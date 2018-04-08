США возложили на Россию ответственность за возможную химатаку в Сирии

Госдепартамент США считает, что если подтвердится факт нового применения химического оружия в Сирии, то ответственность за это ляжет на Россию. Об этом сказано в заявлении госдепа.

«История применения сирийским режимом химического орудия против собственного народа даже не подлежит обсуждению. В конечном итоге Россия несет ответственность за безжалостное применение химоружия против невинных сирийцев», — цитирует его фрагмент «Интерфакс».

В Госдепе США подчеркнули, что продолжат следить за информацией по этому вопросу.

Заявление американского ведомства появилось после информации от сирийских повстанцев, заявивших что правительственные войска применили против мирных жителей в Восточной Гуте химическое оружие.

По информации BBC в результате применения токсичного газа в сирийском городе Дума погибли 70 человек. Официальных подтверждений этому нет.



Ранее СМИ сообщили о планах Трампа вывести войска из Сирии в ближайшие полгода, после того как будет уничтожен последний боевик ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация).