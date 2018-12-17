Власти Башкирии в 2019 году направят на ремонт подъездов 1 млрд рублей

В 2019 году на ремонт подъездов в Башкирии будет направлено 1 млрд рублей. Об этом заявил и.о. вице-премьера правительства Башкирии — министра ЖКХ республики Михаил Киреев в рамках доклада на оперативном совещании в правительстве РБ.

Планируется отремонтировать более 4 тысяч подъездов в регионе. В работу входит ремонт стен полов, замена окон, почтовых ящиков, осветительных приборов, установка видеонаблюдения и другое.

Кроме того, Киреев добавил, что в настоящее время в республики в ремонте нуждаются 26 тысяч подъездов в многоквартирных домах. Всего в Башкирии насчитывается 48,5 тысячи подъездов.



«То, что касается ремонта дворов и подъездов в части ЖКХ — это революция по объемам, масштабам и новым подходам. Никогда столь масштабно мы не заходили в подъезды», — заявил врио главы Башкирии Радий Хабиров.

Программа по ремонту подъездов рассчитана до 2024 года. Необходимая сумма для выполнения всех работ — 6 млрд рублей. Предельная стоимость ремонта одного подъезда зависит от количества этажей в доме — от 220 до 500 тыс. рублей.

Напомним, ранее на реконструкцию проблемных мостов в Уфе власти Башкирии выделили 3,5 млрд рублей.