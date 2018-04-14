Итоги дня: ракетные удары по Сирии, доходы чиновников РТ и борьба «Ак Барса» за Кубок Гагарина

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 14 апреля.



Сегодня Госсовет Татарстана опубликовал сведения об имуществе, доходах и расходах татарстанских чиновников. Как выяснилось, доходы председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина за 2017 год превысили 17,5 млн рублей. А доходы главы Госжилфонда РТ Талгата Абдуллина сократились по сравнению с 2016 годом на 1,2 млн и составили около 4,3 млн рублей. Почти в три раза в 2017 году упали доходы ректора КФУ Ильшата Гафурова — до почти 8,6 млн рублей. Владелица сети «Бахетле» Муслима Латыпова заработала на 77,8 млн рублей меньше, чем в 2016 году (почти 32 млн рублей). Сократились также доходы арестованного Роберта Мусина, его годовой доход составил 8,9 млн рублей (31,1 млн — в 2016 году). Накануне были опубликованы декларации президента РФ Владимира Путина и других чиновников России. Подробнее о доходах высших должностных лиц — в материале «Реального времени».

Ночью 14 апреля по приказу Дональда Трампа США, Франция и Великобритания начали наносить удары по Сирии. Причиной стало возможное применение властями страны химического оружия против мирного сирийского населения. В Москве эти сведения опровергли и предложили дождаться результатов расследования ОЗХО. Тем временем в Минобороны России уточнили, что западная коалиция применила в Сирии 103 ракеты, в том числе крылатые ракеты «Томагавк» — ни одна из них в зону ответственности российских ПВО не входила. При этом Трамп высоко оценил ночные удары по Сирии, поблагодарив союзников за поддержку. В ОДКБ действия коалиции осудили, а Россия созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников. Для расследования возможной химатаки в Дамаск прибыли специалисты ОЗХО.

Тем временем казанский «Ак Барс» обыграл московский ЦСКА в первом матче финальной серии Кубка Гагарина со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0). Следующая встреча команд пройдет 16 апреля в «Татнефть Арене».

А с поста министра культуры Татарстана ушел Айрат Сибагатуллин. Соответствующий указ подписал Рустам Минниханов.

