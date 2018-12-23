Башкирская неделя: Make Great Again, расценки Элвина Грея и конфликт с татарскими академиками

События недели Башкортостана: война лозунгов, елка с кладбища и тарифы на мусор

На прошедшей неделе врио главы Башкирии Радий Хабиров выступил с посланием Госсобранию — Курултаю РБ. Его речь запомнилась в первую очередь переосмыслением татарстанского лозунга «Без булдырабыз» и предвыборного лозунга Дональда Трампа «Make America Great Again». Минувшие дни также запомнятся уходом главы ТПП РБ Азата Фазлыева, историей с елкой в Стерлитамаке и конфликтом между учеными Башкирии и Татарстана. Также «Реальное время» проанализировало расценки на новогодние выступления звезд татаро-башкирской эстрады и активность региональных депутатов в соцсетях.

Беҙ Булдырабыҙ Great Again

Во вторник, 18 декабря, врио главы Башкирии Радий Хабиров выступил со своим первым посланием депутатам Госсобрания — Курултая РБ. Он в частности призвал равняться на бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани, а также пообещал не прикрывать нерадивых чиновников.

«У нас так сложилось — некоторые главы десятилетиями сидят на своих постах и порой покидают их лишь после громких скандалов. Или что еще хуже — десятки лет сидят, не отсвечивают, особенно не перетруждаясь. Думая только о том, как сохранить подольше свое кресло», — заявил руководитель республики.

При этом главный резонанс получил перефразированный лозунг татарстанских властей, который Хабиров предложил взять на вооружение в Башкирии.

«Наши соседи и друзья очень правильно говорят: «Без булдырабыз!» А я хочу сказать всем собравшимся — «Беҙ яҡшыраҡ булдырабыҙ!» [«Мы можем лучше!»]. Наверное, переводить не нужно. Кстати, пусть это будет нашем девизом», — провозгласил Хабиров.

На этой же неделе врио главы Башкортостана наконец высказался по проблеме смога в Сибае. Фото: Подслушано Сибай



Кроме того, врио главы РБ перефразировал и предвыборный лозунг Дональда Трампа: Make America Great Again. Он подчеркнул, что молодежь республики сможет сделать Башкирию, «как говорят наши заокеанские партнеры, great again».

Политологи оценили для «Реального времени» выступление Хабирова и выдвинутые им девизы новой власти республики.

На этой же неделе врио главы Башкортостана наконец высказался по проблеме смога в Сибае. «Реальное время» уже не раз отмечало, что руководство республики отмалчивается, видимо, не желая ассоциировать себя с экологической проблемой. После этого Хабиров заявил о важности вовремя информировать жителей в полном объеме.

В пятницу «башлык» также призвал подчиненных отказаться от традиции обмениваться дорогими подарками. По его мнению, чиновникам достаточно поздравить друг друга в мессенджерах. При этом он считает, что презенты лучше преподносить нуждающимся, коими чиновники, вероятней всего, не являются.

Элвин Грей обошел Салавата

«Реальное время» проанализировало цены на новогодние выступления звезд татарской эстрады. На первое место выбился «башкирский Бибер» Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Элвин Грей (Elvin Grey). За часовую программу певец просит 0,5 млн рублей (поднял ценник с прошлого года в 2,5 раза).

Тем временем его главный конкурент Салават Фатхетдинов, также уроженец Башкирии, опустил стоимость выступления с 1 млн до 300 тыс. рублей. Таким образом, он занял вторую строчку списка. На третье место вышел певец Фирдус Тямаев, который за вечер со своей группой и танцорами просит 200 тыс. рублей.

Напомним, что среди первых величин татарской эстрады немало представителей Башкирии. Кроме уже упомянутых Юльякшина и Салавата, можно вспомнить Айдара Галимова, Ришата Тухватуллина, Лилию Биктимирову, Филюса Кагирова и другие. Все они тоже нашли свое достойное место в нашем рейтинге.

Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Элвин Грей, за часовую программу просит 0,5 млн рублей. Фото Дмитрия Резнова

Депутатский минимум по соцсетям

Политолог Дмитрий Казанцев и экономист Константин Кузьминых подготовили для «Реального времени» обзор активности депутатов башкирского парламента в социальных сетях. Согласно исследованию, аккаунты в «ВКонтакте», Facebook и Instagram имеют 85 из 110 депутатов. При этом активно ведут страницы только 67 парламентариев. Еще 18 эксперты назвали «мертвыми душами» — они перестали обновляться после выборов в Госсобрание РБ.

Самыми активными блогерами среди депутатов Курултая РБ стали глава республиканских «Зеленых» Руфина Шагапова, вице-спикер парламента Рустам Ишмухаметов и руководитель Ассоциации молодых депутатов РБ Владимир Яковлев.

Фазлыев уходит вслед за Хамитовым

В пятницу, 21 декабря, стало известно об уходе президента Торгово-промышленной палаты Башкирии Азата Фазлыева. Покидая пост руководителя, он все же останется в руководстве ведомства. Фазлыев займет пост вице-президента.

Сначала он объяснил свой уход необходимостью сконцентрироваться на ряде проектов. Однако «Реальному времени» экс-руководитель ТПП РБ также рассказал, что решил покинуть пост из-за смены руководства республики.

«Сегодня пришла новая команда, которая хочет развивать все по-новому, по-другому. Они во главе разных институтов хотят видеть, ну скажем так, новых людей», — поделился Фазлыев в беседе с нашим корреспондентом.

Отметим, что Фазлыев считался человеком экс-главы РБ Рустэма Хамитова, так что логика в его словах прослеживается.

Бывший президент ТПП РБ утверждает, что сам предложил нового и перспективного руководителя: Тимура Хакимова. Пока последний назначен исполняющим обязанности. Утвердить его в должности должны на конференции палаты, которая состоится в первой половине 2019 года.

Мякзюм Салахов обвинил коллег из соседней республики в «мифологизации истории» и «переделе культурного наследия». Фото Максима Платонова

Товарищи ученые: в РТ и РБ не поделили историю

В понедельник, 17 декабря, традиционное противостояние Башкирии и Татарстана проявилось с непривычной стороны. Глава Академии наук РТ Мякзюм Салахов обвинил коллег из соседней республики в «мифологизации истории» и «переделе культурного наследия».

«В Башкортостане занимаются мифологизацией истории, переделом культурного наследия. Нам нужна целенаправленная работа, чтобы история не переписывалась, нужны подготовленные молодые доктора (исторических) наук, знающие средневековье, нужна правительственная поддержка», — заявил президент АН РТ Мякзюм Салахов (ранее был ректором Казанского университета) на выездном заседании комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

Слова Салахова вызвали бурную реакцию у представителей башкирской интеллигенции. Многие посчитали высказывание оскорбительным. В научной среде начались взаимные обвинения в переписывании древней истории двух народов. Примечательно, что за неделю до этого резонансного высказывания президенты академий наук Татарстана и Башкортостана (Мякзюм Салахов и Альфис Гаязов) встречались в Якутии. Однако там татарстанский академик, судя по всему, не высказывал своих претензий башкирскому визави.

Елки: живые и не совсем

В федеральных новостях Башкирия неожиданно мелькнула не действиями руководства республики и не масштабными ЧП, а как пример маразма. Стерлитамак прославился на всю страну как город, где елку для ледового городка срубили на кладбище. Причем ее нашли не где-нибудь, а у могилы главного архитектора города.

Власти второго города республики собирались установить дерево на площади поселка Строймаш, который находится в черте Стерлитамака. Однако скандал развился так быстро, что кладбищенская елка так и не заняла почетное место. Ее заменили на другую.

Тем временем главная ель Уфы стала самой большой живой елкой в России. Кроме того, 34-метровое дерево вошло в тройку самых высоких по стране, включая составные конструкции.

