬ
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ С. СПАРТАК ЕРМЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель, Совладелец
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ С.СУСЛОВО БИРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Бирский район, с. Суслово, ул. Центральная, д. 29
|0257010970
|10.02.2016
|Деятельность религиозных организаций
|1160280059444
|Риск не определен
|ЖДАНОВ ВЛАДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
|025006015894
|Настоятель
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА УСПЕНИЯ БОГОРОДИЦЫ Р.П. ЧИШМЫ ЧИШМИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА УСПЕНИЯ БОГОРОДИЦЫ Р.П. ЧИШМЫ ЧИШМИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Чишминский район, рабочий пос. Чишмы, ул. Ягодная, д. 16
|0250005690
|23.01.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200001941
|Риск не определен
|ЖДАНОВ ВЛАДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
|025006015894
|Настоятель
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА УСПЕНИЯ БОГОРОДИЦЫ Р.П. ЧИШМЫ ЧИШМИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО ПРИХОДА ПОС. ШИНГАК-КУЛЬ ЧИШМИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Чишминский район, с. Шингак-Куль, пер. Базарный, д. 7 корп. - офис
|0250995060
|08.12.2010
|Деятельность религиозных организаций
|1100200004629
|Риск не определен
|ЖДАНОВ ВЛАДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
|025006015894
|Настоятель
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА УСПЕНИЯ БОГОРОДИЦЫ Р.П. ЧИШМЫ ЧИШМИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТЫХ КОСЬМЫ И ДАМИАНА С. ПЕТРЯЕВО ЧИШМИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Чишминский район, рабочий пос. Чишмы, ул. Коммунистическая, д. 1 корп. - офис 24
|0250995091
|16.12.2010
|Деятельность религиозных организаций
|1100200004740
|Риск не определен
|ЖДАНОВ ВЛАДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
|025006015894
|Настоятель
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА УСПЕНИЯ БОГОРОДИЦЫ Р.П. ЧИШМЫ ЧИШМИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТРОИЦКИЙ ПРИХОД С. ЧЕРНИГОВКА ЧИШМИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Чишминский район, с. Черниговка, ул. Центральная, д. 38 корп. - офис
|0250995077
|14.12.2010
|Деятельность религиозных организаций
|1100200004684
|Риск не определен
|ЖДАНОВ ВЛАДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
|025006015894
|Настоятель
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА УСПЕНИЯ БОГОРОДИЦЫ Р.П. ЧИШМЫ ЧИШМИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПОКРОВА БОГОРОДИЦЫ Д. БОГОЛЮБОВКА ЧИШМИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Чишминский район, рабочий пос. Чишмы, пер. Почтовый, д. 1 корп. - офис 47
|0250995101
|21.12.2010
|Деятельность религиозных организаций
|1100200004882
|Риск не определен
|ЖДАНОВ ВЛАДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
|025006015894
|Настоятель
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА УСПЕНИЯ БОГОРОДИЦЫ Р.П. ЧИШМЫ ЧИШМИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ С. ДУРАСОВО ЧИШМИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Чишминский район, рабочий пос. Чишмы, пер. Почтовый, д. 1 корп. - офис 47
|0250995084
|14.12.2010
|Деятельность религиозных организаций
|1100200004695
|Риск не определен
|ЖДАНОВ НИКИТА ВЛАДИМИРОВИЧ
|025006491251
|Настоятель
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО С. ЖУКОВО УФИМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Настоятель
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО С. ЖУКОВО УФИМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Башкортостан респ, Уфимский район, с. Жуково, ул. Трактовая, д. 6 корп. - офис
|0245995106
|06.06.2011
|Деятельность религиозных организаций
|1110200002879
|Риск не определен
|ЖДАНОВ НИКИТА ВЛАДИМИРОВИЧ
|025006491251
|Настоятель
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО С. ЖУКОВО УФИМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Руководитель юридического лица
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО Д. СЕРГЕЕВКА УФИМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ., Уфимский район, д. Сергеевка
|0245956523
|30.11.2017
|Деятельность религиозных организаций
|1170280078540
|Риск не определен
|ЖУК ВЕНИАМИН ПЕТРОВИЧ
|027506502755
|Пресвитер, Совладелец
|БЛАГАЯ ВЕСТЬ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ ГОРОДА УФЫ
|Пресвитер, Совладелец
|БЛАГАЯ ВЕСТЬ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ ГОРОДА УФЫ
|Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Выборгская, д. 29
|0274062802
|22.03.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200016186
|Риск не определен
|ЖУК ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ
|027506502360
|Административный руководитель, Совладелец
|СВЯТОЙ ТРОИЦЫ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ Г.УФЫ
|Административный руководитель, Совладелец
|СВЯТОЙ ТРОИЦЫ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ Г.УФЫ
|Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Троицкая, д. 2
|0275907266
|06.07.2016
|Деятельность религиозных организаций
|1160280095370
|Риск не определен
|ЗАВАРСКИЙ ГЕОРГИЙ ЛЕОНИДОВИЧ
|332762625129
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА СЕЛА МОЖАРЫ КРАСНОКАМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА СЕЛА МОЖАРЫ КРАСНОКАМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Краснокамский район, с. Можары, ул. Колхозная, д. 60 корп. - офис
|0231007010
|31.10.2006
|Деятельность религиозных организаций
|1060200012498
|Риск не определен
|ЗАВАРСКИЙ ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ
|332762625129
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА СЕЛА МОЖАРЫ КРАСНОКАМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|НАСТОЯТЕЛЬ
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ТРОИЦКОГО ХРАМА СЕЛА НИКОЛЬСКОЕ КРАСНОКАМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Краснокамский район, с. Никольское, ул. Интернациональная, д. 2 корп. А
|0231995057
|24.03.2011
|Деятельность религиозных организаций
|1110200001053
|Риск не определен
|ЗАВАРСКИЙ ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ
|332762625129
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА СЕЛА МОЖАРЫ КРАСНОКАМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|НАСТОЯТЕЛЬ
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА СЕЛА МОЖАРЫ КРАСНОКАМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Краснокамский район, с. Можары, ул. Колхозная, д. 60 корп. - офис
|0231007010
|31.10.2006
|Деятельность религиозных организаций
|1060200012498
|Риск не определен
|ЗАГИРОВ МАРАТ ЗАЙТУНОВИЧ
|027315004438
|Настоятель
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА СЕЛА ЗИРГАН МЕЛЕУЗОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Совладелец (бывший)
|ВОСКРЕСЕНИЕ, БФ
|Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Волжская, д. 36 корп. А
|0275900729
|25.02.2015
|11 000,00
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|1150280010671
|Недействующая компания
|ЗАГИРОВ МАРАТ ЗАЙТУНОВИЧ
|027315004438
|Настоятель
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА СЕЛА ЗИРГАН МЕЛЕУЗОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА СЕЛА ЗИРГАН МЕЛЕУЗОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Мелеузовский район, с. Зирган, ул. Советская, д. 128
|0263007422
|27.03.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200017231
|Риск не определен
|ЗАГИРОВ МАРАТ ЗАЙТУНОВИЧ
|027315004438
|Настоятель
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА СЕЛА ЗИРГАН МЕЛЕУЗОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель (бывший)
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ВВЕДЕНСКОГО ХРАМА Г.БАЙМАКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Башкортостан респ., Баймакский район, г. Баймак, ул. Л.Азанова, д. 36
|0254004778
|01.03.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200010532
|Риск не определен
|ЗАРИПОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
|027369831201
|Настоятель, Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО ХРАМА СЕЛО ВОЛКОВО БЛАГОВЕЩЕНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Совладелец (бывший)
|ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ, ЖНК
|Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Пекинская, д. 22
|0277080422
|15.12.2006
|Подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества
|1060277055420
|Недействующая компания
|ЗАРИПОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
|027369831201
|Настоятель, Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО ХРАМА СЕЛО ВОЛКОВО БЛАГОВЕЩЕНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель, Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО ХРАМА СЕЛО ВОЛКОВО БЛАГОВЕЩЕНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Благовещенский район, с. Волково, д
|0258995110
|27.06.2011
|Деятельность религиозных организаций
|1110200003253
|Риск не определен
|ЗАРИПОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
|027369831201
|Настоятель, Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО ХРАМА СЕЛО ВОЛКОВО БЛАГОВЕЩЕНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель, Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ХРАМА ПОКРОВА БОЖИЕЙ МАТЕРИ СЕЛО САННИНСКОЕ БЛАГОВЕЩЕНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Благовещенский район, с. Саннинское, ул. Школьная, д. 54
|0258995093
|20.05.2011
|Деятельность религиозных организаций
|1110200002604
|Риск не определен
|ЗИННАТУЛЛИНА АЛЬБИНА ДИНИСОВНА
|026605347001
|Председатель совета, Совладелец
|ОБЩЕСТВО ВАЙШНАВОВ ГОРОДА САЛАВАТА ВАЙШНАВА САНГА, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, Совладелец
|БФ ПИЩА ЖИЗНИ САЛАВАТ
|Башкортостан респ, г. Салават, ул. Ленинградская, д. 41 кв. 39
|0266059203
|18.05.2018
|Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
|1180280030556
|Риск не определен
|ЗИННАТУЛЛИНА АЛЬБИНА ДИНИСОВНА
|026605347001
|Председатель совета, Совладелец
|ОБЩЕСТВО ВАЙШНАВОВ ГОРОДА САЛАВАТА ВАЙШНАВА САНГА, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Председатель совета, Совладелец
|ОБЩЕСТВО ВАЙШНАВОВ ГОРОДА САЛАВАТА ВАЙШНАВА САНГА, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Башкортостан респ, г. Салават, ул. Ленинградская, д. 41 кв. 39
|0266055382
|06.06.2017
|Деятельность религиозных организаций
|1170280038103
|Риск не определен
|ЗЫРЯНОВ КОНСТАНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ
|020704062302
|НАСТОЯТЕЛЬ
|БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО ХРАМА С.КАЛТЫМАНОВО ИГЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|НАСТОЯТЕЛЬ
|БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО ХРАМА С.КАЛТЫМАНОВО ИГЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ., Иглинский район, с. Калтыманово, ул. Школьная, д. 1 корп. - офис
|0224010157
|13.04.2007
|Деятельность религиозных организаций
|1070200000760
|Риск не определен
|ЗЫРЯНОВ КОНСТАНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ
|020704062302
|НАСТОЯТЕЛЬ
|БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО ХРАМА С.КАЛТЫМАНОВО ИГЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель (бывший), Совладелец
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВСКОГО ХРАМА Г. ОКТЯБРЬСКИЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, г. Октябрьский, проспект Ленина, д. 61 корп. Б
|0265990201
|14.02.2012
|Деятельность религиозных организаций
|1120200000920
|Риск не определен
|ЗЫРЯНОВ КОНСТАНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ
|020704062302
|НАСТОЯТЕЛЬ
|БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО ХРАМА С.КАЛТЫМАНОВО ИГЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель (бывший), Совладелец
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ДМИТРИЯ СОЛУНСКОГО С. АХМАНОВО БАКАЛИНСКОГО РАЙОНА
|Башкортостан респ, Бакалинский район, с. Ахманово, ул. Центральная, д. 78
|0207007796
|21.08.2014
|Деятельность религиозных организаций
|1140280051526
|Риск не определен
|ЗЫРЯНОВ КОНСТАНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ
|020704062302
|НАСТОЯТЕЛЬ
|БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО ХРАМА С.КАЛТЫМАНОВО ИГЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|НАСТОЯТЕЛЬ
|БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКОГО ХРАМА С.ЧУВАШ-КУБОВО ИГЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ., Иглинский район, с. Чуваш-Кубово, ул. Пл.Октября, д. 32
|0224995190
|16.07.2014
|Деятельность религиозных организаций
|1140200001974
|Риск не определен
|ЗЫРЯНОВ КОНСТАНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ
|020704062302
|НАСТОЯТЕЛЬ
|БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО ХРАМА С.КАЛТЫМАНОВО ИГЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|НАСТОЯТЕЛЬ
|БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО ХРАМА С.УЛУ-ТЕЛЯК ИГЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ., Иглинский район, с. Улу-Теляк, ул. Ленина, д. 12
|0224950425
|03.08.2015
|Деятельность религиозных организаций
|1150280046542
|Риск не определен
|ЗЫРЯНОВ КОНСТАНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ
|020704062302
|НАСТОЯТЕЛЬ
|БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО ХРАМА С.КАЛТЫМАНОВО ИГЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|НАСТОЯТЕЛЬ
|БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА С.ИГЛИНО ИГЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ., Иглинский район, с. Иглино, ул. Ленина, д. 94
|0224000046
|25.03.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200016813
|Риск не определен
|ЗЫРЯНОВ КОНСТАНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ
|020704062302
|НАСТОЯТЕЛЬ
|БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО ХРАМА С.КАЛТЫМАНОВО ИГЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель (бывший)
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОГО ХРАМА СЕЛА КИЛЕЕВО БАКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Бакалинский район, с. Килеево, ул. Родниковая, д. 17
|0207004516
|04.07.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200023083
|Риск не определен
|ЗЫРЯНОВ КОНСТАНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ
|020704062302
|НАСТОЯТЕЛЬ
|БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО ХРАМА С.КАЛТЫМАНОВО ИГЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель (бывший)
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОГО ХРАМА С. БАКАЛЫ БАКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Бакалинский район, с. Бакалы, ул. Октябрьская, д. 8
|0207002653
|09.02.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200004680
|Риск не определен
|ИВАНОВ ВИКТОР ЕВГЕНЬЕВИЧ
|027318646105
|Председатель, Совладелец
|АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ РБ, РОО ПВПО
|Председатель, Совладелец
|АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ РБ, РОО ПВПО
|Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Архитектурная, д. 8 кв. 49
|0273908017
|06.05.2016
|Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
|1160280082049
|Риск не определен
|ИВАНОВ ВИКТОР ЕВГЕНЬЕВИЧ
|027318646105
|Председатель, Совладелец
|АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ РБ, РОО ПВПО
|Настоятель
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ПАНТЕЛЕИМОНОВСКОГО ХРАМА Г.УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Архитектурная, д. 7
|0277031721
|30.10.2002
|Деятельность религиозных организаций
|1020200001667
|Риск не определен
|ИВАНОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ
|026102285782
|Настоятель
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА СЕЛА ПЕТРОВСКОЕ ИШИМБАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА СЕЛА ПЕТРОВСКОЕ ИШИМБАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Ишимбайский район, с. Петровское, ул. Ленина, д. 40
|0261010733
|20.03.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200016076
|Риск не определен
|ИЗИЛЯНОВ АНДРЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
|023700734238
|Пастор
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ПЯТИДЕСЯТНИКОВ Г.БИРСК
|Пастор
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ПЯТИДЕСЯТНИКОВ Г.БИРСК
|Башкортостан респ, Бирский район, с. Малосухоязово, ул. Верхняя, д. 69
|0257004871
|21.01.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200000808
|Риск не определен
|ИЛЬТИМИРОВ ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ
|025804949640
|Пастор, Совладелец
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ПЯТИДЕСЯТНИКОВ С. МИШКИНО
|Пастор, Совладелец
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ПЯТИДЕСЯТНИКОВ С. МИШКИНО
|Башкортостан респ., Мишкинский район, с. Мишкино, ул. Красноармейская, д. 9
|0237003083
|28.01.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200002557
|Риск не определен
|ИОНОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ
|561501757003
|НАСТОЯТЕЛЬ
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА С ЮМАШЕВО ЧЕКМАГУШЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|НАСТОЯТЕЛЬ
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА С ЮМАШЕВО ЧЕКМАГУШЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Чекмагушевский район, с. Юмашево, ул. Советская, д. 23 корп. 1
|0249995097
|24.06.2014
|Деятельность религиозных организаций
|1140200001655
|Риск не определен
|ИОНОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ
|561501757003
|НАСТОЯТЕЛЬ
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА С ЮМАШЕВО ЧЕКМАГУШЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель (бывший)
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ С. СПАРТАК ЕРМЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Ермекеевский район, с. Спартак, ул. Кооперативная, д. 4
|0221995040
|09.11.2011
|Деятельность религиозных организаций
|1110200005387
|Риск не определен
|ИСМАГИЛОВ ЮРИЙ САИТГАЛЕЕВИЧ
|025500759341
|НАСТОЯТЕЛЬ
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КОСМО-ДАМИАНОВСКОГО ХРАМА С. КОШ-ЕЛГА БИЖБУЛЯКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|НАСТОЯТЕЛЬ
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КОСМО-ДАМИАНОВСКОГО ХРАМА С. КОШ-ЕЛГА БИЖБУЛЯКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Бижбулякский район, с. Кош-Елга, ул. Центральная, д. 2 корп. В
|0212995051
|13.11.2010
|Деятельность религиозных организаций
|1100200004189
|Риск не определен
|ИСМАГИЛОВ ЮРИЙ САИТГАЛЕЕВИЧ
|025500759341
|НАСТОЯТЕЛЬ
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КОСМО-ДАМИАНОВСКОГО ХРАМА С. КОШ-ЕЛГА БИЖБУЛЯКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА С. БАЗЛЫК БИЖБУЛЯКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Бижбулякский район, с. Базлык, ул. Шоссейная, д. 2
|0212995037
|27.10.2010
|Деятельность религиозных организаций
|1100200004013
|Риск не определен
|ИСМАГИЛОВ ЮРИЙ САИТГАЛЕЕВИЧ
|025500759341
|НАСТОЯТЕЛЬ
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КОСМО-ДАМИАНОВСКОГО ХРАМА С. КОШ-ЕЛГА БИЖБУЛЯКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель (бывший)
|ВОНИФАТИЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ
|Башкортостан респ, г. Белебей, пос. Новомихайловский, ул. Шоссейная, д. 7
|0255006986
|13.02.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200006880
|Недействующая компания
|КАДЫРОВ РЕНАТ ЭНВАРОВИЧ
|026701407052
|Пастор, Совладелец
|СИБАЙСКАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ЦЕРКОВЬ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН
|Пастор, Совладелец
|СИБАЙСКАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ЦЕРКОВЬ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН
|Башкортостан респ., г. Сибай, ул. Ленина, д. 42 офис 1
|0267009893
|05.11.2002
|Деятельность религиозных организаций
|1020200001887
|Риск не определен
|КАДЫРОВ РЕНАТ ЭНВАРОВИЧ
|026701407052
|Пастор, Совладелец
|СИБАЙСКАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ЦЕРКОВЬ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН
|ИП (бывший) (ИП)
|Башкортостан (Республика)
|Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков
|307026715700056
|Недействующее
|КАЗАНЦЕВ СЕРГЕЙ КИРИЛЛОВИЧ
|027813812237
|Председатель общины
|СТАРООБРЯДЧЕСКАЯ ПОМОРСКАЯ ОБЩИНА ГОРОДА УФЫ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ ПОМОРСКОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Директор, Совладелец (100%)
|ТЭС, ООО
|Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Производственная, д. 1/2
|0278109836
|07.04.2005
|598 906 000,00
|Торговля оптовая бытовыми электротоварами
|1050204598443
|Низкий риск
|КАЗАНЦЕВ СЕРГЕЙ КИРИЛЛОВИЧ
|027813812237
|Председатель общины
|СТАРООБРЯДЧЕСКАЯ ПОМОРСКАЯ ОБЩИНА ГОРОДА УФЫ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ ПОМОРСКОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Директор (бывший), Совладелец (100%)
|АТЛАНТ-СЕРВИС, ООО
|Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Высоковольтная, д. 20
|0278011534
|03.02.2003
|32 835 000,00
|Торговля оптовая электрической бытовой техникой
|1030204590151
|Средний риск
|КАЗАНЦЕВ СЕРГЕЙ КИРИЛЛОВИЧ
|027813812237
|Председатель общины
|СТАРООБРЯДЧЕСКАЯ ПОМОРСКАЯ ОБЩИНА ГОРОДА УФЫ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ ПОМОРСКОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Директор (бывший)
|ПРОМАГРОРЕСУРС, ООО
|Башкортостан респ, г. Уфа, проспект Октября, д. 114 корп. 1
|0276089750
|16.02.2005
|8 977 000,00
|Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков
|1050204207074
|Низкий риск
|КАЗАНЦЕВ СЕРГЕЙ КИРИЛЛОВИЧ
|027813812237
|Председатель общины
|СТАРООБРЯДЧЕСКАЯ ПОМОРСКАЯ ОБЩИНА ГОРОДА УФЫ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ ПОМОРСКОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Директор, Совладелец (100%)
|СЦ АТЛАНТ, ООО
|Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Производственная, д. 1 корп. 2 ком. 1.6
|0278121167
|17.04.2006
|8 750 000,00
|Ремонт бытовой техники
|1060278081181
|Низкий риск
|КАЗАНЦЕВ СЕРГЕЙ КИРИЛЛОВИЧ
|027813812237
|Председатель общины
|СТАРООБРЯДЧЕСКАЯ ПОМОРСКАЯ ОБЩИНА ГОРОДА УФЫ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ ПОМОРСКОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Директор (бывший), Совладелец (бывший) (100%)
|ФОРМАТ, ООО
|Башкортостан респ, г. Стерлитамак, ул. Менделеева, д. 24
|0268040656
|21.04.2006
|481 000,00
|Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области
|1060268016060
|Низкий риск
|КАЗАНЦЕВ СЕРГЕЙ КИРИЛЛОВИЧ
|027813812237
|Председатель общины
