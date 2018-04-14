Айрат Сибагатуллин ушел с поста министра культуры РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал сегодня указ об освобождении от должности министра культуры республики Айрата Сибагатуллина.

«Освободить Сибагатуллина Айрата Миннемулловича от должности министра культуры Республики Татарстан по собственному желанию в связи с выходом на пенсию», — цитирует текст указа пресс-служба президента РТ.

Вчера «Реальное время» рассказывало, что Айрат Сибагатуллин покинет пост министра и станет директором ТНВ и «ТНВ Планета». Информацию о возможном назначении Сибагатуллина на канале официально не подтвердили, но и не опровергли.