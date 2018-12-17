В Стерлитамаке елку для детей срубили с могилы бывшего главного архитектора города

В Стерлитамаке елку для детского городка в поселок Строймаш срубили с могилы бывшего главного архитектора города Юрия Подрядова.

Как сообщает UFA1.RU, елку из-за скандала устанавливать не стали, она лежит распиленная в сторонке на главной площади «Строймаша», а детям с опозданием на несколько дней установили новую елку

Отмечается, что в МВД по Башкирии уже получили сообщение о самовольной вырубке ели на территории городского кладбища. На данный момент устанавливаются лица, причастные к данному происшествию.

Дочь Юрия Подрядова Анжела прокомментировала произошедшее.

«Если честно, наша семья просто в шоке, маме скорую вызывали. Папа погиб 25 лет назад на моих глазах — вы представляете мое состояние, когда я читаю эту ерунду?.. Памятник папе сделал его близкий друг Анатолий Гордеевич Дема, известный на всю страну скульптор. Ель была посажена рядом с памятником, разрослась и стала выкорчевывать плиту. Мы 2 года думали, что делать с этой елью, и на семейном совете решили спилить. Оставили заявку фирме, которая этим занимается, они должны были ее срубить и утилизировать. Я не знаю, с какого перепугу они повезли ее на детский праздник, разумеется, это не с нашей подачи», — рассказала она.



Ранее глава Уфы Ульфат Мустафин разъяснил позицию администрации города по поводу проекта размещения кладбища у села Нагаево.