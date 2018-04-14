На новый срок с новым багажом: как Путин за год разбогател на 10 млн рублей

Совокупный доход министров РФ и их жен вырос более чем в два раза

«Реальное время» проанализировало декларации высших должностных лиц России за 2017 год и выяснило, что Владимир Путин, продав недвижимость, разбогател в прошлом году на 10 млн рублей, глава его администрации Антон Вайно заработал на порядок больше шефа, а в гараже семьи пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова непатриотично красуются три «Мерседеса» и один «Лексус». Дмитрий Медведев же «опроверг» информацию, содержавшуюся в нашумевшем фильме Алексея Навального «Он вам не Димон»: никаких резиденций и особняков премьер-министр РФ не задекларировал.

Как Путин разбогател за год на 10 млн рублей

Одной из главных новостей «декларационной весны» стал доход президента РФ Владимира Путина, полученный им в прошлом году – он более чем в два раза превышает доход за 2016 год. Согласно декларации высшего должностного лица РФ, опубликованной на его официальном сайте, Путин заработал в 2017 году 18,7 млн рублей. Напомним, в 2016 году он заработал 8,8 млн рублей. Президенту тогда принадлежал участок площадью 1,5 тыс. кв. м, квартира площадью 77 кв. м и гараж площадью 18 кв. м. В его пользовании числилась еще одна квартира в 153,7 кв. м и гаражное место на 18 кв. м. Кроме того, у Путина было два раритетных автомобиля «Волга» ГАЗ М21 и ГАЗ М-21-Р, внедорожник «Нива» и прицеп «Скиф». В новой декларации отсутствует участок в 1,5 тыс. кв. м — по всей видимости, именно его президент РФ продал перед тем, как пойти на выборы-2018. Это подтвердил и его пресс-секретарь Песков.

Доходы президента РФ за 2017 год

Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании Транспортные средства (вид, марка) Деклариро-ванный годовой доход (руб.) вид объекта вид собственности



площадь (кв. м) страна располо-жения вид объекта площадь (кв. м)

ПУТИН В.В. Президент Российской Федерации квартира собственность 77 Россия гараж собственность 18 Россия гаражное место 18

Согласно опубликованным декларациям работников администрации президента РФ, руководитель АП Антон Вайно заработал на порядок больше — 255,8 млн рублей (его супруга — еще 5,7 млн). В собственности у Вайно и супруги три земельных участка (на 5,7 тыс., 6 тыс. и 3,2 тыс. кв. м), две квартиры (на 111,7 кв. м и 155,5 кв. м) и три гаража. По данным Вайно, в 2017 году им были проданы «дом и земельный участок», на эти деньги и были куплены участки в 5,7 тыс. кв. м и 6 тыс. кв. м. Машины у него нет.

Другая ключевая фигура АП РФ, считающаяся «вторым и главным правительством в России», секретарь Совета безопасности РФ и экс-директор ФСБ Николай Патрушев, за год заработал 33,6 млн рублей (супруга — 323 тыс. рублей). В собственности семьи два участка (на 3,3 тыс. кв. м и 6,5 тыс. кв. м, две квартиры (256,6 кв. м и 77,3 кв. м), два дома (на 250 кв. м и 993 кв. м) и хозяйственное строение на 260 кв. м. В гараже стоит компактвэн «Фольксваген Туран».

Алексей Громов, экс-пресс-секретарь президента РФ, ныне первый замруководителя АП РФ, задекларировал «ничтожную», в сравнении с вышепредставленными коллегами, сумму в 9,3 млн рублей. В собственности у его семьи две квартиры на 121,5 кв. м и 225 кв. м, участок на 2,8 тыс. кв. м, три хозяйственных строения, гараж и жилое строение на 961 кв. м. В гараже у Громовых мотовездеход Джойпер-JNSZ и «Снегоболотоход can-am defender xt 1000 efi» (орфография сохранена).

