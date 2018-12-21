Руины на берегах Волги: где больше всего аварийного и ветхого жилья

Татарстан сдает позиции по капитальному ремонту, но остается регионом с наименьшей долей ветхого фонда

Фото: Олег Тихонов

«Реальное время» анализирует ситуацию с аварийным и ветхим жилым фондом в Приволжском федеральном округе. Как оказалось, наибольшие проблемы существуют в Пермском крае и Кировской области, при этом выправлять ситуацию в одном из регионов собираются только в следующем году. А вот Татарстан был лидером по капитальному ремонту так долго, что, похоже, настало время сдать позиции.

Марий Эл отстает, но пытается выбраться

Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», объем жилья в Приволжском федеральном округе растет очень быстрыми темпами. Согласно данным исследования, за последние 5 лет общая площадь жилищного фонда в ПФО выросла на 10%. Причем темпы роста примерно равные, никаких скачков по объему введенного жилья за 5 лет не было. Динамика варьируется от 1,6% в 2012 году до 2,3% в 2015 году.

По данным на конец 2017 года площадь жилья в округе составила 772 млн квадратных метров, в то время как в 2012 году показатель составлял лишь 702 млн кв. м. За 5 лет было построено около 70 млн кв. м жилья — это примерно столько, сколько жилья на данный момент есть в таком регионе, как Саратовская область, или в четыре раза больше, чем во всей Республике Марий Эл.

Динамика роста площади жилищного фонда по регионам ПФО различается не то, чтобы очень сильно. Лидером по росту за 5 лет стала Самарская область, у нее показатель увеличился на 14%. Рост на 13% зафиксирован в Башкортостане, 12% — в Татарстане, Ульяновской области и Марий Эл. Меньше всего выросла площадь жилья в Нижегородской области и Пермском крае (всего на 6%), в Удмуртии и Мордовии (на 7%).

Соответственно, нет никаких изменений и по распределению регионов по местам в списке лидеров. Больше всего жилья в Башкортостане — 103 млн кв. м. На втором месте находится Татарстан с 101,9 млн кв. м. В пятерку также входят Нижегородская область с 86,5 млн кв. м, Самарская область с 83,8 млн кв. м и Саратовская область с 71 млн кв. м. Меньше всего жилья в небольших регионах — республиках Марий Эл (18 млн кв. м), Мордовии (21,9 млн кв. м) и Чувашии (33,2 млн кв. м), никаких изменений по распределению регионов по местам не происходило и в этом случае. Однако, что интересно, Марий Эл в 2017 году сделала самый значительный скачок по площади жилья — на 2,7%, в то время как средний показатель по округу равен лишь 1,7%. В целом же распределение регионов по площади жилья почти во всех случаях соответствует численности населения. Стоит особняком тут Пермский край, который, несмотря на численность населения, большую, чем в Саратовской области, примерно на 15% отстает от нее по площади жилищного фонда.

Ветхая Кировская область и аварийный Пермский край

Несмотря на оптимистичные показатели роста площади жилья, есть и грустная сторона. Довольно многие люди в ПФО проживают в ветхом жилом фонде. В относительных цифрах показатель не кажется таким пугающим — 1,6% по округу, но в цифрах фактических ситуация кажется не слишком радужной. В Приволжском федеральном округе площадь ветхого жилого фонда составляет 12,7 млн квадратных метров. В зависимости от региона доля ветхих домов составляет от 0,5 до 6,6%, а абсолютные цифры за 5 лет снизились на 5%.

В 2017 году лидером по общей площади ветхого жилья стала Кировская область. Площадь ветхих домов здесь около 2,2 млн кв. м, или 6,6% от всей площади жилого фонда. Показатель этот очень значительный, учитывая небольшую площадь и численность населения региона, а по доле ветхого жилья область вообще в два раза опережает регион, занимающий второе место — Пермский край. В нем абсолютный показатель составляет 2,01 млн кв. м, а относительный — 3,3% от общего жилого фонда. Самарская и Саратовская области заняли третье и четвертое места с 1,22 млн кв. м и практически одинаковой долей ветхого жилья — средними 1,5% и 1,7%. Замыкает пятерку Нижегородская область с 963 тысячами кв. м — это 1,1% от общей площади жилья в регионе.

