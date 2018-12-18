Радий Хабиров перефразировал татарстанское «Без булдырабыз!» в качестве девиза своей работы

Врио главы Башкирии Радий Хабиров обозначил девиз своей работы, использовав известное татарстанское выражение.

Руководитель республики, выступая со своим первым посланием Курултаю РБ 18 декабря в уфимском Конгресс-холле «Торатау», перефразировал татарстанское выражение «Без булдырабыз!» («Мы можем!») в «Беҙ яҡшыраҡ булдырабыҙ!» («Мы можем лучше!»).

«Наши соседи и друзья очень правильно говорят: «Без булдырабыз!» А я хочу сказать всем собравшимся — «Беҙ яҡшыраҡ булдырабыҙ!». Наверное, переводить не нужно. Кстати, пусть это будет нашем девизом», — заявил врио главы Башкирии.

Добавим, фразу «Без булдырабыз!», ставшую неофициальным девизом Татарстана, ввел в оборот экс-президент республики Минтимер Шаймиев.

Кроме того, Радий Хабиров, обращаясь к башкирской молодежи, использовал в своей речи часть известного выражения президента США Дональда Трампа из его предвыборной гонки — «Make America Great Again» («Сделаем Америку снова великой»).

«Ребята, вы большие молодцы. Я считаю, что именно такая молодежь сумеет, как говорят наши заокеанские партнеры, great again», — заявил Хабиров.

Напомним также, на своем первом послании Курултаю республики Радий Хабиров призвал башкирских чиновников равняться на экс-мэра Нью-Йорка.