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«Ак Барс» обыграл ЦСКА со счетом 2:1

19:22, 14.04.2018
«Ак Барс» обыграл ЦСКА со счетом 2:1
Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» обыграл московский ЦСКА в первом матче финальной серии Кубка Гагарина.

Домашняя игра закончилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0). В составе казанцев дубль реализовал Станислав Галиев. За армейцев гол забил Валерий Ничушкин.

Следующая встреча команд пройдет 16 апреля в «Татнефть Арене».

Ранее «Реальное время» разбиралось, кто в нынешнем сезоне станет обладателем Кубка Гагарина. Статистические выкладки к финалу — в нашем материале.

СпортХоккей Татарстан
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