Меньше всего ветхого жилья оказалось в Чувашии — 243 тысячи кв. м, и это — низкий показатель не только в абсолютном, но и в относительном значении — всего 0,7%. Также немного ветхого жилья в Ульяновской области и Мордовии (по 374 тысячи кв. м, 1,1% и 1,7% от общей площади жилого фонда, соответственно), в Удмуртии (536 тысяч кв. м, 1,6% от всего жилья) и Татарстане (557 тысяч кв. м — 0,5% от жилого фонда, это самый низкий показатель). Лидерами за пять лет по снижению площади ветхого жилья стали Оренбургская область (снижение на 37%), Нижегородская область (-30%), Татарстан (-27%). Больше всего выросла площадь ветхого жилья в Мордовии (на 50%), Пензенской области (на 33%) и в Самарской области (на 23%).

Однако ветхое жилье — не самая плохая категория жилья. Есть еще и аварийные дома. Площадь их, впрочем, очень невелика (по крайней мере, в процентах от общего жилого фонда), и почти во всех регионах доля их снижается последние несколько лет. Всего по ПФО доля аварийного жилья составляет 0,4%, но это — 2,7 млн кв. м. Меньше всего как в количественном, так и в процентном отношении его в Татарстане — 25,6 тысячи кв. м или 0,03% от всего жилья. Также мало аварийного жилья в Чувашии — 41,4 тысячи кв. м или 0,12%. Лидером по общей площади аварийного жилья с большим отрывом является Пермский край — 829 тысяч кв. м, это 1,3% от всего жилья. Отметим, что в 2019 году проблемой аварийного жилья в этом регионе, видимо, займутся более плотно: на расселение аварийного жилья планируют потратить в четыре раза больше, чем в 2018 году. У находящейся на втором месте Самарской области площадь домов в аварийном состоянии — 411 тысяч кв. м, это 0,5% всего жилья.

Доли ветхого и аварийного жилья в регионах ПФО, 2017 год

Площадь жилья в 2017, тыс кв.м. Площадь ветхого жилья в 2017, тыс кв.м. Площадь аварийного жилья в 2017, тыс кв.м. Доля ветхого жилья Доля аварийного жилья Республика Марий Эл 17 998,0 621,2 131,91 3,5% 0,7% Республика Мордовия 21 906,3 373,8 91,96 1,7% 0,4% Чувашская Республика 33 155,6 243,3 41,4 0,7% 0,12% Удмуртская Республика 33 383,6 536,2 109,83 1,6% 0,3% Кировская область 33 463,4 2197,54 218,23 6,6% 0,7% Ульяновская область 34 236,4 373,7 66,18 1,1% 0,2% Пензенская область 38 493,3 821,1 87,89 2,1% 0,2% Оренбургская область 50 919,6 912,7 139,91 1,8% 0,3% Пермский край 61 849,1 2019,34 829,08 3,3% 1,3%

Старая Казань: столица региона — в лидерах по аварийному жилью

Говоря об аварийном жилье, необходимо упомянуть и о масштабах его расселения. Всего по Приволжскому федеральному округу в 2017 году было расселено около 776 тысяч кв. м аварийного жилого фонда. Основная масса этого жилого фонда приходится на Саратовскую и Самарскую области — тут было расселено 175 и 108 тысяч кв. м аварийного жилья. Высокие показатели расселения также в Башкортостане и Нижегородской области (по 88 тысяч кв. м). В Татарстане было расселено аварийных домов общей площадью всего в 10 тысяч кв. м — это совсем немногим больше, чем в Кировской области, где показатель — самый низкий и равен 9,4 тысячи кв. м При этом в Татарстане показатель, в отличие от большинства регионов, сильно снизился за последние 3 года – в 19 раз.

Всего в 2017 году по ПФО из аварийного жилья переселили около 50 тысяч человек. Наибольший результат у Саратовской области. Регион начал активно бороться с аварийным жильем, в 2015 году переселил всего 550 человек, в 2016 году — 5,8 тысячи, а в 2017 году — уже 10,8 тысячи.

Много людей также было переселено в Башкортостане и Самарской области — 6,5 и 6,2 тысячи человек, соответственно. Большой результат у Нижегородской и Оренбургской областей и в Чувашии (4,1—4,3 тысячи человек). В Татарстане показатель один из самых низких — 722 человека. Неудивительно, учитывая, что аварийного жилья здесь в целом немного. А вот показатель Кировской области — 678 переселенных людей — кажется не слишком оптимистичным, учитывая, что по общей площади аварийного жилья регион находится на четвертом месте в ПФО.

Число граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, переселенных в течение отчетного года, тыс. человек



2015 2016 2017 Приволжский Федеральный округ 37,350 46,579 49,697 Республика Башкортостан 6,420 8,891 6,478 Республика Марий Эл 1,830 1,262 1,499 Республика Мордовия 1,650 1,686 1,794 Республика Татарстан (Татарстан) 3,160 4,003 0,722 Удмуртская Республика 1,680 2,789 2,305 Чувашская Республика — Чувашия 2,470 3,077 4,126 Пермский край 3,180 4,330 2,879 Кировская область 1,950 1,300 0,678 Нижегородская область 4,210 3,151 4,363 Оренбургская область 5,810 3,303 4,200 Пензенская область 1,210 2,165 2,472 Самарская область 2,740 3,641 6,234 Саратовская область 0,490 5,813 10,826 Ульяновская область 0,550 1,168 1,121

Что касается Татарстана, то здесь, по данным на 1 октября 2018 года, всего 127 домов с жилой площадью в 34,7 тысяч кв. м признано аварийными. Можно заметить, что цифры отличаются от указанных выше. Это связано с различиями в методике и источником данных: о 34,7 тысячи квадратных метров говорит Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Всего в этих 127 домах проживает 2,94 тысячи человек. Больше половины таких домов расположены в крупнейшем и старейшем городе региона — Казани: 80 штук, общей площадью в 24,7 тысячи кв. м. Самые старые из этих домов — постройки 1860 года по адресу: ул. Некрасова, 15 и дом постройки 1912 года на ул. Патриса Лумумбы, 30. Основная масса аварийных домов находится в Кировском районе, а самые новые, 1984 года постройки, аварийные дома — на улице Мостотряд. Отметим, что в открытых источниках улицу с таким названием найти не удалось. Судя по всему, речь идет об улице Мостоотряд-3, неподалеку от улицы Тэцевской.

В остальных районах Татарстана аварийных домов значительно меньше. Второе место по количеству домов — у Сабинского района, где аварийными признано 12 домов суммарной жилой площадью в 1,41 тысячи кв. м. Это дома 1962—1997 годов постройки в Богатых Сабах, селе Шемордан, поселках ж/д разъездов Иштуган и Мендюш.

По площади второе место после Казани занимает Чистопольский район. Здесь она составляет 2,37 тысячи кв. м, всего таких домов — шесть. Это здания в городе Чистополь, постройки 1917—1972 годов. Всего аварийные дома есть в 12 муниципальных районах Татарстана и в Казани. В пяти из районов, правда, речь идет всего об одном аварийном доме.

Аварийный жилой фонд в Татарстане на 1 октября 2018 года

Район Количество Площадь, тыс кв. м Агрызский район 6 1,35 Актанышский район 2 0,40 Арский район 1 0,03 Балтасинский район 1 0,11 Высокогорский район 1 0,66 Елабужский район 1 0,22 Зеленодольский район 1 1,36 Казань 80 24,67 Кукморский район 6 0,76 Лениногорский район 2 0,75 Мензелинский район 8 0,61 Сабинский район 12 1,41 Чистопольский район 6 2,37 Всего по РТ 127 34,7

Татарстан сокращает расходы на капремонт, а все крупные регионы увеличивают

Общие затраты на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в Приволжском федеральном округе в 2017 году составили около 24,1 млрд рублей, причем цифра эта увеличивается уже третий год подряд. По сравнению с предыдущим годом она выросла на 22%. Рост в 2016 году был больше — на 35%, а в 2015 году — на 33%.

Лидером по тратам на капитальный ремонт стала Самарская область. Тут расходы составили 5,17 млрд рублей — это на 27% больше, чем в 2016 году. На втором месте оказался прошлогодний лидер — Татарстан — с 4,73 млрд рублей. В этом году лидерство было потеряно из-за снижения трат на капремонт на 3,1%. Впрочем, тут стоит отметить, что Татарстан являлся лидером по тратам на капремонт среди всех регионов ПФО на протяжении всех лет исследования как минимум с 2011 года, причем иногда разница с обладателем второго места была двукратной. Вероятно, именно из-за этого темпы капитального ремонта начали снижаться. Ветхого и аварийного жилья, как видно из предыдущих глав, попросту осталось мало. Тем не менее факт остается фактом: 2017 год — первый за долгое время, когда Татарстан оказался не лидером ПФО по объемам средств на капремонт. Кроме того, Татарстан — единственный из крупнейших регионов округа, где траты на капитальный ремонт сокращаются.

