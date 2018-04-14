Доходы главы ГЖФ РТ за год сократились на 1,2 млн рублей

По итогам 2017 года депутат Госсовета и глава Госжилфонда Татарстана Талгат Абдуллин задекларировал доход в 4,323 млн рублей. Это на 1,2 млн рублей меньше, чем в 2016 году, следует из опубликованной на сайте ГС РТ справки.



При этом состав недвижимого имущества депутата не изменился. Ему так же принадлежат доли в участках на 45,9 тыс. кв. м и 330 «квадратов», дом площадью 533 кв. метра и гараж. При этом автомобиль имеется только у его супруги.

Что касается доходов жены Абдуллина, то она, наоборот, их увеличила на 2,4 млн рублей — до 6,8 млн рублей.

Накануне сведения о доходах раскрыли федеральные чиновники. Подробности — в материале «Реального времени».