|СТАРООБРЯДЧЕСКАЯ ПОМОРСКАЯ ОБЩИНА ГОРОДА УФЫ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ ПОМОРСКОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (34%)
|ДЕЛЬФ+, ООО ЦРКИ
|Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Конституции, д. 4 кв. 31
|0273052022
|28.09.2004
|108 000,00
|Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
|1040203736165
|Высокий риск
|КАЗАНЦЕВ СЕРГЕЙ КИРИЛЛОВИЧ
|027813812237
|Председатель общины
|СТАРООБРЯДЧЕСКАЯ ПОМОРСКАЯ ОБЩИНА ГОРОДА УФЫ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ ПОМОРСКОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший) (20%)
|ТД БЕЛАРУСЬ, ООО
|Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Октябрьской Революции, д. 21
|0274057270
|12.02.2003
|Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами
|1030203897635
|Недействующая компания
|КАЗАНЦЕВ СЕРГЕЙ КИРИЛЛОВИЧ
|027813812237
|Председатель общины
|СТАРООБРЯДЧЕСКАЯ ПОМОРСКАЯ ОБЩИНА ГОРОДА УФЫ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ ПОМОРСКОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший) (49%)
|ДЕМИД ПРО, ООО
|Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 65
|0277066347
|14.12.2004
|Деятельность учреждений культуры и искусства
|1040204455862
|Недействующая компания
|КАЗАНЦЕВ СЕРГЕЙ КИРИЛЛОВИЧ
|027813812237
|Председатель общины
|СТАРООБРЯДЧЕСКАЯ ПОМОРСКАЯ ОБЩИНА ГОРОДА УФЫ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ ПОМОРСКОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Председатель общины
|СТАРООБРЯДЧЕСКАЯ ПОМОРСКАЯ ОБЩИНА ГОРОДА УФЫ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ ПОМОРСКОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Карпинского, д. 11
|0274074580
|23.04.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200020498
|Риск не определен
|КАЗАНЦЕВ СЕРГЕЙ КИРИЛЛОВИЧ
|027813812237
|Председатель общины
|СТАРООБРЯДЧЕСКАЯ ПОМОРСКАЯ ОБЩИНА ГОРОДА УФЫ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ ПОМОРСКОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|Башкортостан (Республика)
|22.10.2001
|305027800103478
|Недействующее
|КАПП ВЛАДИСЛАВ ЛЬВОВИЧ
|026413792560
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕНСКОГО ХРАМА С. АНДРЕЕВКА ИЛИШЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕНСКОГО ХРАМА С. АНДРЕЕВКА ИЛИШЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Илишевский район, с. Андреевка, ул. Советская, д. 45
|0225007005
|01.03.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200010367
|Риск не определен
|КАПП ВЛАДИСЛАВ ЛЬВОВИЧ
|026413792560
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕНСКОГО ХРАМА С. АНДРЕЕВКА ИЛИШЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ПАНТЕЛЕИМОВСКОГО ХРАМА Д. КНЯЗЬ-ЕЛГА ИЛИШЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Илишевский район, д. Князь-Елга, ул. Церковная, д. 1 корп. - офис
|0225009235
|29.04.2008
|Деятельность религиозных организаций
|1080200001408
|Риск не определен
|КАПП ВЛАДИСЛАВ ЛЬВОВИЧ
|026413792560
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕНСКОГО ХРАМА С. АНДРЕЕВКА ИЛИШЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|НАСТОЯТЕЛЬ
|ДОСТОЙНО ЕСТЬ С. КУЯНОВО КРАСНОКАМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
|Башкортостан респ, Краснокамский район, с. Куяново, ул. Цветочная, д. 3
|0231009219
|17.09.2018
|Деятельность религиозных организаций
|1180280055361
|Риск не определен
|КАПП ВЛАДИСЛАВ ЛЬВОВИЧ
|026413792560
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕНСКОГО ХРАМА С. АНДРЕЕВКА ИЛИШЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО ХРАМА ДЕРЕВНИ КРЕЩЕНКА ИЛИШЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Илишевский район, д. Крещенка, ул. Михайловская, д. 1 корп. - офис
|0225009806
|30.06.2009
|Деятельность религиозных организаций
|1090200001760
|Риск не определен
|КАПП ВЛАДИСЛАВ ЛЬВОВИЧ
|026413792560
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕНСКОГО ХРАМА С. АНДРЕЕВКА ИЛИШЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИП (бывший) (ИП)
|Башкортостан (Республика)
|304026401600015
|Недействующее
|КАРАВАЕВ НИКОЛАЙ КУЗЬМИЧ
|027314027351
|Председатель приходского совета
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СПАССКОГО ХРАМА СЕЛА АЛЕКСЕЕВКА УФИМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Председатель приходского совета
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СПАССКОГО ХРАМА СЕЛА АЛЕКСЕЕВКА УФИМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Уфимский район, д. Алексеевка, ул. Центральная, д. 48
|0245008198
|28.01.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200002887
|Риск не определен
|КАРПОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
|025501828870
|НАСТОЯТЕЛЬ ПРИХОДА, Совладелец
|МЕСТНАЯ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИХОДА В ЧЕСТЬ СВЯТАГО И ВСЕХВАЛЬНАГО АПОСТОЛА АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННАГО Г. БЕЛЕБЕЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН РУССКОЙ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ АРХИЕПИСКОПИИ НОВОЗЫБКОВСКОЙ, МОСКОВСКОЙ И ВСЕЯ РУСИ)
|Совладелец (бывший) (100%)
|СТАТУС, ООО
|Башкортостан респ, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Интернациональная, д. 122 корп. Б
|0255012468
|27.10.2005
|20 000,00
|Деятельность в области права
|1050200957245
|Высокий риск
|КАРПОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
|025501828870
|НАСТОЯТЕЛЬ ПРИХОДА, Совладелец
|МЕСТНАЯ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИХОДА В ЧЕСТЬ СВЯТАГО И ВСЕХВАЛЬНАГО АПОСТОЛА АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННАГО Г. БЕЛЕБЕЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН РУССКОЙ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ АРХИЕПИСКОПИИ НОВОЗЫБКОВСКОЙ, МОСКОВСКОЙ И ВСЕЯ РУСИ)
|НАСТОЯТЕЛЬ ПРИХОДА, Совладелец
|МЕСТНАЯ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИХОДА В ЧЕСТЬ СВЯТАГО И ВСЕХВАЛЬНАГО АПОСТОЛА АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННАГО Г. БЕЛЕБЕЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН РУССКОЙ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ АРХИЕПИСКОПИИ НОВОЗЫБКОВСКОЙ, МОСКОВСКОЙ И ВСЕЯ РУСИ)
|Башкортостан респ, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Революционеров, д. 26 корп. - офис 27
|0255015878
|10.08.2009
|Деятельность религиозных организаций
|1090200002155
|Риск не определен
|КАТАЕВ СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ
|027614505993
|Настоятель, Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ Д. ДМИТРИЕВКА БЛАГОВЕЩЕНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель, Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ Д. ДМИТРИЕВКА БЛАГОВЕЩЕНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Благовещенский район, д. Дмитриевка, ул. Центральная, д. 8
|0258995061
|13.01.2011
|Деятельность религиозных организаций
|1110200000140
|Риск не определен
|КАТАЕВ СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ
|027614505993
|Настоятель, Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ Д. ДМИТРИЕВКА БЛАГОВЕЩЕНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД НИКОЛЬСКОГО ХРАМА СЕЛА УДЕЛЬНЫЕ ДУВАНЕЙ БЛАГОВЕЩЕНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Благовещенский район, с. Удельно-Дуваней, ул. Советская, д. 27 корп. - офис
|0258011832
|28.11.2007
|Деятельность религиозных организаций
|1070200003741
|Риск не определен
|КАТАЕВ СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ
|027614505993
|Настоятель, Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ Д. ДМИТРИЕВКА БЛАГОВЕЩЕНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель, Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ХРАМА В ЧЕСТЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ С. БОГОРОДСКОЕ БЛАГОВЕЩЕНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Благовещенский район, с. Богородское, ул. Осиновка, д. 1/3
|0258995047
|27.12.2010
|Деятельность религиозных организаций
|1100200005003
|Риск не определен
|КАТАЕВ СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ
|027614505993
|Настоятель, Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ Д. ДМИТРИЕВКА БЛАГОВЕЩЕНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель, Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ВО ИМЯ СВЯТИТЕЛЯ И ЧУДОТВОРЦА НИКОЛАЯ С.НИКОЛАЕВКА БЛАГОВЕЩЕНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Благовещенский район, с. Николаевка, ул. Нижняя, д. 84
|0258995054
|13.01.2011
|Деятельность религиозных организаций
|1110200000118
|Риск не определен
|КАЦ БОРИС МАРКОВИЧ
|026601718311
|Председатель
|ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩИНА Г.САЛАВАТА, МЕСТНАЯ ИУДЕЙСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Председатель
|ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩИНА Г.САЛАВАТА, МЕСТНАЯ ИУДЕЙСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Башкортостан респ, г. Салават, ул. Первомайская, д. 75
|0266023670
|23.06.2004
|Деятельность религиозных организаций
|1040200005405
|Риск не определен
|КЕЕВ ГЕРМАН ЕВГЕНЬЕВИЧ
|025508831840
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ДИМИТРИЕ-СОЛУНСКОГО ХРАМА С. НАДЕЖДИНО БЕЛЕБЕЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Директор, Совладелец (50%)
|ВОСКОВАЯ СВЕЧА, ООО
|Башкортостан респ, г. Уфа, бульвар Тухвата Янаби, д. 69/1 офис 48
|0273081778
|04.02.2011
|Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов
|1110280004284
|Средний риск
|КЕЕВ ГЕРМАН ЕВГЕНЬЕВИЧ
|025508831840
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ДИМИТРИЕ-СОЛУНСКОГО ХРАМА С. НАДЕЖДИНО БЕЛЕБЕЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ДИМИТРИЕ-СОЛУНСКОГО ХРАМА С. НАДЕЖДИНО БЕЛЕБЕЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Белебеевский район, с. Надеждино, ул. Аксакова
|0209003123
|25.02.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200008794
|Риск не определен
|КЕЕВ ГЕРМАН ЕВГЕНЬЕВИЧ
|025508831840
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ДИМИТРИЕ-СОЛУНСКОГО ХРАМА С. НАДЕЖДИНО БЕЛЕБЕЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИП (ИП)
|Башкортостан (Республика)
|Производство прочих изделий, не включенных в другие группировки
|305027310500012
|Риск не определен
|КИРСАНОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
|025551415885
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО СОБОРА Г. БЕЛЕБЕЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО СОБОРА Г. БЕЛЕБЕЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Советская, д. 54 корп. В
|0255011136
|19.08.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200023545
|Риск не определен
|КИРСАНОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
|027871240927
|Настоятель, Совладелец
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ЗНАМЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ С. ЗНАМЕНКА БЕЛЕБЕЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель, Совладелец
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ЗНАМЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ С. ЗНАМЕНКА БЕЛЕБЕЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Белебеевский район, с. Знаменка, ул. Советская, д. 143
|0209003130
|25.02.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200008893
|Риск не определен
|КИСЕЛЕВ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ
|524308019858
|НАСТОЯТЕЛЬ
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА Г.УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|НАСТОЯТЕЛЬ
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА Г.УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Летчиков, д. 1
|0275040551
|19.12.2002
|Деятельность религиозных организаций
|1020200005330
|Риск не определен
|КИСЕЛЕВ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ
|524308019858
|НАСТОЯТЕЛЬ
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА Г.УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Настоятель, Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ СВ. РАВНОАП. ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА Д. ШМИДТОВО УФИМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Уфимский район, д. Шмидтово
|0245027338
|10.10.2014
|Деятельность религиозных организаций
|1140280061811
|Риск не определен
|КИСЕЛЕВ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ
|524308019858
|НАСТОЯТЕЛЬ
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА Г.УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|НАСТОЯТЕЛЬ
|ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
|Башкортостан респ, г. Уфа, туп. Камаринский, д. 1
|0275990225
|05.04.2011
|Деятельность религиозных организаций
|1110200001603
|Риск не определен
|КИСЕЛЕВ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ
|524308019858
|НАСТОЯТЕЛЬ
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА Г.УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Настоятель (бывший)
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПРОРОКО-ИЛИИНСКОГО ХРАМА Г.УФЫ
|Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Свободы, д. 86/10
|0277985245
|10.11.2010
|Деятельность религиозных организаций
|1100200004156
|Риск не определен
|КИСЕЛЕВ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ
|524308019858
|НАСТОЯТЕЛЬ
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА Г.УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Настоятель храма (бывший)
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Кирова, д. 102
|0274041591
|23.01.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200001920
|Риск не определен
|КИСЕЛЕВ ВИКТОР АРКАДЬЕВИЧ
|027413297246
|Настоятель
|СВЯТО-АНДРЕЕВСКИЙ ХРАМ Г.УФЫ
|Настоятель
|СВЯТО-АНДРЕЕВСКИЙ ХРАМ Г.УФЫ
|Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Дюртюлинская, д. 9
|0272005421
|25.10.2002
|Деятельность религиозных организаций
|1020200001447
|Риск не определен
|КЛИМИН АРТЁМ ЮРЬЕВИЧ
|026407707950
|НАСТОЯТЕЛЬ
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПОКРОВСКОГО ХРАМА С. КРАСНЫЙ ХОЛМ КАЛТАСИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|НАСТОЯТЕЛЬ
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПОКРОВСКОГО ХРАМА С. КРАСНЫЙ ХОЛМ КАЛТАСИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Калтасинский район, с. Красный Холм, ул. Советская, д. 28А
|0227001513
|30.08.2002
|Деятельность религиозных организаций
|1020200000303
|Риск не определен
|КЛИМИН АРТЁМ ЮРЬЕВИЧ
|026407707950
|НАСТОЯТЕЛЬ
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПОКРОВСКОГО ХРАМА С. КРАСНЫЙ ХОЛМ КАЛТАСИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|НАСТОЯТЕЛЬ (бывший)
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ ЦАРСТВЕННЫХ СТРАСТОТЕРПЦЕВ СПК ДУБНИК С. НИКОЛО-БЕРЁЗОВКИ КРАСНОКАМСКОГО РАЙОНА
|Башкортостан респ, Краснокамский район, с. Николо-Березовка Спк Дубник, ул. Солнечная, д. 58
|0231995177
|25.02.2013
|Деятельность религиозных организаций
|1130200000578
|Риск не определен
|КЛИМОВА ОЛЬГА БОРИСОВНА
|026818719938
|Пастор (бывший)
|НОВАЯ ЖИЗНЬ Г.САЛАВАТ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ
|Пастор (бывший)
|НОВАЯ ЖИЗНЬ Г.САЛАВАТ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ
|Башкортостан респ, г. Салават, ул. 30 Лет Победы, д. 21 кв. 16
|0266015453
|01.03.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200010345
|Риск не определен
|КЛОПОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
|026407203390
|НАСТОЯТЕЛЬ, Совладелец
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ВАРВАРЫ СЕЛА АМЗЯ Г. НЕФТЕКАМСКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|НАСТОЯТЕЛЬ, Совладелец
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ВАРВАРЫ СЕЛА АМЗЯ Г. НЕФТЕКАМСКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, г. Нефтекамск, с. Амзя, ул. Рябиновая, д. 18 корп. Б
|0264995077
|27.12.2010
|Деятельность религиозных организаций
|1100200005058
|Риск не определен
|КЛОПОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
|026407203390
|НАСТОЯТЕЛЬ, Совладелец
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ВАРВАРЫ СЕЛА АМЗЯ Г. НЕФТЕКАМСКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|НАСТОЯТЕЛЬ
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦЫ ЕЛИЗАВЕТЫ П. ЭНЕРГЕТИК Г. НЕФТЕКАМСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ., г. Нефтекамск, с. Энергетик, ул. Высоковольтная, д. 10 кв. 54
|0264076468
|20.11.2018
|Деятельность религиозных организаций
|1180280069485
|Риск не определен
|КНЯЗЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
|025703648534
|Пресвитер, Совладелец
|ДОМ МОЛИТВЫ ДЛЯ ВСЕХ НАРОДОВ, ЦЕРКОВЬ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ ГОРОДА БИРСКА
|Пресвитер, Совладелец
|ДОМ МОЛИТВЫ ДЛЯ ВСЕХ НАРОДОВ, ЦЕРКОВЬ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ ГОРОДА БИРСКА
|Башкортостан респ, Бирский район, г. Бирск, ул. Космодемьянской, д. 25 корп. А
|0257005184
|28.01.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200002788
|Риск не определен
|КНЯЗЕВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
|027801254355
|Управляющая делами прихода, Совладелец
|ПРИХОД ВОЗДВИЖЕНИЯ СВ.КРЕСТА
|Управляющая делами прихода, Совладелец
|ПРИХОД ВОЗДВИЖЕНИЯ СВ.КРЕСТА
|Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Российская, д. 98 корп. 1 офис 30
|0276053458
|19.12.2002
|Деятельность религиозных организаций
|1020200005528
|Риск не определен
|КНЯЗЕВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
|027801254355
|Управляющая делами прихода, Совладелец
|ПРИХОД ВОЗДВИЖЕНИЯ СВ.КРЕСТА
|Управляющая делами прихода
|ПРИХОД УСПЕНИЯ ДЕВЫ МАРИИ
|Башкортостан респ, Благоварский район, д. Алексеевка
|0214002196
|26.12.2002
|Деятельность религиозных организаций
|1020200007112
|Риск не определен
|КОВАЛЬ ВАДИМ ВАЛЕНТИНОВИЧ
|521601970795
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ СВЯТЫХ ЦАРСТВЕННЫХ СТРАСТОТЕРПЦЕВ С. БЛАГОВАР БЛАГОВАРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Совладелец (бывший)
|БЛАГОВЕСТ, РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОНД
|Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 197 корп. 2
|0276094969
|22.09.2005
|Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
|1050204326809
|Недействующая компания
|КОВАЛЬ ВАДИМ ВАЛЕНТИНОВИЧ
|521601970795
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ СВЯТЫХ ЦАРСТВЕННЫХ СТРАСТОТЕРПЦЕВ С. БЛАГОВАР БЛАГОВАРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ СВЯТЫХ ЦАРСТВЕННЫХ СТРАСТОТЕРПЦЕВ С. БЛАГОВАР БЛАГОВАРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ., Благоварский район, с. Благовар, ул. Совхозная, д. 1 корп. 1
|0214995025
|11.05.2011
|Деятельность религиозных организаций
|1110200002329
|Риск не определен
|КОВАЛЬ ВАДИМ ВАЛЕНТИНОВИЧ
|521601970795
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ СВЯТЫХ ЦАРСТВЕННЫХ СТРАСТОТЕРПЦЕВ С. БЛАГОВАР БЛАГОВАРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель храма
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОГО ХРАМА С. ТРОИЦКИЙ БЛАГОВАРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Благоварский район, с. Троицкий, ул. Центральная, д. 51
|0214000833
|15.01.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200000368
|Риск не определен
|КОВАЛЬ ВАДИМ ВАЛЕНТИНОВИЧ
|521601970795
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ СВЯТЫХ ЦАРСТВЕННЫХ СТРАСТОТЕРПЦЕВ С. БЛАГОВАР БЛАГОВАРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПОКРОВСКОГО ХРАМА С. ЯЗЫКОВО БЛАГОВАРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ., Благоварский район, с. Языково, ул. Пушкина, д. 4
|0214003030
|31.01.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200003393
|Риск не определен
|КОЛЧИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
|026706000535
|Настоятель
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ СЕЛА БИШКАИН АУРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ СЕЛА БИШКАИН АУРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Аургазинский район, с. Бишкаин, ул. Выездная, д. 1 корп. А офис
|0205006941
|22.09.2008
|Деятельность религиозных организаций
|1080200002827
|Риск не определен
|КОЛЧИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
|026706000535
|Настоятель
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ СЕЛА БИШКАИН АУРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель, Совладелец
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ И ЧУДОТВОРЦА НИКОЛАЯ С. МЕСЕЛИ АУРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Аургазинский район, с. Месели, ул. Школьная, д. 13
|0205995124
|04.10.2013
|Деятельность религиозных организаций
|1130200004285
|Риск не определен
|КОЛЧИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
|026706000535
|Настоятель
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ СЕЛА БИШКАИН АУРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД БОГОРОДИЦЕ-КАЗАНСКОГО ХРАМА Д. ЧУВАШСКИЙ НАГАДАК АУРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Аургазинский район, д. Чувашский Нагадак, ул. Центральная, д. 125 А
|0205995036
|27.10.2010
|Деятельность религиозных организаций
|1100200004002
|Риск не определен
|КОЛЧИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
|026706000535
|Настоятель
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ СЕЛА БИШКАИН АУРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель, Совладелец
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ СВЯТЫХ МУЧЕНИКОВ И БЕЗСРЕБРЕНИКОВ КОСМЫ И ДАМИАНА Д. НАУМКИНО АУРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Аургазинский район, д. Наумкино, ул. Г.Васильева, д. 21
|0205995100
|07.03.2013
|Деятельность религиозных организаций
|1130200000875
|Риск не определен
|КОЛЧИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
|026706000535
|Настоятель
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ СЕЛА БИШКАИН АУРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|ФЕОДОРОВСКАЯ Д. НОВОФЕДОРОВКА АУРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
|Башкортостан респ, Аургазинский район, д. Новофедоровка, ул. Уфимская, д. 2 корп. А
|0205995043
|13.11.2010
|Деятельность религиозных организаций
|1100200004190
|Риск не определен
|КОЛЧИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
|026706000535
|Настоятель
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ СЕЛА БИШКАИН АУРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ СВЯТОЙ МУЧЕНИЦЫ ВАЛЕНТИНЫ Д. ТАШТАМАК АУРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Аургазинский район, д. Таштамак, ул. 1 Мая, д. 24 корп. А
|0205995050
|13.11.2010
|Деятельность религиозных организаций
|1100200004222
|Риск не определен
|КОЛЧИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
|026706000535
|Настоятель
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ СЕЛА БИШКАИН АУРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ СВЯТАГО РАВНОАПОСТОЛЬНОГО ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА С. КАМЧАЛЫТАМАК ДАВЛЕКАНОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Давлекановский район, с. Камчалытамак, ул. Набережная, д. 4 корп. А
|0259995064
|14.07.2011
|Деятельность религиозных организаций
|1110200003561
|Риск не определен
|КОЛЧИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
|026706000535
|Настоятель
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ СЕЛА БИШКАИН АУРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПОКРОВА БОГОМАТЕРИ С.БОЛОТИНО АУРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ., Аургазинский район, с. Болотино, ул. Центральная, д. 39
|0205007247
|31.08.2009
|Деятельность религиозных организаций
|1090200002353
|Риск не определен
|КОЛЧИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
|026706000535
|Настоятель
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ СЕЛА БИШКАИН АУРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель, Совладелец
|КАЗАНСКАЯ С. ШЛАНЛЫ АУРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
|Башкортостан респ, Аургазинский район, с. Шланлы, ул. Молодежная, д. 1 корп. М
|0205995131
|08.11.2013
|Деятельность религиозных организаций
|1130200004681
|Риск не определен
|КОЛЧИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
|026706000535
|Настоятель
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ СЕЛА БИШКАИН АУРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Ликвидатор (бывший)
|ВСЕБЛАЖЕННАЯ Д. ЮЛАМАНОВО АУРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
|Башкортостан респ, Аургазинский район, д. Юламаново, ул. Лесная, д. 10
|0242995041
|13.11.2010
|Деятельность религиозных организаций
|1100200004211
|Недействующая компания
|КОЛЧИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
|026706000535
|Настоятель
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ СЕЛА БИШКАИН АУРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель (бывший)
|НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ С. ТОЛБАЗЫ АУРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
|Башкортостан респ, Аургазинский район, с. Толбазы, ул. Ленина, д. 213 корп. А
|0205005585
|26.08.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200023677
|Риск не определен
|КОЛЧИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
|026706000535
|Настоятель
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ СЕЛА БИШКАИН АУРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель (бывший)
|КАЗАНСКАЯ С. СТЕПАНОВКА АУРГАЗИНСКОГО Р-НА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
|Башкортостан респ, Аургазинский район, с. Степановка, ул. Молодежная, д. 1 корп. - офис
|0205005698
|30.12.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200028022
|Риск не определен
|КОНДРАКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
|331620356687
|Настоятель
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КОСМО-ДАМИАНОВСКОГО ХРАМА С.НОРДОВКИ МЕЛЕУЗОВСКОГО Р-НА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КОСМО-ДАМИАНОВСКОГО ХРАМА С.НОРДОВКИ МЕЛЕУЗОВСКОГО Р-НА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Мелеузовский район, с. Нордовка, ул. Ашкадарская, д. 78
|0235003218
|27.03.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200017187
|Риск не определен
|КОРАБЛЕВА ИРИАДА ГЕОРГИЕВНА
|027801795114
|Председатель правления, Совладелец
|ЛЕСНАЯ, 25, ТСЖ
|Председатель правления, Совладелец
|ЛЕСНАЯ, 25, ТСЖ
|Башкортостан респ, Гафурийский район, с. Курорта, ул. Лесная, д. 25 офис 22
|0219007656
|28.10.2011
|Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
|1110242000791
|Риск не определен
|КОРАБЛЕВА ИРИАДА ГЕОРГИЕВНА
|027801795114
|Председатель правления, Совладелец
|ЛЕСНАЯ, 25, ТСЖ
|Председатель ликвидационной комиссии
|ВОЗНЕСЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
|Башкортостан респ, Гафурийский район, с. Табынское, ул. Школьная, д. 4 корп. - офис
|0219003732
|13.09.2004
|Деятельность религиозных организаций
|1040200007506
|Риск не определен
|КОРАБЛЕВА ИРИАДА ГЕОРГИЕВНА
|027801795114
|Председатель правления, Совладелец
|ЛЕСНАЯ, 25, ТСЖ
|Председатель, Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ЦЕРКВИ ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ С. ТАБЫНСКОЕ ГАФУРИЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Гафурийский район, с. Табынское, ул. Школьная, д. 8
|0219995100
|18.02.2011
|Деятельность религиозных организаций
|1110200000580
|Риск не определен
|КОРОБКОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ
|027718366656
|Настоятель, Совладелец
|БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ВАРВАРЫ Д. МАКСИМ ГОРЬКИЙ АРХАНГЕЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель, Совладелец
|БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ВАРВАРЫ Д. МАКСИМ ГОРЬКИЙ АРХАНГЕЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ., Архангельский район, д. Максим Горький, ул. Пушкина, д. 1 корп. 1
|0203950030
|23.03.2015
|Деятельность религиозных организаций
|1150280017326
|Риск не определен
|КОРОБКОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ
|027718366656
|Настоятель, Совладелец
|БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ВАРВАРЫ Д. МАКСИМ ГОРЬКИЙ АРХАНГЕЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КОСМО-ДАМИАНСКОГО ХРАМА С. КРАСНЫЙ ЗИЛИМ АРХАНГЕЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ., Архангельский район, с. Красный Зилим
|0203002123
|25.03.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200016835
|Риск не определен
|КОРОБКОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ
|027718366656
|Настоятель, Совладелец
|БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ВАРВАРЫ Д. МАКСИМ ГОРЬКИЙ АРХАНГЕЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель, Совладелец
|БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦЫ С.ВАЛЕНТИНОВКА АРХАНГЕЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ., Архангельский район, с. Валентиновка, ул. Садовая, д. 24 корп. 1
|0203950079
|08.04.2015
|Деятельность религиозных организаций
|1150280022320
|Риск не определен
|КОРОБКОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ
|027718366656
|Настоятель, Совладелец
|БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ВАРВАРЫ Д. МАКСИМ ГОРЬКИЙ АРХАНГЕЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА С. АРХАНГЕЛЬСКОЕ АРХАНГЕЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ., Архангельский район, с. Архангельское, ул. Советская, д. 26
|0203001144
|04.03.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200012105
|Риск не определен
|КОРОБКОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ
|027718366656
|Настоятель, Совладелец
|БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ВАРВАРЫ Д. МАКСИМ ГОРЬКИЙ АРХАНГЕЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель, Совладелец
|БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА Д. ТРОИЦКОЕ АРХАНГЕЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ., Архангельский район, д. Троицкое, ул. Заречная, д. 1 корп. В
|0203950054
|01.04.2015
|Деятельность религиозных организаций
|1150280020428
|Риск не определен
|КОРОБКОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ
|027718366656
|Настоятель, Совладелец
|БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ВАРВАРЫ Д. МАКСИМ ГОРЬКИЙ АРХАНГЕЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель (бывший), Совладелец
|ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
|Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Бакалинская, д. 25 кв. 546
|0274903389
|01.04.2015
|Деятельность религиозных организаций
|1150280020439
|Риск не определен
|КОРОБКОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ
|027718366656
|Настоятель, Совладелец
|БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ВАРВАРЫ Д. МАКСИМ ГОРЬКИЙ АРХАНГЕЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель (бывший)
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Кирова, д. 102
|0274041591
|23.01.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200001920
|Риск не определен
|КОРОЛЕВ РАФАЭЛЬ ВИТАЛЬЕВИЧ
|027415361673
|Настоятель
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ХРАМА ПРЕПОДОБНОГО МОИСЕЯ УФИМСКОГО С. АЛКИНО-2 ЧИШМИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|НАСТОЯТЕЛЬ
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ХРАМА ПРЕПОДОБНОГО МОИСЕЯ УФИМСКОГО С. АЛКИНО-2 ЧИШМИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Чишминский район, с. Алкино-2, ул. Фомина, д. 22
|0250010080
|17.11.2005
|Деятельность религиозных организаций
|1050200017845
|Риск не определен
|КОРОЛЕВ РАФАЭЛЬ ВИТАЛЬЕВИЧ
|027415361673
|Настоятель
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ХРАМА ПРЕПОДОБНОГО МОИСЕЯ УФИМСКОГО С. АЛКИНО-2 ЧИШМИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Председатель правления (бывший), Совладелец (бывший)
|БРАТСТВО ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА ВОРОНЕЖСКОГО РБ, РОО
|Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Мингажева, д. 109 корп. - офис
|0274991272
|04.04.2012
|Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
|1120200001690
|Недействующая компания
|КОРОЛЁВ РАФАЭЛЬ ВИТАЛЬЕВИЧ
|027415361673
|Настоятель
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ХРАМА ПРЕПОДОБНОГО МОИСЕЯ УФИМСКОГО С. АЛКИНО-2 ЧИШМИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ХРАМА ПРЕПОДОБНОГО МОИСЕЯ УФИМСКОГО С. АЛКИНО-2 ЧИШМИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Чишминский район, с. Алкино-2, ул. Фомина, д. 22
|0250010080
|17.11.2005
|Деятельность религиозных организаций
|1050200017845
|Риск не определен
|КОРОЛЁВ РАФАЭЛЬ ВИТАЛЬЕВИЧ
|027415361673
|Настоятель
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ХРАМА ПРЕПОДОБНОГО МОИСЕЯ УФИМСКОГО С. АЛКИНО-2 ЧИШМИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель (бывший)
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПОКРОВСКОГО ХРАМА С. КРАСНОУСОЛЬСКИЙ (БОГОЯВЛЕНСКОЕ) ГАФУРИЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Гафурийский район, с. Красноусольский, ул. К.Маркса, д. 13
|0219003620
|28.01.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200002766
|Риск не определен
|КОРЧАГИНА ГАЛИНА ИВАНОВНА
|025605068373
|Старший пастор, Совладелец
|НОВАЯ ЖИЗНЬ Г. УЧАЛЫ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ
|Совладелец
|ВЕРА БОЖЬЯ Г. БЕЛОРЕЦК, РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ
|Башкортостан респ, Белорецкий район, г. Белорецк, ул. 5 Июля, д. 5 корп. - офис
|0256015687
|27.04.2005
|Деятельность религиозных организаций
|1050200004480
|Риск не определен
|КОРЧАГИНА ГАЛИНА ИВАНОВНА
|025605068373
|Старший пастор, Совладелец
|НОВАЯ ЖИЗНЬ Г. УЧАЛЫ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ
|Старший пастор, Совладелец
|НОВАЯ ЖИЗНЬ Г. УЧАЛЫ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ
|Башкортостан респ, Учалинский район, г. Учалы, ул. Ленина, д. 40 корп. А офис 2
|0270995117
|04.07.2011
|Деятельность религиозных организаций
|1110200003352
|Риск не определен
|КОРЧАГИНА ГАЛИНА ИВАНОВНА
|025605068373
|Старший пастор, Совладелец
|НОВАЯ ЖИЗНЬ Г. УЧАЛЫ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ
|ИП (ИП)
|Башкортостан (Республика)
|Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
|306025627600030
|Риск не определен
|КОРЯГИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
|026410693105
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ВО ИМЯ СВЯТИТЕЛЯ СПИРИДОНА ГОРОДА АГИДЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ВО ИМЯ СВЯТИТЕЛЯ СПИРИДОНА ГОРОДА АГИДЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, г. Агидель, ул. Дружбы, д. 3 корп. А
|0253006571
|01.03.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200011050
|Риск не определен
|КОРЯГИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
|026410693105
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ВО ИМЯ СВЯТИТЕЛЯ СПИРИДОНА ГОРОДА АГИДЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА ДЕРЕВНИ СТАРАЯ БУРА КРАСНОКАМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Краснокамский район, д. Старая Бура, ул. Мира, д. 1 корп. А
|0231995219
|16.07.2014
|Деятельность религиозных организаций
|1140200001963
|Риск не определен
|КОРЯГИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
|026410693105
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ВО ИМЯ СВЯТИТЕЛЯ СПИРИДОНА ГОРОДА АГИДЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель (бывший)
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КОСМО-ДАМИАНОВСКОЙ ЦЕРКВИ СЕЛА ТАШКИНОВО ГОРОДА НЕФТЕКАМСКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, г. Нефтекамск, с. Ташкиново, ул. Дорожная, д. 17
|0264020909
|05.03.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200012919
|Риск не определен
|КОСТИКОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
|020901066120
|Старший пастор
|СЛОВО ВЕРЫ Г.БЕЛЕБЕЙ, МРО ЦХВЕ
|Совладелец (бывший)
|ИИСУС ДЛЯ ВСЕХ, ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ (ПЯТИДЕСЯТНИКОВ)
|Оренбургская обл, г. Абдулино, ул. Куйбышева, д. 19 офис 2
|5601006447
|25.03.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1035600009037
|Недействующая компания
|КОСТИКОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
|020901066120
|Старший пастор
|СЛОВО ВЕРЫ Г.БЕЛЕБЕЙ, МРО ЦХВЕ
|Старший пастор
|СЛОВО ВЕРЫ Г.БЕЛЕБЕЙ, МРО ЦХВЕ
|Башкортостан респ, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Красноармейская, д. 265
|0255011143
|19.08.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200023556
|Риск не определен
|КОСТИКОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
|020901066120
|Старший пастор
|СЛОВО ВЕРЫ Г.БЕЛЕБЕЙ, МРО ЦХВЕ
|ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
|НОВЫЙ ДЕНЬ БИЖБУЛЯКСКОГО РАЙОНА, ОБОСП
|Башкортостан респ, Бижбулякский район, с. Верхняя Курмаза, ул. Центральная, д. 9 корп. А
|0212006124
|08.12.2006
|Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
|1060200012784
|Риск не определен
|КОСТИКОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
|020901066120
|Старший пастор
|СЛОВО ВЕРЫ Г.БЕЛЕБЕЙ, МРО ЦХВЕ
|Ликвидатор (бывший)
|ХРИСТОС ДЛЯ ВСЕХ НАРОДОВ С.БИЖБУЛЯК, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ
|Башкортостан респ, Бижбулякский район, с. Верхняя Курмаза, ул. Центральная, д. 9А
|0212004487
|12.05.2004
|Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
|1040200004063
|Недействующая компания
|КОСТИКОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
|020901066120
|Старший пастор
|СЛОВО ВЕРЫ Г.БЕЛЕБЕЙ, МРО ЦХВЕ
|ИП (бывший) (ИП)
|Оренбургская область
|28.04.2003
|304560111800100
|Недействующее
|КРАСНУХИН ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
|026410408333
|НАСТОЯТЕЛЬ
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД НИКОЛЬСКОГО ХРАМА С.КАНАНИКОЛЬСКОЕ ЗИЛАИРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|НАСТОЯТЕЛЬ
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД НИКОЛЬСКОГО ХРАМА С.КАНАНИКОЛЬСКОЕ ЗИЛАИРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Башкортостан респ, Зилаирский район, с. Кананикольское, ул. Заводская, д. 9А
|0223995046
|03.12.2010
|Деятельность религиозных организаций
|1100200004475
|Риск не определен
|КРАСНУХИН ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
|026410408333
|НАСТОЯТЕЛЬ
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД НИКОЛЬСКОГО ХРАМА С.КАНАНИКОЛЬСКОЕ ЗИЛАИРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Настоятель
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОГО ХРАМА С.ЗИЛАИР ЗИЛАИРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Башкортостан респ, Зилаирский район, с. Зилаир, ул. Ленина, д. 19
|0223001537
|27.03.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200017011
|Риск не определен
|КРИВЦОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
|026830880330
|Настоятель, Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПЕТРО-ПАВЛОВСКОГО ХРАМА Д. КОНСТАНТИНО-АЛЕКСАНДРОВКА СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель, Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПЕТРО-ПАВЛОВСКОГО ХРАМА Д. КОНСТАНТИНО-АЛЕКСАНДРОВКА СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Стерлитамакский район, д. Константино-Александровка, ул. Набережная, д. 5 корп
|0242995059
|14.12.2010
|Деятельность религиозных организаций
|1100200004739
|Риск не определен
|КРИВЦОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
|026830880330
|Настоятель, Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПЕТРО-ПАВЛОВСКОГО ХРАМА Д. КОНСТАНТИНО-АЛЕКСАНДРОВКА СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель, Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ МУЧЕНИЦЫ ВАЛЕНТИНЫ С. ПЕРВОМАЙСКОЕ СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Стерлитамакский район, с. Первомайское, ул. Ленина, д. 4 корп. - офис 1
|0242995066
|21.12.2010
|Деятельность религиозных организаций
|1100200004871
|Риск не определен
|КРИВЦОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
|026830880330
|Настоятель, Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПЕТРО-ПАВЛОВСКОГО ХРАМА Д. КОНСТАНТИНО-АЛЕКСАНДРОВКА СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|НАСТОЯТЕЛЬ (бывший)
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД БОГОРОДИЦЕ-КАЗАНСКОГО СОБОРА Г. СТЕРЛИТАМАКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Башкортостан респ, г. Стерлитамак, ул. Строителей, д. 73
|0268021646
|31.01.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200003426
|Риск не определен
|КРИВЦОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
|026830880330
|Настоятель, Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПЕТРО-ПАВЛОВСКОГО ХРАМА Д. КОНСТАНТИНО-АЛЕКСАНДРОВКА СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель (бывший)
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ С. СОКОЛОВКА СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Стерлитамакский район, д. Соколовка, ул. Центральная, д. 69
|0242002906
|28.01.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200002469
|Риск не определен
|КУДАШЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
|026208311506
|Настоятель (бывший), Совладелец
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА С.НОВОНИКОЛАЕВСКОЕ КУГАРЧИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель (бывший), Совладелец
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА С.НОВОНИКОЛАЕВСКОЕ КУГАРЧИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Кугарчинский район, с. Новониколаевское, д. - корп. - офис
|0232002880
|29.06.2007
|Деятельность религиозных организаций
|1070200001992
|Риск не определен
|КУДАШЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
|026208311506
|Настоятель (бывший), Совладелец
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА С.НОВОНИКОЛАЕВСКОЕ КУГАРЧИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель (бывший), Совладелец
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ СВ.БЛАЖЕННОЙ КСЕНИИ ПЕТЕРБУРЖСКОЙ С.НОВОСЕЛКА ФЕДОРОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Федоровский район, с. Новоселка, ул. Молодежная, д. 1 корп. Б
|0247995020
|05.04.2011
|Деятельность религиозных организаций
|1110200001614
|Риск не определен
|КУДАШЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
|026208311506
|Настоятель (бывший), Совладелец
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА С.НОВОНИКОЛАЕВСКОЕ КУГАРЧИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель, Совладелец
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД БОГОРОДИЦЕ-КАЗАНСКОГО ХРАМА С. СЕМЕНО-ПЕТРОВСКОЕ КУГАРЧИНСКОГО Р-НА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Кугарчинский район, с. Семено-Петровское, д. - корп. - офис
|0232004372
|31.10.2007
|Деятельность религиозных организаций
|1070200003390
|Риск не определен
|КУДАШЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
|026208311506
|Настоятель (бывший), Совладелец
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА С.НОВОНИКОЛАЕВСКОЕ КУГАРЧИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИП (Глава КФХ)
|Башкортостан (Республика)
|Пчеловодство
|316028000147830
|Риск не определен
|КУЗНЕЦОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
|020700842164
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СПАСА НЕРУКОТВОРНОГО ОБРАЗА С.СТАРЫЕ МАТЫ БАКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СПАСА НЕРУКОТВОРНОГО ОБРАЗА С.СТАРЫЕ МАТЫ БАКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Бакалинский район, с. Старые Маты, ул. Интернациональная, д. 76
|0207006721
|03.11.2015
|Деятельность религиозных организаций
|1150280066562
|Риск не определен
|КУЗНЕЦОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
|020700842164
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СПАСА НЕРУКОТВОРНОГО ОБРАЗА С.СТАРЫЕ МАТЫ БАКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОГО ХРАМА СЕЛА КИЛЕЕВО БАКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Бакалинский район, с. Килеево, ул. Родниковая, д. 17
|0207004516
|04.07.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200023083
|Риск не определен
|КУЗНЕЦОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
|020700842164
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СПАСА НЕРУКОТВОРНОГО ОБРАЗА С.СТАРЫЕ МАТЫ БАКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИП (бывший) (ИП)
|Башкортостан (Республика)
|17.05.2001
|304020707800160
|Недействующее
|КУЗНЕЦОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
|020700842164
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СПАСА НЕРУКОТВОРНОГО ОБРАЗА С.СТАРЫЕ МАТЫ БАКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИП (бывший) (Глава КФХ)
|Башкортостан (Республика)
|312026909700026
|Недействующее
|КУЗЬМИН АНДРЕЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ
|744910544163
|Настоятель
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ВОЗНЕСЕНСКОГО ХРАМА С.ВОЗНЕСЕНКА УЧАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Настоятель
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ВОЗНЕСЕНСКОГО ХРАМА С.ВОЗНЕСЕНКА УЧАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Башкортостан респ., Учалинский район, с. Вознесенка, ул. Церковная, д. 12
|0270003556
|26.02.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200009245
|Риск не определен
|КУЗЬМИН ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ
|026908117430
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД НИКОЛЬСКОГО ХРАМА ПОСЁЛКА КАНДРЫ ТУЙМАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Совладелец
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА СВЯТО-АНДРЕЕВСКОГО ХРАМА ГОРОДА ТУЙМАЗЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Туймазинский район, г. Туймазы, ул. Островского, д. 39
|0269005090
|01.03.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200010191
|Риск не определен
|КУЗЬМИН ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ
|026908117430
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД НИКОЛЬСКОГО ХРАМА ПОСЁЛКА КАНДРЫ ТУЙМАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД НИКОЛЬСКОГО ХРАМА ПОСЁЛКА КАНДРЫ ТУЙМАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Туймазинский район, с. Кандры, ул. Ленина, д. 6
|0269010284
|09.02.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200004394
|Риск не определен
|КУЗЬМИН ПЕТР ПАНТЕЛЕЕВИЧ
|027006922705
|Настоятель, Совладелец
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ПАНТЕЛЕИМОНОВСКОГО ХРАМА Г.УЧАЛЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Настоятель, Совладелец
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ПАНТЕЛЕИМОНОВСКОГО ХРАМА Г.УЧАЛЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Башкортостан респ., Учалинский район, г. Учалы, ул. Ахметгалина, д. 35
|0270006839
|04.03.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200012347
|Риск не определен
|КУЗЬМИН ПЕТР ПАНТЕЛЕЕВИЧ
|027006922705
|Настоятель, Совладелец
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ПАНТЕЛЕИМОНОВСКОГО ХРАМА Г.УЧАЛЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Настоятель
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА СИМОНА УФИМСКОГО С.МИНДЯК УЧАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Башкортостан респ., Учалинский район, с. Миндяк, ул. Уфимская, д. 1
|0270015760
|23.09.2005
|Деятельность религиозных организаций
|1050200016547
|Риск не определен
|КУЗЬМИН ПЕТР ПАНТЕЛЕЕВИЧ
|027006922705
|Настоятель, Совладелец
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ПАНТЕЛЕИМОНОВСКОГО ХРАМА Г.УЧАЛЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Настоятель, Совладелец
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТОГО ПРОРОКА ИЛИИ С.КИРЯБИНКА УЧАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Башкортостан респ., Учалинский район, с. Кирябинское, ул. Больничная, д. 16
|0270995075
|27.12.2010
|Деятельность религиозных организаций
|1100200004992
|Риск не определен
|КУЗЬМИН ПЕТР ПАНТЕЛЕЕВИЧ
|027006922705
|Настоятель, Совладелец
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ПАНТЕЛЕИМОНОВСКОГО ХРАМА Г.УЧАЛЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Настоятель (бывший), Совладелец
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ВОЗНЕСЕНСКОГО ХРАМА С.ВОЗНЕСЕНКА УЧАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Башкортостан респ., Учалинский район, с. Вознесенка, ул. Церковная, д. 12
|0270003556
|26.02.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200009245
|Риск не определен
|КУЛЕМЗА АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ
|027310333654
|Настоятель
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА С. КАМЫШЛИНКА КАРМАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА С. КАМЫШЛИНКА КАРМАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Кармаскалинский район, с. Камышлинка
|0229008747
|22.02.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200007925
|Риск не определен
|КУЛЕМЗА АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ
|027310333654
|Настоятель
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА С. КАМЫШЛИНКА КАРМАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель, Совладелец
|САЛАВАТСКИЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ КРЫМСКОГО Д. УЛУКУЛЕВО КАРМАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Кармаскалинский район, д. Улукулево, ул. 60 Лет Октября, д. 11
|0229995204
|30.01.2013
|Деятельность религиозных организаций
|1130200000270
|Риск не определен
|КУЛЕМЗА АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ
|027310333654
|Настоятель
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА С. КАМЫШЛИНКА КАРМАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель (бывший), Совладелец
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА БЛАЖЕННОЙ ВАРВАРЫ СКВОРЧИХИНСКОЙ Д. КАБАКОВО КАРМАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Кармаскалинский район, д. Кабаково, ул. Достоевского, д. 1 корп. А
|0229995155
|24.01.2012
|Деятельность религиозных организаций
|1120200000360
|Риск не определен
|КУЛЕМЗА АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ
|027310333654
|Настоятель
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА С. КАМЫШЛИНКА КАРМАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОГО ХРАМА С. ЕФРЕМКИНО КАРМАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Кармаскалинский район, с. Ефремкино, ул. Ленина, д. 14 корп. А
|0229008730
|20.02.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200007947
|Риск не определен
|КУЛЕМЗА АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ
|027310333654
|Настоятель
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА С. КАМЫШЛИНКА КАРМАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ВСЕХСВЯТСКОГО ХРАМА, ХРАМ ВСЕХ СВЯТЫХ ПОС. ПРИБЕЛЬСКИЙ КАРМАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Кармаскалинский район, с. Прибельский, ул. Матросова, д. 29
|0229004848
|24.01.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200002425
|Риск не определен
|КУЛИКОВ ЕГОР АЛЕКСАНДРОВИЧ
|026813622107
|Настоятель, Совладелец
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ ИКОНЫ КАЗАНСКОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ СЕЛА УРГУШ КАРАИДЕЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель, Совладелец
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ ИКОНЫ КАЗАНСКОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ СЕЛА УРГУШ КАРАИДЕЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Караидельский район, с. Ургуш, ул. Корочкина, д. 25 корп. А
|0257995090
|25.04.2011
|Деятельность религиозных организаций
|1110200001878
|Риск не определен
|КУЛИКОВ ЕГОР АЛЕКСАНДРОВИЧ
|026813622107
|Настоятель, Совладелец
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ ИКОНЫ КАЗАНСКОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ СЕЛА УРГУШ КАРАИДЕЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель, Совладелец
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ИОАННО-БОГОСЛОВСКОГО ХРАМА СЕЛА КАРАИДЕЛЬ КАРАИДЕЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Караидельский район, с. Абызово, ул. Победы, д. 6 корп. А
|0228995057
|01.02.2011
|Деятельность религиозных организаций
|1110200000316
|Риск не определен
|КУЛИКОВ ЕГОР АЛЕКСАНДРОВИЧ
|026813622107
|Настоятель, Совладелец
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ ИКОНЫ КАЗАНСКОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ СЕЛА УРГУШ КАРАИДЕЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА СЕЛА БАЙКИ КАРАИДЕЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Караидельский район, с. Байки, ул. Ленина, д. 29
|0228002005
|17.03.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200015042
|Риск не определен
|КУЛИКОВ ЕГОР АЛЕКСАНДРОВИЧ
|026813622107
|Настоятель, Совладелец
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ ИКОНЫ КАЗАНСКОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ СЕЛА УРГУШ КАРАИДЕЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель, Совладелец
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ СЕЛА НОВОМУЛЛАКАЕВО КАРАИДЕЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Караидельский район, с. Новомуллакаево, ул. Центральная, д. 5
|0228995064
|25.04.2011
|Деятельность религиозных организаций
|1110200001845
|Риск не определен
|КУЛИКОВ ЕГОР АЛЕКСАНДРОВИЧ
|026813622107
|Настоятель, Совладелец
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ ИКОНЫ КАЗАНСКОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ СЕЛА УРГУШ КАРАИДЕЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель, Совладелец
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ(МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ СВЯТОГО ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО С.БЕРДЯШ КАРАИДЕЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Караидельский район, с. Бердяш, ул. Набережная, д. 19
|0228007677
|19.09.2014
|Деятельность религиозных организаций
|1140280057785
|Риск не определен
|КУЛИКОВ ЕГОР АЛЕКСАНДРОВИЧ
|026813622107
|Настоятель, Совладелец
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ ИКОНЫ КАЗАНСКОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ СЕЛА УРГУШ КАРАИДЕЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель (бывший), Совладелец
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ТРОИЦКОГО ХРАМА СЕЛА НОВОТРОИЦКОЕ МИШКИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Мишкинский район, с. Новотроицкое, ул. Советская, д. 36
|0237995039
|31.12.2010
|Деятельность религиозных организаций
|1100200005070
|Риск не определен
|КУЛИКОВ ЕГОР АЛЕКСАНДРОВИЧ
|026813622107
|Настоятель, Совладелец
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ ИКОНЫ КАЗАНСКОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ СЕЛА УРГУШ КАРАИДЕЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|СПОРУЧНИЦА ГРЕШНЫХ СЕЛА МАГИНСК КАРАИДЕЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
|Башкортостан респ, Караидельский район, с. Магинск, ул. Павших Героев, д. 4
|0228995032
|27.12.2010
|Деятельность религиозных организаций
|1100200004981
|Риск не определен
|КУЛИНИЧ ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
|025610934204
|Настоятель
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ПОЧАЕВСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ Г. ДАВЛЕКАНОВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Совладелец (бывший) (50%)
|ПРОНТО, ООО
|Башкортостан респ, Белорецкий район, г. Белорецк, ул. Крупской, д. 1 корп. В
|0256020849
|30.06.2009
|Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки
|1090256000592
|Высокий риск
|КУЛИНИЧ ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
|025610934204
|Настоятель
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ПОЧАЕВСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ Г. ДАВЛЕКАНОВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ПОЧАЕВСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ Г. ДАВЛЕКАНОВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Давлекановский район, г. Давлеканово, ул. Степана Разина, д. 55
|0259002460
|18.02.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200007111
|Риск не определен
|КУЛИНИЧ ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
|025610934204
|Настоятель
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ПОЧАЕВСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ Г. ДАВЛЕКАНОВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАЙЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА С. ИВАНОВКА ДАВЛЕКАНОВСКОГО Р-НА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Давлекановский район, с. Ивановка, ул. Механизаторская, д. 28
|0259995032
|27.01.2011
|Деятельность религиозных организаций
|1110200000283
|Риск не определен
|КУЛИНИЧ ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
|025610934204
|Настоятель
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ПОЧАЕВСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ Г. ДАВЛЕКАНОВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель (бывший), Совладелец
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, МИРЛИКИЙСКОГО ЧУДОТВОРЦА В Г.БЕЛОРЕЦК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Башкортостан респ., Белорецкий район, г. Белорецк, ул. 5 Июля, д. 4 корп. - офис
|0256015574
|14.03.2005
|Деятельность религиозных организаций
|1050200002599
|Риск не определен
|КУЛИНИЧ ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
|025610934204
|Настоятель
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ПОЧАЕВСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ Г. ДАВЛЕКАНОВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель храма (бывший)
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКОГО ХРАМА Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 161
|0276002301
|03.03.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200011775
|Риск не определен
|КУЛИНИЧ ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
|025610934204
|Настоятель
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ПОЧАЕВСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ Г. ДАВЛЕКАНОВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель храма (бывший)
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ВОСКРЕСЕНСКОГО СОБОРА Г.УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 161 корп. - офис
|0276084199
|31.05.2004
|Деятельность религиозных организаций
|1040200004800
|Риск не определен
|КУН ВЛАДИМИР АДАМОВИЧ
|564680255605
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ДМИТРИЯ СОЛУНСКОГО С. АХМАНОВО БАКАЛИНСКОГО РАЙОНА
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ДМИТРИЯ СОЛУНСКОГО С. АХМАНОВО БАКАЛИНСКОГО РАЙОНА
|Башкортостан респ, Бакалинский район, с. Ахманово, ул. Центральная, д. 78
|0207007796
|21.08.2014
|Деятельность религиозных организаций
|1140280051526
|Риск не определен
|КУН ВЛАДИМИР АДАМОВИЧ
|564680255605
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ДМИТРИЯ СОЛУНСКОГО С. АХМАНОВО БАКАЛИНСКОГО РАЙОНА
|Настоятель, Совладелец
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОГО ХРАМА С. НАГАЙБАКОВО БАКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Бакалинский район, с. Нагайбаково, ул. Речная, д. 70 корп. А
|0207006714
|24.07.2015
|Деятельность религиозных организаций
|1150280045002
|Риск не определен
|КУН ВЛАДИМИР АДАМОВИЧ
|564680255605
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ДМИТРИЯ СОЛУНСКОГО С. АХМАНОВО БАКАЛИНСКОГО РАЙОНА
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ СЕЛА ДИЯШЕВО БАКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Бакалинский район, с. Дияшево, ул. Центральная, д. 70 корп. - офис
|0269028059
|17.04.2008
|Деятельность религиозных организаций
|1080200001309
|Риск не определен
|КУН ВЛАДИМИР АДАМОВИЧ
|564680255605
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ДМИТРИЯ СОЛУНСКОГО С. АХМАНОВО БАКАЛИНСКОГО РАЙОНА
|НАСТОЯТЕЛЬ, Совладелец
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА С. СТАРОКОСТЕЕВО БАКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Бакалинский район, с. Старокостеево, ул. Центральная, д. 13
|0207007122
|23.11.2017
|Деятельность религиозных организаций
|1170280076560
|Риск не определен
|КУН ВЛАДИМИР АДАМОВИЧ
|564680255605
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ДМИТРИЯ СОЛУНСКОГО С. АХМАНОВО БАКАЛИНСКОГО РАЙОНА
|Настоятель (бывший)
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОГО ХРАМА С. БАКАЛЫ БАКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Бакалинский район, с. Бакалы, ул. Октябрьская, д. 8
|0207002653
|09.02.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200004680
|Риск не определен
|КУН ВЛАДИМИР АДАМОВИЧ
|564680255605
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ДМИТРИЯ СОЛУНСКОГО С. АХМАНОВО БАКАЛИНСКОГО РАЙОНА
|Настоятель (бывший)
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОГО ХРАМА СЕЛА КИЛЕЕВО БАКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Бакалинский район, с. Килеево, ул. Родниковая, д. 17
|0207004516
|04.07.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200023083
|Риск не определен
|КУТЫРЕВ ВИТАЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
|026813838762
|ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ОБЩИНЫ
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТАРООБРЯДЧЕСКИЙ МОЛЕЛЬНЫЙ ДОМ Г.СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ОБЩИНЫ
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТАРООБРЯДЧЕСКИЙ МОЛЕЛЬНЫЙ ДОМ Г.СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ., г. Стерлитамак, ул. Халтурина, д. 83
|0268017181
|23.01.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200001897
|Риск не определен
|КУТЫРЕВ ВИТАЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
|026813838762
|ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ОБЩИНЫ
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТАРООБРЯДЧЕСКИЙ МОЛЕЛЬНЫЙ ДОМ Г.СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИП (бывший) (ИП)
|Башкортостан (Республика)
|308026814200010
|Недействующее
|КУТЫРЕВ ВИТАЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
|026813838762
|ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ОБЩИНЫ
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТАРООБРЯДЧЕСКИЙ МОЛЕЛЬНЫЙ ДОМ Г.СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИП (бывший) (ИП)
|Башкортостан (Республика)
|310026805700040
|Недействующее
|КУЧИН АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
|026107492817
|Настоятель
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТОЙ БЛАЖЕННОЙ ВАРВАРЫ СКВОРЧИХИНСКОЙ С.СКВОРЧИХА, ИШИМБАЙСКОГО Р-НА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Совладелец
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА БОГОРОДИЦЕ-КАЗАНСКОГО ХРАМА С.ВЕРХОТОР ИШИМБАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Ишимбайский район, с. Верхотор, ул. Ленина, д. 45 корп. - офис
|0261017714
|07.04.2009
|Деятельность религиозных организаций
|1090200000758
|Риск не определен
|КУЧИН АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
|026107492817
|Настоятель
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТОЙ БЛАЖЕННОЙ ВАРВАРЫ СКВОРЧИХИНСКОЙ С.СКВОРЧИХА, ИШИМБАЙСКОГО Р-НА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Совладелец (бывший) (3,44%)
|БЕЛОКАТАЙСКАЯ, ООО ПМК
|Башкортостан респ, с. Новобелокатай, ул. Советская, д. 8
|0210001120
|15.12.2002
|Строительство жилых и нежилых зданий
|1020200787474
|Недействующая компания
|КУЧИН АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
|026107492817
|Настоятель
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТОЙ БЛАЖЕННОЙ ВАРВАРЫ СКВОРЧИХИНСКОЙ С.СКВОРЧИХА, ИШИМБАЙСКОГО Р-НА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТОЙ БЛАЖЕННОЙ ВАРВАРЫ СКВОРЧИХИНСКОЙ С.СКВОРЧИХА, ИШИМБАЙСКОГО Р-НА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ., Ишимбайский район, с. Скворчиха, ул. Центральная, д. 1 корп. А
|0261995135
|03.12.2012
|Деятельность религиозных организаций
|1120200005177
|Риск не определен
|ЛАВРИЩЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
|027205377557
|Настоятель (бывший), Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОГО ХРАМА С. ОХЛЕБИНИНО ИГЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Совладелец (бывший) (33,33%)
|ЭКОЛОГИЯ И КУЛЬТУРА, ЦЕНТР
|Башкортостан респ, г. Уфа, ул. 50 Лет Октября, д. 6
|0278087967
|29.08.2002
|Деятельность туристических агентств
|1020203222929
|Недействующая компания
|ЛАВРИЩЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
|027205377557
|Настоятель (бывший), Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОГО ХРАМА С. ОХЛЕБИНИНО ИГЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель (бывший), Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОГО ХРАМА С. ОХЛЕБИНИНО ИГЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Иглинский район, с. Охлебинино, ул. Анискина, д. 71
|0224000222
|27.03.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200017000
|Риск не определен
|ЛАВРИЩЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
|027205377557
|Настоятель (бывший), Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОГО ХРАМА С. ОХЛЕБИНИНО ИГЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель, Совладелец
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ РАВНОАПОСТОЛЬНОЙ МАРИИ МАГДАЛИНЫ С. ИВАНО-КАЗАНКА ИГЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Иглинский район, с. Ивано-Казанка, ул. Полевая, д. 11
|0224995049
|13.01.2011
|Деятельность религиозных организаций
|1110200000129
|Риск не определен
|ЛАДИГАН ВЛАДИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ
|027717994841
|ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРИХОДСКОГО СОВЕТА, Совладелец
|СВЯТЫХ СТРАСТОТЕРПЦЕВ КНЯЗЕЙ БОРИСА И ГЛЕБА Г. УФА РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН РУССКОЙ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ АРХИЕПИСКОПИИ НОВОЗЫБКОВСКОЙ, МОСКОВСКОЙ И ВСЕЯ РУСИ), МЕСТНАЯ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИХОД В ЧЕСТЬ
|ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРИХОДСКОГО СОВЕТА, Совладелец
|СВЯТЫХ СТРАСТОТЕРПЦЕВ КНЯЗЕЙ БОРИСА И ГЛЕБА Г. УФА РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН РУССКОЙ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ АРХИЕПИСКОПИИ НОВОЗЫБКОВСКОЙ, МОСКОВСКОЙ И ВСЕЯ РУСИ), МЕСТНАЯ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИХОД В ЧЕСТЬ
|Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Менделеева, д. 173 корп. 1 офис 2
|0278990223
|15.04.2010
|Деятельность религиозных организаций
|1100200001131
|Риск не определен
|ЛАДИГАН ВЛАДИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ
|027717994841
|ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРИХОДСКОГО СОВЕТА, Совладелец
|СВЯТЫХ СТРАСТОТЕРПЦЕВ КНЯЗЕЙ БОРИСА И ГЛЕБА Г. УФА РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН РУССКОЙ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ АРХИЕПИСКОПИИ НОВОЗЫБКОВСКОЙ, МОСКОВСКОЙ И ВСЕЯ РУСИ), МЕСТНАЯ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИХОД В ЧЕСТЬ
|ИП (ИП)
|Башкортостан (Республика)
|Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах
|317028000033519
|Риск не определен
|ЛОШАК СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
|026820931681
|Пастор, Совладелец
|ДОМ МОЛИТВЫ ДЛЯ ВСЕХ НАРОДОВ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ ГОРОДА ИШИМБАЙ
|Пастор, Совладелец
|ДОМ МОЛИТВЫ ДЛЯ ВСЕХ НАРОДОВ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ ГОРОДА ИШИМБАЙ
|Башкортостан респ, Ишимбайский район, г. Ишимбай, ул. Бульварная, д. 70
|0261007480
|19.02.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200007650
|Риск не определен
|МАВРИН АНДРЕЙ ГЕННАДИЕВИЧ
|025603544080
|Иерей, Совладелец
|ЕПАРХИАЛЬНОЕ ПОДВОРЬЕ МЕСТНОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА В ЧЕСТЬ СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ АНАСТАСИИ УЗОРЕШИТЕЛЬНИЦЫ Г.БЕЛОРЕЦКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Иерей, Совладелец
