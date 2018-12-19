«Руководство Башкортостана занималось чем угодно, но только не развитием туризма»

Бывший чиновник правительства Муртазы Рахимова: как Уфа отстала от Казани по турпотоку и поможет ли геопарк «Торатау» догнать и перегнать «татар»

«Мы не татары, и с руководителями нам не везло», — характеризует туристическую отрасль Башкирии наш колумнист Артур Идельбаев — предприниматель, в прошлом топовый чиновник в правительстве Рахимова. Сегодня блогер развивает в Башкирии этнотуризм. Решение врио главы РБ Радия Хабирова создать геопарк «Торатау» вокруг легендарного шихана с дальнейшим включением в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО вселило в нашего автора большие надежды. В колонке, написанной для «Реального времени», Идельбаев сравнивает Башкортостан с Татарстаном по туристическому потенциалу и отмечает, почему Уфа, несмотря на огромные ресурсы, отстает от Казани по турпотоку, привлекаемому в регионы. Также он делится своими идеями по развитию создаваемого комплекса «Торатау».

Башкортостан посещают не меньше туристов, чем Татарстан

Указ врио главы Республики Башкортостан Радия Хабирова о создании геопарка «Торатау» и поручение начать работу по включению его в Список всемирного наследия ЮНЕСКО вновь заставили сравнить туристский потенциал двух соседних республик — Башкортостана и Татарстана. Громко заговорили о том, что Башкортостан на сегодняшний день не имеет ни одного объекта, включенного в этот список, а в Татарстане их целых три. Причем во всем Приволжском округе такие объекты есть только на территории этой республики. Примечательно, что все три объекта, включенные в список ЮНЕСКО — остров-град Свияжск, Великий Болгар и Казанский кремль — являются мощными, но и чуть ли не единственными локациями по привлечению туристов в Татарстане.

И в связи с этим недавние указы и поручения нового руководителя Башкортостана действительно заставляют по-новому взглянуть на развитие туристической отрасли в Башкортостане в сравнении со своими соседями.

Во-первых, насколько важны поручения Радия Хабирова о включении природного объекта в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, насколько эта идея реализуема, даст ли это новый импульс развитию туризма в Башкортостане и хватит ли у республики сил и средств для раскрутки своих туристических брендов до уровня татарстанских?

Прежде, чем приступить к теме, стоит развеять один из мифов, который гласит, что в Татарстане туризм развит больше, чем в Башкортостане. Это не совсем так. Башкортостан в течение года посещает чуть ли не меньше туристов, чем Татарстан. Об этом гласит и официальная статистика. Но наши туристы рассредоточены по многочисленным горнолыжным центрам, зонам отдыха вокруг национальных парков, знаменитым здравницам. А туристы, приезжающие в Татарстан, сконцентрированы по этим трем главным объектам, включенным в список ЮНЕСКО — Казанский кремль и примыкающая к нему улица Баумана, Великий Болгар и остров-град Свияжск. На самом деле, если всех туристов с Абзаково, Яктыкуля, Нугуша, Мурадымово, Шульган-таша и др. согнать к Казанскому кремлю, то Казань вздрогнет.

Казанский кремль до определенного времени тоже был мало чем примечательным комплексом старых зданий. Туристам на этих объектах делать было решительно нечего. Фото Максима Платонова

Но в том-то и дело, что башкирский турист, как правило, самостийный, несистемный и делающий статистику нашей республике не благодаря государственной политике в этой отрасли, а просто потому, что у нас край такой благодатный и очень привлекательный для туризма.

Татарстан же изначально совершенно не приспособленное для развития туризма место. Но сегодня это чуть ли не третий после Москвы и Питера регион по туристской привлекательности. Все это случилось только благодаря грамотной политике и самоотверженному труду высшего руководства и профильных ведомств республики в этом направлении. Впрочем, как и во многих других.

Я был в Свияжске и Болгаре в 2010 году. Это были развалюхи наподобие развалин нашего Воскресенского завода в Мелеузовском районе (самого старейшего сохранившегося завода на Урале, между прочим). Казанский кремль до определенного времени тоже был мало чем примечательным комплексом старых зданий. Туристам на этих объектах делать было решительно нечего.

Но руководство республики имело волю и решимость сделать Татарстан туристским регионом. Никто им не верил и над ними смеялись. Они сами смеялись над собой порой, но продолжали работать. И сегодня мы имеем то, что имеем. Буквально на пустом месте Татарстан стал одним из самых туристически развитых регионов страны. И все три объекта, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО на территории Приволжского федерального округа, находятся в Татарстане. И все три не являются памятниками природы. Потому что памятников природы, достойных для включения в этот список, в Татарстане нет. Но есть рукотворные, воссозданные практически из руин памятники.

В Башкортостане одних только памятников природы, достойных быть включенными в список ЮНЕСКО, несколько. То есть это такие объекты, которые создала природа, и для того, чтобы они были привлекательными для туристов, не нужно вкладывать десятки миллиардов рублей, как это было в Татарстане. Это не означает, что не нужно вообще вкладываться и не надо работать, но объемы будут все же не соизмеримыми.

Все три объекта, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО на территории Приволжского федерального округа, находятся в Татарстане. Фото Михаила Козловского

Благоприятная природа vs. слаженная госполитика

Очевидно, что стартовые возможности у Башкортостана для того, чтобы стать туристической Меккой, были значительно выше, чем у Татарстана. Как же так случилось, что Татарстан в определенный момент не только сравнял позиции, но и вырвался далеко вперед?

В данном случае причина, на мой взгляд, субъективная. Татарстан серьезно занимается развитием туризма последние 15 лет, направляя на это не только огромные средства, но создавая соответствующие государственные структуры, готовя кадры, используя свои лоббистские возможности в Москве, разрабатывая стратегию и оттачивая технологии. К сожалению, руководство Башкортостана все это время занималось чем угодно, но только не развитием туризма.

В конце нулевых элита Башкортостана больше занималась аппаратными играми и борьбой за власть, нежели реальными стратегическими проектами. Да и отсутствие нового видения развития республики у высшего руководства республики тоже наложило отпечаток. Это сказалось не только на развитии туризма, но и на многих отраслях, к сожалению.

Далее были годы, когда у руководства республики оказались люди, работа которых на их должностях больше напоминала деятельность временщиков. Ни долгосрочных стратегических программ, ни воли для их выполнения, ни нацеленной на результат команды… И самое главное, не чувствовалось любви к республике. А ведь, пожалуй, самым главным критерием успешного развития региона является любовь руководства к своему региону и искреннее желание сделать его лучше. Я об этом не раз писал и в своих статьях, и в многочисленных комментариях, посвященных сравнению развития Татарстана и Башкортостана.

И эти сравнения, конечно же, всегда были не в пользу Башкортостана. Зная, каким я являюсь патриотом своей республики, кое-кто из знакомых, читая мои статьи, даже начал думать, что я переехал в Казань. Но это не так. Я очень-очень люблю Казань, часто там бываю. Но видя и подмечая даже малейшие нюансы, как развиваются соседи, и завидуя им белой завистью, я всегда в уме моделировал это на нашу башкирскую действительность: ведь все это у нас тоже можно было сделать, а вот это мы могли бы сделать лучше и т. д.

Еще при Муртазе Рахимове был заложен мощнейший санаторно-курортный кластер. Фото proufu.ru



Вот основные отличия развития туризма в Татарстане и Башкортостане на сегодняшний день. В Башкортостане туризм развивается благодаря благоприятной природной и географической среде и стихийному потоку. А в Татарстане — это результат усилий слаженной государственной политики.

Есть, правда, и в нашей республике примеры государственного подхода к развитию некоторых отраслей туризма. Еще при Муртазе Рахимове был заложен мощнейший санаторно-курортный кластер. И это дало свои результаты — башкирские санатории по праву считаются лучшими в стране и заполняемость многих из них на высоком уровне. Санаторий «Янгантау» можно вообще выставлять образцом того, как должны развиваться отечественные здравницы. Там продумано все — от маркетинга до мельчайших нюансов оздоровления и досуга.

Можно представить себе, на каком уровне развития был бы у нас сейчас туризм, если бы мы вкладывались в другие направления туризма последние 15 лет так же, как в этот санаторий?