В собственности у Вайно и супруги три земельных участка, две квартиры и три гаража



«Пешеход» Кириенко, «бессребреник» Сурков и «снегоболотоход» Пескова

У другого первого замруководителя АП РФ Сергея Кириенко (бывшего главы Росатома, экс-премьер-министра РФ, экс-полпреда ПФО) доход в 2017 году составил 33,3 млн рублей. В собственности у семьи Кириенко, считающегося татарстанскими наблюдателями активным игроком-противником казанского Кремля, участок в 7 тыс. кв. м, дом на 700 кв. м, «спортивно-оздоровительный блок» на 630 кв. м, пара хозпостроек, квартира на 254,3 кв. м. В пользовании еще и лесной участок на 5 тыс. кв. м. В гараже у Кириенко пусто.

У пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова доход в 2017 году составил 14,3 млн рублей. В собственности у него две квартиры на 111,7 и 112,5 кв. м. Зато у его супруги — известной фигуристки Татьяны Навки — доход аж 200,4 млн рублей, а в собственности два земельных участка на 8 тыс. кв. м и 1,4 тыс. кв. м, два дома на 800 кв. м и 353 кв. м, четыре квартиры, а в гараже «Мерседес-Бенц CL63 AMG», «Мерседес-Бенц GLE63», «Лексус RX350» и мотовездеход «Ямаха». Сам Песков катается на «Мерседес-Бенц V250» или «снегоболотоходе can-am».

У экс-министр транспорта РФ, ныне помощника президента РФ Игоря Левитина, заработок в 2017 году составил 26,5 млн рублей (супруга заработала еще 3,3 млн рублей): в собственности у них участок на 4 тыс. кв. м, квартира на 118,4 кв. м и дача на 544 кв. м. В гараже семьи стоят «Мерседес-Бенц С180» и «Тойота Камри».

У знаменитого «серого кардинала», ныне помощника президента РФ Владимира Суркова, доход составил скромные 8,6 млн рублей, у супруги его — 1,3 млн рублей. Сурков «бессребренник», в собственности у него формально нет ничего (за исключением «Мерседес-Бенц V 250 d»), а вот у его жены, Натальи Дубовицкой, сразу шесть земельных участков общей площадью 50 тыс. кв. м, дом на 761,6 кв. м, еще один дом на 600 кв. м, небольшая квартира на 60 кв. м и еще один (третий по счету) дом на 176,8 кв. м — правда, этот третий дом фигурирует как «дом охраны с гаражом».

Сурков «бессребренник», в собственности у него формально нет ничего

«Безземельный» Бабич, богатый автопарк «левого экономиста» Глазьева и «нищеброд» Клименко

В АП РФ сегодня работает и экс-министр образования РФ Андрей Фурсенко — он задекларировал доход в 10 млн рублей (супруга его заработала еще 3,5 млн рублей). В собственности у Фурсенко квартира на 140 кв. м, два гаража, какое-то нежилое помещение. Зато, как у Суркова, у его супруги три земельных участка на 6,3 тыс. кв. м, дом на 253,6 кв. м, квартира на 177,4 кв. м, гараж на 100 кв. м и баня на 136,8 кв. м. Фурсенко — «пешеход», а вот у супруги в гараже стоят сразу два авто «Вольво S80» и «Ровер 75».

У полпреда президента в ПФО Михаила Бабича официальный заработок, прямо скажем, небольшой: всего 6,6 млн рублей. И, кроме квартиры в 177,9 кв. м, ничего у Бабича больше нет.

У Анны Кузнецовой, уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка, бесконечно будоражащей СМИ и общественность своими заявлениями, доход в 2017 году тоже был сравнительно небольшим: всего 5,6 млн рублей (супруг заработал в разы меньше — 914,8 тыс. рублей). Сама омбудсмен — «пешеход», у супруга же в гараже два авто: «Тойота Раш» и «Тойота Секвойя».

Сергей Глазьев, ныне советник президента РФ и сторонник левой экономической модели развития России (осенью 2017 года принимал участие в президентских праймериз «Левого фронта», но уступил Павлу Грудинину) — заработал в условиях капитализма 6,8 млн рублей (супруга — еще полмиллиона). В гараже у «левого» политика три автомобиля «Вольво ХС90», «Ауди Q7» и «Мерседес-Бенц Виано». А на супругу записано четыре земельных участка на 6,2 тыс. кв. м, дом на 870 кв. м, три две квартиры (на 253,7 кв. м и 162,5 кв. м).