|ЕПАРХИАЛЬНОЕ ПОДВОРЬЕ МЕСТНОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА В ЧЕСТЬ СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ АНАСТАСИИ УЗОРЕШИТЕЛЬНИЦЫ Г.БЕЛОРЕЦКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Башкортостан респ., Белорецкий район, г. Белорецк, ул. Крупской, д. 98
|0256995740
|21.08.2015
|Деятельность религиозных организаций
|1150280051140
|Риск не определен
|МАВРИН АНДРЕЙ ГЕННАДИЕВИЧ
|025603544080
|Иерей, Совладелец
|ЕПАРХИАЛЬНОЕ ПОДВОРЬЕ МЕСТНОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА В ЧЕСТЬ СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ АНАСТАСИИ УЗОРЕШИТЕЛЬНИЦЫ Г.БЕЛОРЕЦКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Настоятель (бывший), Совладелец
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КАЗАНСКО-БОГОРОДИЦКОГО ХРАМА С.НОВОПЕТРОВСКОЕ ЗИАНЧУРИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Зианчуринский район, д. Новопетровское
|0222005137
|18.10.2005
|Деятельность религиозных организаций
|1050200017064
|Риск не определен
|МАВРИН АНДРЕЙ ГЕННАДИЕВИЧ
|025603544080
|Иерей, Совладелец
|ЕПАРХИАЛЬНОЕ ПОДВОРЬЕ МЕСТНОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА В ЧЕСТЬ СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ АНАСТАСИИ УЗОРЕШИТЕЛЬНИЦЫ Г.БЕЛОРЕЦКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Настоятель (бывший)
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ МИРЛИКИЙСКОГО С.КАГА БЕЛОРЕЦКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Башкортостан респ., Белорецкий район, с. Кага, ул. Школьная, д. 1
|0211006474
|26.02.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200009234
|Риск не определен
|МАВРИН АНДРЕЙ ГЕННАДИЕВИЧ
|025603544080
|Иерей, Совладелец
|ЕПАРХИАЛЬНОЕ ПОДВОРЬЕ МЕСТНОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА В ЧЕСТЬ СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ АНАСТАСИИ УЗОРЕШИТЕЛЬНИЦЫ Г.БЕЛОРЕЦКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Настоятель (бывший)
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ВЕНИАМИНОВСКОГО ХРАМА С.УЗЯН БЕЛОРЕЦКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Башкортостан респ., Белорецкий район, с. Узян, ул. Клубная, д. 1А
|0211004357
|19.02.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200007750
|Риск не определен
|МАЙСТРУК ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
|027414548911
|НАСТОЯТЕЛЬ
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПРОРОКО-ИЛИИНСКОГО ХРАМА Г.УФЫ
|НАСТОЯТЕЛЬ
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПРОРОКО-ИЛИИНСКОГО ХРАМА Г.УФЫ
|Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Свободы, д. 86/10
|0277985245
|10.11.2010
|Деятельность религиозных организаций
|1100200004156
|Риск не определен
|МАЙСТРУК ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
|027414548911
|НАСТОЯТЕЛЬ
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПРОРОКО-ИЛИИНСКОГО ХРАМА Г.УФЫ
|Настоятель (бывший)
|БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КОСМО-ДАМИАНСКОГО ХРАМА С. КРАСНЫЙ ЗИЛИМ АРХАНГЕЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ., Архангельский район, с. Красный Зилим
|0203002123
|25.03.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200016835
|Риск не определен
|МАЙСТРУК ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
|027414548911
|НАСТОЯТЕЛЬ
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПРОРОКО-ИЛИИНСКОГО ХРАМА Г.УФЫ
|Настоятель (бывший)
|БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА С. АРХАНГЕЛЬСКОЕ АРХАНГЕЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ., Архангельский район, с. Архангельское, ул. Советская, д. 26
|0203001144
|04.03.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200012105
|Риск не определен
|МАЙСТРУК ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
|027414548911
|НАСТОЯТЕЛЬ
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПРОРОКО-ИЛИИНСКОГО ХРАМА Г.УФЫ
|Настоятель (бывший)
|ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
|Башкортостан респ, г. Уфа, туп. Камаринский, д. 1
|0275990225
|05.04.2011
|Деятельность религиозных организаций
|1110200001603
|Риск не определен
|МАЙСТРУК ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
|027414548911
|НАСТОЯТЕЛЬ
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПРОРОКО-ИЛИИНСКОГО ХРАМА Г.УФЫ
|Настоятель (бывший)
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА С. КАМЫШЛИНКА КАРМАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Кармаскалинский район, с. Камышлинка
|0229008747
|22.02.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200007925
|Риск не определен
|МАЙСТРУК ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
|027414548911
|НАСТОЯТЕЛЬ
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПРОРОКО-ИЛИИНСКОГО ХРАМА Г.УФЫ
|Настоятель (бывший)
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА Г.УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Летчиков, д. 1
|0275040551
|19.12.2002
|Деятельность религиозных организаций
|1020200005330
|Риск не определен
|МАЙСТРУК ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
|027414548911
|НАСТОЯТЕЛЬ
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПРОРОКО-ИЛИИНСКОГО ХРАМА Г.УФЫ
|ИП (бывший) (ИП)
|Башкортостан (Республика)
|28.01.2003
|305027600112181
|Недействующее
|МАКСАКОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
|025806738902
|Настоятель
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД БЛАГОВЕЩЕНСКОГО ХРАМА Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД БЛАГОВЕЩЕНСКОГО ХРАМА Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Благовещенский район, г. Благовещенск, ул. Седова, д. 3
|0258000559
|01.03.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200010224
|Риск не определен
|МАКСАКОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
|025806738902
|Настоятель
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД БЛАГОВЕЩЕНСКОГО ХРАМА Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВ. СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО Г.УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Белякова, д. 25
|0278016780
|28.02.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200009960
|Риск не определен
|МАКСИМЕНКО ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ
|025449154304
|И.о. настоятеля, Совладелец
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА МОЛИТВЕННОГО ДОМА ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ СЕЛА СОЛОМЕНСКОГО СТЕПНОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ГЕОРГИЕВСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Совладелец
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ХРАМА СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО ЛАЗАРЯ Г. ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТИГОРСКОЙ И ЧЕРКЕССКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Ставропольский кр, г. Пятигорск, ул. Пастухова, д. 1
|2632053667
|26.02.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1032602098737
|Риск не определен
|МАКСИМЕНКО ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ
|025449154304
|И.о. настоятеля, Совладелец
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА МОЛИТВЕННОГО ДОМА ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ СЕЛА СОЛОМЕНСКОГО СТЕПНОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ГЕОРГИЕВСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|И.о. настоятеля, Совладелец
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА МОЛИТВЕННОГО ДОМА ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ СЕЛА СОЛОМЕНСКОГО СТЕПНОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ГЕОРГИЕВСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Ставропольский кр, Степновский район, с. Соломенское, ул. Почтовая, д. 101
|2620006119
|19.05.2016
|Деятельность религиозных организаций
|1162651061627
|Риск не определен
|МАКСИМЕНКО ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ
|025449154304
|И.о. настоятеля, Совладелец
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА МОЛИТВЕННОГО ДОМА ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ СЕЛА СОЛОМЕНСКОГО СТЕПНОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ГЕОРГИЕВСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Настоятель, Совладелец
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ СВЯТЫХ РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ КОНСТАНТИНА И ЕЛЕНЫ С.БЕКЕШЕВО БАЙМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Баймакский район, с. Бекешево, ул. Первомайская, д. 9
|0254995039
|05.05.2011
|Деятельность религиозных организаций
|1110200002175
|Риск не определен
|МАКСИМЕНКО ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ
|025449154304
|И.о. настоятеля, Совладелец
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА МОЛИТВЕННОГО ДОМА ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ СЕЛА СОЛОМЕНСКОГО СТЕПНОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ГЕОРГИЕВСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|И.о. настоятеля, Совладелец
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ХРАМА АРХАНГЕЛА МИХАИЛА ПОС. ВЕРХНЕСТЕПНОГО СТЕПНОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ГЕОРГИЕВСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Ставропольский кр, Степновский район, пос. Верхнестепной, ул. Мира, д. 9 А
|2620006101
|29.04.2016
|Деятельность религиозных организаций
|1162651060318
|Риск не определен
|МАКСИМЕНКО ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ
|025449154304
|И.о. настоятеля, Совладелец
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА МОЛИТВЕННОГО ДОМА ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ СЕЛА СОЛОМЕНСКОГО СТЕПНОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ГЕОРГИЕВСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Настоятель (бывший)
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД РОЖДЕСТВО-БОГОРОДИЦКОГО ХРАМА С.УРГАЗА БАЙМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Башкортостан респ, Баймакский район, с. Ургаза, ул. Ленина, д. 2
|0254011616
|07.04.2009
|Деятельность религиозных организаций
|1090200000780
|Риск не определен
|МАЛЬЦЕВ ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ
|027710361303
|Председатель
|ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ПЯТИДЕСЯТНИКОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Председатель
|ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ПЯТИДЕСЯТНИКОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Генерала Шаймуратова, д. 55
|0273028407
|20.02.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200007969
|Риск не определен
|МАЛЬЦЕВ ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ
|027710361303
|Председатель
|ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ПЯТИДЕСЯТНИКОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|СТАРШИЙ ПАСТОР, Совладелец
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ПЯТИДЕСЯТНИКОВ Г. УФЫ
|Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Генерала Шаймуратова, д. 55
|0273006989
|19.12.2002
|Деятельность религиозных организаций
|1020200005572
|Риск не определен
|МАЛЬЦЕВ ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ
|027710361303
|Председатель
|ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ПЯТИДЕСЯТНИКОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Директор (бывший)
|БИБЛЕЙСКАЯ ШКОЛА ХВЕП РБ
|Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Шаймуратова, д. 55
|0273037881
|01.03.2003
|Образование дополнительное детей и взрослых
|1030200010158
|Недействующая компания
|МАРКОВ ГЕННАДИЙ ПАВЛОВИЧ
|020701703773
|Председатель
|РНКЦ КРЯШЕН РБ
|Директор (бывший), Совладелец (бывший) (51%)
|УМИРОВО, ООО
|Башкортостан респ., Бакалинский район, с. Умирово, ул. Центральная, д. 49/3
|0207004996
|25.04.2005
|35 002 000,00
|Смешанное сельское хозяйство
|1050200725882
|Низкий риск
|МАРКОВ ГЕННАДИЙ ПАВЛОВИЧ
|020701703773
|Председатель
|РНКЦ КРЯШЕН РБ
|Совладелец (13,50%)
|БАКАЛЫ-ХИМИЯ, ООО
|Башкортостан респ, Бакалинский район, с. Бакалы, ул. Октябрьская, д. 66
|0207006337
|10.06.2009
|Предоставление услуг в области растениеводства
|1090269000909
|Высокий риск
|МАРКОВ ГЕННАДИЙ ПАВЛОВИЧ
|020701703773
|Председатель
|РНКЦ КРЯШЕН РБ
|Председатель
|РНКЦ КРЯШЕН РБ
|Башкортостан респ, Бакалинский район, с. Бакалы, ул. Ленина, д. 91
|0207002886
|01.03.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200010170
|Риск не определен
|МАРКОВ ГЕННАДИЙ ПАВЛОВИЧ
|020701703773
|Председатель
|РНКЦ КРЯШЕН РБ
|ИП (Глава КФХ)
|Башкортостан (Республика)
|Смешанное сельское хозяйство
|315028000099811
|Риск не определен
|МАРКОВ ГЕННАДИЙ ПАВЛОВИЧ
|020701703773
|Председатель
|РНКЦ КРЯШЕН РБ
|ИП (бывший) (ИП)
|Башкортостан (Республика)
|315028000093411
|Недействующее
|МАРКОВ ГЕННАДИЙ ПАВЛОВИЧ
|020701703773
|Председатель
|РНКЦ КРЯШЕН РБ
|ИП (бывший) (ИП)
|Башкортостан (Республика)
|14.04.2000
|304020709600109
|Недействующее
|МАРКОВ ГЕННАДИЙ ПАВЛОВИЧ
|020701703773
|Председатель
|РНКЦ КРЯШЕН РБ
|ИП (бывший) (Глава КФХ)
|Башкортостан (Республика)
|304020713800020
|Недействующее
|МАРТИРОСЯН ВАРДАН ЕРДЖАНИКОВИЧ
|026306209772
|Старший пастор
|ХРИСТОС ДЛЯ ВСЕХ НАРОДОВ Г.МЕЛЕУЗ, ЦЕРКОВЬ ХВЕ
|Старший пастор
|ХРИСТОС ДЛЯ ВСЕХ НАРОДОВ Г.МЕЛЕУЗ, ЦЕРКОВЬ ХВЕ
|Башкортостан респ, Мелеузовский район, г. Мелеуз, ул. Первомайская, д. 78
|0263002431
|26.10.2002
|Деятельность религиозных организаций
|1020200001480
|Риск не определен
|МЕДВЕДЕВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
|027812430612
|Настоятель
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПОКРОВСКОГО ХРАМА С. КРАСНОУСОЛЬСКИЙ (БОГОЯВЛЕНСКОЕ) ГАФУРИЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПОКРОВСКОГО ХРАМА С. КРАСНОУСОЛЬСКИЙ (БОГОЯВЛЕНСКОЕ) ГАФУРИЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Гафурийский район, с. Красноусольский, ул. К.Маркса, д. 13
|0219003620
|28.01.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200002766
|Риск не определен
|МЕДВЕДЕВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
|027812430612
|Настоятель
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПОКРОВСКОГО ХРАМА С. КРАСНОУСОЛЬСКИЙ (БОГОЯВЛЕНСКОЕ) ГАФУРИЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД БЕЛОЗЕРСКИХ СВЯТЫХ ДЕРЕВНИ ДАРЬИНО ГАФУРИЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Гафурийский район, д. Дарьино, ул. Южная, д. 2
|0219995075
|17.12.2010
|Деятельность религиозных организаций
|1100200004783
|Риск не определен
|МЕДВЕДЕВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
|027812430612
|Настоятель
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПОКРОВСКОГО ХРАМА С. КРАСНОУСОЛЬСКИЙ (БОГОЯВЛЕНСКОЕ) ГАФУРИЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель (бывший)
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО С. ЖУКОВО УФИМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Башкортостан респ, Уфимский район, с. Жуково, ул. Трактовая, д. 6 корп. - офис
|0245995106
|06.06.2011
|Деятельность религиозных организаций
|1110200002879
|Риск не определен
|МЕЛЬНИКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
|026500495820
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОГО ХРАМА СЕЛА НИЖНЕТРОИЦКИЙ ТУЙМАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОГО ХРАМА СЕЛА НИЖНЕТРОИЦКИЙ ТУЙМАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ., Туймазинский район, с. Нижнетроицкий, ул. Ленина, д. 90 корп. А
|0269007034
|25.03.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200016791
|Риск не определен
|МЕЛЬНИКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
|026500495820
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОГО ХРАМА СЕЛА НИЖНЕТРОИЦКИЙ ТУЙМАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОГО ХРАМА СЕЛА ВЕРХНЕТРОИЦКОЕ ТУЙМАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ., Туймазинский район, с. Верхнетроицкое, ул. Слободка, д. 1
|0244002274
|28.02.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200009950
|Риск не определен
|МИЛЛЕР АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
|026806653633
|Председатель церковного совета, Совладелец
|ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКАЯ ОБЩИНА ГОРОДА СТЕРЛИТАМАКА, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Председатель церковного совета, Совладелец
|ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКАЯ ОБЩИНА ГОРОДА СТЕРЛИТАМАКА, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Башкортостан респ, г. Стерлитамак, ул. Лесная, д. 26 корп. А офис
|0268020138
|14.04.2004
|Деятельность религиозных организаций
|1040200003524
|Риск не определен
|МИЛЛЕР АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
|026806653633
|Председатель церковного совета, Совладелец
|ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКАЯ ОБЩИНА ГОРОДА СТЕРЛИТАМАКА, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Директор (бывший)
|ГБПОУ СПК
|Башкортостан респ., г. Стерлитамак, ул. Социалистическая, д. 5
|0268012183
|23.11.2002
|Образование профессиональное среднее
|1020202085936
|Риск не определен
|МИРОНОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
|024203584104
|Настоятель
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПОКРОВСКОГО ХРАМА СЕЛА БОЛЬШОЙ КУГАНАК СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПОКРОВСКОГО ХРАМА СЕЛА БОЛЬШОЙ КУГАНАК СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Стерлитамакский район, с. Большой Куганак
|0242002857
|20.02.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200008002
|Риск не определен
|МИХАЙЛОВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА
|027406351654
|Пастор, Совладелец
|СОЮЗ ХРИСТИАН, ЦЕРКОВЬ
|Совладелец (бывший)
|ТБН- УФА, НП
|Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Гагарина, д. 36 корп. - офис 35
|0277072132
|08.11.2005
|Деятельность в области радиовещания
|1050204508221
|Недействующая компания
|МИХАЙЛОВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА
|027406351654
|Пастор, Совладелец
|СОЮЗ ХРИСТИАН, ЦЕРКОВЬ
|Совладелец (бывший) (100%)
|ДЕТСКИЙ, БФ
|Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Владивостокская, д. 1 корп. А
|0278060115
|24.03.2003
|Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
|1030204604363
|Недействующая компания
|МИХАЙЛОВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА
|027406351654
|Пастор, Совладелец
|СОЮЗ ХРИСТИАН, ЦЕРКОВЬ
|Пастор, Совладелец
|СОЮЗ ХРИСТИАН, ЦЕРКОВЬ
|Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Пушкина, д. 42 корп. 2
|0274051536
|22.12.2002
|Деятельность религиозных организаций
|1020200005913
|Риск не определен
|МИХАЙЛОВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА
|027406351654
|Пастор, Совладелец
|СОЮЗ ХРИСТИАН, ЦЕРКОВЬ
|ИП (бывший) (ИП)
|Башкортостан (Республика)
|306027423500013
|Недействующее
|МИХАЛЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
|021703354569
|Пастор, Совладелец
|НОВЫЙ ЗАВЕТ С.БУРАЕВО БУРАЕВСКОГО РАЙОНА, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ
|Пастор, Совладелец
|НОВЫЙ ЗАВЕТ С.БУРАЕВО БУРАЕВСКОГО РАЙОНА, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ
|Башкортостан респ., Бураевский район, с. Бураево, ул. Гагарина, д. 43
|0217004152
|05.02.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200004625
|Риск не определен
|МИШКИН ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
|081410358297
|Председатель общины, Совладелец
|БАШКОРТ ДАЦАН Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БУДДИЙСКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ САНГХИ РОССИИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БУДДИСТОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, БАШКИРСКОЙ БУДДИЙСКОЙ ОБЩИНЫ
|Совладелец (бывший) (100%)
|МИДО-ЛТД, ТОО
|Калмыкия респ, г. Элиста, ул. К.Э.Эрендженова, д. 20
|0814032805
|22.01.2013
|Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
|1130816002294
|Недействующая компания
|МИШКИН ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
|081410358297
|Председатель общины, Совладелец
|БАШКОРТ ДАЦАН Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БУДДИЙСКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ САНГХИ РОССИИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БУДДИСТОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, БАШКИРСКОЙ БУДДИЙСКОЙ ОБЩИНЫ
|Председатель общины, Совладелец
|БАШКОРТ ДАЦАН Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БУДДИЙСКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ САНГХИ РОССИИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БУДДИСТОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, БАШКИРСКОЙ БУДДИЙСКОЙ ОБЩИНЫ
|Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Обская, д. 5 корп. 1
|0278991675
|03.12.2012
|Деятельность религиозных организаций
|1120200005188
|Риск не определен
|МИШКИН ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
|081410358297
|Председатель общины, Совладелец
|БАШКОРТ ДАЦАН Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БУДДИЙСКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ САНГХИ РОССИИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БУДДИСТОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, БАШКИРСКОЙ БУДДИЙСКОЙ ОБЩИНЫ
|ДИРЕКТОР
|ЮЖУРАЛСТРОЙ, ООО
|Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Октябрьской Революции, д. 67
|0274172509
|22.01.2013
|Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
|1130280002126
|Высокий риск
|МИШКИН ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
|081410358297
|Председатель общины, Совладелец
|БАШКОРТ ДАЦАН Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БУДДИЙСКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ САНГХИ РОССИИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БУДДИСТОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, БАШКИРСКОЙ БУДДИЙСКОЙ ОБЩИНЫ
|ПРЕЗИДЕНТ, Совладелец
|ТЕНГРИ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
|Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Октябрьской Революции, д. 48 кв. 7
|0274936271
|30.03.2018
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|1180280020568
|Риск не определен
|МИШКИН ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
|081410358297
|Председатель общины, Совладелец
|БАШКОРТ ДАЦАН Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БУДДИЙСКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ САНГХИ РОССИИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БУДДИСТОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, БАШКИРСКОЙ БУДДИЙСКОЙ ОБЩИНЫ
|ДИРЕКТОР
|ГАЗРЕКОНСТРОЙ, ООО
|Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Октябрьской Революции, д. 48 кв. 7
|0274181278
|23.10.2013
|Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки
|1130280062274
|Высокий риск
|МИШУРА ЭЛЕОНОРА АЛЕКСАНДРОВНА
|740501312333
|НАСТОЯТЕЛЬНИЦА, Совладелец
|МАРФО-МАРИИНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|НАСТОЯТЕЛЬНИЦА, Совладелец
|МАРФО-МАРИИНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Башкортостан респ, г. Кумертау, с. Ира, ул. Церковная, д. 9 корп. - офис
|0262013134
|23.05.2005
|Деятельность религиозных организаций
|1050200008000
|Риск не определен
|МОРОЗОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
|021301601049
|ЕПАРХИАЛЬНЫЙ АРХИЕРЕЙ
|БИРСКАЯ ЕПАРХИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ЕПАРХИАЛЬНЫЙ АРХИЕРЕЙ
|БИРСКАЯ ЕПАРХИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Башкортостан респ, Бирский район, г. Бирск, пл. Чапаева, д. 15
|0257011639
|04.10.2017
|Деятельность религиозных организаций
|1177700017780
|Риск не определен
|МОРОЗОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
|021301601049
|ЕПАРХИАЛЬНЫЙ АРХИЕРЕЙ
|БИРСКАЯ ЕПАРХИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Настоятель (бывший)
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-УСПЕНСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР Г.САЛАВАТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ., г. Салават, ул. Уфимская, д. 35
|0266008978
|26.02.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200009344
|Риск не определен
|МОТОВИЛОВ ЛЕОНИД СЕМЕНОВИЧ
|773104196565
|Настоятель монастыря
|РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНИКОВСКИЙ СТАВРОПИГИАЛЬНЫЙ СВЯТО-ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ ИСТИННО-ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
|Председатель приходского совета
|ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТОГО ИОАННА ИЕРУСАЛИМСКОГО ИСТИННО-ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|г. Москва, ул. Радио, д. 12 стр. 1
|7709232773
|20.02.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1037700241996
|Риск не определен
|МОТОВИЛОВ ЛЕОНИД СЕМЕНОВИЧ
|773104196565
|Настоятель монастыря
|РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНИКОВСКИЙ СТАВРОПИГИАЛЬНЫЙ СВЯТО-ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ ИСТИННО-ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
|Президент
|ДЕТИ ПРАВОСЛАВНОГО ОТЕЧЕСТВА, ФОНД
|г. Москва, ул. Радио, д. 12 корп. 1 офис 9
|7709371706
|05.02.2003
|Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая
|1037700139828
|Риск не определен
|МОТОВИЛОВ ЛЕОНИД СЕМЕНОВИЧ
|773104196565
|Настоятель монастыря
|РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНИКОВСКИЙ СТАВРОПИГИАЛЬНЫЙ СВЯТО-ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ ИСТИННО-ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
|Генеральный директор (бывший), Совладелец (бывший) (80%)
|ПРОИС, ООО
|г. Москва, ул. Радио, д. 12 корп. 1
|7737058982
|05.02.2003
|Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
|1037700140213
|Низкий риск
|МОТОВИЛОВ ЛЕОНИД СЕМЕНОВИЧ
|773104196565
|Настоятель монастыря
|РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНИКОВСКИЙ СТАВРОПИГИАЛЬНЫЙ СВЯТО-ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ ИСТИННО-ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
|Настоятель монастыря (бывший)
|РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕРХНЕТРОИЦКИЙ СТАВРОПИГИАЛЬНЫЙ СВЯТО-МИХАЙЛОВСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ ИСТИННО-ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
|Башкортостан респ, Туймазинский район, с. Верхнетроицкое, ул. Базарная, д. 23-Б
|0269028612
|11.07.2008
|Деятельность религиозных организаций
|1080299000011
|Риск не определен
|МОТОВИЛОВ ЛЕОНИД СЕМЁНОВИЧ
|773104196565
|Настоятель монастыря
|РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНИКОВСКИЙ СТАВРОПИГИАЛЬНЫЙ СВЯТО-ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ ИСТИННО-ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
|Настоятель монастыря
|РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНИКОВСКИЙ СТАВРОПИГИАЛЬНЫЙ СВЯТО-ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ ИСТИННО-ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
|Московская обл, Раменский район, пос. Денежниково
|5040071455
|20.04.2006
|Деятельность религиозных организаций
|1065099000075
|Риск не определен
|МОТОВИЛОВ ЛЕОНИД СЕМЁНОВИЧ
|773104196565
|Настоятель монастыря
|РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНИКОВСКИЙ СТАВРОПИГИАЛЬНЫЙ СВЯТО-ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ ИСТИННО-ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
|Предстоятель церкви
|ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИСТИННО-ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
|г. Москва, ул. Радио, д. 12 корп. 1
|7709429106
|27.05.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1037746004977
|Риск не определен
|МОТОВИЛОВ ЛЕОНИД СЕМЁНОВИЧ
|773104196565
|Настоятель монастыря
|РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНИКОВСКИЙ СТАВРОПИГИАЛЬНЫЙ СВЯТО-ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ ИСТИННО-ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
|Председатель миссии (бывший)
|ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТОГО ИОАННА ИЕРУСАЛИМСКОГО ИСТИННО-ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|г. Москва, ул. Радио, д. 12 стр. 1
|7709232773
|20.02.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1037700241996
|Риск не определен
|МОТОВИЛОВ ЛЕОНИД СЕМЁНОВИЧ
|773104196565
|Настоятель монастыря
|РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНИКОВСКИЙ СТАВРОПИГИАЛЬНЫЙ СВЯТО-ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ ИСТИННО-ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
|Председатель совета (бывший)
|ПРАВОСЛАВНОЕ ЕДИНЕНИЕ, РОО ОЦ
|г. Москва, ул. Радио, д. 12 корп. 1
|7709274477
|20.02.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1037700241842
|Недействующая компания
|МУЛЛАБАЕВ БУЛАТ РИФОВИЧ
|027815801230
|Настоятель, Совладелец
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКОГО ХРАМА Д.ВОЗДВИЖЕНКА ХАЙБУЛЛИНСКОГО Р-НА
|Настоятель, Совладелец
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКОГО ХРАМА Д.ВОЗДВИЖЕНКА ХАЙБУЛЛИНСКОГО Р-НА
|Башкортостан респ, Хайбуллинский район, д. Воздвиженка, ул. Первоцелинников, д. 18
|0248995048
|11.01.2011
|Деятельность религиозных организаций
|1110200000019
|Риск не определен
|МУЛЛАБАЕВ БУЛАТ РИФОВИЧ
|027815801230
|Настоятель, Совладелец
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКОГО ХРАМА Д.ВОЗДВИЖЕНКА ХАЙБУЛЛИНСКОГО Р-НА
|Настоятель, Совладелец
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОГО ХРАМА С.МИХАЙЛОВКА ХАЙБУЛЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Хайбуллинский район, с. Михайловка, ул. Худайбердина, д. 35
|0248995030
|27.12.2010
|Деятельность религиозных организаций
|1100200005047
|Риск не определен
|МУЛЛАБАЕВ БУЛАТ РИФОВИЧ
|027815801230
|Настоятель, Совладелец
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКОГО ХРАМА Д.ВОЗДВИЖЕНКА ХАЙБУЛЛИНСКОГО Р-НА
|Настоятель
|ВСЕЦАРИЦА С.БУРИБАЙ ХАЙБУЛЛИНСКОГО Р-НА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
|Башкортостан респ, Хайбуллинский район, с. Бурибай, ул. Энергетиков, д. 21
|0248004307
|27.03.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200016912
|Риск не определен
|МУЛЛАБАЕВ БУЛАТ РИФОВИЧ
|027815801230
|Настоятель, Совладелец
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКОГО ХРАМА Д.ВОЗДВИЖЕНКА ХАЙБУЛЛИНСКОГО Р-НА
|Настоятель, Совладелец
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПОКРОВА БОЖИЕЙ МАТЕРИ С.ИВАНОВКА ХАЙБУЛЛИНСКОГО Р-НА
|Башкортостан респ, Хайбуллинский район, с. Ивановка, ул. Гагарина, д. 1 корп. 1
|0248995055
|19.09.2011
|Деятельность религиозных организаций
|1110200004738
|Риск не определен
|МУНТЯНУ ВИТАЛИЙ ПЕТРОВИЧ
|026417089830
|Епархиальный архиерей
|НЕФТЕКАМСКАЯ ЕПАРХИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Епархиальный архиерей
|НЕФТЕКАМСКАЯ ЕПАРХИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Башкортостан респ, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, д. 13А
|0264995180
|09.06.2012
|Деятельность религиозных организаций
|1120299000029
|Риск не определен
|МУНТЯНУ ВИТАЛИЙ ПЕТРОВИЧ
|026417089830
|Епархиальный архиерей
|НЕФТЕКАМСКАЯ ЕПАРХИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Игумен
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОРОКО-ИЛИИНСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ С. МЕСЯГУТОВО ДУВАНСКОГО РАЙОНА
|Башкортостан респ, Дуванский район, с. Месягутово, ул. Коммунистическая, д. 17
|0220003021
|03.03.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200011852
|Риск не определен
|МУНТЯНУ ВИТАЛИЙ ПЕТРОВИЧ
|026417089830
|Епархиальный архиерей
|НЕФТЕКАМСКАЯ ЕПАРХИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Настоятель (бывший), Совладелец
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА ГОРОДА БИРСКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Башкортостан респ., Бирский район, г. Бирск, пл. Октябрьская, д. 6
|0257995284
|25.11.2013
|Деятельность религиозных организаций
|1130200004890
|Риск не определен
|МУНТЯНУ ВИТАЛИЙ ПЕТРОВИЧ
|026417089830
|Епархиальный архиерей
|НЕФТЕКАМСКАЯ ЕПАРХИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Настоятель (бывший)
|БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КАЗАНСКО-СВЯТИТЕЛЬСКОГО ХРАМА ГОРОДА БИРСКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ., Бирский район, г. Бирск, ул. Коммунистическая, д. 48
|0257995044
|05.10.2010
|Деятельность религиозных организаций
|1100200003640
|Риск не определен
|МУНТЯНУ ВИТАЛИЙ ПЕТРОВИЧ
|026417089830
|Епархиальный архиерей
|НЕФТЕКАМСКАЯ ЕПАРХИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Настоятель (бывший)
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПЕТРОПАВЛОВСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА Г. НЕФТЕКАМСКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, д. 13 корп. А
|0264007513
|01.03.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200010620
|Риск не определен
|МУХАМЕДЗЯНОВ АЛЕКСЕЙ НАИЛЬЕВИЧ
|560203215733
|Настоятель
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ПОКРОВА БОЖЬЕЙ МАТЕРИ СЕЛА МРАКОВО КУГАРЧИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ПОКРОВА БОЖЬЕЙ МАТЕРИ СЕЛА МРАКОВО КУГАРЧИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Кугарчинский район, с. Мраково, ул. Таранова
|0232004196
|18.12.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200027802
|Риск не определен
|МУХАМЕДЗЯНОВ АЛЕКСЕЙ НАИЛЬЕВИЧ
|560203215733
|Настоятель
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ПОКРОВА БОЖЬЕЙ МАТЕРИ СЕЛА МРАКОВО КУГАРЧИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА С.НОВОНИКОЛАЕВСКОЕ КУГАРЧИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Кугарчинский район, с. Новониколаевское, д. - корп. - офис
|0232002880
|29.06.2007
|Деятельность религиозных организаций
|1070200001992
|Риск не определен
|МУХАМЕТЗЯНОВ РАФИС РАИСОВИЧ
|027413796206
|Председатель
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКВИ ИИСУСА ХРИСТА СВЯТЫХ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ В Г. УФЕ
|Председатель
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКВИ ИИСУСА ХРИСТА СВЯТЫХ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ В Г. УФЕ
|Башкортостан респ, г. Уфа, бульвар Тюлькина, д. 4/1
|0278043342
|24.09.2002
|Деятельность религиозных организаций
|1020200000754
|Риск не определен
|МУХАМЕТЗЯНОВ РАФИС РАИСОВИЧ
|027413796206
|Председатель
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКВИ ИИСУСА ХРИСТА СВЯТЫХ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ В Г. УФЕ
|ИП (ИП)
|Башкортостан (Республика)
|Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
|307027802900033
|Риск не определен
|МУХИН ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
|026611184468
|НАСТОЯТЕЛЬ
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ СПОРИТЕЛЬНИЦА ХЛЕБОВ Х. ХЛЕБОДАРОВКА КУГАРЧИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Совладелец (0,13%)
|МЕЛЕУЗОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, АО
|Башкортостан респ., Мелеузовский район, г. Мелеуз, ул. Южная, д. 6
|0263014532
|01.04.2009
|423 994 000,00
|Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)
|1090263000398
|Средний риск
|МУХИН ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
|026611184468
|НАСТОЯТЕЛЬ
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ СПОРИТЕЛЬНИЦА ХЛЕБОВ Х. ХЛЕБОДАРОВКА КУГАРЧИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|НАСТОЯТЕЛЬ
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ СПОРИТЕЛЬНИЦА ХЛЕБОВ Х. ХЛЕБОДАРОВКА КУГАРЧИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Кугарчинский район, хутор Хлебодаровка, ул. Речная, д. 1 корп. - офис
|0232995050
|11.05.2011
|Деятельность религиозных организаций
|1110200002340
|Риск не определен
|МУХИН ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
|026611184468
|НАСТОЯТЕЛЬ
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ СПОРИТЕЛЬНИЦА ХЛЕБОВ Х. ХЛЕБОДАРОВКА КУГАРЧИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|НАСТОЯТЕЛЬ
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ВОСКРЕСЕНИЯ СЛОВУЩЕГО СЕЛА ВОСКРЕСЕНСКОЕ МЕЛЕУЗОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Мелеузовский район, с. Воскресенское, ул. Советская, д. 16 корп. - офис
|0263008578
|20.03.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200016098
|Риск не определен
|МЫШКИН ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
|026816629044
|Настоятель, Совладелец
|ЕПАРХИАЛЬНОЕ ПОДВОРЬЕ МЕСТНОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ХРАМА СВТ. АЛЕКСИЯ МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО Г. СТЕРЛИТАМАКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Настоятель, Совладелец
|ЕПАРХИАЛЬНОЕ ПОДВОРЬЕ МЕСТНОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ХРАМА СВТ. АЛЕКСИЯ МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО Г. СТЕРЛИТАМАКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Башкортостан респ, г. Стерлитамак, ул. Калинина, д. 69
|0268980280
|25.10.2011
|Деятельность религиозных организаций
|1110200005211
|Риск не определен
|МЫШКИН ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
|026816629044
|Настоятель, Совладелец
|ЕПАРХИАЛЬНОЕ ПОДВОРЬЕ МЕСТНОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ХРАМА СВТ. АЛЕКСИЯ МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО Г. СТЕРЛИТАМАКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|НАСТОЯТЕЛЬ
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД БОГОРОДИЦЕ-КАЗАНСКОГО СОБОРА Г. СТЕРЛИТАМАКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Башкортостан респ, г. Стерлитамак, ул. Строителей, д. 73
|0268021646
|31.01.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200003426
|Риск не определен
|НАЗАРОВА ОЛЬГА БОРИСОВНА
|026818719938
|Пастор (бывший)
|НОВАЯ ЖИЗНЬ Г.САЛАВАТ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ
|Пастор
|НОВАЯ ЖИЗНЬ Г.САЛАВАТ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ
|Башкортостан респ, г. Салават, ул. 30 Лет Победы, д. 21 кв. 16
|0266015453
|01.03.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200010345
|Риск не определен
|НАФИКОВ РУСТЕМ РАИФОВИЧ
|027706562688
|ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕРКОВНОГО СОВЕТА
|ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКАЯ ОБЩИНА СЕЛА ПРИШИБ БЛАГОВАРСКОГО РАЙОНА, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕРКОВНОГО СОВЕТА
|ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКАЯ ОБЩИНА СЕЛА ПРИШИБ БЛАГОВАРСКОГО РАЙОНА, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Башкортостан респ, Благоварский район, с. Пришиб, ул. Ленина, д. 7 кв. 2
|0214006320
|18.03.2016
|Деятельность религиозных организаций
|1160280069344
|Риск не определен
|НЕРСЕСЯН МКРТЫЧ ГРИГОРЬЕВИЧ
|782574315511
|ДУХОВНЫЙ НАСТОЯТЕЛЬ
|СУРБ ГРИГОР ЛУСАВОРИЧ (СВЯТОГО ГРИГОРИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЯ) ГОРОДА НОВОЧЕРСКАССКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СВЯТОЙ АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ
|Совладелец
|ИНСТИТУТ БРАТЬЕВ ОРБЕЛИ, СПБРОО
|г. Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д. 27 литера А
|7841290533
|07.03.2012
|Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
|1127800002428
|Риск не определен
|НЕРСЕСЯН СЛАВИК БЕГЛАРОВИЧ
|026822052661
|Председатель, Совладелец
|СВЯТОГО НЕРСЕСА, ЦЕРКОВЬ
|Директор, Совладелец (100%)
|КРИСТИНА, ООО
|Башкортостан респ, г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая, д. 50
|0268039643
|02.02.2006
|4 797 000,00
|Торговля розничная алкогольными напитками, кроме пива, в специализированных магазинах
|1060268001540
|Низкий риск
|НЕРСЕСЯН СЛАВИК БЕГЛАРОВИЧ
|026822052661
|Председатель, Совладелец
|СВЯТОГО НЕРСЕСА, ЦЕРКОВЬ
|Директор (бывший), Совладелец (бывший) (100%)
|УНИВЕРССТРОЙ, ООО
|Башкортостан респ., г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая, д. 50
|0268072859
|10.12.2014
|1 049 000,00
|Строительство жилых и нежилых зданий
|1140280074770
|Средний риск
|НЕРСЕСЯН СЛАВИК БЕГЛАРОВИЧ
|026822052661
|Председатель, Совладелец
|СВЯТОГО НЕРСЕСА, ЦЕРКОВЬ
|Председатель, Совладелец
|СВЯТОГО НЕРСЕСА, ЦЕРКОВЬ
|Башкортостан респ, г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая, д. 50
|0268032567
|26.06.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200022742
|Риск не определен
|НЕРСЕСЯН СЛАВИК БЕГЛАРОВИЧ
|026822052661
|Председатель, Совладелец
|СВЯТОГО НЕРСЕСА, ЦЕРКОВЬ
|Ликвидатор (бывший), Совладелец (бывший) (100%)
|СТРОЙКОМПАНИЯ НЕРСЕСЯН, ООО
|Башкортостан респ, г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая, д. 50
|0268065234
|15.01.2013
|Строительство жилых и нежилых зданий
|1130280001070
|Недействующая компания
|НЕРСЕСЯН СЛАВИК БЕГЛАРОВИЧ
|026822052661
|Председатель, Совладелец
|СВЯТОГО НЕРСЕСА, ЦЕРКОВЬ
|Председатель (бывший), Совладелец (бывший) (20%)
|ВЫСОТА, ПК
|Башкортостан респ, Стерлибашевский район, с. Бакиево
|0241001145
|30.11.2002
|Строительство зданий
|1020201337683
|Недействующая компания
|НЕРСЕСЯН СЛАВИК БЕГЛАРОВИЧ
|026822052661
|Председатель, Совладелец
|СВЯТОГО НЕРСЕСА, ЦЕРКОВЬ
|ИП (ИП)
|Башкортостан (Республика)
|03.10.2000
|Строительство жилых и нежилых зданий
|304026810700373
|Риск не определен
|НЕРСИСЯН МКРТИЧ ГРИГОРЬЕВИЧ
|782574315511
|ДУХОВНЫЙ НАСТОЯТЕЛЬ
|СУРБ ГРИГОР ЛУСАВОРИЧ (СВЯТОГО ГРИГОРИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЯ) ГОРОДА НОВОЧЕРСКАССКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СВЯТОЙ АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ
|Совладелец
|АРМЯНСКАЯ АПОСТОЛЬСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|г. Санкт-Петербург, проспект Невский, д. 40-42
|7801043707
|23.01.2003
|4 613 000,00
|Деятельность религиозных организаций
|1037858003127
|Риск не определен
|НЕРСИСЯН МКРТИЧ ГРИГОРЬЕВИЧ
|782574315511
|ДУХОВНЫЙ НАСТОЯТЕЛЬ
|СУРБ ГРИГОР ЛУСАВОРИЧ (СВЯТОГО ГРИГОРИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЯ) ГОРОДА НОВОЧЕРСКАССКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СВЯТОЙ АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ
|Совладелец
|ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАРС
|г. Москва, ул. Красноярская, д. 3
|7718490153
|04.12.2014
|3 000,00
|Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
|1147799018861
|Риск не определен
|НЕРСИСЯН МКРТИЧ ГРИГОРЬЕВИЧ
|782574315511
|ДУХОВНЫЙ НАСТОЯТЕЛЬ
|СУРБ ГРИГОР ЛУСАВОРИЧ (СВЯТОГО ГРИГОРИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЯ) ГОРОДА НОВОЧЕРСКАССКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СВЯТОЙ АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ
|Совладелец
|АРМЯНСКАЯ ЦЕРКОВЬ СУРБ АРУТЮН (СВЯТОГО ВОСКРЕСЕНИЯ) САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|г. Санкт-Петербург, набережная Реки Смоленки, д. 29
|7801185236
|23.01.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1037858003215
|Риск не определен
|НЕРСИСЯН МКРТИЧ ГРИГОРЬЕВИЧ
|782574315511
|ДУХОВНЫЙ НАСТОЯТЕЛЬ
|СУРБ ГРИГОР ЛУСАВОРИЧ (СВЯТОГО ГРИГОРИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЯ) ГОРОДА НОВОЧЕРСКАССКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СВЯТОЙ АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ
|ДУХОВНЫЙ НАСТОЯТЕЛЬ
|СУРБ ГРИГОР ЛУСАВОРИЧ (СВЯТОГО ГРИГОРИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЯ) ГОРОДА НОВОЧЕРСКАССКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СВЯТОЙ АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ
|Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Красноармейская, д. 40 ком. 21
|6150098490
|27.05.2019
|Деятельность религиозных организаций
|1196196021735
|Риск не определен
|НЕРСИСЯН МКРТИЧ ГРИГОРЬЕВИЧ
|782574315511
|ДУХОВНЫЙ НАСТОЯТЕЛЬ
|СУРБ ГРИГОР ЛУСАВОРИЧ (СВЯТОГО ГРИГОРИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЯ) ГОРОДА НОВОЧЕРСКАССКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СВЯТОЙ АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ
|РЕКТОР
|ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ ИМЕНИ СВЯТОГО ГРИГОРИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЯ СВЯТОЙ АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ДУХОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
|г. Санкт-Петербург, набережная Реки Смоленки, д. 29 литера В
|7801665698
|28.05.2019
|Деятельность религиозных организаций
|1197700007856
|Риск не определен
|НЕРСИСЯН МКРТИЧ ГРИГОРЬЕВИЧ
|782574315511
|ДУХОВНЫЙ НАСТОЯТЕЛЬ
|СУРБ ГРИГОР ЛУСАВОРИЧ (СВЯТОГО ГРИГОРИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЯ) ГОРОДА НОВОЧЕРСКАССКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СВЯТОЙ АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ
|Настоятель (бывший), Совладелец
|СВЯТОЙ ГРИГОРИЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬ СЕЛА СОСНОВКА НОВОКУЗНЕЦКОГО РАЙОНА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ И НОВО-НАХИЧЕВАНСКОЙ ЕПАРХИИ СВЯТОЙ АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ
|Кемеровская обл, Новокузнецкий район, с. Сосновка, ул. Кордонная, д. 30
|4238022400
|28.05.2008
|Деятельность религиозных организаций
|1084200004723
|Риск не определен
|НЕРСИСЯН МКРТИЧ ГРИГОРЬЕВИЧ
|782574315511
|ДУХОВНЫЙ НАСТОЯТЕЛЬ
|СУРБ ГРИГОР ЛУСАВОРИЧ (СВЯТОГО ГРИГОРИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЯ) ГОРОДА НОВОЧЕРСКАССКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СВЯТОЙ АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ
|Глава епархии
|ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКАЯ И НОВО-НАХИЧЕВАНСКАЯ ЕПАРХИЯ СВЯТОЙ АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
|г. Москва, пер. Щемиловский 1-Й, д. 18
|7707098709
|22.09.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1037746010169
|Риск не определен
|НЕРСИСЯН МКРТИЧ ГРИГОРЬЕВИЧ
|782574315511
|ДУХОВНЫЙ НАСТОЯТЕЛЬ
|СУРБ ГРИГОР ЛУСАВОРИЧ (СВЯТОГО ГРИГОРИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЯ) ГОРОДА НОВОЧЕРСКАССКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СВЯТОЙ АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ
|Настоятель местной религиозной организации церкви "святой григорий просветитель" в г. сургуте
|СВЯТОЙ ГРИГОРИЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬ, МРО-ЦЕРКОВЬ
|Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра окр, г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 5 офис 19
|8602999049
|12.05.2011
|Деятельность религиозных организаций
|1118600000793
|Риск не определен
|НЕРСИСЯН МКРТИЧ ГРИГОРЬЕВИЧ
|782574315511
|ДУХОВНЫЙ НАСТОЯТЕЛЬ
|СУРБ ГРИГОР ЛУСАВОРИЧ (СВЯТОГО ГРИГОРИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЯ) ГОРОДА НОВОЧЕРСКАССКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СВЯТОЙ АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ
|Исполнительный директор
|ПОДДЕРЖКИ АРМЯНСКИХ ЦЕРКВЕЙ, ФОНД
|г. Москва, проспект Олимпийский, д. 9
|7702471500
|16.01.2013
|Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
|1137799000350
|Риск не определен
|НЕРСИСЯН МКРТИЧ ГРИГОРЬЕВИЧ
|782574315511
|ДУХОВНЫЙ НАСТОЯТЕЛЬ
|СУРБ ГРИГОР ЛУСАВОРИЧ (СВЯТОГО ГРИГОРИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЯ) ГОРОДА НОВОЧЕРСКАССКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СВЯТОЙ АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ
|Настоятель
|ЦЕРКОВЬ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ Г. ПСКОВА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РОССИЙСКАЯ И НОВО-НАХИЧЕВАНСКАЯ ЕПАРХИЯ СВЯТОЙ АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Псковская обл, г. Псков, ул. Индустриальная, д. 16А
|6027161937
|15.04.2015
|Деятельность религиозных организаций
|1156000000188
|Риск не определен
|НЕРСИСЯН МКРТИЧ ГРИГОРЬЕВИЧ
|782574315511
|ДУХОВНЫЙ НАСТОЯТЕЛЬ
|СУРБ ГРИГОР ЛУСАВОРИЧ (СВЯТОГО ГРИГОРИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЯ) ГОРОДА НОВОЧЕРСКАССКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СВЯТОЙ АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ
|Настоятель
|ЦЕРКОВЬ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РОССИЙСКАЯ И НОВО-НАХИЧЕВАНСКАЯ ЕПАРХИЯ СВЯТОЙ АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Сочинская, д. 15 корп. 1
|0274912062
|25.01.2016
|Деятельность религиозных организаций
|1160280054076
|Риск не определен
|НЕРСИСЯН МКРТИЧ ГРИГОРЬЕВИЧ
|782574315511
|ДУХОВНЫЙ НАСТОЯТЕЛЬ
|СУРБ ГРИГОР ЛУСАВОРИЧ (СВЯТОГО ГРИГОРИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЯ) ГОРОДА НОВОЧЕРСКАССКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СВЯТОЙ АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ
|Настоятель
|СУРБ ГРИГОР ЛУСАВОРИЧ ( СВЯТОЙ ГРИГОРИЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬ ) Г. ЧЕРЕПОВЕЦ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ И НОВОНАХИЧЕВАНСКОЙ ЕПАРХИИ СВЯТОЙ АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕРКОВЬ
|Вологодская обл., г. Череповец, шоссе Кирилловское, д. 52
|3528999594
|28.07.2011
|Деятельность религиозных организаций
|1113500000657
|Риск не определен
|НЕРСИСЯН МКРТИЧ ГРИГОРЬЕВИЧ
|782574315511
|ДУХОВНЫЙ НАСТОЯТЕЛЬ
|СУРБ ГРИГОР ЛУСАВОРИЧ (СВЯТОГО ГРИГОРИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЯ) ГОРОДА НОВОЧЕРСКАССКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СВЯТОЙ АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ
|Духовный настоятель
|ЦЕРКОВЬ СУРБ САРКИС (СВЯТОГО САРКИСА) Г. ВОРОНЕЖА РОССИЙСКОЙ И НОВО-НАХИЧЕВАНСКОЙ ЕПАРХИИ СВЯТОЙ АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Воронежская обл, г. Воронеж, ул. Донбасская, д. 2
|3664224758
|05.12.2016
|Деятельность религиозных организаций
|1163600051383
|Риск не определен
|НЕРСИСЯН МКРТИЧ ГРИГОРЬЕВИЧ
|782574315511
|ДУХОВНЫЙ НАСТОЯТЕЛЬ
|СУРБ ГРИГОР ЛУСАВОРИЧ (СВЯТОГО ГРИГОРИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЯ) ГОРОДА НОВОЧЕРСКАССКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СВЯТОЙ АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ
|Настоятель
|ЦЕРКОВЬ СУРБ МЕСРОП МАШТОЦ (СВЯТОГО МЕСРОПА МАШТОЦА) Г. ТЮМЕНИ РОССИЙСКОЙ И НОВО-НАХИЧЕВАНСКОЙ ЕПАРХИИ СВЯТОЙ АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Тюменская обл, г. Тюмень, ул. Кремлевская, д. 39А
|7203416871
|18.04.2017
|Деятельность религиозных организаций
|1177232011527
|Риск не определен
|НЕРСИСЯН МКРТИЧ ГРИГОРЬЕВИЧ
|782574315511
|ДУХОВНЫЙ НАСТОЯТЕЛЬ
|СУРБ ГРИГОР ЛУСАВОРИЧ (СВЯТОГО ГРИГОРИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЯ) ГОРОДА НОВОЧЕРСКАССКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СВЯТОЙ АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ
|НАСТОЯТЕЛЬ
|ЦЕРКОВЬ СУРБ ЕРОРДУТЮН (СВЯТОЙ ТРОИЦЫ) ГОРОДА ОРЕХОВО-ЗУЕВО РОССИЙСКОЙ И НОВО-НАХИЧЕВАНСКОЙ ЕПАРХИИ СВЯТОЙ АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Московская обл, г. Орехово-Зуево, ул. Дзержинского, д. 34
|5034054275
|14.07.2017
|Деятельность религиозных организаций
|1175000003672
|Риск не определен
|НЕРСИСЯН МКРТИЧ ГРИГОРЬЕВИЧ
|782574315511
|ДУХОВНЫЙ НАСТОЯТЕЛЬ
|СУРБ ГРИГОР ЛУСАВОРИЧ (СВЯТОГО ГРИГОРИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЯ) ГОРОДА НОВОЧЕРСКАССКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СВЯТОЙ АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ
|НАСТОЯТЕЛЬ
|ЦЕРКОВЬ СУРБ ГРИГОР ЛУСАВОРИЧ (СВЯТОГО ГРИГОРИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЯ) Г. БЕЛГОРОДА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ И НОВО-НАХИЧЕВАНСКОЙ ЕПАРХИИ СВЯТОЙ АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Белгородская обл, г. Белгород, ул. Везельская, д. 81А
|3123423474
|04.10.2017
|Деятельность религиозных организаций
|1173100001029
|Риск не определен
|НЕРСИСЯН МКРТИЧ ГРИГОРЬЕВИЧ
|782574315511
|ДУХОВНЫЙ НАСТОЯТЕЛЬ
|СУРБ ГРИГОР ЛУСАВОРИЧ (СВЯТОГО ГРИГОРИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЯ) ГОРОДА НОВОЧЕРСКАССКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СВЯТОЙ АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ
|НАСТОЯТЕЛЬ
|СУРБ ГРИГОР ЛУСАВОРИЧ (СВЯТОЙ ГРИГОР ПРОСВЕТИТЕЛЬ) РОССИЙСКОЙ И НОВО-НАХИЧЕВАНСКОЙ ЕПАРХИИ СВЯТОЙ АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ГОРОДА БАЛАШИХИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ
|Московская обл, г. Балашиха, ул. Звездная, д. 10 кв. 101
|5001998084
|19.09.2011
|Деятельность религиозных организаций
|1115000005295
|Риск не определен
|НЕРСИСЯН МКРТИЧ ГРИГОРЬЕВИЧ
|782574315511
|ДУХОВНЫЙ НАСТОЯТЕЛЬ
|СУРБ ГРИГОР ЛУСАВОРИЧ (СВЯТОГО ГРИГОРИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЯ) ГОРОДА НОВОЧЕРСКАССКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СВЯТОЙ АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ
|АРХИЕПИСКОП ЕЗРАСА
|СУРБ ЕРОРДУТЮН (СВЯТОЙ ТРОИЦЫ) РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ И НОВО-НАХИЧЕВАНСКОЙ ЕПАРХИИ СВЯТОЙ АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ
|Московская обл, г. Руза, рабочий пос. Тучково, ул. Лебеденко, д. 27
|5075037455
|21.08.2018
|Деятельность религиозных организаций
|1185000003396
|Риск не определен
|НЕРСИСЯН МКРТИЧ ГРИГОРЬЕВИЧ
|782574315511
|ДУХОВНЫЙ НАСТОЯТЕЛЬ
|СУРБ ГРИГОР ЛУСАВОРИЧ (СВЯТОГО ГРИГОРИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЯ) ГОРОДА НОВОЧЕРСКАССКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СВЯТОЙ АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ
|ДУХОВНЫЙ НАСТОЯТЕЛЬ
|СУРБ ОВАНЕС (СВЯТОГО ОВАНЕСА) ГОРОДА ИРКУТСКА СВЯТОЙ АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ
|Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Ширямова, д. 15 корп. А
|3811462234
|08.05.2019
|Деятельность религиозных организаций
|1193850013620
|Риск не определен
|НЕРСИСЯН МКРТИЧ ГРИГОРЬЕВИЧ
|782574315511
|ДУХОВНЫЙ НАСТОЯТЕЛЬ
|СУРБ ГРИГОР ЛУСАВОРИЧ (СВЯТОГО ГРИГОРИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЯ) ГОРОДА НОВОЧЕРСКАССКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СВЯТОЙ АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ
|Настоятель (бывший)
|СУРБ АСТВАЦАЦИН, МРО-ЦЕРКОВЬ
|Вологодская обл, г. Вологда, ул. Галкинская, д. 41
|3525210691
|29.08.2008
|Деятельность религиозных организаций
|1083500001595
|Недействующая компания
|НЕРСИСЯН МКРТЫЧ ГРИГОРЬЕВИЧ
|782574315511
|ДУХОВНЫЙ НАСТОЯТЕЛЬ
|СУРБ ГРИГОР ЛУСАВОРИЧ (СВЯТОГО ГРИГОРИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЯ) ГОРОДА НОВОЧЕРСКАССКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СВЯТОЙ АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ
|Настоятель
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕРКОВЬ СУРБ ГЕВОРГ (СВЯТОГО ГЕВОРГА) ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ И НОВО-НАХИЧЕВАНСКОЙ ЕПАРХИИ СВЯТОЙ АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ГОРОДА КОСТРОМА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
|Костромская обл, г. Кострома, ул. Ленина, д. 122
|4401164081
|11.08.2015
|Деятельность религиозных организаций
|1154400010324
|Риск не определен
|НИКИТИН ГЕННАДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
|027810337488
|Председатель приходского совета, Совладелец
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО И ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО С. ЕНГАЛЫШЕВО ЧИШМИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Председатель приходского совета, Совладелец
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО И ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО С. ЕНГАЛЫШЕВО ЧИШМИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Чишминский район, с. Енгалышево, ул. Центральная, д. 9
|0250995119
|11.01.2011
|Деятельность религиозных организаций
|1110200000030
|Риск не определен
|НИКИТИН ЕВГЕНИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
|664002214120
|Настоятель
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОГО ХРАМА СЕЛА КУЕЗБАШЕВО АУРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОГО ХРАМА СЕЛА КУЕЗБАШЕВО АУРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Аургазинский район, с. Куезбашево, ул. Садовая, д. 87
|0205008160
|13.01.2017
|Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
|1170280001121
|Риск не определен
|НИКИТИН ЕВГЕНИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
|664002214120
|Настоятель
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОГО ХРАМА СЕЛА КУЕЗБАШЕВО АУРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО СЕЛА ЧУВАШ-КАРАМАЛЫ АУРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Аургазинский район, с. Чуваш-Карамалы, ул. В.Николаева, д. 2
|0205004542
|22.09.2010
|Деятельность религиозных организаций
|1100200003551
|Риск не определен
|НИКИТИН ЕВГЕНИЙ ВИТАЛЬЕИВЧ
|664002214120
|Настоятель
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОГО ХРАМА СЕЛА КУЕЗБАШЕВО АУРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель (бывший)
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ СЕЛА БИШКАИН АУРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Аургазинский район, с. Бишкаин, ул. Выездная, д. 1 корп. А офис
|0205006941
|22.09.2008
|Деятельность религиозных организаций
|1080200002827
|Риск не определен
|НИКОЛАЕВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
|027319141555
|Настоятель
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКИЙ ХРАМ С. КРАСНЫЙ ЯР УФИМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКИЙ ХРАМ С. КРАСНЫЙ ЯР УФИМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Уфимский район, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 75 корп. - офис
|0245005535
|22.04.2008
|Деятельность религиозных организаций
|1080200001364
|Риск не определен
|НОВОКРЕЩЁНОВ ВИТАЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ
|025607988834
|НАСТОЯТЕЛЬ
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ХРАМА СВЯТИТЕЛЯ И ЧУДОТВОРЦА НИКОЛАЯ Д.ИРГИЗЛЫ БУРЗЯНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Совладелец
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, МИРЛИКИЙСКОГО ЧУДОТВОРЦА В Г.БЕЛОРЕЦК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Башкортостан респ., Белорецкий район, г. Белорецк, ул. 5 Июля, д. 4 корп. - офис
|0256015574
|14.03.2005
|Деятельность религиозных организаций
|1050200002599
|Риск не определен
|НОВОКРЕЩЁНОВ ВИТАЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ
|025607988834
|НАСТОЯТЕЛЬ
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ХРАМА СВЯТИТЕЛЯ И ЧУДОТВОРЦА НИКОЛАЯ Д.ИРГИЗЛЫ БУРЗЯНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|НАСТОЯТЕЛЬ
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ХРАМА СВЯТИТЕЛЯ И ЧУДОТВОРЦА НИКОЛАЯ Д.ИРГИЗЛЫ БУРЗЯНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Башкортостан респ., Бурзянский район, д. Иргизлы, ул. Василия Рылова, д. 13 корп. А
|0218995033
|01.08.2011
|Деятельность религиозных организаций
|1110200003748
|Риск не определен
|НОВОКРЕЩЁНОВ ВИТАЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ
|025607988834
|НАСТОЯТЕЛЬ
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ХРАМА СВЯТИТЕЛЯ И ЧУДОТВОРЦА НИКОЛАЯ Д.ИРГИЗЛЫ БУРЗЯНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Настоятель
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ МИРЛИКИЙСКОГО С.КАГА БЕЛОРЕЦКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Башкортостан респ., Белорецкий район, с. Кага, ул. Школьная, д. 1
|0211006474
|26.02.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200009234
|Риск не определен
|НОВОКРЕЩЁНОВ ВИТАЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ
|025607988834
|НАСТОЯТЕЛЬ
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ХРАМА СВЯТИТЕЛЯ И ЧУДОТВОРЦА НИКОЛАЯ Д.ИРГИЗЛЫ БУРЗЯНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Настоятель
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ВЕНИАМИНОВСКОГО ХРАМА С.УЗЯН БЕЛОРЕЦКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Башкортостан респ., Белорецкий район, с. Узян, ул. Клубная, д. 1А
|0211004357
|19.02.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200007750
|Риск не определен
|НОВОКРЕЩЁНОВ ВИТАЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ
|025607988834
|НАСТОЯТЕЛЬ
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ХРАМА СВЯТИТЕЛЯ И ЧУДОТВОРЦА НИКОЛАЯ Д.ИРГИЗЛЫ БУРЗЯНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Настоятель (бывший), Совладелец (бывший)
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ АНАСТАСИИ УЗОРЕШИТЕЛЬНИЦЫ ПРИ ФКУ СИЗО-2 Г. БЕЛОРЕЦКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, г. Белорецк, ул. Тюленина, д. 34
|0256995098
|05.08.2011
|Деятельность религиозных организаций
|1110200003880
|Недействующая компания
|НУРГАЛЕЕВ РИШАТ ТИМЕРГАЛИЕВИЧ
|026104665194
|ПАСТОР
|ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ Г. ИШИМБАЙ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ
|ПАСТОР
|ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ Г. ИШИМБАЙ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ
|Башкортостан респ, Ишимбайский район, г. Ишимбай, ул. Пугачева, д. 84
|0261008678
|22.12.2002
|Деятельность религиозных организаций
|1020200005980
|Риск не определен
|НУРГАЛЕЕВ РИШАТ ТИМЕРГАЛИЕВИЧ
|026104665194
|ПАСТОР
|ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ Г. ИШИМБАЙ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ
|ИП (бывший) (ИП)
|Башкортостан (Республика)
|307026103900025
|Недействующее
|ОНАЧИНСКИЙ АНТОН ВИКТОРОВИЧ
|026604377853
|НАСТОЯТЕЛЬ
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО ХРАМА Д. НИКОЛАЕВКА УФИМСКОГО РАЙОНА РБ
|НАСТОЯТЕЛЬ
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО ХРАМА Д. НИКОЛАЕВКА УФИМСКОГО РАЙОНА РБ
|Башкортостан респ., Уфимский район, д. Николаевка, ул. Дружбы, д. 3 корп. 1 офис
|0245950056
|30.04.2009
|Деятельность религиозных организаций
|1090200000989
|Риск не определен
|ОНАЧИНСКИЙ АНТОН ВИКТОРОВИЧ
|026604377853
|НАСТОЯТЕЛЬ
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО ХРАМА Д. НИКОЛАЕВКА УФИМСКОГО РАЙОНА РБ
|НАСТОЯТЕЛЬ (бывший)
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО ХРАМА Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Касимовская, д. 3
|0273018864
|19.01.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200000291
|Риск не определен
|ПАВЛОВ ГЕОРГИЙ СЕРГЕЕВИЧ
|027812962409
|Пастор, Совладелец
|ДОМ ЖИЗНИ Г. УФЫ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ
|Пастор, Совладелец
|ДОМ ЖИЗНИ Г. УФЫ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ
|Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Революционная, д. 30 офис 16
|0277900178
|10.08.2009
|Деятельность религиозных организаций
|1090200002144
|Риск не определен
|ПАНЧЕНКО АЛЕКСЕЙ ГЕННАДИЕВИЧ
|027805235561
|Настоятель
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ Д. ЗОЛОТОНОШКА СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ Д. ЗОЛОТОНОШКА СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Стерлитамакский район, д. Золотоношка, ул. Центральная, д. 1 корп. Ж
|0242995027
|10.02.2010
|Деятельность религиозных организаций
|1100200000284
|Риск не определен
|ПАНЧЕНКО АЛЕКСЕЙ ГЕННАДИЕВИЧ
|027805235561
|Настоятель
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ Д. ЗОЛОТОНОШКА СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель (бывший)
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД БОГОРОДИЦЕ-КАЗАНСКОГО СОБОРА Г. СТЕРЛИТАМАКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Башкортостан респ, г. Стерлитамак, ул. Строителей, д. 73
|0268021646
|31.01.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200003426
|Риск не определен
|ПАРАХИН СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
|666004135773
|Пастор
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН-АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ Г. СТЕРЛИТАМАКА
|Пастор
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН-АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ Г. СТЕРЛИТАМАКА
|Башкортостан респ, г. Стерлитамак, ул. Машиностроителей, д. 14
|0268023675
|28.01.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200002690
|Риск не определен
|ПАРАХИН СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
|666004135773
|Пастор
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН-АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ Г. СТЕРЛИТАМАКА
|Пастор
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН-АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ Г. САЛАВАТА
|Башкортостан респ, г. Салават, ул. Уфимская, д. 68 офис 22
|0266015140
|21.01.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200000600
|Риск не определен
|ПАРАХИН СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
|666004135773
|Пастор
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН-АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ Г. СТЕРЛИТАМАКА
|Пастор (бывший)
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩИНЫ ЦЕРКВИ ХРИСТИАН-АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ Г. ВЕРХНЯЯ САЛДА
|Свердловская обл, Верхнесалдинский район, г. Верхняя Салда, ул. Кирова, д. 74
|6607007914
|21.01.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1036605601845
|Недействующая компания
|ПАРАХИН СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
|666004135773
|Пастор
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН-АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ Г. СТЕРЛИТАМАКА
|Пастор (бывший)
|Г. НИЖНЕГО ТАГИЛА, ХАСД
|Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Соревнования, д. 87
|6623003441
|04.02.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1036605615782
|Риск не определен
|ПЕЛИПЕНКО ИВАН СЕРГЕЕВИЧ
|023100269973
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ИВЕРСКО-ИЛИИНСКОГО ХРАМА Г. ЯНАУЛА ЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ИВЕРСКО-ИЛИИНСКОГО ХРАМА Г. ЯНАУЛА ЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Янаульский район, г. Янаул, ул. Станционная, д. 16
|0271001777
|23.01.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200001853
|Риск не определен
|ПЕЛИПЕНКО ИВАН СЕРГЕЕВИЧ
|023100269973
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ИВЕРСКО-ИЛИИНСКОГО ХРАМА Г. ЯНАУЛА ЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель (бывший)
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД УСПЕНСКОГО ХРАМА СЕЛА АНГАСЯК ДЮРТЮЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Дюртюлинский район, с. Ангасяк, ул. Чиглинцева, д. 5
|0260003571
|23.01.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200001886
|Риск не определен
|ПИВОВАРОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
|020403286274
|Настоятель
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ВВЕДЕНСКОГО ХРАМА Г.БАЙМАКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Настоятель
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ВВЕДЕНСКОГО ХРАМА Г.БАЙМАКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Башкортостан респ., Баймакский район, г. Баймак, ул. Л.Азанова, д. 36
|0254004778
|01.03.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200010532
|Риск не определен
|ПИВОВАРОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
|020403286274
|Настоятель
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ВВЕДЕНСКОГО ХРАМА Г.БАЙМАКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Настоятель (бывший), Совладелец
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОГО ХРАМА СЕЛА КУЯШТЫР АСКИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Аскинский район, с. Куяштыр, ул. Крестьянская, д. 6 корп. А
|0204995026
|10.12.2010
|Деятельность религиозных организаций
|1100200004651
|Риск не определен
|ПИВОВАРОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
|020403286274
|Настоятель
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ВВЕДЕНСКОГО ХРАМА Г.БАЙМАКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Настоятель
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА НИКОЛО-СЕРГИЕВСКОГО ХРАМА СЕЛА НАУМОВКА СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Стерлитамакский район, с. Наумовка, ул. Ленина, д. 12А
|0242010135
|24.12.2015
|Деятельность религиозных организаций
|1150280078959
|Риск не определен
|ПИВОВАРОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
|020403286274
|Настоятель
