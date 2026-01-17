Немецкий специалист Бенджамин Дюрей покинул тренерский штаб «Рубина»
Ранее он работал помощником Рашида Рахимова, уволенного с должности главного тренера казанцев
Тренер Бенджамин Дюрей покидает тренерский штаб «Рубина». Об этом сообщается на официальном сайте казанского клуба.
Немецкий специалист поблагодарил игроков, коллег, сотрудников и болельщиков «Рубина» за совместную работу и пожелал им удачи.
— Желаю каждому из вас, клубу и болельщикам всего самого наилучшего и надеюсь вскоре снова увидеться с вами на футбольных полях мира. Спасибо! — сказал Дюрей.
В пресс-службе «Рубина» также выразили благодарность немецкому тренеру.
— Футбольный клуб «Рубин» благодарит Бенджамина за работу и желает удачи в дальнейшей карьере! — говорится в сообщении клуба.
Бенджамин Дюрей входил в тренерский штаб Рашида Рахимова, ранее уволенного с поста главного тренера казанского «Рубина». Новым рулевым казанцев стал испанский специалист Франк Артига.
