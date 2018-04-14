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Ильшат Гафуров заработал в 2017 году почти в три раза меньше, чем в 2016-м

14:01, 14.04.2018 2
Ильшат Гафуров заработал в 2017 году почти в три раза меньше, чем в 2016-м
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Доходы депутата Госсовета РТ и ректора КФУ Ильшата Гафурова в 2017 году уменьшились почти в три раза — до почти 8,6 млн рублей. Данные опубликованы на сайте Госсовета РТ.

В его собственности четыре земельных участка (общей площадью более 12 тыс. кв. м), два жилых дома: 607,4 кв. м и 162,4 кв. м, две квартиры 367,4 кв. м и 54,4 кв. м и другое недвижимое имущество. В собственности автомобилей нет.

В собственности его жены есть легковой автомобиль Audi A 8L. Ее годовой доход составил 3,5 млн рублей. В собственности также земельный участок — 1,5 тыс. кв. м, по 1/2 части нежилых помещений (207,7 кв. м и 546,9 кв. м), также гараж, две квартиры, баня и хозяйственный блок.

Семейный доход уменьшился по сравнению с доходом в прошлом году (26 161 055,67) на более чем 14 млн рублей.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 14 апр
    Ученые и должны хорошо зарабатывать.
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  • Анонимно 14 апр
    Какой он учёный?
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