Радий Хабиров вновь не принял тарифы на вывоз мусора в Башкирии

Врио главы Башкирии Радий Хабиров вновь не принял озвученные на оперативном совещании в правительстве РБ тарифы на вывоз мусора в Башкирии.

И.о. вице-премьера — министра ЖКХ Михаил Киреев доложил, что плата у четырех региональных операторов составляет от 70 до 99 рублей для жителей многоквартирных домов и от 71 до 100 рублей для жителей индивидуальных домов.

По словам главы республики, плата жителей за вывоз мусора не должна превышать 70 рублей с человека, а в отдаленных населенных пунктах эта сумма должна быть снижена вдвое — до 35 рублей с человека.

Кроме того, Хабиров подчеркнул важность принятия защитных мер для социально уязвимых слоев населения, рассказали в пресс-службе администрации Башкирии.

Напомним, ранее власти Башкирии озвучили предварительные цены на новые тарифы на сбор и вывоз мусора. На прошлой неделе врио главы региона поручил пересмотреть «неподъемные тарифы» совместно с региональными операторами по вывозу мусора.