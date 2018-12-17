Радий Хабиров прокомментировал экологическую ситуацию в Сибае

Врио главы Башкирии Радий Хабиров высказался по поводу ситуации со смогом в городе Сибай.

На оперативном совещании в правительстве РБ глава республики заявил, что в данном случае важно не создавать «вакуум информации».

«Здесь очень важно своевременно и правдиво рассказывать людям, что происходит. Чтобы ничего сами не выдумывали. Там, где мы создаем вакуум информации, возникает такая ситуация», — отметил Хабиров.

Напомним, ранее в Сибае после жалоб местных жителей на запах серы и смог был создан межведомственный оперативный штаб, организованный региональным ГУ МЧС России. Позже в ведомстве сообщили, что источником смога в городе является тление руды в закрытом карьере.

Сибайский филиал Учалинского ГОКа планирует минимизировать выделение токсичных веществ в Сибае в течение 10 дней.



