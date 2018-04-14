Муслима Латыпова за год потеряла 77,8 млн рублей дохода

В 2017 году доход депутата и владелицы сети «Бахетле» Муслимы Латыповой составил почти 32 млн рублей. Это на 77,8 млн рублей меньше, чем в декларации 2016 года, следует из данных на сайте Госсовета РТ.



Также сократился список собственного имущества Латыповой. В декларации 2017 года указаны два участка на 2,4 тыс. кв. метров, жилой дом площадью 77,5 кв. метров и квартира 61,8 кв. метров.

В декларации 2016 года вместе с ними фигурировали еще три участка на 11 тыс. «квадратов», четыре дома общей площадью 2,3 тыс. «квадратов», гараж и «иное имущество» площадью 27,3 и 161,2 кв. метра.

Подробности — в материале «Реального времени».