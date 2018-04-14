США, Франция и Великобритания нанесли удар по Сирии

США, Франция и Великобритания начали наносить удары по Сирии в 21.00 по Вашингтону (04.00 по мск). Приказ отдал президент США Дональд Трамп.

«В 21.00 по времени Восточного побережья французские, британские и американские военные силы нанесли удары по целям в Сирии», — цитирует председателя Объединенного комитета начальников штабов США Джозефа Данфорда «РИА Новости».

Он также заявил, что Россию не уведомляли о начале операции. Информации о пострадавших российских военных пока нет.

Ранее СМИ сообщили о восьми потенциальных целях США в Сирии. В том числе это два сирийских аэродрома, один исследовательский центр и фабрика, якобы производящая химоружие. Их местоположение не указывается.