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ВВЕДЕНСКОГО ХРАМА Г.БАЙМАКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Настоятель (бывший)
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕНСКОГО СОБОРНОГО ХРАМА Г.КУМЕРТАУ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, г. Кумертау, ул. Рабочая, д. 12А
|0262001820
|26.02.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200009311
|Риск не определен
|ПИВОВАРОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
|020403286274
|Настоятель
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ВВЕДЕНСКОГО ХРАМА Г.БАЙМАКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Настоятель (бывший)
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА С. РОЩИНСКИЙ СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Стерлитамакский район, с. Рощинский, ул. Лесная, д. 11 корп. А
|0242004861
|05.02.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200003976
|Риск не определен
|ПИВОВАРОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
|020403286274
|Настоятель
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ВВЕДЕНСКОГО ХРАМА Г.БАЙМАКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Настоятель (бывший)
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОГО ХРАМА СЕЛА ИТКУЛИ КАРАИДЕЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Караидельский район, с. Иткули, ул. Приозерная, д
|0228002083
|12.03.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200013690
|Риск не определен
|ПЛАТОНОВ МИХАИЛ ЛЬВОВИЧ
|330300528504
|Административный руководитель, Совладелец
|БИБЛЕЙСКАЯ ЦЕРКОВЬ БЛАГОДАТЬ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ ГОРОДА УФЫ
|Совладелец (бывший) (30%)
|АЛЬШЕЕВСКАЯ, ООО АПФ
|Башкортостан респ., Альшеевский район, д. Константиновка
|0202006069
|12.05.2004
|Смешанное сельское хозяйство
|1040202229517
|Высокий риск
|ПЛАТОНОВ МИХАИЛ ЛЬВОВИЧ
|330300528504
|Административный руководитель, Совладелец
|БИБЛЕЙСКАЯ ЦЕРКОВЬ БЛАГОДАТЬ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ ГОРОДА УФЫ
|Административный руководитель, Совладелец
|БИБЛЕЙСКАЯ ЦЕРКОВЬ БЛАГОДАТЬ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ ГОРОДА УФЫ
|Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Стартовая, д. 62
|0275990514
|12.12.2012
|Деятельность религиозных организаций
|1120200005298
|Риск не определен
|ПЛЕТ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ
|026809709605
|Пресвитер, Совладелец
|ДОБРАЯ ВЕСТЬ Г. НЕФТЕКАМСКА, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ
|Пресвитер, Совладелец
|ДОБРАЯ ВЕСТЬ Г. НЕФТЕКАМСКА, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ
|Башкортостан респ., г. Нефтекамск, ул. Карла Маркса, д. 1
|0264012217
|28.01.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200002590
|Риск не определен
|ПЛЕШКА ОКТАВИАН ПЕТРОВИЧ
|026417360289
|НАСТОЯТЕЛЬ
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПЕТРОПАВЛОВСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА Г. НЕФТЕКАМСКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|НАСТОЯТЕЛЬ
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПЕТРОПАВЛОВСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА Г. НЕФТЕКАМСКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, д. 13 корп. А
|0264007513
|01.03.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200010620
|Риск не определен
|ПЛЕШКА ОКТАВИАН ПЕТРОВИЧ
|026417360289
|НАСТОЯТЕЛЬ
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПЕТРОПАВЛОВСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА Г. НЕФТЕКАМСКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|НАСТОЯТЕЛЬ
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КОСМО-ДАМИАНОВСКОЙ ЦЕРКВИ СЕЛА ТАШКИНОВО ГОРОДА НЕФТЕКАМСКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, г. Нефтекамск, с. Ташкиново, ул. Дорожная, д. 17
|0264020909
|05.03.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200012919
|Риск не определен
|ПЛЕШКА ОКТАВИАН ПЕТРОВИЧ
|026417360289
|НАСТОЯТЕЛЬ
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПЕТРОПАВЛОВСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА Г. НЕФТЕКАМСКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ПЕТРОПАВЛОВСКОГО ХРАМА С. КАЛИННИКИ БИРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Бирский район, с. Калинники, ул. Центральная, д. 19
|0257995118
|26.05.2011
|Деятельность религиозных организаций
|1110200002681
|Риск не определен
|ПЛЕШКА ОКТАВИАН ПЕТРОВИЧ
|026417360289
|НАСТОЯТЕЛЬ
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПЕТРОПАВЛОВСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА Г. НЕФТЕКАМСКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА СЕЛА НИКОЛАЕВКА БИРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Бирский район, с. Николаевка, ул. Октябрьская, д. 15 корп. А
|0257995051
|15.10.2010
|Деятельность религиозных организаций
|1100200003804
|Риск не определен
|ПЛЕШКА ОКТАВИАН ПЕТРОВИЧ
|026417360289
|НАСТОЯТЕЛЬ
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПЕТРОПАВЛОВСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА Г. НЕФТЕКАМСКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель (бывший)
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА ГОРОДА БИРСКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Башкортостан респ., Бирский район, г. Бирск, пл. Октябрьская, д. 6
|0257995284
|25.11.2013
|Деятельность религиозных организаций
|1130200004890
|Риск не определен
|ПЛЕШКА ОКТАВИАН ПЕТРОВИЧ
|026417360289
|НАСТОЯТЕЛЬ
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПЕТРОПАВЛОВСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА Г. НЕФТЕКАМСКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|НАСТОЯТЕЛЬ (бывший)
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦЫ ЕЛИЗАВЕТЫ П. ЭНЕРГЕТИК Г. НЕФТЕКАМСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ., г. Нефтекамск, с. Энергетик, ул. Высоковольтная, д. 10 кв. 54
|0264076468
|20.11.2018
|Деятельность религиозных организаций
|1180280069485
|Риск не определен
|ПЛОХОВ ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ
|025551324490
|Настоятель храма (бывший), Совладелец
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО СОБОРА Г. БЕЛЕБЕЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель храма (бывший), Совладелец
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО СОБОРА Г. БЕЛЕБЕЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Советская, д. 54 корп. В
|0255011136
|19.08.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200023545
|Риск не определен
|ПЛОХОВ ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ
|025551324490
|Настоятель храма (бывший), Совладелец
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО СОБОРА Г. БЕЛЕБЕЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель, Совладелец
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВВ. БЕССРЕБРЕНИКОВ КОСМЫ И ДАМИАНА АСИЙСКИХ С. КОЖАЙ-МАКСИМОВО ЕРМЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Ермекеевский район, с. Кожай-Максимово, ул. Родниковая, д. 15 корп. А офис
|0221005381
|06.11.2009
|Деятельность религиозных организаций
|1090200003190
|Риск не определен
|ПЛОХОВ ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ
|025551324490
|Настоятель храма (бывший), Совладелец
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО СОБОРА Г. БЕЛЕБЕЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА ГОРОДА БЕЛЕБЕЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Красноармейская, д. 78
|0255003255
|26.02.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200009113
|Риск не определен
|ПЛОХОВ ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ
|025551324490
|Настоятель храма (бывший), Совладелец
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО СОБОРА Г. БЕЛЕБЕЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель (бывший)
|ПРИХОД МОЛЕЛЬНОГО ДОМА ТИХВИНСКОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ Р.П.ПРИЮТОВО Г.БЕЛЕБЕЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, г. Белебей, пос. Приютово, ул. Первомайская, д. 1
|0255005541
|27.02.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200009905
|Недействующая компания
|ПОГОРЕЙ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
|540862912774
|Председатель правления организации, Совладелец
|СОДРУЖЕСТВО РБ, РОО
|Совладелец (бывший)
|СОДЕЙСТВИЕ, АНО ПОДДЕРЖКИ НЕЗАЩИЩЕННЫХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ
|Новосибирская обл, г. Новосибирск, пер. Серафимовича 2-Й, д. 16 офис 16
|5445262761
|14.04.2010
|Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки
|1105400001145
|Недействующая компания
|ПОГОРЕЙ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
|540862912774
|Председатель правления организации, Совладелец
|СОДРУЖЕСТВО РБ, РОО
|Председатель правления организации, Совладелец
|СОДРУЖЕСТВО РБ, РОО
|Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Ухтомского, д. 12 офис 46
|0272990080
|04.07.2011
|Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
|1110200003418
|Риск не определен
|ПОГОРЕЙ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
|540862912774
|Председатель правления организации, Совладелец
|СОДРУЖЕСТВО РБ, РОО
|Пастор, Совладелец
|НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ Г. УФА, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН
|Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Российская, д. 11 офис 67
|0277986136
|28.05.2013
|Деятельность религиозных организаций
|1130200002503
|Риск не определен
|ПОДЛИННОВ ГАВРИИЛ ВАЛИУЛЛИЧ
|026411042515
|НАСТОЯТЕЛЬ
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ ЦАРСТВЕННЫХ СТРАСТОТЕРПЦЕВ СПК ДУБНИК С. НИКОЛО-БЕРЁЗОВКИ КРАСНОКАМСКОГО РАЙОНА
|НАСТОЯТЕЛЬ
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ ЦАРСТВЕННЫХ СТРАСТОТЕРПЦЕВ СПК ДУБНИК С. НИКОЛО-БЕРЁЗОВКИ КРАСНОКАМСКОГО РАЙОНА
|Башкортостан респ, Краснокамский район, с. Николо-Березовка Спк Дубник, ул. Солнечная, д. 58
|0231995177
|25.02.2013
|Деятельность религиозных организаций
|1130200000578
|Риск не определен
|ПОДЛИННОВ ГАВРИИЛ ВАЛИУЛЛИЧ
|026411042515
|НАСТОЯТЕЛЬ
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ ЦАРСТВЕННЫХ СТРАСТОТЕРПЦЕВ СПК ДУБНИК С. НИКОЛО-БЕРЁЗОВКИ КРАСНОКАМСКОГО РАЙОНА
|Настоятель (бывший)
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД УСПЕНСКОГО ХРАМА СЕЛА АНГАСЯК ДЮРТЮЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Дюртюлинский район, с. Ангасяк, ул. Чиглинцева, д. 5
|0260003571
|23.01.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200001886
|Риск не определен
|ПОПОВ ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ
|026108534442
|Настоятель, Совладелец
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА БОГОРОДИЦЕ-КАЗАНСКОГО ХРАМА С.ВЕРХОТОР ИШИМБАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Совладелец (бывший) (0,31%)
|БЕЛОКАТАЙСКАЯ, ООО ПМК
|Башкортостан респ, с. Новобелокатай, ул. Советская, д. 8
|0210001120
|15.12.2002
|Строительство жилых и нежилых зданий
|1020200787474
|Недействующая компания
|ПОПОВ ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ
|026108534442
|Настоятель, Совладелец
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА БОГОРОДИЦЕ-КАЗАНСКОГО ХРАМА С.ВЕРХОТОР ИШИМБАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Совладелец (бывший) (0,32%)
|БЕЛОКАТАЙСКАЯ, ООО ПМК
|Башкортостан респ, с. Новобелокатай, ул. Советская, д. 8
|0210001120
|15.12.2002
|Строительство жилых и нежилых зданий
|1020200787474
|Недействующая компания
|ПОПОВ ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ
|026108534442
|Настоятель, Совладелец
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА БОГОРОДИЦЕ-КАЗАНСКОГО ХРАМА С.ВЕРХОТОР ИШИМБАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель, Совладелец
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА БОГОРОДИЦЕ-КАЗАНСКОГО ХРАМА С.ВЕРХОТОР ИШИМБАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Ишимбайский район, с. Верхотор, ул. Ленина, д. 45 корп. - офис
|0261017714
|07.04.2009
|Деятельность религиозных организаций
|1090200000758
|Риск не определен
|ПОПОВ ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ
|026108534442
|Настоятель, Совладелец
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА БОГОРОДИЦЕ-КАЗАНСКОГО ХРАМА С.ВЕРХОТОР ИШИМБАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|НАСТОЯТЕЛЬ (бывший)
|САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ВОСКРЕСЕНИЯ СЛОВУЩЕГО СЕЛА ВОСКРЕСЕНСКОЕ МЕЛЕУЗОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Мелеузовский район, с. Воскресенское, ул. Советская, д. 16 корп. - офис
|0263008578
|20.03.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200016098
|Риск не определен
|ПОПОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
|183303571443
|ПАСТОР
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН-АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ ГОРОДА БЕЛОРЕЦК
|Совладелец
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ Г. ИЖЕВСКА (ОБЩИНА № 1)
|Удмуртская респ, г. Ижевск, ул. Крылова, д. 15
|1832019051
|27.12.2002
|Деятельность религиозных организаций
|1021800005590
|Риск не определен
|ПОПОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
|183303571443
|ПАСТОР
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН-АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ ГОРОДА БЕЛОРЕЦК
|ПАСТОР
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН-АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ ГОРОДА БЕЛОРЕЦК
|Башкортостан респ, Белорецкий район, г. Белорецк, ул. Овчаренко, д. 4 офис 19
|0256010174
|01.03.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200010147
|Риск не определен
|ПОПОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
|183303571443
|ПАСТОР
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН-АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ ГОРОДА БЕЛОРЕЦК
|Пастор, Совладелец
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН-АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ Г. СИБАЙ
|Башкортостан респ, г. Сибай, ул. Матросова, д. 18
|0267009004
|28.06.2012
|Деятельность религиозных организаций
|1120200002933
|Риск не определен
|ПОПОНИН СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ
|661905145087
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВСКОГО ХРАМА Г. ОКТЯБРЬСКИЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВСКОГО ХРАМА Г. ОКТЯБРЬСКИЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, г. Октябрьский, проспект Ленина, д. 61 корп. Б
|0265990201
|14.02.2012
|Деятельность религиозных организаций
|1120200000920
|Риск не определен
|ПОСОБИЛОВ ЭДУАРД АЛЕКСАНДРОВИЧ
|026705469525
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ СЕЛА ВОЗНЕСЕНКА ДУВАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ СЕЛА ВОЗНЕСЕНКА ДУВАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Дуванский район, с. Вознесенка, ул. Центральная, д. 132
|0220995070
|06.02.2013
|Деятельность религиозных организаций
|1130200000369
|Риск не определен
|ПРОКОПЬЕВ ЛЕОНИД СЕМЕНОВИЧ
|773104196565
|Настоятель монастыря
|РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНИКОВСКИЙ СТАВРОПИГИАЛЬНЫЙ СВЯТО-ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ ИСТИННО-ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
|Совладелец (бывший)
|МИВМ, АНО ДПО
|г. Москва, ул. Бухвостова 1-Я, д. 12/11 корп. 53
|7705566285
|16.10.2003
|45 855 000,00
|Образование профессиональное дополнительное
|1037739914299
|Риск не определен
|ПУРИС ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
|026407378791
|НАСТОЯТЕЛЬ
|БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА Г.БИРСКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|НАСТОЯТЕЛЬ
|БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА Г.БИРСКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ., Бирский район, г. Бирск, пл. Чапаева, д. 15
|0257995132
|19.07.2011
|Деятельность религиозных организаций
|1110200003594
|Риск не определен
|ПУРИС ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
|026407378791
|НАСТОЯТЕЛЬ
|БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА Г.БИРСКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Директор, Совладелец
|УРМАН, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
|Башкортостан респ, г. Нефтекамск, ул. Парковая, д. 27 кв. 44
|0264073315
|13.10.2016
|Денежное посредничество прочее
|1160280119482
|Риск не определен
|ПУРИС ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
|026407378791
|НАСТОЯТЕЛЬ
|БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА Г.БИРСКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель (бывший), Совладелец
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ ЦАРСТВЕННЫХ СТРАСТОТЕРПЦЕВ СПК ДУБНИК С. НИКОЛО-БЕРЁЗОВКИ КРАСНОКАМСКОГО РАЙОНА
|Башкортостан респ, Краснокамский район, с. Николо-Березовка Спк Дубник, ул. Солнечная, д. 58
|0231995177
|25.02.2013
|Деятельность религиозных организаций
|1130200000578
|Риск не определен
|ПУШИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
|027414436990
|Иерей
|ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ, ПРИХОД ИКОНЫ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ
|Иерей
|ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ, ПРИХОД ИКОНЫ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ
|Башкортостан респ, г. Уфа, хутор Свх Цветы Башкирии, ул. Зарубинская, д. 16
|0274990590
|29.03.2011
|Деятельность религиозных организаций
|1110200001141
|Риск не определен
|РАКИТИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА
|026825358425
|Настоятель
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ИВЕРСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ Г.УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Совладелец
|МАРФО-МАРИИНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Башкортостан респ, г. Кумертау, с. Ира, ул. Церковная, д. 9 корп. - офис
|0262013134
|23.05.2005
|Деятельность религиозных организаций
|1050200008000
|Риск не определен
|РАКИТИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА
|026825358425
|Настоятель
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ИВЕРСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ Г.УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Совладелец
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВСКОГО ХРАМА Г. ОКТЯБРЬСКИЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, г. Октябрьский, проспект Ленина, д. 61 корп. Б
|0265990201
|14.02.2012
|Деятельность религиозных организаций
|1120200000920
|Риск не определен
|РАКИТИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА
|026825358425
|Настоятель
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ИВЕРСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ Г.УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ИВЕРСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ Г.УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, г. Уфа, ул. Ферина, д. 15
|0273010209
|26.02.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200008981
|Риск не определен
|РАКИТИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА
|026825358425
|Настоятель
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ИВЕРСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ Г.УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель прихода
|УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ТАБЫНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ Д.КАМЫШЛЫ УФИМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Уфимский район, д. Камышлы, д. - корп. - офис
|0245010574
|19.03.2003
|Деятельность религиозных организаций
|1030200015482
|Риск не определен
|РЫЖАКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
|025552072214
|Настоятель
|БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КАЗАНСКО-СВЯТИТЕЛЬСКОГО ХРАМА ГОРОДА БИРСКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КАЗАНСКО-СВЯТИТЕЛЬСКОГО ХРАМА ГОРОДА БИРСКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ., Бирский район, г. Бирск, ул. Коммунистическая, д. 48
|0257995044
|05.10.2010
|Деятельность религиозных организаций
|1100200003640
|Риск не определен
|РЫЖАКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
|025552072214
|Настоятель
|БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КАЗАНСКО-СВЯТИТЕЛЬСКОГО ХРАМА ГОРОДА БИРСКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель (бывший), Совладелец
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ СЕЛА МИШКИНО МИШКИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Башкортостан респ., Мишкинский район, с. Мишкино, ул. Спортивная, д. 20 корп. В
|0237995092
|05.09.2013
|Деятельность религиозных организаций
|1130200003988
|Риск не определен
|РЫЖАКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
|025552072214
|Настоятель
|БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КАЗАНСКО-СВЯТИТЕЛЬСКОГО ХРАМА ГОРОДА БИРСКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ПРЕПОДОБНОЙ МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ ДЕРЕВНИ НОВОДЕСЯТКИНО БИРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Бирский район, д. Новодесяткино, ул. Трактовая, д. 6 корп. Б
|0257995100
|05.05.2011
|Деятельность религиозных организаций
|1110200002153
|Риск не определен
|РЫЖАКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
|025552072214
|Настоятель
|БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КАЗАНСКО-СВЯТИТЕЛЬСКОГО ХРАМА ГОРОДА БИРСКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|НАСТОЯТЕЛЬ
|МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА ГОРОДА БИРСКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
|Башкортостан респ., Бирский район, г. Бирск, пл. Октябрьская, д. 6
|0257995284
|25.11.2013
|Деятельность религиозных организаций
|1130200004890
|Риск не определен
|РЫЖАКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
|025552072214
|Настоятель
|БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КАЗАНСКО-СВЯТИТЕЛЬСКОГО ХРАМА ГОРОДА БИРСКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель (бывший), Совладелец
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ С. СУККУЛОВО ЕРМЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Башкортостан респ, Ермекеевский район, с. Суккулово, ул. Байкал, д. 10 корп. А
|0221995026
|03.11.2010
|Деятельность религиозных организаций
|1100200004057
|Риск не определен
|САВЕЛЬЕВ ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ
|861200053308
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО ГОРОДА ДЮРТЮЛИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Настоятель
|НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), МЕС