Экс-губернатор Кировской области Белых разводится с женой

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых разводится с супругой Екатериной, на которой женился в ноябре 2017 года во время судебного процесса по своему делу.

По словам Екатерины, решение было принято совместно.

«От себя могу добавить, что когда у заключенного супруга правозащитник и в том числе занимается расследованиями, это достаточно рискованная история, и другого способа застраховаться с точки зрения безопасности мы не увидели», — цитирует ее Business FM.

Ранее Пресненский суд Москвы отказался дать Никите Белых отсрочку для выплаты 48 млн рублей штрафа по делу о получении взятки.

Напомним, 1 февраля прошлого года суд приговорил бывшего губернатора к 8 годам колонии строгого режима по обвинению в получении взятки. Также он оштрафован на 48,5 млн рублей.