«Ак Барс» с шатаутом Арефьева обыграл «Амур» в Хабаровске

Голкипер казанской команды отразил все броски соперника

«Ак Барс» повторно обыграл «Амур» в Хабаровске со счетом 3:0 в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина днем ранее переиграла хабаровчан 5:3.

В составе «Ак Барса» по разу отличились Дмитрий Кателевский, Семен Терехов и Александр Барабанов. Вратарь казанцев Максим Арефьев оформил шатаут, отразив все 24 броска «Амура» по своим воротам. Это первый «сухой» матч голкипера за карьеру в КХЛ.

«Ак Барс» сохранил вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции и в общем зачете КХЛ, уступая только «Металлургу».

Далее команда Гатиятулина сыграет дважды во Владивостоке с «Адмиралом».

Зульфат Шафигуллин