Третье место по объему капитального ремонта занимает Башкортостан. Тут на эти цели потратили 3,04 млрд рублей — на 7,6% больше, чем годом ранее. Показатель региона, хоть пока и стабильный, но его в ближайшее время могут догнать другие. Дело в том, что следующие за ним шесть регионов демонстрируют темпы роста значительно большие, чем Башкортостан — от 49 до 184%. Например, находящаяся на четвертом месте Нижегородская область потратила на капремонт 2,14 млрд рублей — это почти в два раза больше, чем год назад.

Пятое место заняла Оренбургская область, рост тут также очень большой — 86%. Показатель составил 1,45 млрд рублей. В группу с примерно таким же показателем затрат на капремонт входят еще два региона. Это — Мордовия с 1,3 млрд рублей и ростом на 94% и Удмуртия с 1,2 млрд рублей и ростом на 49%.

Удивительно, но достаточно крупный регион — Пермский край — оказался позади этих небольших республик с 1,02 млрд рублей. Тем не менее ситуация здесь, видимо, выправляется. По сравнению с прошлым годом показатель вырос в 2,8 раза — это рекорд среди всех регионов ПФО. Пермскому краю действительно стоит постараться с капитальным ремонтом, учитывая лидерство по площади аварийного жилья. Значительный рост и у Чувашии, увеличившей показатель на две трети — до 950 млн рублей. Замыкает десятку Ульяновская область с 735 млн рублей и снижением на 4,1%.

Интересно, что четыре оставшихся региона снизили траты на капремонт, как и Ульяновская область с Татарстаном. Очень заметное снижение, в частности, в Кировской области — на 22%, до 714 млн рублей. И это, несмотря на лидерство по площади ветхого жилья. А рекорд по снижению объемов капремонта — у довольно крупной Саратовской области. Тут показатель снизился почти в два раза — с 918 до 543 млн рублей, что совсем немногим больше, чем в небольшой Марий Эл, где на капремонт потратили всего 413 млн рублей.

Общие затраты на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в регионах ПФО, 2017 год

2011 2012 2013 2014 2015 значение изменение в % к пред.периоду значение изменение в % к пред.периоду значение изменение в % к пред.периоду Самарская область 1 398 047,8 1 687 436,0 20,7% 1 450 018,6 -14,1% Республика Татарстан 4 462 023,6 4 816 477,3 7,9% 4 795 151,2 -0,4% Республика Башкортостан 2 887 171,0 3 699 664,0 28,1% 2 680 242,2 -27,6% Нижегородская область 1 015 945,0 1 556 258,7 53,2% 1 310 436,4 -15,8% Оренбургская область 491 447,6 728 540,9 48,2% 541 393,3 -25,7% Республика Мордовия 161 549,8 465 127,6 187,9% 157 002,1 -66,2% Удмуртская Республика 349 821,1 506 021,4 44,7% 453 407,8 -10,4% Пермский край 836 585,6 1 063 124,6 27,1% 914 975,7 -13,9%

Ремонт жилья — дело рук самих владельцев жилья

Интересно, что за последние 5 лет в Татарстане значительно изменилась структура источников финансирования капитального ремонта. Общий объем средств в Татарстане практически не меняется, но вот уже 2 года как на капремонт не выделяют деньги из федерального бюджета. Кроме того, гораздо больше денег платят сами жильцы домов.

Если в 2012-м из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства было выделено 559 млн рублей, или почти 13% от всех затрат на капремонт, то уже к 2014 году эта доля снизилась до 4,1%, к 2015 году — до 0,6%, а в 2016 и 2017 годах не было выделено ничего. Таким образом, сейчас Татарстан выполняет капитальный ремонт исключительно своими силами — средствами регионального и местных бюджетов, а также деньгами владельцев жилья.

Основной растущий источник финансирования — средства ТСЖ и собственников помещений в многоквартирном доме. Если в 2012 году из средств самих жильцов выделили лишь 31% от всех средств на капремонт (1,36 млрд рублей), то в 2017 году этот показатель вырос до 54,7% (2,58 млрд рублей). При этом доля бюджета Татарстана сохранилась в пределах 28—30% (по данным на 2017 году из бюджета региона выделено 1,35 млрд рублей, или 28,5%), а вот местные бюджеты стали выделять значительно меньше денег. В 2012 году они выделили около 1,08 млрд рублей, или почти четверть от всех средств на капремонт, а в 2017 году — всего 791 млн рублей, или 17%.

