Судостроительная компания «Ак Барс» увеличила отгрузку судов на 17%

Предприятие сдало семь гражданских судов и военных кораблей, сообщил генеральный директор Ренат Мистахов

По итогам 2025 года судостроительная корпорация «Ак Барс» достигла роста производственных показателей. Предприятие сдало семь гражданских судов и военных кораблей, сообщил генеральный директор Ренат Мистахов для ТАСС.

Для сравнения: в 2024 году корпорация сдала шесть кораблей и судов. Руководство предприятия продолжает курс на развитие гражданского судостроения.

Наталья Жирнова