В гараже у Кириенко пусто

Наконец, у скандально известного ныне советника президента РФ, который в случае блокировки «Телеграма» советовал переходить на полузабытую всеми «аську», Германа Клименко доход в 2017 году составил 6,5 млн рублей. В собственности у него участок на 24,7 тыс. кв. м, 3/10 доли участка площадью 170 тыс. кв. м. И несколько строений общей площадью 2 тыс. кв. м. В гараже у Клименко стоит «Додж Дуранго», у супруги с доходом в 296 тыс. рублей — «Мицубиси Аутлендер».

Доходы сотрудников Администрации президента России за 2017 год

Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании Транспортные средства (вид, марка) Деклариро-ванный годовой доход (руб.) вид объекта вид собственности площадь (кв. м) страна располо-жения вид объекта площадь (кв. м) ВАЙНО А.Э. Руководитель Администрации Президента Российской Федерации земельный участок собственность 5748 Россия земельный участок собственность 6058 Россия квартира собственность собственность 111,7 Россия машино-место собственность 13,9 Россия машино-место 12,7 Россия собственность

Как протеже Потанина стал самым богатым министром по итогам 2017 года

Но, конечно, по сравнению с заработками и доходами членов «теневого правительства» (по мнению ряда экспертов) — доходы членов правительства открытого, Кабмина РФ под председательством Дмитрия Медведева, выглядят как строчки в рейтинге «Форбс».

Так, первое место занял вице-премьер РФ Александр Хлопонин (экс-губернатор Красноярского края и полпред президента РФ на Кавказе), задекларировавший умопомрачительную сумму в 2,91 млрд! Годом ранее его доход составлял всего 10 млн рублей. На этот же раз он выше дохода других членов правительства, вместе взятых, в 1,7 раза. По словам пресс-секретаря вице-премьера, эта сумма — результат продажи зарубежной недвижимости: жилого дома на 818 кв. м и участка на 8,2 тыс. кв. м в Италии. Тем не менее и сейчас у семьи Хлопонина в собственности куча участков общей площадью около 30 тыс. кв. м, два жилых дома (на 2,8 тыс. кв. м и 677 кв. м) и проч. В гараже у супруги целый автопарк: «Мерседес-Бенц CL65AMG», «Бентли Arnage R», «Ягуар Даймлер», «Мерседес-Бенц S500 4 Matic». Участки и авто у господина и госпожи Хлопониных — в совместной собственности.

Доходы Хлопонина могут быть «эхом» его бизнес-деятельности в 1990-х. Так, в 1992—1996 годах он был первым зампредправления отдела валютно-экспортных операций Международного банка экономического сотрудничества (должность предправления занимал Михаил Прохоров). В 1996—2001 гг. Хлопонин был и. о. предправления «Норильского Никеля» Владимира Потанина, членом совета директоров «ОНЭКСИМ Банка», членом совета директоров ОАО «Кольская горно-металлургическая компания» («дочки» «Норникеля»).

Доходы Хлопонина могут быть «эхом» его бизнес-деятельности в 1990-х

Как земельные владения семьи лендлордов и болезнь мамы катапультировали Ткачева в топ-5 богатейших чиновников

На втором месте — министр сельского хозяйства Александр Ткачев (экс-губернатор Краснодарского края), заработавший 548,3 млн рублей (из них супруга — 38,2 млн рублей). В прошлом году Ткачев задекларировал всего 5,6 млн рублей — то есть за год он разбогател почти в 100 раз. Представители Ткачева сообщили, что доход «возник в связи с выплатой дивидендов по ценным бумагам, полученным в 2017 году в дар от матери в связи с ее болезнью». Семья Ткачева, напомним, входит в топ-5 землевладельцев России: так, «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» в 2016 году увеличил свои владения до 640 тыс. га. Бумаги «от мамы» «были, согласно закону, переданы в доверительное управление». Перечислять неофициальные земельные владения семьи Ткачева (его и супруги) большого смысла нет. Официально же ему принадлежат три участка на 4,5 тыс. кв. м, дом на 903,4 кв. м и еще один гостевой дом на 435,5 кв. м. В гараже — официально пусто.

