Ильяс Абдуллин стал единоличным собственником «Казанского гипсового завода»

До недавнего времени завод находился в равных долях у двух братьев-собственников

В структуре «Казанского гипсового завода» произошли изменения. Сын экс-руководителя Госжилфонда Ильяс Абдуллин стал единственным владельцем предприятия, производящего строительный гипс в Аракчино.

До недавнего времени завод находился в равных долях у двух собственников — Ильяса Абдуллина и его двоюродного брата Булата Абдуллина. Такое распределение акций сложилось летом 2025 года, когда Булат Абдуллин получил свою половину предприятия.



Помимо гипсового завода, Ильяс Абдуллин является совладельцем еще пяти компаний. В частности, ему принадлежит 15,6% долей в ООО «Аракчинский гипс».



Наталья Жирнова