Европу сейчас захватывает бум пешеходного трекингового, велосипедного, экологического, этнографического, экскурсионного, конного туризма. Богатые немцы, швейцарцы, австрийцы, обойдя самые живописные уголки Перу, Киргизии, Монголии, ищут куда бы еще направить свои взоры. Башкортостан — чуть ли не единственный регион в России, который имеет потенциал для реализации всех этих видов туризма.

Если вокруг Уфы возникнут уникальные в своем роде аутентичные экскурсионные площадки, то и как центр майс-туризма (MICE: Meetings, Incentives, Conferences, Events – область делового туризма, — прим. ред.) наш город будет вне конкуренции. Известно, что при всех прочих равных условиях (конгрессные и выставочные площадки и отели мирового уровня — а они у нас есть), основным условием для выбора проведения деловых мероприятий является наличие аутентичных экскурсионных площадок. Создание таких площадок не по силам разрозненным и маломощным ООО-шкам от туризма. Это дело государства в лице республиканских властей. А уж аутентичности нашему региону не занимать — она одна из лучших в России.

К тому же, в отличие от Кавказа, у нас безопасно и не так экстремально, можно приезжать отдыхать с детьми. В отличие от Алтая и Сахалина — мы близко расположены к Европе и до нас не так долго и дорого лететь. Всего-то, что требуется: поработать над инфраструктурой (в том числе придорожной), создать якорные локации и туроператорские маршруты и не пожалеть денег на продвижение.

Даст ли это импульс для развития туризма в Башкортостане? Хватит ли у республики сил и средств довести дело до конца? Фото glavarb.ru

Вложения отобьются быстро

А вот теперь промоделируем развитие отрасли на примере будущего геопарка «Торатау», который врио главы республики поручил подготовить для включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Обосновано ли такое решение высшего руководства РБ? Смогут ли до конца реализовать этот проект? Даст ли это импульс для развития туризма в Башкортостане? Хватит ли у республики сил и средств довести дело до конца? И что это, в конце концов, даст всем нам?

Я думаю, что ответы на все эти вопросы — положительные. Самым главным фактором, позволяющим уверенно говорить о хороших перспективах, является то, что в Башкортостане наконец-то появился руководитель, который отвечает таким требованиям. Самое первое требование — любовь к республике и искреннее желание сделать ее лучше. Радий Фаритович, несомненно, любит республику и комплектует вокруг себя команду из таких же патриотов Башкортостана в самом лучшем ее понимании. Второе условие — технологичность. Именно этого не хватало команде первого президента РБ Муртазы Губайдулловича Рахимова при всем его желании сделать регион лучше. Уверен, что молодая современная команда нового пока временно исполняющего обязанности главы республики полностью обладает современными приемами постановки и решения глобальных задач.

Финансы — тоже не самая сложная проблема для такой богатой республики, как Башкортостан. При грамотном подходе их всегда можно изыскать. Тем более что опыт того же Татарстана показывает, что даже капитальные вложения в туристическую инфраструктуру довольно быстро начитают отбиваться. Мы внимательно изучали не только структуру, но и стратегию, и промежуточные планы, которые закладывал Татарстан для развития себя как туристского региона.

Сегодня, когда Казань уже имеет готовые туристские инфраструктурные проекты, она ставит себе план на ежегодное увеличение потока туристов в республику на 80—100 тыс. человек. Надо иметь в виду, что благодаря крупным международным мероприятиям — мундиаль (ЧМ-2018), Кубок конфедераций и тому подобных — турист в Казань едет качественный и денежный. В среднем сумма, которую он оставляет в городе, варьируется от 300 до 600 евро: 80—100 тыс. туристов в год тратят в Казани от 1,6 млрд до 4,2 млрд рублей в год. Эта не общая сумма, оставляемая туристами в столице республики. Это цифра, на которую каждый год увеличивается доход, получаемый Казанью от туристов! Например, в 2016 году Татарстан заработал на туристах 20 млрд рублей.

