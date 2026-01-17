Стали известны самые популярные iPhone, которые покупали в Татарстане в 2025 году

Самыми востребованными моделями стали iPhone 13 и iPhone 15

Фото: Динар Фатыхов

Самыми популярными моделями Apple iPhone в 2025 году в объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota в Татарстане стали iPhone 13 и iPhone 15 с объемом памяти 128 в черном цвете. Тройку лидеров продаж замкнул iPhone 16 Pro на 256 Гбайт в аналогичном цветовом исполнении.

В предновогоднем декабре продажи iPhone выросли почти в четыре раза относительно ноября. Среди новинок последней линейки наиболее востребованным оказался базовый черный iPhone 17 на 256 Гбайт.

Наибольшим спросом в розничной сети МТС в Татарстане в 2025 году пользовалась линейка iPhone 16. На нее пришлась почти половина от всех продаж в штучном выражении (47%). Существенную долю продаж также составили линейки iPhone 15 (24%) и iPhone 13 (17%), которые воспринимались покупателями как оптимальный вариант по соотношению цены и характеристик.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Самыми популярными моделями стали iPhone 13 на 128 ГБ (17% от всех продаж смартфонов Apple), iPhone 16 Pro на 256 ГБ (10%) и iPhone 16 на 128 ГБ (10%). В топ-5 также вошли iPhone 16 Pro Max на 256 ГБ (9%) и iPhone 15 на 128 ГБ (8%).

Наиболее заметный рост продаж смартфонов Apple наблюдался в марте и декабре 2025 года. В среднем в эти месяцы рост продаж составлял 45% относительно предыдущих. Такая динамика традиционно связана с сезонным спросом в новогодние и гендерные праздники.

Однако продажи iPhone Air носили единичный характер и не оказывали существенного влияния на общую структуру спроса, оставаясь нишевым продуктом для аудитории.

Напомним, компания Apple готовится повысить цены на свои платные сервисы в России впервые за 10 лет. Согласно информации издания iPhones, рост стоимости составит около 19%.



Дмитрий Зайцев