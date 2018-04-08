В Минобороны России опровергли версию о применении химоружия в сирийском Думе

Информация о применении правительственными силами Сирии химического оружия в городе Дума не соответствует действительности. Об этом заявил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

«Решительно опровергаем эту информацию», — приводит его слова РТ.



По словам Евтушенко, Россия готова направить российских специалистов для сбора необходимых данных, чтобы подтвердить «сфабрикованный характер» информации.

Он также подчеркнул, что сегодня начинается операция по выводу из города Дума боевиков группировки «Джейш Аль-Ислам», а заявления о химатаках используются несколькими западными странами для ее срыва.



Ранее в Госдепартаменте США сообщили, что если подтвердится факт нового применения химического оружия в Сирии, то ответственность за это ляжет на Россию. Заявление американского ведомства появилось после информации от сирийских повстанцев, заявивших что правительственные войска применили против мирных жителей в Восточной Гуте химическое оружие.