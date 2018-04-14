«Ак Барс» обыграл ЦСКА со счетом 2:1
Казанский «Ак Барс» обыграл московский ЦСКА в первом матче финальной серии Кубка Гагарина.
Домашняя игра закончилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0). В составе казанцев дубль реализовал Станислав Галиев. За армейцев гол забил Валерий Ничушкин.
Следующая встреча команд пройдет 16 апреля в «Татнефть Арене».
Ранее «Реальное время» разбиралось, кто в нынешнем сезоне станет обладателем Кубка Гагарина. Статистические выкладки к финалу — в нашем материале.СпортХоккей Татарстан
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