Семья педагога из Татарстана просит власти помочь с транспортировкой пациентки из Египта

Как сообщил сын пострадавшей, стоимость услуг частных компаний достигает 13,5 млн рублей

Семья 51-летней жительницы Татарстана Ольги Гардихановой, находящейся в критическом состоянии в египетском госпитале, обратилась к властям и дипломатическим ведомствам с просьбой содействовать в ее медицинской эвакуации на родину. Об этом пишет РИА «Новости».

Как сообщил сын пострадавшей Руслан Гардиханов, стоимость услуг частных компаний достигает 13,5 млн рублей. Учитель начальных классов из поселка Алексеевское перенесла обширный инсульт 4 января непосредственно в аэропорту Шарм-эш-Шейха сразу после прибытия на отдых. После остановки сердца и проведенных реанимационных мероприятий женщину доставили в международную больницу курортного города, где диагностировали кровоизлияние в мозг.

На текущий момент пациентка остается в реанимации под постоянным наблюдением медиков. 12 января врачи провели девятичасовую операцию по удалению гематомы и установке дренажа для снижения внутричерепного давления, однако Гардиханова по-прежнему находится в коме, и медики воздерживаются от долгосрочных прогнозов. Содержание в палате интенсивной терапии обходится семье в $2—2,5 тыс. ежесуточно. По правилам международного страхования, стандартный лимит покрытия для выезжающих за рубеж обычно составляет от 30 до 50 тыс. евро, и, по словам родственников, эти средства будут исчерпаны в ближайшее время. Страховая компания обязалась уведомить семью о достижении финансового лимита, после чего все расходы лягут исключительно на близких пациентки.



Рената Валеева