Сегодня в Татарстане ожидается до +33 градусов
Местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза
Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер восточный, юго-восточный 5—10 м/с, при грозах кратковременные усиления до 15—20 м/с. Температура составит от +28 до +33 градусов.
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