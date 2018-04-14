Новости общества

20:27 МСК
Новости раздела
Общество

Айрат Сибагатуллин ушел с поста министра культуры РТ

09:19, 14.04.2018 4
Айрат Сибагатуллин ушел с поста министра культуры РТ
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал сегодня указ об освобождении от должности министра культуры республики Айрата Сибагатуллина.

«Освободить Сибагатуллина Айрата Миннемулловича от должности министра культуры Республики Татарстан по собственному желанию в связи с выходом на пенсию», — цитирует текст указа пресс-служба президента РТ.

Вчера «Реальное время» рассказывало, что Айрат Сибагатуллин покинет пост министра и станет директором ТНВ и «ТНВ Планета». Информацию о возможном назначении Сибагатуллина на канале официально не подтвердили, но и не опровергли.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 14 апр
    Давно об этом говорили, в 60 конечно никто с работы просто так не уходит. Мужик он хорший, спокойный не интриган, интеллигентный. Здоровья ему
    Ответить
  • Анонимно 14 апр
    Он же работал на телевидении? Так что вполне возможно, что туда и вернется
    Ответить
  • Анонимно 14 апр
    пенсионеры должны уйти. и так круном во власти пенсионеры. Госсовет не Госсовет а дом пенсионеров.
    Ответить
  • Анонимно 14 апр
    Он не творческий человек. Почему вынуждает его работать в таких местах. Ему же самому наверно не удобно
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан