Тендеры Удмуртии: кредит бюджету, цифровая модель Ижевска и корпоративная газета «Калашникова»

Обзор наиболее интересных тендеров Удмуртской Республики за неделю

1. Сельский детский сад за 78 миллионов

Администрация Алнашского района Удмуртии планирует потратить 78,2 млн рублей на здание дошкольной образовательной организации с группами для детей до трех лет, с пищеблоком и прачечной. О соответствующем электронном аукционе стало известно 5 августа. Заявки на участие будут приниматься до 14 августа, тогда же и состоится сам аукцион. Оплатят закупку из средств бюджета муниципального образования.

Работы должны быть произведены до 1 сентября 2020 года — тогда завершится благоустройство и озеленение территории. Общестроительные работы и внутренние инженерные сети здания должны быть готовы до 10 апреля, а наружные сети — до 1 июля 2020 года. Детский сад появится в селе Алнаши, на улице Первомайской, 11.

2. Кредит бюджету республики более чем на полмиллиарда

Министерство финансов Удмуртии собирается добыть денег для региона. Оно готово заплатить 49,5 млн за кредит бюджету Удмуртии. О таком тендере было объявлено 7 августа, заявки принимаются до 23 августа, а аукцион состоится 27 августа. Оплатят проценты по кредиту из средств бюджета региона.

Общая сумма кредита, на который рассчитывает бюджет, составит 600 миллионов рублей. Процентная ставка в проекте договора не указана, но срок окончательного погашения кредита — 12 месяцев, так что, похоже, займ будет не более чем под 8,25% годовых.

Министерство финансов Удмуртии собирается добыть денег для региона. Фото day.org.ru

3. Цифровая модель Ижевска за 18 миллионов

Администрация Ижевска готовится выделить 18 млн рублей на создание геоинформационной системы анализа структуры землепользования и создание цифровой модели территории города Ижевска и анализ структуры его землепользования. О конкурсе стало известно 31 июля, заявки будут приниматься до 23 августа, вторые части заявок будут рассматривать 30 августа. Оплатят закупку из средств бюджета муниципального образования.

В рамках работ планируются: создание модели территории (общая площадь — 298 кв. км), производство аэрофотосъемки, вычисление параметров связи систем координат, а также создание цифровых ортофотопланов, стереофотограмметрических моделей местности, цифровой матрицы высот. Также нужно будет создать геоинформационную систему анализа структуры землепользования, загрузить данные, предоставленные заказчиком и созданную исполнителем картографическую основу территории, проанализировать структуру землепользования Ижевска с использованием ГИС. Наконец, нужно будет установить ГИС с результатами анализа на оборудование заказчика и обучить сотрудников заказчика работе в ней. Работы должны быть выполнены в довольно сжатые сроки — до 28 ноября 2019 года.

4. Два ультразвуковых сканера по 7 миллионов

А вот Министерство здравоохранения Удмуртии готовится купить два ультразвуковых аппарата экспертного класса по 7,14 млн рублей за штуку. Подать заявки потенциальные поставщики могут с 31 июля до 9 августа, аукцион состоится 13 августа. Оплатят покупку из средств бюджета Удмуртии.

Поставку должны осуществить в течение 60 календарных дней. Потребуются стационарные полностью цифровые универсальные ультразвуковые диагностические сканеры экспертного класса. Число цифровых каналов обработки данных составит не менее 67,4 тысячи, максимальная частота кадров — не менее тысячи в секунду. В аппарате должен быть встроенный жесткий диск емкостью не менее 2 терабайт.

Министерство здравоохранения Удмуртии готовится купить два ультразвуковых аппарата. Фото ugra-news.ru

5. Корпоративная газета «Калашникова» за 5 миллионов

Тем временем концерн «Калашников» заплатит 5,22 млн рублей за производство корпоративной газеты под названием «Оружейник». Извещение об этом было опубликовано 2 августа, заявки будут приниматься до 9 августа, а итоги подведут 22 августа.

Судя по документации, речь идет о технической подготовке издания: разработке трех вариантов нового дизайн-макета, разработке концепции и рубрикатора издания, верстке материалов, корректуре и предпечатной подготовке, а также печати и доставке. Основная ежемесячная общекорпоративная газета формата А3, будет состоять из 12 полос. Тираж составит около 13 тысяч экземпляров, из них 9 тысяч отправится в Ижевск, 2 тысячи — в Рыбинск или Ярославль, столько же — в Москву.

6. Хлебная выставка Удмуртии в Калужской области

Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона собирается потратить 4 млн рублей на организацию коллективной экспозиции Удмуртии в Международном форуме «Хлеб — ты мир», проводимом в Калужской области. Об этом стало известно 6 августа, заявки принимаются до 15 августа, а аукцион состоится 16 августа. Оплатят закупку из бюджета региона.