Тройку самых богатых министров России замыкает вице-премьер Юрий Трутнев, курирующий Дальний Восток: его доход составил в 2017 году 377,3 млн рублей, что на 20 млн рублей больше, чем в 2016 году. Третье место Трутнев занимал и в прошлом году. А в 2009-м и 2012 годах он установил абсолютный рекорд по личным доходам среди членов правительства РФ, заработав соответственно 155 и 210 млн рублей. На Трутнева записан участок площадью 3,7 тыс. кв. м, два дома (на 345,6 и 170,8 кв. м). Трутнев тоже любит хорошие машины: в гараже у дальневосточного куратора БМВ X6, «Порше Кайен», «Мерседес Бенц Матик», «Ниссан Патрол», квадроцикл и снегоход.





Семья Ткачева входит в топ-5 землевладельцев России. Фото Максима Платонова



Несмотря на санкции и кризис: министр промышленности РФ продолжает богатеть

На четвертом месте по величине дохода оказался как и в прошлом году министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров: несмотря на сложности в экономики и санкционные войны, он заработал 213,5 млн рублей (из них супруга — 4,4 млн), что в 1,6 раза больше, чем в 2016 году (133,8 млн рублей). Напомним, Мантуров долгое время работал в госкорпорациях оборонки, в том числе на Московском вертолетном заводе, возглавлял одно время «Оборонпром».

В 2012 году, по сообщениям СМИ, ему принадлежали 9-комнатная квартира площадью 480,9 кв. м, гостевой дом, два автомобиля «Порше» и права аренды на 99 лет на четыре земельных участка. Сегодня ему принадлежит только один земельный участок, зато сразу в 11,4 тыс. кв. м. В гараже у министра промышленности больше нет никаких «Порше» — только «Лэнд Ровер», «Москвич 412», «Москвич 408», ВАЗ 2103, «Лада Веста» и ГАЗ 21. Не исключено, что покупать российские машины ему приходится из желания доказать, что российский автопром ничуть не хуже немецкого.

Пятерку богатейших министров РФ замыкает Михаил Абызов — в прошлом году занимавший по величине доходов второе место (с 521 млн рублей дохода). «Министр без портфеля» — координатор «Открытого правительства» на этот раз задекларировал всего 218 млн рублей, то есть за год его доходы упали более, чем в два раза. Доходы эти тоже, вероятнее всего, «эхо прошлого»: в 1990-х годах он был топ-менеджером «ЕЭС России», с 2005 по 2007 годы — гендиректором «Кузбассразрезугля», принадлежащего бизнесмену Искандеру Махмудову. До 2012 года Абызов возглавлял бизнес-группу RU-COM. До 2011 года был главой ОАО «Мостотрест». У Абызова четыре квартиры (на 135,4 кв. м, 162 кв. м, 18,6 кв. м и 15,4 кв. м) — в прошлом году было только две. Министр, судя по всему, любит активный отдых: у него два «Мерседес Бенц» («Майбах» и AMG G63), мотоциклы «Харли Дэвидсон», «Дукати» (был один, за год приобрел еще один), «Ямаха», личный вертолет «Робинсон» и снегоход «Ямаха».





Денис Мантуров, несмотря на сложности в экономики и санкционные войны, заработал 213,5 млн рублей



У Дмитрия Медведева все еще нет особняка, а Игорь Шувалов — по-прежнему «бессамолетный»

Ну, и не могли мы не поинтересоваться изменениями в доходах самых скандальных (благодаря неверифицированным расследованиям оппозиционера Алексея Навального) в прошлом году чиновников, а именно, премьер-министра Дмитрия Медведева, который вот-вот вместе с остальным правительством должен сложить полномочия, и влиятельнейшего вице-премьера Игоря Шувалова.

