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Радий Хабиров — чиновникам Башкирии: «Давайте отменим обряд вип-обмена подарками и открытками»

11:03, 21.12.2018
Радий Хабиров — чиновникам Башкирии: «Давайте отменим обряд вип-обмена подарками и открытками»
Фото: glavarb.ru

Врио главы Башкирии Радий Хабиров обратился к региональным чиновникам с просьбой отменить обряд обмена дорогими подарками в канун Нового года. Об этом он написал на своей странице в соцсетях.

По словам главы республики, лучше всего пользоваться мессенджерами для новогодних поздравлений.

«В канун Нового года очень хочу попросить глав, министров и других руководителей — давайте отменим никому не нужный обряд вип-обмена подарками и открытками. Мне часто неприятно было видеть в некоторых приемных полуметровые стопки картона, охапки цветов до потолка и горы пакетов с довольно дорогим содержимым», — написал Хабиров.

Также он добавил, что лучше «оказать внимание одиноким, пожилым, нуждающимся», так как это будет «по совести правильно и по закону».

Напомним, ранее Хабиров перефразировал татарстанское «Без булдырабыз!» в качестве девиза своей работы.

ОбществоВласть Башкортостан
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