Радий Хабиров призвал башкирских чиновников равняться на экс-мэра Нью-Йорка
Врио главы Башкирии Радий Хабиров призвал республиканских чиновников равняться на экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани. Об этом он заявил на своем первом послании Курултаю республики 18 декабря в уфимском Конгресс-холле «Торатау».
«Что касается глав наших городов и районов, то я призываю вас стать башкирскими Рудольфами Джулиани (экс-мэр Нью-Йорка, — прим. ред.). Кто не знает, это, пожалуй, самый известный и успешный в мире глава муниципалитета», — заявил Хабиров.
В качестве примера глава республики привел теорию разбитых окон, которую в своей практике применял Джулиани. Хабиров подчеркнул, что «даже в самом сложном и заброшенном районе можно улучшить ситуацию, если этого сильно захотеть».
Напомним, ранее Радий Хабиров вновь не принял тарифы на вывоз мусора в Башкирии.
Справка
Теория разбитых окон — криминологическая теория, рассматривающая мелкие правонарушения не только как индикатор криминогенной обстановки, но и как активный фактор, влияющий на уровень преступности в целом.
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