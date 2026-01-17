Татарстанский лыжник Сергей Волков обжалует отказ в нейтральном статусе

По словам спортсмена, причиной отказа стала его дисквалификация четырехлетней давности за использование запрещенного назального спрея

Фото: Динар Фатыхов

Татарстанский лыжник Сергей Волков обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) с жалобой на решение Международной федерации лыжного спорта (FIS). Организация отказала спортсмену в получении нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях. Об этом спортсмен сообщил телеканалу «Матч ТВ».

По словам спортсмена, причиной отказа стала его дисквалификация четырехлетней давности за использование запрещенного назального спрея. FIS сообщила, что для получения нейтрального статуса должно пройти пять лет с момента последней дисквалификации. Однако Волков запросил конкретные пункты правил, подтверждающие это требование, но не получил ответа.

Несмотря на желание урегулировать ситуацию мирным путем, спортсмен был вынужден подать иск в CAS из-за истечения срока подачи апелляции. Ожидается, что решение по его делу будет вынесено в марте, что может помешать участию в скандинавских и североамериканских этапах сезона.

Наталья Жирнова