Но надо помнить, что до этого Татарстан тоже вкладывал в создание туристических объектов и развитие инфраструктуры десятки миллиардов рублей и каждый год продолжает вкладывать. Например, только в 2017 году на реализацию проектов остров-град Свияжск и Великий Болгар было потрачено из республиканского и федерального бюджетов более 760 млн рублей. А до конца 2018 года в этих объектах запланировано открытие еще трех музеев. Как видим, тогда, когда мы годами спорим о том, стоит ли рядом с пещерой Шульган-Таш создать один-единственный нормальный современный музей, Татарстан штампует их в местах туристических локаций ежегодно и не по одному.

Когда мы годами спорим о том, стоит ли рядом с пещерой Шульган-Таш создать один-единственный нормальный современный музей, Татарстан штампует их в местах туристических локаций. Фото Дамира Гайнуллина

Неудивительно, что в прошлом году Свияжск и Булгар посетило по полмиллиона туристов.

Реально ли у нас такое? Я думаю, что да. И Торатау (Тратау) здесь может стать прорывными объектом. Сама по себе величественная гора, имеющая богатую историю и сакральность, уже станет местом притяжения большого потока туристов. Однако этого мало. Современный турист взыскателен и хочет большего, чем просто встречи с красивой горой. Что мы ему можем предложить? А вот что!

Торатау — центр сарматской цивилизации

Торатау расположен на месте обитания юрматинских башкир. А юрматинцы — это не просто потомки сармат (потомками сармат являются многие народы Евразии), а единственная этническая группа в мире, которая сохранила свое название, практически, в неизменном виде: юрматы — сарматы.

Ишимбайский, Стерлибашевский, Мелеузовский и все южные районы Башкортостана, вплоть до Оренбуржья, являются местами археологических памятников сарматский эпохи в виде величественных курганов. Самые знаменитые из них — Филипповские курганы, давшие миру знаменитую коллекцию сарматского золота, — расположены чуть южнее, в Оренбургской области. Но раскопаны и исследованы они были башкирскими археологами. И коллекция этого золота хранится в уфимском этнографическом музее.

Что нам мешает воссоздать на территории будущего геопарка «Торатау» копии царских сарматских курганов в натуральную величину с возможностью посещения их камер туристами? Естественно, там должны быть размещены копии золотых и других изделий сарматов. Воссозданные царские курганы и прилегающие территории должны быть украшены так, как описывали их античные авторы (а описания их есть!). Каждый такой курган охраняла архитектурная композиция из 70 всадников, поднявших лошадей на дыбы.

Сооружены были такие памятники из мумий юношей, посаженных на чучела лошадей и пригвозденных к земле для устойчивости деревянными колами. Одеты были они в нарядные военные уборы. И ни один путник не решался грабить такую красоту. Картина была величественнейшая! Пирамида Египта меркнет перед таким величием.

Филипповские курганы, давшие миру знаменитую коллекцию сарматского золота, расположены чуть южнее, в Оренбургской области. Но раскопаны и исследованы они были башкирскими археологами. Фото bashinform.ru



Где, как не в создаваемом геопарке «Торатау», являющимся сердцем юрматинцев, которые единственные в мире сохранили в своем названии этноним сармат, должен быть такой музей под открытым небом? Только здесь.

Разумеется, композиция должна включать в себя традиционные жилища, потельни, храмовые сооружения сарматов. Все это должно работать в интерактивном режиме, и посетители должны иметь возможность прикоснуться к древней культуре: попробовать аутентичную пищу, посетить потельню, приобрести стилизованные украшения.

Мировой музей сарматский и скифской истории (такого больше нигде нет), расположенный здесь же, расскажет гостям о быте и великой истории одной из самых могущественных цивилизаций в истории человечества, которую не могли покорить ни персы Дария, ни Александр Македонский, ни римляне.

Не только в России, но и во всем мире велик интерес к скифо-сарматскому миру. И создание центра, посвященного древней цивилизации, у подножия величественной горы Торатау, довольно быстро сможет создать поток туристов не меньший, чем в Свияжск или Великий Болгар. А со временем и куда больший.

