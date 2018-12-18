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Радий Хабиров призвал башкирских чиновников равняться на экс-мэра Нью-Йорка

08:32, 18.12.2018
Радий Хабиров призвал башкирских чиновников равняться на экс-мэра Нью-Йорка
Фото: скриншот - youtube.com

Врио главы Башкирии Радий Хабиров призвал республиканских чиновников равняться на экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани. Об этом он заявил на своем первом послании Курултаю республики 18 декабря в уфимском Конгресс-холле «Торатау».

«Что касается глав наших городов и районов, то я призываю вас стать башкирскими Рудольфами Джулиани (экс-мэр Нью-Йорка, — прим. ред.). Кто не знает, это, пожалуй, самый известный и успешный в мире глава муниципалитета», — заявил Хабиров.

В качестве примера глава республики привел теорию разбитых окон, которую в своей практике применял Джулиани. Хабиров подчеркнул, что «даже в самом сложном и заброшенном районе можно улучшить ситуацию, если этого сильно захотеть».

Напомним, ранее Радий Хабиров вновь не принял тарифы на вывоз мусора в Башкирии.

Справка

Теория разбитых окон — криминологическая теория, рассматривающая мелкие правонарушения не только как индикатор криминогенной обстановки, но и как активный фактор, влияющий на уровень преступности в целом.

ОбществоВласть Башкортостан
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