Мусор и подъезды

В прошедшие дни Радий Хабиров вновь не принял тарифы на вывоз мусора, подготовленные комитетом по тарифам РБ. Врио главы Башкирии уже отправлял их на доработку.

По словам руководителя республики, плата жителей за вывоз мусора не должна превышать 70 рублей с человека, а в отдаленных населенных пунктах эта сумма должна быть снижена вдвое — до 35 рублей с человека.

Между тем изначально комитет предлагал установить тариф в 108 рублей с человека для городов и 155 рублей с человека в сельской местности.

Также власти республики занялись его поручением по капремонту подъездов в жилых домах. В 2019 году на эти цели правительство РБ направит 1 млрд рублей.

Уфимские зарплаты

Депутаты Городского совета утвердили прогноз социально-экономического развития Уфы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

В этом прогнозе говорится, что средняя зарплата на крупных и средних предприятиях города в 2019 году должна составить 49,9 тыс. рублей. А в 2020 и 2021 годах она вырастет до 53,9 и 58,2 тыс. рублей соответственно.

По этому же документу, численность населения Уфы на 1 января 2019 года прогнозируется в размере 1,1 млн человек.

По мнению Артура Идельбаева, решение создать геопарк «Торатау» с последующим присвоением горе статуса Всемирного наследия ЮНЕСКО — это шаг в правильном направлении. Фото glavarb.ru

Башкирский туризм и Торатау

Экс-чиновник из правительства Муртазы Рахимова Артур Идельбаев написал для «Реального времени» колонку о развитии внутреннего туризма в Башкирии. Он сравнил Уфу и Казань в плане работы этой отрасли. По мнению автора, в Башкирию приезжает никак не меньше туристов, однако они рассредоточены по всей республике.

«На самом деле, если всех туристов с Абзаково, Яктыкуля, Нугуша, Мурадымово, Шульган-таша и др. согнать к Казанскому кремлю, то Казань вздрогнет», — написал Идельбаев.

При этом колумнист признает, что «руководство Башкортостана все это время занималось чем угодно, но только не развитием туризма».

Он выразил надежду, что сегодня власти республики займутся развитием этой отрасли. По его мнению, решение создать геопарк «Торатау» с последующим присвоением горе статуса Всемирного наследия ЮНЕСКО — это шаг в правильном направлении.

Аварийное жилье, Мурзагулов в футболе и Хабир Сулейманов vs. Минкульт РБ

«Реальное время» составило рейтинг регионов по аварийному и ветхому жилью. Башкирия находится в середине рейтинга на твердом седьмом месте. Общая площадь аварийного жилья по итогам 2017 года в республике составляет 654,3 тыс. кв. м. Этот объем равен 0,6% от общей площади жилого фонда республики. За этот же год из ветхого и аварийного жилья в РБ переселили 6 478 человек.

Председатель Совета директоров АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов назначен председателем попечительского совета футбольного клуба «Уфа». Отметим, что именно его многие называли идеологом создания самого клуба. Более того, в Красногорске он продвигал футбольную команду «Зоркий».

Часть туристов из Уфы так и не смогла улететь из Китая. В понедельник-вторник они записали видеообращение к министру экономического развития РФ Максиму Орешкину. Туристы попросили организовать рейс в Самару.

Южноуральский боксер Хабир Сулейманов отозвал свой иск в отношении Министерства культуры Башкирии. Фото: скриншот — youtube.com



АО «Башкирская содовая компания» (БСК) решила вложить почти 3 млрд рублей. Договор займа на 2,94 млрд рублей компания оформила с ООО «Новая инвестиционная группа».

Южноуральский боксер Хабир Сулейманов отозвал свой иск в отношении Министерства культуры Башкирии. Ранее спортсмен был недоволен распределением грантов главы республики, которые расходовались на творческие проекты в области театрального, музыкального, хореографического, изобразительного искусства и кинематографии.