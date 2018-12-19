БСК предоставит 3 млрд рублей займа московской инвестгруппе

АО «Башкирская содовая компания» и ООО «Новая инвестиционная группа» (Москва) заключили договор займа.

БСК предоставила московской компании 2,938 млрд рублей под 9,5% годовых. Срок займа — до 10 января 2029 года включительно, передает «Интерфакс».

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», «Новая инвестиционная группа» с 2007 года осуществляет деятельность в области права и бухгалтерского учета. Компания принадлежит Сергею Жданову, владельцу и совладельцу ряда компаний в Волгоградской, Владимирской, Московской, Калужской областях, а также в Москве и Татарстане.

Напомним, ранее правительство РБ договорилось с руководством БСК об отказе от разработки шиханов Юрактау и Торатау. Взамен компания получила право разрабатывать третий шихан — Куштау.