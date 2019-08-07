«Ижкомбанк» выпустил акции для «КОМОС ГРУПП» на 50 млн рублей

ПАО «АКБ «Ижкомбанк» сообщило о допэмиссиии акций на 50 млн рублей. Бумаги размещаются по закрытой подписке для ООО «Хайперфудс холдинг», владеющего агрохолдингом «КОМОС ГРУПП».

Обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 50 млн штук зарегистрированы 29 июля. Номинальная стоимость каждой бумаги составляет 1 рубль, следует из сообщения на сервере раскрытия корпоративной информации.

Датой начала размещения стало 6 августа.

Ранее «Реальное время» писало, что основными владельцами банка являются Алексей Пьянков, сын бывшего премьера Удмуртии Михаил Питкевич и Марина Шутова. Каждый из них владеет чуть меньше 20% акций. «Хайперфудс холдингу» же принадлежит почти 10%.