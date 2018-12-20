Боксер Хабир Сулейманов отозвал иск к Минкульту Башкирии из-за Радия Хабирова

Южноуральский боксер Хабир Сулейманов отозвал свой иск в отношении министерства культуры Башкирии.

Ранее спортсмен был недоволен распределением грантов главы республики, которые расходовались на творческие проекты в области театрального, музыкального, хореографического, изобразительного искусства и кинематографии.

По словам Сулейманова, в настоящее время с приходом в регион Радия Хабирова необходимо консолидировать все силы.

«Надо вместе работать во благо, больше созидать, а не судиться. Надо просто найти золотую середину, чтобы всем было выгодно. Надо прекратить ненужные распри», — заявил боксер «Башинформу».

Напомним, ранее спортсмен Хабиб Нурмагомедов вошел в топ-500 самых влиятельных мусульман мира, возглавил который президент Турции Реджеп Эрдоган.