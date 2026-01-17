Новости спорта

Баранова выиграла спринт на этапе Кубка России в Мирном, Крамаренко — вторая

14:03, 17.01.2026

Финал прошел без татарстанских лыжниц

Фото: Артем Дергунов

Алена Баранова победила в спринтерской гонке классическим стилем на этапе Кубка России в Мирном. Финальный забег прошел без татарстанских лыжниц.

В финале спринта выступили шесть лыжниц — Алена Баранова, Наталья Крамаренко, Анастасия Кириллова, Алиса Жамбалова, Елизавета Пантрина и Ксения Шорохова. Уже спустя минуту после старта заезда две спортсменки оторвались от остальных.

В итоге Алена Баранова ушла в отрыв и комфортно одержала победу в спринте. Второй стала Наталья Крамаренко, третьей финишировала Елизавета Пантрина.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В воскресенье, 18 января, в рамках этапа Кубка России пройдут заключительные гонки у женщин и мужчин в дисциплине скиатлон.

Зульфат Шафигуллин

