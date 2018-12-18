Туристы из Уфы записали видеообращение с просьбой помочь вылететь из Китая

Уфимские туристы записали видеообращение к министру экономического развития РФ Максиму Орешкину с просьбой помочь вылететь из Китая.

В настоящее время россияне находятся на острове Хайнань, воспользовавшись услугами туроператора «Жемчужная река». Туристы, путевки у которых заканчиваются 19 декабря, опасаются повторения ситуации, когда сотни человек несколько дней не могли вернуться на родину.

«Мы просим вас организовать рейс в Самару, нас более 200 человек — самарцев, уфимцев, много пенсионеров, детей. У людей нет одежды и денег, чтоб добраться домой. Мы вас очень просим рассмотреть нашу просьбу и вернуть нас домой», — публикует видео с туристами ГТРК «Башкортостан».

Напомним, авиакомпания «ИрАэро» приостановила программу полетов в китайские Санью и Хайкоу 7 декабря из-за долгов туроператора «Жемчужная река». В результате на острове Хайнань вынужденно задержались около 1,5 тысячи российских туристов, включая жителей Казани, Уфы и Самары.

11 декабря первый рейс с 373 российскими туристами из Китая вернулся в Казань.

