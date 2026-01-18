Еще один татарстанский лыжник остался без нейтрального статуса: FIS отказала Ивану Горбунову

Причиной решения стало отсутствие достаточного количества допинг‑проб, необходимых для подтверждения соответствия требованиям

Фото: Максим Платонов

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отказала звезде лыжной сборной Татарстана Ивану Горбунову в предоставлении нейтрального статуса. Как сообщили в федерации, причиной решения стало отсутствие достаточного количества допинг‑проб, необходимых для подтверждения соответствия требованиям.

Иван Горбунов 15 января занял третье место в гонке на 15 км свободным стилем. На текущий момент в общем зачете Кубка России спортсмен располагается на пятой строчке, имея в активе 291 балл.

Ранее о своем намерении обжаловать решение FIS в Спортивном арбитражном суде (CAS) заявил еще один представитель Татарстана — Сергей Волков. Он также получил отказ в предоставлении нейтрального статуса, который позволил бы ему участвовать в международных соревнованиях.

Рената Валеева