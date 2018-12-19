Уфа вошла в тройку городов России с самой высокой новогодней елкой

Уфа вошла в тройку российских городов с самой высокой новогодней елкой. Исследование провело аналитическое агентство «ТурСтат».

Рейтинг возглавила новогодняя елка в Красноярске — 55 метров. Далее идет Уфа — 34 метра. На третьем месте расположилась Тула. Там была установлена 32-метровая ель.

Кроме того, топ-3 живых елок городов России составили ели в Уфе — 34 метра, Москве — 27 метров и Екатеринбурге — 21 метр.

Напомним, главная елка Уфы расположена перед Уфимской детской филармонией. Она была установлена 19 ноября. Ель привезли из Благовещенского района Башкирии.