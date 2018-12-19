Депутаты Горсовета утвердили прогноз средней зарплаты в Уфе на 2019 год
Депутаты Городского совета утвердили прогноз социально-экономического развития Уфы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
Показатели прогноза были разработаны на базе отчетных статистических данных за 2016—2017 годы, оценки итогов социально-экономического развития за 2018 год и тенденций развития экономики на 2020—2021 годы.
Согласно прогнозным данным, среднемесячная зарплата на крупных и средних предприятиях города в 2019 году по целевому варианту развития может составить 49,9 тысячи рублей, в 2020 и 2021 годах — 53,9 и 58,2 тысячи рублей соответственно.
В 2019—2021 годы прогнозируется рост объема промышленной продукции от 1 трлн рублей до 1 трлн 146 млрд рублей. Планируемый объем инвестиций — от 104,3 до 118,2 млрд рублей.
Кроме того, численность населения Уфы на 1 января 2019 года прогнозируется в размере 1 млн 135 тысяч человек.
В пресс-службе Горсовета сообщили, что прогноз был составлен в трех вариантах: консервативный, умеренно-оптимистичный и опережающий.
Напомним, ранее депутаты Горсовета определили названия новых улиц в Уфе.ОбществоВластьЭкономикаФинансы Башкортостан
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