Руины на берегах Волги: где больше всего аварийного и ветхого жилья
Татарстан сдает позиции по капитальному ремонту, но остается регионом с наименьшей долей ветхого фонда
«Реальное время» анализирует ситуацию с аварийным и ветхим жилым фондом в Приволжском федеральном округе. Как оказалось, наибольшие проблемы существуют в Пермском крае и Кировской области, при этом выправлять ситуацию в одном из регионов собираются только в следующем году. А вот Татарстан был лидером по капитальному ремонту так долго, что, похоже, настало время сдать позиции.
Марий Эл отстает, но пытается выбраться
Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», объем жилья в Приволжском федеральном округе растет очень быстрыми темпами. Согласно данным исследования, за последние 5 лет общая площадь жилищного фонда в ПФО выросла на 10%. Причем темпы роста примерно равные, никаких скачков по объему введенного жилья за 5 лет не было. Динамика варьируется от 1,6% в 2012 году до 2,3% в 2015 году.
По данным на конец 2017 года площадь жилья в округе составила 772 млн квадратных метров, в то время как в 2012 году показатель составлял лишь 702 млн кв. м. За 5 лет было построено около 70 млн кв. м жилья — это примерно столько, сколько жилья на данный момент есть в таком регионе, как Саратовская область, или в четыре раза больше, чем во всей Республике Марий Эл.
Динамика роста площади жилищного фонда по регионам ПФО различается не то, чтобы очень сильно. Лидером по росту за 5 лет стала Самарская область, у нее показатель увеличился на 14%. Рост на 13% зафиксирован в Башкортостане, 12% — в Татарстане, Ульяновской области и Марий Эл. Меньше всего выросла площадь жилья в Нижегородской области и Пермском крае (всего на 6%), в Удмуртии и Мордовии (на 7%).
Соответственно, нет никаких изменений и по распределению регионов по местам в списке лидеров. Больше всего жилья в Башкортостане — 103 млн кв. м. На втором месте находится Татарстан с 101,9 млн кв. м. В пятерку также входят Нижегородская область с 86,5 млн кв. м, Самарская область с 83,8 млн кв. м и Саратовская область с 71 млн кв. м. Меньше всего жилья в небольших регионах — республиках Марий Эл (18 млн кв. м), Мордовии (21,9 млн кв. м) и Чувашии (33,2 млн кв. м), никаких изменений по распределению регионов по местам не происходило и в этом случае. Однако, что интересно, Марий Эл в 2017 году сделала самый значительный скачок по площади жилья — на 2,7%, в то время как средний показатель по округу равен лишь 1,7%. В целом же распределение регионов по площади жилья почти во всех случаях соответствует численности населения. Стоит особняком тут Пермский край, который, несмотря на численность населения, большую, чем в Саратовской области, примерно на 15% отстает от нее по площади жилищного фонда.
Ветхая Кировская область и аварийный Пермский край
Несмотря на оптимистичные показатели роста площади жилья, есть и грустная сторона. Довольно многие люди в ПФО проживают в ветхом жилом фонде. В относительных цифрах показатель не кажется таким пугающим — 1,6% по округу, но в цифрах фактических ситуация кажется не слишком радужной. В Приволжском федеральном округе площадь ветхого жилого фонда составляет 12,7 млн квадратных метров. В зависимости от региона доля ветхих домов составляет от 0,5 до 6,6%, а абсолютные цифры за 5 лет снизились на 5%.
В 2017 году лидером по общей площади ветхого жилья стала Кировская область. Площадь ветхих домов здесь около 2,2 млн кв. м, или 6,6% от всей площади жилого фонда. Показатель этот очень значительный, учитывая небольшую площадь и численность населения региона, а по доле ветхого жилья область вообще в два раза опережает регион, занимающий второе место — Пермский край. В нем абсолютный показатель составляет 2,01 млн кв. м, а относительный — 3,3% от общего жилого фонда. Самарская и Саратовская области заняли третье и четвертое места с 1,22 млн кв. м и практически одинаковой долей ветхого жилья — средними 1,5% и 1,7%. Замыкает пятерку Нижегородская область с 963 тысячами кв. м — это 1,1% от общей площади жилья в регионе.
