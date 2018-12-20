Боксер Хабир Сулейманов отозвал иск к Минкульту Башкирии из-за Радия Хабирова
Южноуральский боксер Хабир Сулейманов отозвал свой иск в отношении министерства культуры Башкирии.
Ранее спортсмен был недоволен распределением грантов главы республики, которые расходовались на творческие проекты в области театрального, музыкального, хореографического, изобразительного искусства и кинематографии.
По словам Сулейманова, в настоящее время с приходом в регион Радия Хабирова необходимо консолидировать все силы.
«Надо вместе работать во благо, больше созидать, а не судиться. Надо просто найти золотую середину, чтобы всем было выгодно. Надо прекратить ненужные распри», — заявил боксер «Башинформу».
Напомним, ранее спортсмен Хабиб Нурмагомедов вошел в топ-500 самых влиятельных мусульман мира, возглавил который президент Турции Реджеп Эрдоган.
Справка
Хабир Сулейманов — башкирский профессиональный боксер. В 2004 году переехал в США. Стал обладателем титула чемпиона по версии WBO NABO, чемпионом мира по кикбоксингу, двукратным чемпионом Америки по боксу среди профессионалов, чемпионом Золотых перчаток штата Нью-Йорк. В 2014 году он объявил о завершении спортивной карьеры.
комментарии