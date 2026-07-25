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Сегодня в Татарстане ожидается до +33 градусов

07:00, 25.07.2026

Местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза

Сегодня в Татарстане ожидается до +33 градусов
Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер восточный, юго-восточный 5—10 м/с, при грозах кратковременные усиления до 15—20 м/с. Температура составит от +28 до +33 градусов.

Галия Гарифуллина

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