Меньше всего ветхого жилья оказалось в Чувашии — 243 тысячи кв. м, и это — низкий показатель не только в абсолютном, но и в относительном значении — всего 0,7%. Также немного ветхого жилья в Ульяновской области и Мордовии (по 374 тысячи кв. м, 1,1% и 1,7% от общей площади жилого фонда, соответственно), в Удмуртии (536 тысяч кв. м, 1,6% от всего жилья) и Татарстане (557 тысяч кв. м — 0,5% от жилого фонда, это самый низкий показатель). Лидерами за пять лет по снижению площади ветхого жилья стали Оренбургская область (снижение на 37%), Нижегородская область (-30%), Татарстан (-27%). Больше всего выросла площадь ветхого жилья в Мордовии (на 50%), Пензенской области (на 33%) и в Самарской области (на 23%).
Однако ветхое жилье — не самая плохая категория жилья. Есть еще и аварийные дома. Площадь их, впрочем, очень невелика (по крайней мере, в процентах от общего жилого фонда), и почти во всех регионах доля их снижается последние несколько лет. Всего по ПФО доля аварийного жилья составляет 0,4%, но это — 2,7 млн кв. м. Меньше всего как в количественном, так и в процентном отношении его в Татарстане — 25,6 тысячи кв. м или 0,03% от всего жилья. Также мало аварийного жилья в Чувашии — 41,4 тысячи кв. м или 0,12%. Лидером по общей площади аварийного жилья с большим отрывом является Пермский край — 829 тысяч кв. м, это 1,3% от всего жилья. Отметим, что в 2019 году проблемой аварийного жилья в этом регионе, видимо, займутся более плотно: на расселение аварийного жилья планируют потратить в четыре раза больше, чем в 2018 году. У находящейся на втором месте Самарской области площадь домов в аварийном состоянии — 411 тысяч кв. м, это 0,5% всего жилья.
|Площадь жилья в 2017, тыс кв.м.
|Площадь ветхого жилья в 2017, тыс кв.м.
|Площадь аварийного жилья в 2017, тыс кв.м.
|Доля ветхого жилья
|Доля аварийного жилья
|Республика Марий Эл
|17 998,0
|621,2
|131,91
|3,5%
|0,7%
|Республика Мордовия
|21 906,3
|373,8
|91,96
|1,7%
|0,4%
|Чувашская Республика
|33 155,6
|243,3
|41,4
|0,7%
|0,12%
|Удмуртская Республика
|33 383,6
|536,2
|109,83
|1,6%
|0,3%
|Кировская область
|33 463,4
|2197,54
|218,23
|6,6%
|0,7%
|Ульяновская область
|34 236,4
|373,7
|66,18
|1,1%
|0,2%
|Пензенская область
|38 493,3
|821,1
|87,89
|2,1%
|0,2%
|Оренбургская область
|50 919,6
|912,7
|139,91
|1,8%
|0,3%
|Пермский край
|61 849,1
|2019,34
|829,08
|3,3%
|1,3%
Старая Казань: столица региона — в лидерах по аварийному жилью
Говоря об аварийном жилье, необходимо упомянуть и о масштабах его расселения. Всего по Приволжскому федеральному округу в 2017 году было расселено около 776 тысяч кв. м аварийного жилого фонда. Основная масса этого жилого фонда приходится на Саратовскую и Самарскую области — тут было расселено 175 и 108 тысяч кв. м аварийного жилья. Высокие показатели расселения также в Башкортостане и Нижегородской области (по 88 тысяч кв. м). В Татарстане было расселено аварийных домов общей площадью всего в 10 тысяч кв. м — это совсем немногим больше, чем в Кировской области, где показатель — самый низкий и равен 9,4 тысячи кв. м При этом в Татарстане показатель, в отличие от большинства регионов, сильно снизился за последние 3 года – в 19 раз.
Всего в 2017 году по ПФО из аварийного жилья переселили около 50 тысяч человек. Наибольший результат у Саратовской области. Регион начал активно бороться с аварийным жильем, в 2015 году переселил всего 550 человек, в 2016 году — 5,8 тысячи, а в 2017 году — уже 10,8 тысячи.
Много людей также было переселено в Башкортостане и Самарской области — 6,5 и 6,2 тысячи человек, соответственно. Большой результат у Нижегородской и Оренбургской областей и в Чувашии (4,1—4,3 тысячи человек). В Татарстане показатель один из самых низких — 722 человека. Неудивительно, учитывая, что аварийного жилья здесь в целом немного. А вот показатель Кировской области — 678 переселенных людей — кажется не слишком оптимистичным, учитывая, что по общей площади аварийного жилья регион находится на четвертом месте в ПФО.
Число граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, переселенных в течение отчетного года, тыс. человек
|2015
|2016
|2017
|Приволжский Федеральный округ
|37,350
|46,579
|49,697
|Республика Башкортостан
|6,420
|8,891
|6,478
|Республика Марий Эл
|1,830
|1,262
|1,499
|Республика Мордовия
|1,650
|1,686
|1,794
|Республика Татарстан (Татарстан)
|3,160
|4,003
|0,722
|Удмуртская Республика
|1,680
|2,789
|2,305
|Чувашская Республика — Чувашия
|2,470
|3,077
|4,126
|Пермский край
|3,180
|4,330
|2,879
|Кировская область
|1,950
|1,300
|0,678
|Нижегородская область
|4,210
|3,151
|4,363
|Оренбургская область
|5,810
|3,303
|4,200
|Пензенская область
|1,210
|2,165
|2,472
|Самарская область
|2,740
|3,641
|6,234
|Саратовская область
|0,490
|5,813
|10,826
|Ульяновская область
|0,550
|1,168
|1,121
Что касается Татарстана, то здесь, по данным на 1 октября 2018 года, всего 127 домов с жилой площадью в 34,7 тысяч кв. м признано аварийными. Можно заметить, что цифры отличаются от указанных выше. Это связано с различиями в методике и источником данных: о 34,7 тысячи квадратных метров говорит Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Всего в этих 127 домах проживает 2,94 тысячи человек. Больше половины таких домов расположены в крупнейшем и старейшем городе региона — Казани: 80 штук, общей площадью в 24,7 тысячи кв. м. Самые старые из этих домов — постройки 1860 года по адресу: ул. Некрасова, 15 и дом постройки 1912 года на ул. Патриса Лумумбы, 30. Основная масса аварийных домов находится в Кировском районе, а самые новые, 1984 года постройки, аварийные дома — на улице Мостотряд. Отметим, что в открытых источниках улицу с таким названием найти не удалось. Судя по всему, речь идет об улице Мостоотряд-3, неподалеку от улицы Тэцевской.
В остальных районах Татарстана аварийных домов значительно меньше. Второе место по количеству домов — у Сабинского района, где аварийными признано 12 домов суммарной жилой площадью в 1,41 тысячи кв. м. Это дома 1962—1997 годов постройки в Богатых Сабах, селе Шемордан, поселках ж/д разъездов Иштуган и Мендюш.
По площади второе место после Казани занимает Чистопольский район. Здесь она составляет 2,37 тысячи кв. м, всего таких домов — шесть. Это здания в городе Чистополь, постройки 1917—1972 годов. Всего аварийные дома есть в 12 муниципальных районах Татарстана и в Казани. В пяти из районов, правда, речь идет всего об одном аварийном доме.
Аварийный жилой фонд в Татарстане на 1 октября 2018 года
|Район
|Количество
|Площадь, тыс кв. м
|Агрызский район
|6
|1,35
|Актанышский район
|2
|0,40
|Арский район
|1
|0,03
|Балтасинский район
|1
|0,11
|Высокогорский район
|1
|0,66
|Елабужский район
|1
|0,22
|Зеленодольский район
|1
|1,36
|Казань
|80
|24,67
|Кукморский район
|6
|0,76
|Лениногорский район
|2
|0,75
|Мензелинский район
|8
|0,61
|Сабинский район
|12
|1,41
|Чистопольский район
|6
|2,37
|Всего по РТ
|127
|34,7
Татарстан сокращает расходы на капремонт, а все крупные регионы увеличивают
Общие затраты на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в Приволжском федеральном округе в 2017 году составили около 24,1 млрд рублей, причем цифра эта увеличивается уже третий год подряд. По сравнению с предыдущим годом она выросла на 22%. Рост в 2016 году был больше — на 35%, а в 2015 году — на 33%.
Лидером по тратам на капитальный ремонт стала Самарская область. Тут расходы составили 5,17 млрд рублей — это на 27% больше, чем в 2016 году. На втором месте оказался прошлогодний лидер — Татарстан — с 4,73 млрд рублей. В этом году лидерство было потеряно из-за снижения трат на капремонт на 3,1%. Впрочем, тут стоит отметить, что Татарстан являлся лидером по тратам на капремонт среди всех регионов ПФО на протяжении всех лет исследования как минимум с 2011 года, причем иногда разница с обладателем второго места была двукратной. Вероятно, именно из-за этого темпы капитального ремонта начали снижаться. Ветхого и аварийного жилья, как видно из предыдущих глав, попросту осталось мало. Тем не менее факт остается фактом: 2017 год — первый за долгое время, когда Татарстан оказался не лидером ПФО по объемам средств на капремонт. Кроме того, Татарстан — единственный из крупнейших регионов округа, где траты на капитальный ремонт сокращаются.
Третье место по объему капитального ремонта занимает Башкортостан. Тут на эти цели потратили 3,04 млрд рублей — на 7,6% больше, чем годом ранее. Показатель региона, хоть пока и стабильный, но его в ближайшее время могут догнать другие. Дело в том, что следующие за ним шесть регионов демонстрируют темпы роста значительно большие, чем Башкортостан — от 49 до 184%. Например, находящаяся на четвертом месте Нижегородская область потратила на капремонт 2,14 млрд рублей — это почти в два раза больше, чем год назад.
Пятое место заняла Оренбургская область, рост тут также очень большой — 86%. Показатель составил 1,45 млрд рублей. В группу с примерно таким же показателем затрат на капремонт входят еще два региона. Это — Мордовия с 1,3 млрд рублей и ростом на 94% и Удмуртия с 1,2 млрд рублей и ростом на 49%.
Удивительно, но достаточно крупный регион — Пермский край — оказался позади этих небольших республик с 1,02 млрд рублей. Тем не менее ситуация здесь, видимо, выправляется. По сравнению с прошлым годом показатель вырос в 2,8 раза — это рекорд среди всех регионов ПФО. Пермскому краю действительно стоит постараться с капитальным ремонтом, учитывая лидерство по площади аварийного жилья. Значительный рост и у Чувашии, увеличившей показатель на две трети — до 950 млн рублей. Замыкает десятку Ульяновская область с 735 млн рублей и снижением на 4,1%.
Интересно, что четыре оставшихся региона снизили траты на капремонт, как и Ульяновская область с Татарстаном. Очень заметное снижение, в частности, в Кировской области — на 22%, до 714 млн рублей. И это, несмотря на лидерство по площади ветхого жилья. А рекорд по снижению объемов капремонта — у довольно крупной Саратовской области. Тут показатель снизился почти в два раза — с 918 до 543 млн рублей, что совсем немногим больше, чем в небольшой Марий Эл, где на капремонт потратили всего 413 млн рублей.
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|значение
|изменение в % к пред.периоду
|значение
|изменение в % к пред.периоду
|значение
|изменение в % к пред.периоду
|Самарская область
|1 398 047,8
|1 687 436,0
|20,7%
|1 450 018,6
|-14,1%
|Республика Татарстан
|4 462 023,6
|4 816 477,3
|7,9%
|4 795 151,2
|-0,4%
|Республика Башкортостан
|2 887 171,0
|3 699 664,0
|28,1%
|2 680 242,2
|-27,6%
|Нижегородская область
|1 015 945,0
|1 556 258,7
|53,2%
|1 310 436,4
|-15,8%
|Оренбургская область
|491 447,6
|728 540,9
|48,2%
|541 393,3
|-25,7%
|Республика Мордовия
|161 549,8
|465 127,6
|187,9%
|157 002,1
|-66,2%
|Удмуртская Республика
|349 821,1
|506 021,4
|44,7%
|453 407,8
|-10,4%
|Пермский край
|836 585,6
|1 063 124,6
|27,1%
|914 975,7
|-13,9%
Ремонт жилья — дело рук самих владельцев жилья
Интересно, что за последние 5 лет в Татарстане значительно изменилась структура источников финансирования капитального ремонта. Общий объем средств в Татарстане практически не меняется, но вот уже 2 года как на капремонт не выделяют деньги из федерального бюджета. Кроме того, гораздо больше денег платят сами жильцы домов.
Если в 2012-м из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства было выделено 559 млн рублей, или почти 13% от всех затрат на капремонт, то уже к 2014 году эта доля снизилась до 4,1%, к 2015 году — до 0,6%, а в 2016 и 2017 годах не было выделено ничего. Таким образом, сейчас Татарстан выполняет капитальный ремонт исключительно своими силами — средствами регионального и местных бюджетов, а также деньгами владельцев жилья.