Дмитрий Медведев за год так и не разбогател: он по-прежнему зарабатывает в год 8,5 млн рублей. У него по-прежнему два автомобиля: ГАЗ 20 и ГАЗ 21. Есть одна квартира площадью 367,8 кв. м, участок в аренде площадью 4 700 кв. м. И все. Никакой резиденции в Красной Поляне за 7 млрд рублей, земельного участка в Маслово стоимостью 601,5 млн рублей, особняка графа Кушелева-Безбородко стоимостью 1 млрд рублей у него официально так и не появилось.

Шувалову же, напомним, Навальный «насчитал» частный самолет (заявив, что его супруга возит на авиасудне собак на европейские конкурсы). В прошлом году вице-премьер «заявил» своей декларацией, что никакого самолета у него нет, заработал с супругой он «всего» 133 млн рублей, а в гараже стоят «Ягуар XJ8 EXECUTIVE», ВАЗ 2101 и ЗИЛ 41047. На вице-премьера также записаны четыре квартиры (175,7 кв. м, 108,9 кв. м, 73,8 кв. м и 115,8 кв. м). За год Шувалов с супругой разбогател почти на 50 млн рублей, но откуда он их взял – не совсем понятно: все те же машины в гараже, все те же квартиры в собственности (плюс совместное с супругой имущество на 2 тыс. кв. м).

Доходы членов правительства России за 2017 год

ФИО ДОЛЖНОСТЬ ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2017 ГОДУ, РУБ., ДОХОД СУПРГУГА/ГИ В 2017 ГОДУ, РУБ,. ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2016 ГОДУ, РУБ. ДОХОД СУПРГУГА/ГИ В 2016 ГОДУ, РУБ. Хлопонин А.Г. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации

2.912.121.655,90 4.154.618 9942127,76 836650,79 Ткачев А.Н. Министр сельского

хозяйства

Российской

Федерации

548.255.534 38.198.619 5631541,27 Трутнев Ю.П. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — полномочный представитель Президента Российской Федерации в

Дальневосточном

федеральном округе

377.283.187 892.284 356.940.835,80 834.776,77 Мантуров Д.В. Министр

промышленности и

торговли Российской

Федерации

213.566.747 4.379.540 129386073,8 4459903,69 Абызов М.А. Министр Российской Федерации

181.010.189 520919895,7 Шувалов И.И. Первый заместитель Председателя Правительства Российской

Федерации 91.280.609 89.145.434 71.767.836,33 61.145.465,97 Мень М.А. Министр

строительства и

жилищно

—

коммунального

хозяйства

Российской

Федерации

10.961.268 73.201.167 11795952,24 51461035,8 Никифоров Н.А. Министр связи и

массовых

коммуникаций

Российской

Федерации 5.836.614 62.999.672 5801283,12 48594114,6 Дворкович А.В. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации

6.797.371 52.368.178 24780090,37 60505742,01

Доход членов Кабмина и их жен в 2017 году составил 5 млрд рублей

Доход министра связи и массовых коммуникаций РФ и экс-министра информатизации и связи РТ Николая Никифорова с супругой вырос за год на 14,5 млн рублей и составил 69 млн. В прошлом году Никифоров владел всего половиной квартиры в 138,9 кв. м и квартирой в 295,9 кв. м. В гараже у него была «Лада XRay». Зато на его супруге, известном венчурном капиталисте новой России, «висели» «Ауди Q5» и «Тесла S». За год ничего не изменилось.

У еще одного влиятельного вице-премьера РФ Аркадия Дворковича и его супруги доходы неожиданно упали за год на 26 млн рублей и составили 60 млн. Официально, помимо ГАЗ М20 и «Москвича М407», у Дворковича в гараже ничего нет, у супруги стоит «Тойота Лексус LX570/Н2». В собственности у него квартира на 120,4 кв. м, у супруги участок на 4,8 тыс. кв. м и две квартиры на 78,7 и 78,5 кв. м.

К слову, у прошлогоднего лидера этого «рейтинга», министра по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова, доходы (его и его супруги) сократились в 30 раз: с 614,8 млн рублей до 20,7 млн рублей.

Совокупный доход министров РФ и их жен за год вырос более чем в два раза и составил 5 млрд рублей.

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