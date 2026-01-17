Роскомнадзор опроверг информацию о новых ограничениях Telegram

Фото: Мария Зверева

Пресс-служба Роскомнадзора официально заявила об отсутствии новых мер по ограничению работы мессенджера Telegram. По данным ТАСС, на текущий момент никаких дополнительных ограничительных мер не применяется.

Ранее в СМИ появилась информация о введении частичных блокировок в работе Telegram, в частности сообщалось о проблемах с загрузкой видеоконтента у пользователей мессенджера. Тем не менее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов также заявил, что полная блокировка Telegram в России не планируется. По мнению депутата, мессенджер успешно взаимодействует с правительствами различных стран



Напомним, что в августе текущего года Роскомнадзор уже вводил ограничения на работу голосовых звонков в Telegram. Причиной таких мер стали факты использования мессенджера для совершения различных киберпреступлений, включая мошенничество и вымогательство денежных средств.

Наталья Жирнова