Ильяс Абдуллин стал единоличным собственником «Казанского гипсового завода»

14:37, 17.01.2026

До недавнего времени завод находился в равных долях у двух братьев-собственников

Ильяс Абдуллин стал единоличным собственником «Казанского гипсового завода»
Фото: Реальное время

В структуре «Казанского гипсового завода» произошли изменения. Сын экс-руководителя Госжилфонда Ильяс Абдуллин стал единственным владельцем предприятия, производящего строительный гипс в Аракчино.

До недавнего времени завод находился в равных долях у двух собственников — Ильяса Абдуллина и его двоюродного брата Булата Абдуллина. Такое распределение акций сложилось летом 2025 года, когда Булат Абдуллин получил свою половину предприятия.

Помимо гипсового завода, Ильяс Абдуллин является совладельцем еще пяти компаний. В частности, ему принадлежит 15,6% долей в ООО «Аракчинский гипс». Подробнее о структуре дел Абдуллина и о других новостях бизнес-сферы в Татарстане за прошедшую неделю — в обзоре «Реального времени».

Наталья Жирнова