Основной растущий источник финансирования — средства ТСЖ и собственников помещений в многоквартирном доме. Если в 2012 году из средств самих жильцов выделили лишь 31% от всех средств на капремонт (1,36 млрд рублей), то в 2017 году этот показатель вырос до 54,7% (2,58 млрд рублей). При этом доля бюджета Татарстана сохранилась в пределах 28—30% (по данным на 2017 году из бюджета региона выделено 1,35 млрд рублей, или 28,5%), а вот местные бюджеты стали выделять значительно меньше денег. В 2012 году они выделили около 1,08 млрд рублей, или почти четверть от всех средств на капремонт, а в 2017 году — всего 791 млн рублей, или 17%.
|Годы
|Объем средств, выделенных на капитальный ремонт — всего
|в том числе средства:
|фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
|бюджета Республики Татарстан
|местных бюджетов
|ТСЖ, ЖК, ЖСК, собственников помещений в многоквартирном доме
|2012
|тыс. рублей
|4 369 060,0
|558 878,3
|1 373 131,0
|1 076 072,0
|1 360 978,7
|в % от всего
|100,0
|12,8
|31,4
|24,6
|31,2
|2013
|тыс. рублей
|4 778 320,9
|212 428,9
|1 373 131,0
|1 115 120,8
|2 077 640,2
|в % от всего
|100,0
|4,5
|28,7
|23,3
|43,5
|2014
|тыс. рублей
|4 695 304,2
|194 038,5
|1 373 131,0
|1 071 945,0
|2 056 189,7
Больше всего платят жители «ветхих» регионов
С переводом капитального ремонта «в руки» (а точнее, кошельки) самих жильцов соответственно растут и платежи за капитальный ремонт. В Татарстане, например, показатель за 2 года вырос почти на одну пятую — с 5 до 5,85 рубля за каждый квадратный метр жилья. И это довольно средний показатель. В Приволжском федеральном округе есть как те, кто платит гораздо меньше, так и те, кто платит гораздо больше.
Довольно логично (но неприятно для жителей региона), что самая высокая плата за капремонт — в регионах с самой большой площадью ветхого и аварийного жилья. Это — Пермский край, где с каждого квадратного метра берут по 8,46 рубля, и Кировская область. Тут тариф составляет 8,3 рубля. Много платят, кроме того, жители Мордовии — 7,63 рубля и Пензенской области — 7,2 рубля за «квадрат». Есть и более высокие тарифы: например, 7,92 рубля платят жители домов выше шести этажей в Оренбургской области (жители четырех- и пятиэтажных домов платят по 6,26 рубля, жители домов с этажностью меньше трех — 4,94 рубля), а 7,3 рубля — жители домов с лифтом в Удмуртии (6,7 рубля — жители домов без лифта).
В целом, жители Татарстана за капремонт платят меньше, чем жители Самарской области (6,52 рубля), Нижегородской области и Чувашии (6,3 рубля). В Башкортостане тариф немного ниже татарстанского — 5,8 рубля (и 5,2 рубля в случае домов ниже шести этажей), также как и в Ульяновской области (от 5,4 до 5,6 рубля) и Марий Эл (5,2 рубля). В Саратовской области в зависимости от района тариф составляет от 2,41 до 6,33 рубля за «квадрат».
|Регион
|Размер минимального взноса в месяц за 1 кв.м.жилья, рублей на 2018 год
|Размер минимального взноса в месяц за 1 кв.м.жилья, рублей на 2017 год
|Размер минимального взноса в месяц за 1 кв.м.жилья, рублей на 2016 год
|Республика Татарстан
|5,85
|5,85 на 2017 год
|5
|Самарская область
|5,45 для домов до 5 этажей (до 30 июня 2018);
5,67 (с 1 июля по 31 декабря)
|5,45 для домов до 5 этажей;
|5,45 для домов до 5 этажей;
|6,27 для домов выше 5 этажей (до 30 июня 2018);
6,52 (с 1 июля по 31 декабря)
|6,27 для домов выше 5 этажей
|6,27 для домов выше 5 этажей
|Республика Башкортостан
|5,20 до домов до 6 этажей;
|5,20 до домов до 6 этажей;
|5,20 до домов до 6 этажей;
|5,80 для домов выше 6 этажей
|5,80 для домов выше 6 этажей
|5,80 для домов выше 6 этажей
|Нижегородская область
|6,3
|6,3
|6,3
|Ульяновская область
|5,40 для домов выше 9 этажей;
|5,40 для домов выше 9 этажей;
|5,40 для домов выше 9 этажей;
|5,50 для домов 5-9 этажей включительно;
|5,50 для домов 5-9 этажей включительно;
|5,50 для домов 5-9 этажей включительно;
|5,6 для домов до 5 этажей.
|5,6 для домов до 5 этажей.
|5,6 для домов до 5 этажей.
комментарии