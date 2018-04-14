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США, Франция и Великобритания нанесли удар по Сирии

06:47, 14.04.2018 7
США, Франция и Великобритания нанесли удар по Сирии
Фото: realnoevremya.ru

США, Франция и Великобритания начали наносить удары по Сирии в 21.00 по Вашингтону (04.00 по мск). Приказ отдал президент США Дональд Трамп.

«В 21.00 по времени Восточного побережья французские, британские и американские военные силы нанесли удары по целям в Сирии», — цитирует председателя Объединенного комитета начальников штабов США Джозефа Данфорда «РИА Новости».

Он также заявил, что Россию не уведомляли о начале операции. Информации о пострадавших российских военных пока нет.

Ранее СМИ сообщили о восьми потенциальных целях США в Сирии. В том числе это два сирийских аэродрома, один исследовательский центр и фабрика, якобы производящая химоружие. Их местоположение не указывается.

Происшествия
комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 14 апр
    Правильно. Место Асада в Гаагском трибунале. Он свой собственный сирийский народ под нож положил, кто хочет тот и бомбит сирийцев. А все из-за желания удержать власть полученную от своего отца и отказываясь от реформ, он убийца своего собственного народа.
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  • Анонимно 14 апр
    а где хваленая русская армия , пво и говорили все ракеты сбивать будем корабли патопим. как всегда у русских пустые разговоры.
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  • Анонимно 14 апр
    В ираке сколько мирного населения убили под предлогом хим. Оружия? Вьетнам помните? Или критическое мышление у вас нет совсем?
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  • Анонимно 14 апр
    Так кто же убивал в Ираке, Вьетнаме, а теперь Сирии?
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  • Анонимно 14 апр
    А это надо Расследовать, искать доказательства...а не уничтожать под давлением окружения, а также накануне расследования Озхо) или думаете это совпадение?
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  • Анонимно 14 апр
    Наши опять просто так трепались
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  • Анонимно 14 апр
    1. Внимательно прочитайте что Мы(наши Вкс) говорили. 2. Узнайте где и как наши Пзрк работают. 3. Сделайте выводы, так будет честно



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