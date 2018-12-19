Депутаты Горсовета утвердили прогноз средней зарплаты в Уфе на 2019 год

Депутаты Городского совета утвердили прогноз социально-экономического развития Уфы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Показатели прогноза были разработаны на базе отчетных статистических данных за 2016—2017 годы, оценки итогов социально-экономического развития за 2018 год и тенденций развития экономики на 2020—2021 годы.

Согласно прогнозным данным, среднемесячная зарплата на крупных и средних предприятиях города в 2019 году по целевому варианту развития может составить 49,9 тысячи рублей, в 2020 и 2021 годах — 53,9 и 58,2 тысячи рублей соответственно.

В 2019—2021 годы прогнозируется рост объема промышленной продукции от 1 трлн рублей до 1 трлн 146 млрд рублей. Планируемый объем инвестиций — от 104,3 до 118,2 млрд рублей.

Кроме того, численность населения Уфы на 1 января 2019 года прогнозируется в размере 1 млн 135 тысяч человек.

В пресс-службе Горсовета сообщили, что прогноз был составлен в трех вариантах: консервативный, умеренно-оптимистичный и опережающий.

Напомним, ранее депутаты Горсовета определили названия новых улиц в Уфе.