«Эстрадный переворот». Элвин Грей сместил Салавата с «трона» и стал самым дорогим «новогодним артистом»

В целом же татарская эстрада по сравнению с прошлыми годами резко подешевела

Фото: Дмитрий Резнов

Татарская эстрада по сравнению с декабрем 2017 года резко подешевела — в среднем сразу на 20 тыс. рублей, что не помешало отдельным «звездочкам» рискнуть поднять свои гонорары. Лидером «рождественского» демпинга стал Салават, снизивший свой гонорар для корпоративов в предновогодние недели с 1 млн до 300 тыс. рублей. В результате самым дорогим татарским певцом стал его юный конкурент Элвин Грей, подорожавший в 2,5 раза — до полумиллиона за выступление. «Башкирский Бибер», весь прошлый год ругавшийся с Салаватом, теперь в ссоре с бывшей коллегой Гузель Уразовой, тоже поднявшей свой гонорар, но лишь в 1,5 раза. Проанализировав ценники на выступления звезд татарской эстрады, газета «Реальное время» узнала, чем занимались самые дорогие артисты: снимались в мюзиклах, становились заслуженными артистами РТ или РБ, оппонировали Минкульту РТ и даже спасали «священные горы».

«Татарская эстрада» за год подешевела на 20 тыс. рублей

Похоже, кризис, общая неплатежеспособность населения и экономические сложности бизнеса отразились и на гонорарах звезд татарской эстрады: цены на их рождественские выступления на корпоративах упали по сравнению с 2017 годом. Не исключено, что сыграл роль и вялый спрос на слишком дорогих артистов, по мнению заказывающих выступления для своих сотрудников компаний в прошлогоднем декабре.

В итоге, если в 2016 году «татарская звездочка» в среднем обошлась бы в 64 тыс. рублей, а в 2017 году цена на артиста поднялась до 72 тыс. рублей, то в этом декабре средний гонорар рухнул до 52 тыс. рублей. Иными словами, «татарская эстрада» подешевела на 20 тыс. рублей.

Элвин Грей сместил Салавата с «трона» — свое выступление он оценил в полмиллиона рублей

Впервые за четыре года исследования аналитической службой «Реального времени» эстрадно-елочного рынка корпоративов на первое место по величине гонорара вышел, потеснив своего старшего конкурента Салавата, Элвин Грей (Радик Юлъякшин), цена выступления которого на декабрьских корпоративах выросла в 2,5 раза, с 200 тыс. до 500 тыс. рублей — за всего лишь часовую программу.

Уверенности в себе, отразившейся на сумме в полмиллиона, очевидно, добавил тот факт, что «башкирский Бибер» регулярно собирает стадионы: так, в 2017 году он собрал восьмитысячную толпу на стадионе «Уфа Арена» и шесть тысяч поклонников в казанском Дворце спорта.

2018 год оказался для музыканта еще более бурным. В марте он вместе с Салаватом Фатхетдиновым привлекал казанцев и уфимцев на выборы на концертах с такими патриотическими названиями, как «Крымская весна» — при том что в прошлом году обе башкирские звезды ругались (Салават назвал Элвина всего лишь «проектом»). В апреле Элвин Грей начал первый всероссийский фестиваль татаро-башкирской эстрады «Дуслык купере» исполнением салаватовской же песни «Уфтанма». В сентябре певец снялся в первом татарском киномюзикле «Апипа» режиссера Ильшата Рахимбая вместе с Фирдусом Тямаевым (третья строчка в нашем рейтинге). В декабре 2018 года Элвин Грей вновь собрал восьмитысячный зал в Уфе, что, по оценкам Юльякшина, могло принести ему до 3 млн рублей. И уже не 6, а 9 тысяч казанцев на стадионе «Татнефть Арены», презентуя собственный лейбл ElvinGrey, для которого создал отдельное юрлицо ООО «Музыкальный лейбл «Элвин Грей», 50% которого принадлежит ему, еще 50% — его продюсеру Александру Слюсаренко. Всего, по данным представителей певца, за 2 года артист дал более 600 концертов для полумиллиона человек.

Прежде самый дорогой певец Салават Фатхетдинов оказался смещен с «трона» Элвином Греем. Фото Олега Тихонова



В Новый год с новой ссорой: после Салавата Элвин Грей поругался с Гузель Уразовой

Не обошлось и без скандалов: если в прошлом году Элвин Грей ругался (или «пиарился» — как считают отдельные наблюдатели) с Салаватом, то в этом году конфликтовал с Гузель Уразовой, заслуженной артисткой Татарстана (сам Элвин стал заслуженным артистом Башкортостана в прошлом году) из-за композиции «Красивая, хороший», ставшей победителем на «Татар җыры — 2016» в номинации «Лучшая песня».

Башкирский певец считает, что песню сочинил он и договаривался с Гузель о совместной раскрутке хита, тогда как Уразова лишь перевела ее на татарский и незаконно присвоила права на нее. Певица обвинила его во лжи (к слову, Гузель Уразова с Ильдаром Хакимовым занимают 5-ю строчку в нашем рейтинге). В июле башкирский певец «скандализировал» виртуальную общественность видеозаписью, выложенной в «Инстаграме»: нетрезвый Элвин стреляет в воздух из травматического пистолета. В сентябре его заподозрили в создании клона Villi (Вильдан Шамсутдинов).

После 30-летнего юбилея Салават подешевел на 700 тыс. рублей

Прежде самый дорогой певец Салават Фатхетдинов оказался смещен с «трона» Элвином Греем, опустившись на второе место — во всяком случае, по величине «рождественских гонораров». Если в прошлом году Салават мог потребовать за свое тоже часовое выступление (восемь-девять песен) до 1 млн рублей, то в этом декабре его аппетиты стали умереннее, и певец просит сумму в 250—300 тыс. рублей (чуть большую, чем просил в прошлые годы Элвин Грей), то есть всего 30% от гонорара 2017 года.

Возможно, это связано с расстановкой приоритетов — сам певец пару лет заявлял, что выступать на таких мероприятиях не горит желанием и делает это лишь для того, чтобы «театр не простаивал», отсюда и плавающий ценник: «Бывает и 500 тысяч, и 1 млн рублей. За 300 тысяч рублей я приеду со всем коллективом театра песни «Салават», если 250 тысяч, то буду с одним-двумя артистами. По времени выступления у меня таких ограничений нет, могу и 2—3 часа, и 5—8 часов работать, сколько захочет хозяин компании, можно договориться», — говорил он.

В этом году к декабрю певец мог и подустать: с августа 2018 года длился юбилейный тур Салавата, посвященный 30-летию творческой деятельности (стоимость билетов 1 100—2 200 рублей). В декабре прошлого года он впервые не выступал на фестивале «Татар җыры», лишь вручая призы; отметим, что на том фестивале первую песню исполнили как раз Элвин Грей с Гузель Уразовой («Красивая, хороший»), а приз в номинации «особенный голос» получил Филюс Кагиров (14-е место в нашем рейтинге, за четыре-пять песен на корпоративе попросит 50 тыс. рублей). В апреле стал «Певцом года» на церемонии TMTV. По сравнению с Элвином Греем год у Салавата был совершенно нескандальным и респектабельным.

Команда Фирдуса Тямаева инвестировала 13 млн рублей в прошлогоднюю концертную программу. Фото vk.com

Фирдус Тямаев, став заслуженным артистом РТ и снявшись в мюзикле, подорожал на 50 тыс. рублей

С пятого на третье место вышел певец Фирдус Тямаев, который за вечер со своей группой и танцорами просит уже не 100—150 тыс. рублей, а 200 тысяч. За час выступления в неполном составе может, впрочем, обойтись и суммой в 100 тыс. рублей. Тямаев, кажется, ежегодно поднимает свои «новогодние гонорары» на 50 тыс. рублей.

Певец, напомним, просит большие деньги не просто так: его команда инвестировала 13 млн рублей в прошлогоднюю концертную программу — так, что он стал и сам трепетно относиться к зарабатыванию денег, раскритиковав политику директоров домов культуры и клубов районов РТ за практику раздачи пригласительных билетов друзьям и знакомым.

В декабре 2017 года Фирдус Тямаев стал хедлайнером на фестивале «Татар җыры — 2017», закрепив за собой статус одного из самых популярных певцов (наряду с Салаватом и Элвином Греем), и не только в РТ — в январе из-за аншлага Тямаев выступил в Ульяновске дважды, в местных СМИ назвали его выступление «рекордным по числу зрителей в городе». Аншлаг был и на 35-летии Тямаева в казанской «Пирамиде» в феврале 2018 года. В этом же году президент РТ присвоил певцу звание «Заслуженный артист РТ», и почти сразу же после этого Фирдус организовал и выступил на празднике собственного имени «Тямаев-фест» в Нурлатском районе. В сентябре на мусульманском кинофестивале, как мы уже отмечали выше, был представлен мюзикл «Апипа» с Тямаевым в роли водителя автобуса группы, колесящей по деревенским ДК Татарстана.

Как Айдар Галимов встал в оппозицию министру культуры РТ и спас башкирскую «священную гору»

Кроме Салавата, еще и ветеран татарской сцены Айдар Галимов, продолжая оставаться в топ-5 самых дорогих артистов татарской эстрады, снизил свой гонорар — в результате чего опустился со второго на четвертое место. Сегодня он требует за вечер (а не час, как Элвин Грей или Салават) не 200 тысяч, как год назад, а 150 тыс. рублей.

Тоже выходец из Уфы, народный артист РТ и РБ (кстати, получивший звание народного артиста Башкортостана, как и Элвин Грей, в 28 лет), в 2017 году отпраздновал 50-летний юбилей (на одном из концерте его поздравляли глава Башкортостана Рустэм Хамитов, сенатор Валентина Матвиенко, Владимир Шаманов, певица Алсу), вложив в новые номера, костюмы, компьютерную графику 1 млн рублей.

Айдар Галимов в 2017 году отпраздновал 50-летний юбилей. Фото aidar.ru

2018 год Галимов начал с выступления на коллегии Минкультуры РТ, где раскритиковал инициативу тогдашнего министра Айрата Сибагатуллина об организации экспертно-консультативного совета, который должен был решать «проблемы современной татарской эстрады». «Не станет ли совет органом наказаний? Если это будет орган чиновников, который по своему желанию будет исключать и выгонять из эстрады, то такой совет не нужен! Таким образом эстраду на путь истинный не поставить», — заявил певец, считающий, что хотя татарская эстрада далека от идеала, плохого сказать он о ней не хочет. Да, эстрада превращается в шоу-бизнес, но в противном случае она может остановиться в развитии — эстрада не может сидеть на шее государства, резюмировал артист.

Галимов известен и как активный защитник национальных языков — в июне 2018 года он поучаствовал в записи видеоклипа со звездами татарской эстрады «Туган телем» («Мой родной язык»). Активистом выступает Галимов и в родном Башкортостане — осенью этого года он спел на русском языке песню «Не взрывай», посвященную защите шиханов (изолированные холмы в РБ) от «дельцов» из АО «Башкирская содовая компания».

В частности, под угрозой исчезновения оказался Тратау (Торатау) — один из трех башкирских шиханов, известный как священная гора башкиров и символ города Ишимбай (имеет охранный статус с 1956 года). Четвертый шихан Шахтау был как раз полностью переработан башкирскими «содовиками». После выступления в защиту горы Галимова и выходца из Башкортостана Юрия Шевчука врио РБ Радий Хабиров отказался снимать с Тратау охранный статус и взамен предложил для разработки гору Куштау.

Гузель Уразова подорожала в 1,5 раза, одно из условий ее выступлений — отсутствие в одном отделении Элвина Грея

Пятерку самых дорогих артистов в предновогодние недели замыкает дуэт Гузель Уразова с ее супругом Ильдаром Хакимовым, поднявшийся за год с седьмого места — они увеличили свой «рождественский гонорар» в 1,5 раза: со 100 до 150 тыс. рублей. И за такую сумму готовы исполнить до 15 песен за один вечер.

О конфликте с Элвином Греем выше мы уже писали. Сама Уразова после этого заявила о прекращении всяческих контактов с «башкирским Бибером»: «Мы не должны с ним встречаться — это условие. Не должны петь в одном отделении. Организаторы не должны допускать такой ситуации. Нам совсем не хочется его видеть». И обвинила Элвина в попытке «хайпануть» на спорной ситуации, самой же ей такой «пиар» не нужен.

Ришат Тухватуллин выступает обычно с сентября по апрель и дает ежемесячно по 20 концертов. Фото instagram.com/rishat_thv

«Самый красивый татарин в мире», получив заслуженного артиста Башкортостана, все равно подешевел

Из топ-5 выпал спустя год дуэт «королевы татарской песни» Зайнап Фархетдиновой с Зуфаром Билаловым, в 2017 году поднявший свой гонорар с 80 до 150 тыс. рублей, но в декабре 2018 года снизивший его до 100 тыс. рублей за вечер.

Поумерил аппетиты и выходец из Уфы Ришат Тухватуллин, причем урезает свой гонорар он уже второй год подряд: в декабре 2016 года за свое выступление на новогоднем корпоративе (10 песен) просил аж 200 тыс. рублей (и занял тогда третье место в рейтинге «Реального времени»), в декабре 2017 года гонорар составил уже 150 тыс. рублей, а в 2018 году опустился до уровня 2015 года — в 100 тыс. рублей, и теперь певец готов выступать уже весь вечер.

Такой демпинг, конечно, удивителен на фоне разнообразных премий и появления самого певца в различных «топах»: он и обладатель титула «самого красивого мужчины-татарина в мире» (занял 5-е место в интернет-голосовании), и входил в топ-10 исполнителей из Башкирии по версии «Яндекс.Музыки», занимая девятое место. А в сентябре этого года Тухватуллин получил и звание заслуженного артиста Башкортостана, получив награду из рук президента РБ Рустэма Хамитова. Артист выступает обычно с сентября по апрель и дает ежемесячно по 20 концертов (то есть 160 концертов в год).

Снизивший гонорар за свое выступление в прошлом году в два раза Ильназ Минвалеев в декабре 2018 года повысил верхнюю его планку и понизил нижнюю: за минимум песен ему можно выложить всего 30 тыс. рублей, за полное полуторачасовое выступление — 100 тыс. рублей. Тогда как певица Иркэ, напротив, получив звание «Заслуженного артиста РТ» в этом году, резко подорожала, подняв гонорар с 40 тыс. рублей за 10 песен до 50—100 тыс. рублей: за 50 тыс. рублей она выступит одна, за 100 тыс. рублей — с коллективом.

Рейтинг гонораров артистов татарской эстрады за выступления на новогодних вечерах

№ Фамилия, имя

Гонорар 2018, руб. Гонорар 2017, руб. Гонорар 2016, руб. Количество песен 1 Радик Юлъякшин (Элвин Грей) 500000 150000-200000 150000-200000 2 Салават Фатхетдинов 250000-300000 200000-1000000 200000-1000000 3 Фирдус Тямаев 200000 100000-150000 (с группой) 100000 4 Айдар Галимов 150000 200000 150000-200000 5 Гузель Уразова и Ильдар Хакимов 150000 100000 100000 6 Раяз Фасыхов 50000-150000 50000 50000 7 Зайнап Фархетдинова и Зуфар Билалов от 100000 150000 80000 8 Ришат Тухватуллин 100000 100000 — 150000 (с музыкантами) 200000 9 Иркэ 50000-100000 40000 35000