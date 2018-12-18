Радий Хабиров призвал башкирских чиновников равняться на экс-мэра Нью-Йорка

Врио главы Башкирии Радий Хабиров призвал республиканских чиновников равняться на экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани. Об этом он заявил на своем первом послании Курултаю республики 18 декабря в уфимском Конгресс-холле «Торатау».

«Что касается глав наших городов и районов, то я призываю вас стать башкирскими Рудольфами Джулиани (экс-мэр Нью-Йорка, — прим. ред.). Кто не знает, это, пожалуй, самый известный и успешный в мире глава муниципалитета», — заявил Хабиров.

В качестве примера глава республики привел теорию разбитых окон, которую в своей практике применял Джулиани. Хабиров подчеркнул, что «даже в самом сложном и заброшенном районе можно улучшить ситуацию, если этого сильно захотеть».

Напомним, ранее Радий Хабиров вновь не принял тарифы на вывоз мусора в Башкирии.