Комплекс Magna Hungaria — составная часть геопарка «Торатау»

Но самое интересное, что юрматы знамениты не только тем, что являются потомками сармат. Они еще и ближайшие родственники венгров. В VII веке нашей эры, венгры, некогда жившие на Южном Урале, сорвались с насиженных мест, двинулись на запад и через сто лет достигли Паннонии. Там, на берегах Дуная, они обрели новую родину. Известно, что некоторые группы башкир ушли на запад вместе с венграми. Арабские и европейские авторы упоминают их в составе Венгерского королевства вплоть до начала XIII века. Но и часть венгров осталась на Урале. Ушедшие на запад помнили о своих родственниках, оставшихся за рекой Итиль, и неоднократно предпринимали экспедиции для поиска утраченной родины, которую они называли Magna Hungaria.

Венгерское племя дьярматов является родственным башкирскому племени юрматы. Об этом говорит не только практически идентичное звучание названий, но и последние исследования европейских ученых в области этногеномики. Ближайшими родственниками современных венгров, при условии вычленения поздних европейских наслоений, является население юга Башкортостана и Оренбуржья.

Почему бы в рамках того же геопарка «Торатау» рядом с Всемирным сарматским центром не построить комплекс Magna Hungaria? Фото wikipedia.org

Если бы у татар была такая зацепка, то они бы давно уже соорудили бы величественный комплекс под названием Magna Hungaria, построили вокруг него инфраструктуру, внесли в список ЮНЕСКО и сделали центром паломничества для всего 15-миллионного венгерского народа. Но у них такой зацепки нет. А мы не татары. И с руководителями нам до этого не везло.

Но сейчас… Но сейчас почему бы в рамках того же геопарка «Торатау» рядом с Всемирным сарматским центром не построить комплекс Magna Hungaria? Это наша история. И это история, конвертируемая в доход от туризма!

Торатау — сердце башкирской истории

Ну и мы не должны забывать о своей башкирской истории. Тем более, что она неразрывно связана с Торатау. Именно под ней был обычай собирать всебашкирские йыйыны, решавшие важнейшие вопросы войны и мира. Достоверно известно, что и полки, которые были отправлены на войну против Наполеона, собирались и комплектовались именно здесь — у подножия именно этого шихана.

И самый большой интерактивный историко-этнографический комплекс, посвященный башкирской истории и этнографии, должен быть здесь. С конями, юртами, национальной кухней, музеем военной истории народа и прочим. Нам есть что показать, а это главное.

Постепенно кластер может обогащаться и другими музеями: геологическим, ботаническим, метеоритным… Музеи Заки Валиди и братьев Карамышевых уже и так есть неподалеку, и они могут быть включены в единый туристический маршрут.

Буквально в шаговой доступности от Торатау находятся пещера Салавата и водопад Кук-Караук, так что скучно никому не будет.

При реализации этих идей, даже один такой объект как Торатау, вполне сможет приблизиться и даже обогнать по потоку туристов Великий Болгар и Свияжск. А если к нему добавятся такие же масштабные проекты по Шульган-Ташу, Аслыкулю, Нарыстау, Баймакскому кластеру, Ямантау, Нугушу, Мурадыму и другим? Каждый клочок земли в нашей республики пропитан историей или является уникальным географическим или природным объектом!





Музеи Заки Валиди и братьев Карамышевых уже и так есть неподалеку, и они могут быть включены в единый туристический маршрут. Фото bashinform.ru



На Яктыкуле с его более, чем двумястами археологическими памятниками и уникальнейшей стоянкой древнего человека возрастом 300 тысяч лет (это когда еще кроманьонцев-то на земле не было!) прямо просится создание мирового парка первобытного человека! Если бы в Европе или хотя бы в Татарстане нашлась бы такая уникальная локация, да еще с такой природой, там уже давно такой парк был бы построен и включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. А у нас пока нет.

И сейчас все эти проекты могут остаться только мечтами, если мы не будем работать как татары. Не будем вкладывать финансы не только в сами якорные туристические объекты, но и в туристическую инфраструктуру, в создание маршрутов, рекламу и продвижение.

Правда, энергичность, с которой новое руководство Башкортостана взялось за переобустройство республики, вселяет надежду. Я верю, что, наконец, и в нашей республике туризм будет развиваться не стихийно и хаотично, а станет важнейшей частью государственной программы стратегического развития.