Услуги должны быть оказаны до 26 сентября 2019 года. Сам форум состоится с 19 по 22 сентября в Калуге, на территории этнографического парка-музея «Этномир». От подрядчика потребуется: регистрация заказчика как экспонента, обеспечение участком для организации экспозиции на территории этнографического парка-музея в размере тысячи кв. м. (25 на 40 метров). Также будет необходимо выступление национального творческого коллектива — не менее 8 человек в удмуртских костюмах и с национальными инструментами, анимационная группа не менее 10 человек. На территории экспозиции будет информационный стенд, презентационная зона, закрытая переговорная зона на 25 человек с гардеробом, зона открытой кухни.



Удмуртская государственная филармония планирует взять в лизинг автомобиль Citroen Space Tourer за 3,19 млн рублей. Фото 5koleso.ru

7. Минивэн в комплектации «бизнес» для филармонии

Удмуртская государственная филармония планирует взять в лизинг автомобиль Citroen Space Tourer за 3,19 млн рублей. Информация о запросе котировок появилась 5 августа, заявки закончат принимать 13 августа, а итоги подведут 14 августа. Финансирование обеспечат из средств, полученных от приносящей доход деятельности.

В черном минивэне на семь человек (в комплектации Business Lounge) должна быть автоматическая шестиступенчатая коробка передач, дизельный двигатель объемом не более 2 литров и мощностью не менее 150 л. с., камера заднего вида с углом обзора не менее 180 градусов, активный круиз-контроль с функцией предупреждения об опасном сближении, система экстренного торможения, система контроля движения по полосе и усталости водителя, проекционный дисплей, двухзонный климат-контроль. Также необходим сенсор открытия дверей без рук, электропривод сдвижных боковых дверей, сенсорный 7-дюймовый экран.

8. Упаковка для еды «Ижавиа»

Авиакомпания «Ижавиа» планирует купить бортовую посуду на общую сумму в 1,74 млн рублей. Под бортовой посудой подразумеваются картонные ланч-боксы и снек-боксы. Заявки на участие будут приниматься с 5 по 13 августа, итоги закупки подведут 16 августа.

Поставка должна осуществляться на склад заказчика, на территорию аэропорта. Всего понадобится 20 тысяч ланч-боксов с логотипом «Ижавиа» и 250 тысяч снек-боксов. Ланч-боксы представляют собой картонные складные контейнеры с дном и крышкой, с хорошо фиксирующимся замком. Снек-боксы — также картонные контейнеры. Размеры их составят 25 на 18,5 на 4 см. Стоимость сформирована на основании коммерческих предложений — ланч-боксы для «Ижавиа» предлагали купить по цене от 8,6 до 10,3 рубля за штуку, снек-боксы — от 5,5 до 7,1 рубля за штуку.

Глазовский государственный педагогический институт планирует потратить 1,02 млн на капитальный ремонт кровли здания общежития №2, расположенного на улице Энгельса, 16а. Фото ggpi.org

9. Ремонт кровли общежития университета в Глазове

Глазовский государственный педагогический институт планирует потратить 1,02 млн на капитальный ремонт кровли здания общежития №2, расположенного на улице Энгельса, 16а. Об электронном аукционе стало известно 7 августа, заявки будут принимать до 16 августа. Сам аукцион состоится 20 августа. Закупку профинансируют за счет средств бюджетного учреждения.

Работы должны начаться в течение 10 дней, завершиться — в течение 60 календарных дней с момента заключения контракта. Известно, что работы производятся в связи с неудовлетворительным состоянием и износом существующей кровли здания, с целью обеспечения безопасности эксплуатации и санитарно-бытовых норм. В рамках устройства кровли потребуется уложить рулонный ковер в два слоя на площади в 1 081 кв. м, установить водосборные воронки и водосток с козырька входной группы.

10. Полмиллиона на сельский парк «Долг и честь»

Администрация муниципального образования «Гавриловское» планирует потратить 450 тысяч рублей на обустройство сельского парка «Долг и честь». Соответствующий аукцион был объявлен 2 августа, заявки принимаются до 13 августа, а аукцион состоится 14 августа. Оплатят закупку из средств бюджета муниципального образования.

Парк расположен в Воткинском районе Удмуртии, в деревне Гавриловка, на улице Дружбы, 2а. В парке появятся урны, скамьи, секции ограждения, также для проведения работ понадобятся облицовочные плиты из гранита, песок, щебень из плотных горных пород и из декоративного камня, бетон.