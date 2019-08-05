Новости общества

11:27 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Глава Удмуртии выступил против продажи стадиона «Локомотив»

10:19, 05.08.2019
Глава Удмуртии выступил против продажи стадиона «Локомотив»
Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что стадион «Локомотив» в Ижевске не может быть продан. По мнению главы республики, объект должен быть реконструирован.

«Без моей подписи ни один объект не может быть сдан в долгосрочную аренду, тем более продан. У нас все так хорошо со спортивной инфраструктурой? Нет», — приводит слова Бречалова izhlife.ru.

В субботу глава Удмуртии встретился с семьей железнодорожников, главой которой является Михаил Русских. На встрече они попросили чиновника обратить внимание на обветшалый стадион.

ОбществоВластьИнфраструктура Удмуртия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров