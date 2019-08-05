В Уфе может открыться школа бокса Николая Валуева

В Уфе может открыться школа бокса Николая Валуева. Она может расположиться в новом Центре спортивной подготовки в Затоне.

Как сообщается на сайте врио главы Республики Башкортостан, Радий Хабиров посетил тренировку в Центре спортивной подготовки РБ, которую проводил депутат Госдумы России Николай Валуев.

Хабиров выразил надежду на то, что в столице и в республике появится много спортобъектов, будут проводиться международные соревнования. Также обсуждается открытие школы бокса Николая Валуева: «Если говорить про республику и Уфу, у нас появится очень много спортивных объектов. В высокой степени готовности находится проект Дворца борьбы, который будет ориентирован в том числе на соревнования по боксу. Еще одна площадка для проведения больших турниров появится на базе новой волейбольной арены. Кроме того, сейчас мы ведем переговоры, и фактически уже есть решение международной федерации борьбы о проведении в нашей республике в 2021 году первенства мира среди юниоров по греко-римской, вольной и женской борьбе».

Ранее сообщалось, что башкирских школьников в новом учебном году ожидают пятидневная учебная неделя и теплые туалеты.