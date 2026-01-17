Новости спорта

Защитник из системы «Ак Барса» Таймазов продолжит карьеру в «Ладе»

14:52, 17.01.2026

Ранее Арсен Таймазов дебютировал в КХЛ в составе казанской команды в игре против «Нефтехимика»

Фото: взято с сайта ak-bars.ru

«Ак Барс» объявил о переходе 20-летнего защитника Арсена Таймазова из системы клуба в тольяттинскую «Ладу». Игрок присоединится к команде на правах аренды до завершения сезона-2025/26.

Соглашение предусматривает временное выступление хоккеиста за тольяттинский клуб. Это даст Таймазову возможность получить игровую практику.

20-летний хоккеист является сыном депутата Госдумы и олимпийского чемпиона Артура Таймазова. Ранее Арсен Таймазов дебютировал в КХЛ в составе казанской команды в игре против «Нефтехимика».

Наталья Жирнова