Объем средств, выделенных на капремонт многоквартирных жилых домов РТ в 2012-2016 гг.

Годы Объем средств, выделенных на капитальный ремонт — всего в том числе средства: фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства бюджета Республики Татарстан местных бюджетов ТСЖ, ЖК, ЖСК, собственников помещений в многоквартирном доме 2012 тыс. рублей 4 369 060,0 558 878,3 1 373 131,0 1 076 072,0 1 360 978,7 в % от всего 100,0 12,8 31,4 24,6 31,2 2013 тыс. рублей 4 778 320,9 212 428,9 1 373 131,0 1 115 120,8 2 077 640,2 в % от всего 100,0 4,5 28,7 23,3 43,5 2014 тыс. рублей 4 695 304,2 194 038,5 1 373 131,0 1 071 945,0 2 056 189,7

Больше всего платят жители «ветхих» регионов

С переводом капитального ремонта «в руки» (а точнее, кошельки) самих жильцов соответственно растут и платежи за капитальный ремонт. В Татарстане, например, показатель за 2 года вырос почти на одну пятую — с 5 до 5,85 рубля за каждый квадратный метр жилья. И это довольно средний показатель. В Приволжском федеральном округе есть как те, кто платит гораздо меньше, так и те, кто платит гораздо больше.

Довольно логично (но неприятно для жителей региона), что самая высокая плата за капремонт — в регионах с самой большой площадью ветхого и аварийного жилья. Это — Пермский край, где с каждого квадратного метра берут по 8,46 рубля, и Кировская область. Тут тариф составляет 8,3 рубля. Много платят, кроме того, жители Мордовии — 7,63 рубля и Пензенской области — 7,2 рубля за «квадрат». Есть и более высокие тарифы: например, 7,92 рубля платят жители домов выше шести этажей в Оренбургской области (жители четырех- и пятиэтажных домов платят по 6,26 рубля, жители домов с этажностью меньше трех — 4,94 рубля), а 7,3 рубля — жители домов с лифтом в Удмуртии (6,7 рубля — жители домов без лифта).

В целом, жители Татарстана за капремонт платят меньше, чем жители Самарской области (6,52 рубля), Нижегородской области и Чувашии (6,3 рубля). В Башкортостане тариф немного ниже татарстанского — 5,8 рубля (и 5,2 рубля в случае домов ниже шести этажей), также как и в Ульяновской области (от 5,4 до 5,6 рубля) и Марий Эл (5,2 рубля). В Саратовской области в зависимости от района тариф составляет от 2,41 до 6,33 рубля за «квадрат».

Минимальный размер взноса на капремонт в регионах ПФО

Регион Размер минимального взноса в месяц за 1 кв.м.жилья, рублей на 2018 год Размер минимального взноса в месяц за 1 кв.м.жилья, рублей на 2017 год Размер минимального взноса в месяц за 1 кв.м.жилья, рублей на 2016 год Республика Татарстан 5,85 5,85 на 2017 год 5 Самарская область 5,45 для домов до 5 этажей (до 30 июня 2018);

5,67 (с 1 июля по 31 декабря) 5,45 для домов до 5 этажей; 5,45 для домов до 5 этажей; 6,27 для домов выше 5 этажей (до 30 июня 2018);

6,52 (с 1 июля по 31 декабря) 6,27 для домов выше 5 этажей 6,27 для домов выше 5 этажей Республика Башкортостан 5,20 до домов до 6 этажей; 5,20 до домов до 6 этажей; 5,20 до домов до 6 этажей; 5,80 для домов выше 6 этажей 5,80 для домов выше 6 этажей 5,80 для домов выше 6 этажей Нижегородская область 6,3 6,3 6,3 Ульяновская область 5,40 для домов выше 9 этажей; 5,40 для домов выше 9 этажей; 5,40 для домов выше 9 этажей; 5,50 для домов 5-9 этажей включительно; 5,50 для домов 5-9 этажей включительно; 5,50 для домов 5-9 этажей включительно; 5,6 для домов до 5 этажей. 5,6 для домов до 5 этажей. 5,6 для домов до 5 этажей.