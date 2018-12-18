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Радий Хабиров: «Некоторые главы десятилетиями сидят на своих постах»

10:08, 18.12.2018
Радий Хабиров: «Некоторые главы десятилетиями сидят на своих постах»
Фото: glavarb.ru

Врио главы Башкирии Радий Хабиров заявил, что будет активнее следить за работой чиновников в следующем году. Об этом он сказал на послании Курултаю республики 18 декабря в уфимском Конгресс-холле «Торатау».

Руководитель региона в рамках своей речи сообщил, что не потерпит в команде «равнодушных людей с потухшими глазами», а также не «будет прикрывать нерадивых чиновников».

«Вообще, у граждан есть много вопросов к системе подбора и ротации управленческих кадров. У нас так сложилось — некоторые главы десятилетиями сидят на своих постах и порой покидают их лишь после громких скандалов. Или что еще хуже — десятки лет сидят, не отсвечивают, особенно не перетруждаясь. Думая только о том, как сохранить подольше свое кресло», — отметил Хабиров.

По его словам, власть должна признавать такое явление в своих рядах, как коррупция, и бороться с ним, а «не делать вид, что все чиновники кристально чисты перед законом».

Напомним, также на своем первом послании Курултаю республики Радий Хабиров призвал башкирских чиновников равняться на экс-мэра Нью-Йорка.

ОбществоВласть Башкортостан
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