Уфа вошла в тройку городов России с самой высокой новогодней елкой
Уфа вошла в тройку российских городов с самой высокой новогодней елкой. Исследование провело аналитическое агентство «ТурСтат».
Рейтинг возглавила новогодняя елка в Красноярске — 55 метров. Далее идет Уфа — 34 метра. На третьем месте расположилась Тула. Там была установлена 32-метровая ель.
Кроме того, топ-3 живых елок городов России составили ели в Уфе — 34 метра, Москве — 27 метров и Екатеринбурге — 21 метр.
Напомним, главная елка Уфы расположена перед Уфимской детской филармонией. Она была установлена 19 ноября. Ель привезли из Благовещенского района Башкирии.Общество Башкортостан
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