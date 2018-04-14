В ОДКБ осудили ракетные удары западной коалиции по Сирии

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Постоянный Совет Организации Договора о коллективной безопасности на экстренном заседании принял заявление по Сирии, где осудил ракетные удары США при поддержке Великобритании и Франции.

Совет ОДКБ также призвал Совбез ООН приложить максимальные усилия по восстановлению международного мира и безопасности, сообщает telegram-канал Life shot.

Совет безопасности ООН по инициативе России соберется в 18.00 (мск).

Напомним, Великобритания и Франция выпустили более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля» по сирийской территории. Ранее в МИД России предположили, что ракетные удары по Сирии должны были помешать работе ОЗХО.