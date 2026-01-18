За ночь над регионами России и Азовским морем сбито 63 беспилотника
В Северной Осетии пострадал человек
Массированная атака была зафиксирована в период с позднего вечера 17 января до утра 18 января. В Северной Осетии в результате падения обломков пострадал человек.
По данным Министерства обороны РФ, в общей сложности было перехвачено и уничтожено 63 БПЛА над 11 регионами страны и акваторией Азовского моря.
Наибольшее количество дронов было сбито над приграничными и южными регионами:
- Белгородская область — 23 БПЛА;
- Брянская область — 13 БПЛА;
- Ростовская область — 6 БПЛА;
- Северная Осетия — Алания — 6 БПЛА;
- Астраханская и Волгоградская области — по 4 БПЛА;
- Курская область — 2 БПЛА;
- Воронежская, Рязанская области, Ставропольский край и Крым — по 1 БПЛА.
- Еще один дрон был уничтожен над акваторией Азовского моря.
В Беслане (Северная Осетия) падение обломков сбитого беспилотника привело к повреждениям жилого фонда. Как сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем телеграм-канале, фрагменты БПЛА упали на крышу пятиэтажного жилого дома.
— Из здания были эвакуированы 70 человек. В результате инцидента пострадал один человек, — уточнил руководитель региона.
На месте происшествия работают экстренные службы, оценивается масштаб материального ущерба.
