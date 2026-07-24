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Турпоток между Россией и Саудовской Аравией вырос на 63%

21:25, 24.07.2026

С 11 мая вступило в силу межправительственное соглашение об отмене визовых требований

Турпоток между Россией и Саудовской Аравией вырос на 63%
Фото: Мария Зверева

В первом квартале 2026 года взаимный туристический поток между Россией и Саудовской Аравией увеличился на 63%. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на приеме по случаю столетия установления дипломатических отношений между странами.

— По итогам прошлого года количество поездок саудовских подданных в нашу страну выросло более чем на 35%. А россиян в королевство — более чем на 40%, — передает слова Новака ТАСС.

Новак напомнил, что 11 мая вступило в силу межправительственное соглашение об отмене виз для владельцев всех видов паспортов.

Ранее Черногория продлила безвизовый въезд для россиян и белорусов до 31 октября 2026 года.

Вадим Вахрушев

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