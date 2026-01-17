Баранова выиграла спринт на этапе Кубка России в Мирном, Крамаренко — вторая
Финал прошел без татарстанских лыжниц
Алена Баранова победила в спринтерской гонке классическим стилем на этапе Кубка России в Мирном. Финальный забег прошел без татарстанских лыжниц.
В финале спринта выступили шесть лыжниц — Алена Баранова, Наталья Крамаренко, Анастасия Кириллова, Алиса Жамбалова, Елизавета Пантрина и Ксения Шорохова. Уже спустя минуту после старта заезда две спортсменки оторвались от остальных.
В итоге Алена Баранова ушла в отрыв и комфортно одержала победу в спринте. Второй стала Наталья Крамаренко, третьей финишировала Елизавета Пантрина.
В воскресенье, 18 января, в рамках этапа Кубка России пройдут заключительные гонки у женщин и мужчин в дисциплине скиатлон.
