Турпоток между Россией и Саудовской Аравией вырос на 63%

С 11 мая вступило в силу межправительственное соглашение об отмене визовых требований

Фото: Мария Зверева

В первом квартале 2026 года взаимный туристический поток между Россией и Саудовской Аравией увеличился на 63%. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на приеме по случаю столетия установления дипломатических отношений между странами.

— По итогам прошлого года количество поездок саудовских подданных в нашу страну выросло более чем на 35%. А россиян в королевство — более чем на 40%, — передает слова Новака ТАСС.

Новак напомнил, что 11 мая вступило в силу межправительственное соглашение об отмене виз для владельцев всех видов паспортов.

Ранее Черногория продлила безвизовый въезд для россиян и белорусов до 31 октября 2026 года.



Вадим Вахрушев