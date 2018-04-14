Миссия ОЗХО прибыла в Сирию для расследования предполагаемой химической атаки
Специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) прибыли в субботу, 14 апреля, в Дамаск для расследования предполагаемой химической атаки.
«Миссия по установлению фактов применения химического оружия в Сирии (МУФС) прибыла в Дамаск, чтобы начать свою работу», — сообщается в Twitter ОЗХО.
МУФС была создана в 2014 году для установления фактов, касающихся возможного применения отравляющих веществ с враждебными целями в Сирии.
Решение об отправке специалистов ОЗХО на место было принято 10 апреля.
Напомним, США сообщили о применении химического оружия против мирного населения в Сирии. В Минобороны России эту информацию опровергли и предложили дождаться результатов расследования ОЗХО.ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым