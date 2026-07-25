Сегодня в Татарстане ожидается до +33 градусов

Местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер восточный, юго-восточный 5—10 м/с, при грозах кратковременные усиления до 15—20 м/с. Температура составит от +28 до +33 градусов.



Галия Гарифуллина