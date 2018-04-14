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Миссия ОЗХО прибыла в Сирию для расследования предполагаемой химической атаки

18:51, 14.04.2018

Специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) прибыли в субботу, 14 апреля, в Дамаск для расследования предполагаемой химической атаки.

«Миссия по установлению фактов применения химического оружия в Сирии (МУФС) прибыла в Дамаск, чтобы начать свою работу», — сообщается в Twitter ОЗХО.

МУФС была создана в 2014 году для установления фактов, касающихся возможного применения отравляющих веществ с враждебными целями в Сирии.

Решение об отправке специалистов ОЗХО на место было принято 10 апреля.

Напомним, США сообщили о применении химического оружия против мирного населения в Сирии. В Минобороны России эту информацию опровергли и предложили дождаться результатов расследования ОЗХО.

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